Модные мужские шорты — 2026: от спорта до повседневных моделей и строгой классики

Мария Смирнова-Ковалевская персональный стилист и тренд-аналитик в сфере моды «Шорты в мужской моде теперь актуальны не только для отпуска, дачи или спортзала. В 2026 году они стали полноценной частью летнего городского образа. Их носят с рубашками, поло, лёгкими куртками, лоферами, сандалиями и минималистичными кроссовками. Но есть важный нюанс. Современные шорты должны выглядеть в образе как полноценный элемент, а не случайно выбранная вещь. Здесь всё решают длина, посадка, плотность ткани, цвет и то, насколько модель дружит с остальным гардеробом».

О чём расскажем:

Модные мужские шорты — 2026: общие моменты

В 2026 году актуальны следующие тенденции:

спортивные шорты как часть повседневного гардероба;

модели свободного кроя;

длина до колена или чуть выше;

минимализм;

натуральные и практичные материалы.

Важно! Мода уходит от слишком узких моделей, которые обтягивают бёдра и выглядят так, будто человек вырос из вещи. Современный силуэт более расслабленный: в нём есть воздух, движение и ощущение лёгкости.

Модные мужские шорты: про тенденции подробно

Спортивные шорты

Модное влияние спортивных шорт летом 2026 года выросло колоссально. Теперь они не являются исключительно тренировочным или повседневно-расслабленным выбором — для прогулки, дачи и тому подобное. Спортивные шорты стали полноценной частью городского кэжуала. Их всё чаще носят не только с худи и кроссовками, а сочетают с рубашкой поверх футболки, плотным поло, городской ветровкой и кожаными сандалиями.

Шорты спортивные adidas 3G SPEE REV SHR, 2277 руб. / lamoda Фото: adidas

В моде варианты из лёгкого нейлона, плотного трикотажа, футера, технологичных дышащих материалов. Эластичный пояс, шнурки, небольшие логотипы, силуэты из тенниса, бега и outdoor-направления — всё это актуально. Для повседневной носки лучше выбирать шорты без чрезмерного блеска, с аккуратной длиной и базового цвета. Если низ выглядит явно спортивно, верх лучше сделать спокойнее и более собранным.

Хлопковые шорты O′STIN, 799 руб. Фото: O′STIN

Модели свободного кроя

Свободный крой, пожалуй, главный ориентир сезона. Это не обязательно огромный оверсайз. Речь о нормальной свободе посадки: шорты не тянут в паху, не собираются складками на бёдрах, не впиваются в талию и не требуют постоянных поправок. В этом и есть разница между расслабленностью и неряшливостью.

Шорты свободного силуэта Zarina, 2999 руб. Фото: Zarina

Самая универсальная длина для города: до колена или чуть выше. Такие шорты выглядят спокойнее, взрослее и легче сочетаются с разной обувью. Слишком короткие модели лучше оставить для спорта, пляжа или очень расслабленного отпуска. Длина ниже колена сложнее: она может утяжелять фигуру и визуально укорачивать рост.

Минималистичные решения

Минимализм остаётся сильным направлением в модных тенденциях. В хороших базовых шортах нет лишнего визуального шума: аккуратные карманы, спокойная фурнитура, ровный пояс, чистый цвет, понятная линия низа. Такие модели не привлекают внимание, помогают собрать образ и легко носятся несколько сезонов подряд.

Основные фасоны шорт на летний сезон

Среди фасонов на первом месте остаются бермуды. Это один из самых удачных вариантов для тех, кто хочет выглядеть более собранно, но не слишком формально. Бермуды могут быть хлопковыми, льняными, костюмными, джинсовыми, с защипами или без. Лучше всего смотрятся прямые модели, которые не обтягивают ногу и не расширяются чрезмерно книзу. В бежевом, графитовом, тёмно-синем или оливковом цвете они легко заменяют летние брюки.

Бермуды в полоску O′STIN, 1599 руб. Фото: O′STIN

Карго-шорты возвращаются, но уже не в грубом виде с огромными карманами и тяжёлой фурнитурой. Современные карго легче и аккуратнее визуально. Накладные карманы остаются главным элементом, однако не должны превращать силуэт в сложную конструкцию. Хороший вариант: плотный хлопок, твил или смесовая ткань, умеренный объём, спокойный оттенок.

