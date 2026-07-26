Зелёные коктейли: чем они полезны, как правильно готовить и включать в рацион?

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Зелёные коктейли уже несколько лет остаются одним из самых популярных элементов здорового питания. Их выбирают люди, стремящиеся увеличить потребление овощей, разнообразить рацион и сделать ежедневное меню более насыщенным витаминами и клетчаткой. Несмотря на многочисленные заявления о «детокс-эффекте» и чудодейственных свойствах, научный взгляд на такие напитки гораздо более сдержан. Зелёные коктейли действительно могут быть полезной частью сбалансированного питания, однако не являются универсальным средством для похудения или лечения заболеваний».

Зелёным коктейлем обычно называют напиток, приготовленный в блендере из листовой зелени, овощей, фруктов, ягод и различных полезных добавок. В отличие от соков, такие коктейли сохраняют пищевые волокна, поскольку продукты измельчаются полностью, а не проходят процесс отжима. Благодаря этому напиток лучше насыщает и благоприятнее влияет на пищеварение.

Популярность зелёных коктейлей объясняется их простотой. Всего за несколько минут можно приготовить полноценный перекус или лёгкий завтрак, объединив продукты, которые многие люди редко употребляют в обычном виде. Особенно это касается листовых овощей и зелени.

О чём расскажем:

Польза зелёных коктейлей

Главное преимущество — высокая питательная ценность. В их состав обычно входят продукты, богатые витаминами С, К, А, фолиевой кислотой, калием, магнием и другими микроэлементами. Кроме того, они содержат антиоксиданты — вещества, которые помогают защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами.

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Однако важно понимать, что содержание витаминов зависит от выбранных ингредиентов и способа хранения. Наиболее полезными считаются свежеприготовленные коктейли, поскольку некоторые витамины постепенно разрушаются под воздействием света и кислорода.

Регулярное употребление достаточного количества овощей и фруктов действительно связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых других хронических болезней. Зелёные коктейли могут стать удобным способом приблизиться к рекомендуемой норме растительных продуктов.

Нередко можно встретить утверждение, что такие напитки значительно укрепляют иммунитет. Более корректно говорить о том, что полноценное питание, богатое витаминами, минералами и клетчаткой, помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. При этом ни один отдельный продукт не способен существенно повысить иммунитет сам по себе.

Особое значение имеют пищевые волокна. Они служат питательной средой для полезных кишечных бактерий, способствуют нормальной работе пищеварительной системы, помогают поддерживать регулярный стул и дольше сохраняют чувство сытости. Именно поэтому коктейли из цельных овощей и фруктов значительно полезнее большинства пакетированных соков.

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Основные ингредиенты зелёных коктейлей

Основой большинства зелёных коктейлей становятся листовые овощи и зелень. Наиболее популярны шпинат, кейл, петрушка, салат ромэн, мангольд и различные виды листового салата. Они обладают относительно нейтральным вкусом, хорошо измельчаются и содержат большое количество витаминов и минеральных веществ.

Шпинат считается одним из самых универсальных ингредиентов. Он практически не меняет вкус напитка, но значительно увеличивает его пищевую ценность.

Кейл (листовая капуста) отличается более насыщенным вкусом и высоким содержанием витаминов, однако для новичков его обычно рекомендуют сочетать со сладкими фруктами.

Петрушка придаёт коктейлю яркий аромат и содержит большое количество витамина С. Однако использовать её лучше умеренно, чтобы вкус не стал слишком резким.

Для улучшения вкуса и текстуры в зелёные коктейли обычно добавляют фрукты и ягоды. Банан делает напиток более густым и сладким без добавления сахара. Яблоки обеспечивают свежий вкус и дополнительную клетчатку. Авокадо придаёт кремовую консистенцию и является источником полезных мононенасыщенных жиров.

Также часто используют киви, груши, ананас, манго, ягоды, цитрусовые и сезонные фрукты. При этом желательно соблюдать баланс: слишком большое количество фруктов значительно увеличивает содержание природных сахаров и калорийность напитка.

Фото: istockphoto.com/bojanstory

Дополнительную питательную ценность могут обеспечить различные добавки. Семена чиа и льна богаты омега-3 жирными кислотами и растворимой клетчаткой. Орехи и ореховые пасты увеличивают содержание полезных жиров и белка, а натуральный йогурт делает коктейль более сытным.

Иногда в напитки добавляют протеиновые порошки. Они могут быть полезны людям с повышенной потребностью в белке, например, спортсменам или тем, кто использует коктейль как замену одного из приёмов пищи. Однако при обычном разнообразном рационе необходимость в таких добавках есть далеко не всегда.

Рецепты популярных зелёных коктейлей

Зелёные коктейли и смузи — это отличный способ получить дневную норму витаминов, клетчатки и антиоксидантов в одном стакане. Ниже представлены три пошаговых рецепта на одну порцию (большой стакан объёмом около 350-400 мл). Для идеальной текстуры рекомендуется сначала взбивать зелень с жидкой основой, а затем — добавлять остальные фрукты и ягоды.

Классический зелёный коктейль

Фото: istockphoto.com/Olga Chzhu

Освежающий, умеренно сладкий коктейль с тропическими нотками. За счёт банана имеет кремовую текстуру, а цитрусовые балансируют вкус зелени.

