Тревел-эксперт «Чемпионата» пробежал свой первый трейл за полярным кругом: как это было

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Когда говорят о трейлах, обычно представляют горные перевалы, альпийские тропы или лесные марафоны. Но один из самых необычных трейлов России проходит там, где бо́льшую часть года хозяйничают ветер, тундра и суровый северный климат — за полярным кругом, среди десятков гигантских ветрогенераторов Кольской ВЭС, превращающих энергию ветра в энергию жизни».

Впервые я оказался там в прошлом году – как гость. Меня поразили не только масштаб ВЭС и величие тундры, но и люди, приехавшие сюда со всей страны ради трейлового забега «ЭЛ5-Энерго Трейл». Я наблюдал за участниками и поймал себя на неожиданной мысли: однажды я тоже хочу оказаться на старте. Спустя год это желание стало реальностью. Так в моей жизни случился первый трейл.

Трейловый забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» прошёл 18 июля 2026 года в Мурманской области на территории Кольской ВЭС . Основные трассы: 3 км, 8 км, 20 км, 35 км и 50 км.

Фото: личный архив Владимира Виноградова

На Кольскую ВЭС невозможно попасть случайно. Обычно эта территория закрыта для свободного посещения, но во время трейла становится доступной для участников. Именно в этом и заключается особая ценность подобных стартов: ты оказываешься посреди бескрайней тундры, где почти не стихает ветер, а огромные белые ветряки пронзают низкое северное небо. Даже на меня, довольно активного путешественника, это производит сильное впечатление.

Первый трейл — без серьёзных спортивных амбиций

Признаюсь честно: назвать себя трейлраннером я пока не могу. Мои отношения с бегом ограничиваются регулярными городскими пробежками, которые помогают поддерживать и восстанавливать форму между офисной работой и регулярными поездками. Поэтому к выбору дистанции я подошёл максимально честно: умерил амбиции и забронировал слот на 3 км.

Для опытных спортсменов эта дистанция выглядят скорее разминкой, однако для меня оказалась идеальным вариантом. Этого расстояния хватило, чтобы почувствовать азарт массового старта, поймать собственный темп, ощутить, насколько отличается бег по пересечённой местности от привычного асфальта, и при этом не забывать время от времени поднимать голову. Потому что вокруг были те самые виды, от которых в тебе просыпается забытое детское чувство исследователя – покорителя Арктики.

Не только про скорость

Наверное, именно этим трейлы так отличаются от классических шоссейных забегов. Здесь нет ощущения, что всё внимание сосредоточено исключительно на секундах. Конечно, каждый участник стремится показать хороший результат, но сама атмосфера располагает к иному восприятию: кто-то, как я, проверяет собственные силы, кто-то приезжает за романтикой, а кто-то просто хочет испытать новый спортивный опыт в новом месте. Каждый пишет свою личную историю.

Окружение важнее рекордов

Тундра – очень хрупкая экосистема. Любое массовое мероприятие здесь требует особого подхода, поэтому ежегодно количество участников «ЭЛ5-Энерго Трейла» ограничено тысячей человек. Это позволяет сохранить природный баланс и минимизировать воздействие на окружающую среду. На мой взгляд, такой подход абсолютно оправдан. Настоящий экологический туризм невозможен без уважения к месту, куда ты приезжаешь.

Фото: личный архив Владимира Виноградова

Стоит ли пробовать, если никогда не бегал трейлы?

После своего первого старта я неожиданно понял, что трейлраннинг совсем не обязательно начинать с больших дистанций. Можно просто выбрать маршрут, который соответствует вашему уровню подготовки, и получать удовольствие от процесса. Я ехал вовсе не за медалью и не за местом в протоколе. Мне хотелось увидеть тундру и Кольскую ВЭС с нового ракурса, испытать эмоции, которые невозможно получить, наблюдая за стартом со стороны. Хотя результат тоже оказался приятным бонусом.

Я финишировал 33-м из 190 участников своей дистанции. Для дебюта, на мой взгляд, – вполне достойно.