Шорты Alpex, 2610 руб. / lamoda Фото: Alpex

Джинсовые шорты тоже остаются актуальными в этом сезоне, но лучше выбирать прямой или слегка свободный крой. Слишком узкие модели с активными потёртостями, контрастной строчкой и низкой посадкой упрощают образ. Гораздо актуальнее выглядит чистый деним: средне-синий, голубой, выбеленный или тёмный. Низ может быть аккуратно обработан, слегка необработан или подвёрнут, но без чрезмерной рваности.

Шорты Sela, 1799 руб. / lamoda Фото: Sela

Льняные свободные шорты — лучшая летняя одежда. Они идеальны для жары. Такие шорты дают образу мягкость, воздух и немного курортного настроения. Лён мнётся, и это нормально, такова его природная фактура. Важно другое: ткань не должна быть слишком тонкой и прозрачной, а крой не должен выглядеть как мешок. Хорошо смотрятся льняные шорты с рубашками, поло, простыми футболками, кожаными сандалиями и лоферами.

Шорты изо льна и хлопка O′STIN, 1599 руб. Фото: O′STIN

Ещё один вариант — чиносы в формате шорт: самый универсальный вариант для мужского летнего гардероба. Это шорты из хлопка или смесовой ткани, обычно с классическим поясом, боковыми карманами и прямой посадкой. Они подходят для города, поездок, прогулок, летних встреч и ситуаций, где спортивные модели выглядят слишком расслабленно. Если нужна одна базовая пара, часто стоит начинать именно с них.

Шорты-чинос Sela, 1499 руб. Фото: Sela

Актуальные цвета мужских шорт

В цветах 2026 года много спокойной природной гаммы. Бежевый и песочный выглядят мягко и дорого, хорошо сочетаются с белым, молочным, серым, голубым, тёмно-синим, оливковым и коричневым. Хаки и оливковый тоже остаются практичными: они интереснее чёрного, но всё ещё универсальны.

Оливковые шорты можно носить с белой футболкой, чёрным поло, рубашкой из денима, серым свитшотом, бежевой ветровкой. Чёрный и графитовый особенно хороши в городском гардеробе. Первые подходят для минимализма, стритвира и спортивного стиля. Вторые выглядит мягче и часто дороже, особенно в плотном хлопке, трикотаже или смесовой ткани.

Шорты, цвет слоновой кости Zarina, 1199 руб. Фото: Zarina

Белый и молочный смотрятся свежо, однако требуют плотного непрозрачного материала, аккуратного ухода и бережной носки. Синий и голубой продолжают тему денима и морской летней палитры. Тёмно-синие шорты могут заменить чёрные, если хочется более мягкого образа. Голубые хороши для отпуска и расслабленного кэжуала. Яркие оттенки тоже возможны: красный, жёлтый, зелёный, небесно-голубой, терракотовый. Но чем активнее цвет, тем проще должен быть крой.

Шорты летние: акутальные материалы

Материалы в шортах важны не меньше, чем фасон. Хлопок остаётся самой понятной базой: он дышит, приятен к телу, подходит для повседневной носки. Плотный хлопковый твил хорош для чиносов и карго, более мягкий хлопок подходит для расслабленных кэжуал-моделей.

Лён нужен для жары и отпуска, деним даёт структуру, трикотаж отвечает за комфорт, а нейлон и технологичные ткани — за лёгкость и практичность. Смесовые материалы не стоит сразу считать минусом. Небольшое количество эластана даёт свободу движения, полиамид или полиэстер могут сделать ткань более износостойкой и быстро сохнущей, вискоза добавляет мягкости. Главное, чтобы вещь не выглядела дешёво: слишком сильный блеск, рыхлая ткань, перекрученные швы и растянутый пояс почти всегда портят впечатление.

Шорты из 100% премиального льна Sela, 2799 руб. Фото: Sela

Декор в шортах

Детали и декор шорт в 2026 году должны быть аккуратными. Накладные карманы уместны в карго и outdoor-стиле, но они не должны сильно расширять бёдра визуально. Эластичный пояс хорош для спортивных, льняных и кэжуал-моделей. Завязки и шнурки могут выглядеть современно, если не создают ощущение домашней одежды. Логотипы и небольшие принты допустимы, а крупные случайные надписи часто удешевляют образ.

С чем носить шорты

С футболками шорты носить проще всего, но именно в этом сочетании чаще всего появляется визуально устаревший образ. Чтобы комплект выглядел лучше, важны пропорции. К свободным бермудам или карго подойдёт футболка прямого кроя из плотного хлопка. К спортивным шортам можно добавить оверсайз-футболку, но не слишком длинную. Верх не должен укорачивать длину ног.

