«Стальной характер» в Тюмени — 2026: как пройдёт экстремальный старт?

«Стальной характер» – не просто старт, это настоящее испытание для бегунов. На этих выходных оно пройдёт в Тюмени. Местные жители и гости региона отправятся в удивительное приключение в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири». Рассказываем больше об экстремальном забеге.

О чём расскажем:

О старте

«Стальной характер» — это серия экстремальных забегов с полосой препятствий, каждый участник должен преодолеть барьеры на пути к финишу. На пяти дистанциях будет 25 преград разного уровня сложности: колючая проволока, трамплины, сети, норы и грязевые ямы. В таких условиях проверяются не только физические навыки, но и характер.

Протяжённость дистанций – от 3 до 11 км. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Такой формат взаимодействия не только создаёт незабываемые впечатления, но и сплачивает коллектив.

Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»

Регистрация

Чтобы стать участником старта «Стальной характер», нужно зарегистрироваться на сайте забега и внести стартовый взнос. Он будет разным в зависимости от дистанции и выбранного пакета: от 4190 до 6290 рублей.

В Тюмени к покупке доступны два варианта: «Эконом» и «Оптимум». Обычный пакет включает участие, медаль на финише и воду во время преодоления дистанции.

Покупка «Оптимума» повышает комфорт, здесь доступны контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменная спортивная сумка и футболка. Бегунам этой категории также предоставят камеру хранения, страховку участника, возможность возврата билета и выбора времени старта внутри дистанции.

Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»

Расписание

В воскресенье, 1 августа, Тюмень примет экстремальный забег «Стальной характер».

Программа мероприятия:

7:00-12:00 – регистрация участников;

8:00-18:00 – работа фан-зоны;

10:30 – официальное открытие;

11:00 – старт забега на 3 км;

11:30 – старт забега на 5 км;

12:30 – старт забега на 7 км;

13:00 – старт забега на 9 км;

13:30 – старт забега на 11 км.

Помимо оплаты слота для участия, нужно пройти регистрацию и получить стартовый номер. На месте необходимо предъявить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Несовершеннолетние бегуны должны также предоставить разрешение от родителей. Регистрация завершается за 30 минут до старта забега на выбранную дистанцию.

Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»

Маршрут и дистанции

Свои двери для атлетов откроет спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» в селе Мичурине Тюменской области. На выбор представлено пять дистанций с разным количеством препятствий. Рассказываем про уровни сложности.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Самый лёгкий маршрут серии забегов «Стальной характер». Он подойдёт для новичков, которые хотят выяснить, устраивает ли их такой формат стартов. Здесь не нужен слишком высокий уровень подготовки.

Самый лёгкий маршрут серии забегов «Стальной характер». Он подойдёт для новичков, которые хотят выяснить, устраивает ли их такой формат стартов. Здесь не нужен слишком высокий уровень подготовки. 5 км. «Классический» забег, который чаще всего выбирают атлеты. По ходу дистанции могут возникать сложности, однако специальной подготовки не требуется.

«Классический» забег, который чаще всего выбирают атлеты. По ходу дистанции могут возникать сложности, однако специальной подготовки не требуется. 7 км. Самый оптимальный по соотношению дистанции и количества препятствий вариант. Здесь участникам нужен средний уровень, так как часть испытаний рассчитана на опытных атлетов.

Самый оптимальный по соотношению дистанции и количества препятствий вариант. Здесь участникам нужен средний уровень, так как часть испытаний рассчитана на опытных атлетов. 9 км. Продолжаем увеличивать сложность. На этом маршруте понадобится привести в действие все навыки: силу, выносливость, ловкость, скорость и смекалку. Новичкам этот формат не подойдёт, нужно уже быть знакомым с подобными забегами.

Продолжаем увеличивать сложность. На этом маршруте понадобится привести в действие все навыки: силу, выносливость, ловкость, скорость и смекалку. Новичкам этот формат не подойдёт, нужно уже быть знакомым с подобными забегами. 11 км. Последний по сложности вариант подойдёт для бывалых атлетов, которые уже пробовали свои силы в коротких форматах. Испытания, рельеф и интенсивная нагрузка не дадут участникам заскучать.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»

Награждение

Забег не лишён спортивной составляющей, но соревновательного аспекта тут нет. Каждый участник после финиша получит фирменную медаль с символикой забега. Однако награждения в возрастных категориях или абсолютном первенстве, также как и чипа хронометража, тут не будет. Главный акцент организаторы стараются сохранить на эмоциях, драйве и адреналине.

Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»

Такой формат забега подойдёт спортсменам, которым в обычных тренировках не хватает челленджей. Однако нужно быть готовым не только к испытаниям, но и к грязи. По ходу дистанции предстоит окунуться в ров с водой и перебираться через лужи.