КБЖУ на одну порцию

Калории: 195 ккал

Белки: 4,5 г

Жиры: 2,5 г

Углеводы: 36 г

Ингредиенты:

шпинат свежий (аккуратно утрамбованный) — 1 стакан (30 г);

банан (очищенный, лучше замороженный) — 1 шт. (100 г);

киви — 1 шт. (70 г);

вода или несладкое миндальное молоко — 150 мл;

семена чиа — 1 ч. л. (5 г).

Способ приготовления

Очистите киви и банан от кожуры. Нарежьте фрукты крупными кружочками. Положите шпинат в чашу блендера, залейте водой (или растительным молоком) и взбивайте 30 секунд до получения однородной зелёной жидкости. Добавьте к зелени банан, киви и семена чиа. Взбивайте на высокой мощности одну-две минуты до абсолютно гладкого состояния. Перелейте в стакан и дайте постоять две-три минуты, чтобы семена чиа слегка набухли.

Зелёный смузи с ягодами

Фото: istockphoto.com/bhofack2

Прекрасный вариант для тех, кто только привыкает к вкусу зеленых коктейлей. Ягоды полностью маскируют шпинат, придавая напитку приятный ягодный вкус и красивый (слегка тёмный) оттенок.

КБЖУ на одну порцию

Калории: 172 ккал

Белки: 6,2 г

Жиры: 2,6 г

Углеводы: 29,5 г

Ингредиенты:

шпинат свежий — 1 стакан (30 г);

замороженная клубника или черника (или смесь ягод) — 1 стакан (130 г);

натуральный йогурт (или кокосовый йогурт) — 100 г;

вода или кокосовая вода — 100 мл;

мёд или сироп топинамбура — 1 ч. л. (7 г).

Способ приготовления

Налейте в блендер воду, добавьте йогурт и свежий шпинат. Взбейте до исчезновения крупных кусочков зелени. Добавьте в чашу замороженные ягоды и мёд. Взбивайте на максимальной скорости. Если смузи кажется слишком густым из-за ледяных ягод, долейте ещё 20-30 мл воды.

Коктейль с авокадо и шпинатом

Фото: istockphoto.com/viennetta

Плотный, сытный и суперкремовый коктейль, богатый полезными жирами. Отлично заменяет полноценный завтрак или плотный перекус. Для баланса жирности в него добавляется зелёное яблоко.

КБЖУ на одну порцию

Калории: 198 ккал

Белки: 2,9 г

Жиры: 11,2 г

Углеводы: 18,5 г

Ингредиенты:

авокадо (спелое, мягкое) — 1/2 шт. (около 70 г мякоти);

шпинат свежий — 1,5 стакана (45 г);

зелёное яблоко — 1/2 шт. (80 г);

лимонный сок — 1 ст. л. (для сохранения яркого цвета);

вода или фильтрованная жидкость — 150 мл.

Способ приготовления

Разрежьте авокадо, удалите косточку, ложкой достаньте мякоть. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте кубиками (кожуру можно оставить, если блендер мощный). Сбрызните яблоко и авокадо лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите в блендер шпинат, авокадо, яблоко и залейте водой. Включите блендер сначала на среднюю, а затем — на высокую скорость. Пробейте массу до шелковистой, муссовой консистенции.

Советы по приготовлению

При приготовлении зелёных коктейлей важно выбирать максимально свежие продукты. Листовую зелень необходимо тщательно промывать под проточной водой, чтобы удалить загрязнения и возможные микроорганизмы.

В качестве жидкой основы можно использовать обычную воду, минеральную воду без газа, кефир, натуральный йогурт, молоко или растительные напитки без добавленного сахара. Выбор зависит от вкусовых предпочтений и индивидуальной переносимости.

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Все ингредиенты измельчают в мощном блендере до получения однородной консистенции. Если напиток получается слишком густым, можно добавить немного жидкости. Для более освежающего вкуса иногда используют кубики льда.

Лучше всего употреблять коктейль сразу после приготовления. При хранении постепенно снижается содержание некоторых витаминов, а вкус может изменяться. Если необходимо взять напиток с собой, его желательно хранить в герметичной бутылке в холодильнике и выпить в течение суток.

Зелёные коктейли в диете и плане питания

Зелёные коктейли могут стать частью разнообразного и сбалансированного питания. Их удобно использовать в качестве завтрака, если дополнить источником белка, например, яйцами, творогом или йогуртом. Также они подходят для лёгкого перекуса между основными приёмами пищи.

При этом полностью заменять овощами в жидком виде обычные салаты и другие блюда не стоит. Пережёвывание пищи способствует более медленному насыщению и играет важную роль в нормальной работе пищеварительной системы. Поэтому оптимальным вариантом считается сочетание коктейлей с традиционными блюдами из свежих и приготовленных овощей.

Фото: istockphoto.com/Sima_ha

Следует помнить, что даже полезные продукты требуют умеренности. Слишком большие порции коктейлей могут оказаться довольно калорийными, особенно если в них много сладких фруктов, орехов, мёда или других высококалорийных ингредиентов.

Зелёные коктейли — это удобный способ увеличить потребление овощей, зелени и фруктов, разнообразить рацион и сделать питание более сбалансированным. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, легко готовятся и подходят большинству здоровых людей.

Максимальную пользу такие напитки приносят тогда, когда становятся частью общего здорового образа жизни, включающего разнообразное питание, достаточную физическую активность, полноценный сон и отказ от вредных привычек. Экспериментируя с различными сочетаниями зелени, овощей, фруктов и полезных добавок, можно найти собственные любимые рецепты и сделать ежедневный рацион не только полезнее, но и значительно интереснее.