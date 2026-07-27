Холодная вода в жару: помогает ли она охладиться и может ли навредить?

Светлана Бурнацкая врач-терапевт и профпатолог «В жаркую погоду первым желанием большинства людей становится выпить стакан холодной воды. Такой напиток действительно приносит ощущение свежести и помогает легче переносить высокую температуру воздуха. Однако вокруг холодной воды существует немало мифов. Одни считают, что она может вызвать простуду или серьёзно навредить желудку, другие уверены, что пить нужно только ледяную воду. На самом деле истина находится посередине: холодная вода полезна, если употреблять её разумно и учитывать особенности организма».

О чём расскажем:

Польза холодной воды в жаркую погоду

Главная задача питья в жаркую погоду — восполнить потерю жидкости. При высокой температуре окружающей среды организм активно охлаждается за счёт потоотделения. Вместе с потом теряется не только вода, но и минеральные вещества, а при недостаточном питьевом режиме повышается риск обезвоживания. Даже небольшая потеря жидкости может сопровождаться слабостью, головной болью, снижением концентрации внимания и ухудшением физической работоспособности.

Холодная вода хорошо утоляет жажду благодаря тому, что быстрее создаёт ощущение прохлады во рту и пищеводе. Именно поэтому многим людям она кажется более освежающей по сравнению с водой комнатной температуры. Кроме того, достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальный объём циркулирующей крови, улучшает кровоснабжение органов и способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

Фото: istockphoto.com/BongkarnThanyakij

Ещё одна важная функция воды — участие в терморегуляции. Когда человек пьёт достаточно жидкости, организм эффективнее использует потоотделение для охлаждения. Хотя стакан холодной воды сам по себе не способен значительно снизить температуру тела, он помогает легче переносить жару и уменьшает субъективное ощущение перегрева.

Многие отмечают и улучшение общего самочувствия после употребления прохладной воды. Это объясняется не только устранением жажды, но и уменьшением нагрузки на организм. При достаточном уровне гидратации человек чувствует себя бодрее, легче переносит физическую активность и реже сталкивается с симптомами перегрева.

Однако важно понимать, что чрезмерно холодная вода не всегда является лучшим выбором. Оптимальной считается температура примерно от 10 до 15 градусов. Такая вода хорошо освежает, но обычно не вызывает выраженного дискомфорта. Ледяные напитки с большим количеством льда могут оказаться слишком холодными, особенно если пить их быстро после длительного пребывания на солнце.

Рекомендации по употреблению холодной воды

Количество жидкости в жаркую погоду зависит от возраста, массы тела, уровня физической активности и температуры окружающей среды. Универсальной нормы, подходящей каждому человеку, не существует. Лучше ориентироваться на чувство жажды, цвет мочи и общее самочувствие. При интенсивных физических нагрузках или длительном пребывании на улице потребность в жидкости существенно возрастает.

Во время занятий спортом рекомендуется пить небольшими порциями через равные промежутки времени, не дожидаясь выраженной жажды. После завершения тренировки также необходимо восполнить потерю жидкости. Если нагрузка была продолжительной и сопровождалась обильным потоотделением, может потребоваться восполнение не только воды, но и электролитов.

Летом базовой нормой потребления жидкости для взрослого человека считается 35-40 мл на 1 кг массы тела в сутки. При физических нагрузках в жаркую погоду к этому объёму необходимо дополнительно добавлять от 500 до 1000 мл жидкости на каждый час активности.

Фото: istockphoto.com/ShotShare

Чем может быть опасно чрезмерное употребление холодной воды?

Несмотря на пользу холодной воды, её чрезмерное употребление за короткое время может вызывать неприятные ощущения. У некоторых людей слишком холодный напиток провоцирует кратковременный спазм желудка или пищевода, сопровождающийся болью или дискомфортом. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Иногда после очень холодной воды возникает так называемая «холодовая головная боль». Она появляется из-за быстрого охлаждения тканей полости рта и обычно проходит самостоятельно через несколько минут.

Распространено мнение, что холодная вода способна вызвать переохлаждение организма даже в жару. В действительности для здорового человека такой риск минимален. Организм быстро согревает поступившую жидкость до температуры тела. Однако употребление очень большого объёма ледяной воды за короткое время может вызвать временный дискомфорт и усилить нагрузку на механизмы терморегуляции.

Гораздо более серьёзной проблемой является не температура воды, а её чрезмерное количество. Если за короткий промежуток времени выпить слишком много жидкости, особенно без восполнения электролитов, существует риск развития водной интоксикации — редкого, но потенциально опасного состояния, при котором снижается концентрация натрия в крови. На практике оно встречается преимущественно у спортсменов, участвующих в длительных соревнованиях на выносливость.

Альтернативы холодной воде в жару

Помимо обычной воды, существуют и другие способы поддерживать водный баланс в жаркую погоду. Хорошим вариантом могут стать охлаждённые травяные или зелёные чаи без большого количества сахара. Они помогают разнообразить питьевой режим и также способствуют восполнению жидкости.

Фото: istockphoto.com/Anton Dobrea

Полезны напитки на основе натуральных фруктов и ягод, если они не содержат избытка сахара. Домашние смузи и фруктовые напитки могут дополнительно обеспечивать организм витаминами и минералами, однако полностью заменять ими воду не стоит.

Не следует забывать и о продуктах с высоким содержанием воды. Арбуз, дыня, огурцы, помидоры, клубника, апельсины и другие свежие фрукты и овощи содержат значительное количество жидкости и помогают поддерживать водный баланс.

В некоторых странах традиционно употребляют охлаждённые супы, например, гаспачо или свекольник. Они одновременно обеспечивают организм жидкостью, электролитами и питательными веществами, поэтому могут стать хорошим вариантом лёгкого летнего обеда.

Самое важное правило в жаркую погоду — не доводить организм до выраженной жажды и не пытаться восполнить всю потерянную жидкость за один раз. Намного полезнее пить регулярно небольшими порциями в течение дня.

Холодная вода остаётся одним из лучших способов быстро освежиться и поддержать нормальную работу организма в условиях высокой температуры. При отсутствии противопоказаний она безопасна для большинства здоровых людей и помогает легче переносить жару. Главное — соблюдать умеренность, избегать экстремально низкой температуры напитков и поддерживать достаточное потребление жидкости в течение всего дня. Именно разумный подход позволяет получить максимум пользы и избежать возможного дискомфорта.