образ от befree Фото: befree

Поло-рубашка — вариант верха, с которым шорты выглядят собраннее. Это хороший вариант для летнего города, прогулки, кафе, поездки или неформальной встречи. Особенно удачно поло работает с чиносами в формате шорт, льняными моделями и бермудами. Лучше выбирать поло не слишком облегающее, а с мягкой посадкой, хорошей плотностью и чёткой линией ворота.

С рубашками шорты могут звучать по-разному. Льняная модель с такими же шортами создаёт отпускное настроение. Рубашка в полоску поверх белой футболки и прямые шорты — городской кэжуал. Вариант с коротким рукавом с бермудами выглядит расслабленно, но аккуратно. Особенно с сандалиями, лоферами или минималистичными кедами.

образ от O′STIN Фото: O′STIN

Обувь задаёт тон всему образу. Кроссовки и кеды создают кэжуал или стритвир-образ. Сандалии уводят в отпуск и outdoor. Лоферы приближают комплект к смарт кэжуал. Для повседневных образов подойдут чиносы, бермуды, джинсовые и льняные шорты в бежевом, синем, сером, хаки или молочном цвете. Для стритвира: оверсайз-силуэты, карго, деним, спортивные модели, графичные футболки и объёмные кроссовки.

Спортивный стиль строится на дышащих тканях, удобной длине и эластичном поясе, но даже здесь важна аккуратность: растянутый трикотаж сразу делает образ небрежным.

Образ от Sela Фото: Sela

Пляжный стиль допускает яркие цвета, принты, лёгкие ткани, резинку на поясе и более короткую длину. Но пляжные шорты не всегда стоит переносить в город. Если ткань слишком тонкая, принт слишком активный, а крой напоминает плавки, лучше оставить их для отдыха у моря и бассейна.

Смарт кэжуал требует более строгого подхода: бермуды, чиносы в формате шорт, лён с аккуратным поясом, поло, рубашка, лёгкий жакет, лоферы или минималистичные кеды.

Outdoor-стиль строится на технологичных тканях, карманах, хаки, графите, ветровках и удобной обуви.

Как выбрать свои идеальные шорты

Выбирать шорты стоит с длины. Самая универсальная для города — на 5 см выше колена. Более короткие модели открывают ноги сильнее и лучше подходят для спорта или отпуска. Длина ниже колена сложнее, потому что может утяжелять фигуру и визуально укорачивать ноги.

При примерке обязательно нужно сесть, пройтись, поднять ногу и посмотреть, не тянет ли ткань в паху и по бёдрам. Пояс не должен врезаться, но и не должен быть сильно шире талии. Посадка должна давать свободу движения, а не просто хорошо выглядеть в статичной позе перед зеркалом. Шорты — преимущественно летняя одежда. А жара быстро выявляет все ошибки кроя.

Шорты befree, 1999 руб. Фото: befree

Качество ткани также видно почти сразу. Тонкие материалы быстрее мнутся, просвечивают и теряют форму. Слишком жёсткие могут быть неудобны. Хорошая ткань держит силуэт, приятна к телу и соответствует задаче: для города подойдут плотный хлопок, лён со смесью, деним, качественный трикотаж или технологичная ткань без лишнего блеска.

Универсальность модели легко проверить простым способом: мысленно составить с ней хотя бы пять комплектов. Если шорты сочетаются только с одной футболкой, покупка может оказаться не самой удачной. Хорошая пара должна сочетаться и с футболкой, поло, рубашкой, лёгким верхним слоем и разной обувью. Тогда вещь не будет висеть в шкафу в ожидании идеального момента.

Шорты O′STIN, 1599 руб. Фото: O′STIN

Главные тренды мужских шорт 2026 года: спортивная эстетика; свободный крой, длина до колена или чуть выше, бермуды, аккуратные карго, льняные модели, чиносы в формате шорт. В цветах стоит смотреть на бежевый, песочный, хаки, оливковый, графитовый, чёрный, молочный, синий и голубой. В гардероб стоит добавить хотя бы одну универсальную пару чиносов или бермуд, одну расслабленную модель для отдыха, одну спортивную или технологичную пару и при желании – аккуратные карго.

Такой набор закрывает большинство летних образов: от города до отпуска. Шорты, которые будут актуальны несколько сезонов, не обязаны быть самыми трендовыми. Чаще всего это модели с хорошей посадкой, актуальным кроем, качественной тканью и понятным цветом. Они не спорят с образом, не требуют сложной стилизации и легко встраиваются в повседневную жизнь. А именно это отличает удачную вещь от просто модной.