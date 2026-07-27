«Стальной характер» в Тюмени — 2026: как пройдёт экстремальный старт?

«Стальной характер» – не просто старт, это настоящее испытание для бегунов. На этих выходных оно пройдёт в Тюмени. Местные жители и гости региона отправятся в удивительное приключение в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири». Рассказываем больше об экстремальном забеге.
О чём расскажем:
О старте
«Стальной характер» — это серия экстремальных забегов с полосой препятствий, каждый участник должен преодолеть барьеры на пути к финишу. На пяти дистанциях будет 25 преград разного уровня сложности: колючая проволока, трамплины, сети, норы и грязевые ямы. В таких условиях проверяются не только физические навыки, но и характер.
Протяжённость дистанций – от 3 до 11 км. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды. Такой формат взаимодействия не только создаёт незабываемые впечатления, но и сплачивает коллектив.
Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»
Регистрация
Чтобы стать участником старта «Стальной характер», нужно зарегистрироваться на сайте забега и внести стартовый взнос. Он будет разным в зависимости от дистанции и выбранного пакета: от 4190 до 6290 рублей.
В Тюмени к покупке доступны два варианта: «Эконом» и «Оптимум». Обычный пакет включает участие, медаль на финише и воду во время преодоления дистанции.
Покупка «Оптимума» повышает комфорт, здесь доступны контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменная спортивная сумка и футболка. Бегунам этой категории также предоставят камеру хранения, страховку участника, возможность возврата билета и выбора времени старта внутри дистанции.
Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»
Расписание
В воскресенье, 1 августа, Тюмень примет экстремальный забег «Стальной характер».
Программа мероприятия:
- 7:00-12:00 – регистрация участников;
- 8:00-18:00 – работа фан-зоны;
- 10:30 – официальное открытие;
- 11:00 – старт забега на 3 км;
- 11:30 – старт забега на 5 км;
- 12:30 – старт забега на 7 км;
- 13:00 – старт забега на 9 км;
- 13:30 – старт забега на 11 км.
Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»
Маршрут и дистанции
Свои двери для атлетов откроет спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» в селе Мичурине Тюменской области. На выбор представлено пять дистанций с разным количеством препятствий. Рассказываем про уровни сложности.
Дистанции экстремального забега «Стальной характер»
- 3 км. Самый лёгкий маршрут серии забегов «Стальной характер». Он подойдёт для новичков, которые хотят выяснить, устраивает ли их такой формат стартов. Здесь не нужен слишком высокий уровень подготовки.
- 5 км. «Классический» забег, который чаще всего выбирают атлеты. По ходу дистанции могут возникать сложности, однако специальной подготовки не требуется.
- 7 км. Самый оптимальный по соотношению дистанции и количества препятствий вариант. Здесь участникам нужен средний уровень, так как часть испытаний рассчитана на опытных атлетов.
- 9 км. Продолжаем увеличивать сложность. На этом маршруте понадобится привести в действие все навыки: силу, выносливость, ловкость, скорость и смекалку. Новичкам этот формат не подойдёт, нужно уже быть знакомым с подобными забегами.
- 11 км. Последний по сложности вариант подойдёт для бывалых атлетов, которые уже пробовали свои силы в коротких форматах. Испытания, рельеф и интенсивная нагрузка не дадут участникам заскучать.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»
Награждение
Забег не лишён спортивной составляющей, но соревновательного аспекта тут нет. Каждый участник после финиша получит фирменную медаль с символикой забега. Однако награждения в возрастных категориях или абсолютном первенстве, также как и чипа хронометража, тут не будет. Главный акцент организаторы стараются сохранить на эмоциях, драйве и адреналине.
Фото: Сообщество «Стальной характер l Тюменская область» во «ВКонтакте»
Такой формат забега подойдёт спортсменам, которым в обычных тренировках не хватает челленджей. Однако нужно быть готовым не только к испытаниям, но и к грязи. По ходу дистанции предстоит окунуться в ров с водой и перебираться через лужи.