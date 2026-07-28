На ЧМ-1966 в его форме играли 15 из 16 сборных: история бренда Umbro

О чём расскажем:

Основание бренда

История бренда началась в небольшом городке Уилмслоу недалеко от Манчестера. Его основатель, Гарольд Хамфрис, когда ему было всего 18 лет, стал торговать одеждой, используя подсобку паба своих родителей. С 1920 года он закупал товары в Манчестере и продавал их местным жителям. Транспорт в те времена был проблемой. Люди не могли часто ездить в город и закупаться в крупных магазинах.

основатель бренда Гарольд Хамфрис Фото: umbro.com

В 1924 году Гарольд убедил своего брата Уоллеса присоединиться к нему. 23 мая они официально зарегистрировали компанию Humphreys Brothers Clothing. Название бренда — Umbro — появилось как сокращение: UM — от фамилии Humphreys и BRO — от Brothers.

В том же 1924 году компания обзавелась своим фирменным логотипом — двойным ромбом, который символизировал грани алмаза.

брошюра Umbro в 1935 году Фото: umbro.com

Первым товаром стала спортивная форма, которую производили в небольших объёмах. Позже ассортимент расширился. Заказы покупателям доставляли на обычной ручной тележке. Гарольд делал ставку на футбол, веря, что популярность его будет расти. И он оказался прав. В 1930 году, когда спрос на футбольную форму превысил возможности подрядчиков, открылась их первая собственная фабрика. Так компания закрепилась в качестве производителя спортивной экипировки в регионе.

Связь Umbro с футболом

Прорыв для компании случился в 1934 году. В финале Кубка Англии на «Уэмбли» встретились «Манчестер Сити» и «Портсмут» — обе команды вышли на поле в форме Umbro. «Манчестер Сити» взял Кубок Англии, и в офис компании пришла телеграмма: «Покрой, прочность и дизайн – всё в этой форме, без сомнения, на высоте». Это был первый громкий успех. В следующем году Кубок Англии выиграл «Шеффилд Уэнсдей» — тоже в форме Umbro.

матч «Манчестер Сити» и «Портсмут» в 1934 году, обе команды были в экипировке Umbro Фото: umbro.com

С этого момента бренд стал неотъемлемой частью английского футбола. Начиная с 1934 года и до 1982 года в каждом финале Кубка Англии хотя бы одна из команд играла в форме Umbro — 42 финала подряд. В 1937 году «Манчестер Сити» выиграл Первый дивизион в форме Umbro, а «Селтик» взял Кубок Шотландии и чемпионат Шотландии.

Гарольд Хамфрис видел, как после Первой мировой войны английское общество становится одержимым футболом. К 1966 году 85% всех британских клубов играли в форме Umbro.

Во время Второй мировой войны история компании могла прерваться. Гарольду удалось сохранить бизнес лишь благодаря военным контрактам. Фабрика Umbro за одну ночь перешла на выпуск обмундирования для британской армии, деталей для противогазов и даже интерьеров бомбардировщиков.

Роджер Баннистер в рекордном забеге в 1954 году в форме бренда Фото: umbro.com

Расцвет бренда

Расцвет компании пришёлся на середину XX века. Компания разрабатывала комплекты для «Челси», «Селтика», «Аякса», сборных Бразилии и Англии. В 1954 году сборная Англии впервые надела форму Umbro, став последней из домашних наций, сделавших это.

В 1958 году сборная Бразилии с 17-летним Пеле впервые выиграла чемпионат мира — в форме Umbro. Впоследствии бразильцы, облачённые в неё, взяли три титула из пяти (1958, 1962, 1970).

Но главный триумф ждал компанию в 1966 году, когда чемпионат мира проходил в Англии. Сын Гарольда, Джон Хамфрис, за месяц до турнира объехал мир и договорился о поставке формы всем 16 странам-участницам. Правда, в последний момент сборная Советского Союза отказалась от услуг бренда. В итоге 15 из 16 сборных вышли на чемпионат мира в Umbro. Среди них были и хозяева турнира — сборная Англии. В том году она единственный раз свою историю победила на ЧМ.

В 1967 году «Селтик» стал первым британским клубом, взявшим Кубок европейских чемпионов — в форме Umbro. В 1968 году это достижение повторил «Манчестер Юнайтед», став первой английской командой, завоевавшей этот трофей. В том же сезоне «Реал» Мадрид выиграл первый из трёх подряд Кубков европейских чемпионов — тоже в Umbro.

в 1985 году бренд занялся производством обуви Фото: umbro.com

В 1970-х и 1980-х годах бренд был на футбольном рынке тем же, чем сегодня являются Nike, adidas и Puma. Логотип с двумя ромбами называли талисманом побед, а Гарольда Хамфриса — Диором футбола.

На чемпионате мира 1970 года бразильцы с Пеле снова победили в форме Umbro. В 1994 году сборная Бразилии в четвёртый раз выиграла чемпионат мира. Также — в форме бренда. В 1999 году «Манчестер Юнайтед» оформил требл (победу в чемпионате Англии, Кубке Англии и Лиге чемпионов). И снова — в форме Umbro.

Самые узнаваемые футбольные формы Umbro — это, безусловно, вариант сборной Англии 1966 года (когда они победили на ЧМ): простая красная футболка с белым воротником и эмблемой в виде трёх львов на груди. Также культовой считается форма сборной Бразилии 1970 года: жёлтая футболка с зелёной окантовкой, в которой Пеле и его команда демонстрировали лучший футбол в истории.

форма с внедрённой технологией Graphene-Wear™ Фото: umbro.com

Стиль Umbro

Логотип бренда — это два пересекающихся ромба, которые символизируют грани алмаза. В ранних версиях внутри ромба было написано название. В 1974 году логотип оказался переработан: двойной ромб получил новую форму и больше не требовал текста внутри. Дизайн Umbro всегда отличался чистотой линий и узнаваемостью.

Фирменный стиль бренда — это классический британский футбольный минимализм. Простые формы, чёткие линии, никакой излишней вычурности. Кроме того, в производстве использовались дышащие ткани, обеспечивающие свободу движений, что ценилось игроками.

Сложные периоды

В середине 1970-х годов позиции компании пошатнулись. Молодой бренд Admiral отобрал у Umbro сборную Англии и значительную долю рынка. Гарольд Хамфрис был подавлен этим поражением. Он скончался в 1974 году, не дожив несколько месяцев до 50-летия своего детища.

Гарольд Хамфрис Фото: umbro.com

Компанию возглавил сын Гарольда, Джон. Ему удалось вернуть позиции — бренд подписал контракты с «Ливерпулем», который тогда доминировал в Англии и Европе. Но вскоре Джон тоже умер в возрасте 49 лет.

В начале 1990-х годов бренд перестал принадлежать семье Хамфрис. Её выкупила американская компания Stone Manufacturing.

Конкуренция с adidas, Nike и Puma становилась всё жестче. В 1970-х годах adidas начал самостоятельно шить форму и отобрал у Umbro «Ливерпуль» и «Арсенал». В 1990-х от бренда отказались сборные Бразилии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, предпочтя других производителей.

В 2007 году Umbro компания купил Nike, забрав при этом самые ценные активы, включая контракт со сборной Англии.

Umbro сегодня

Сегодня бренд принадлежит компании Iconix Brand Group. Он всё ещё популярен в Великобритании и некоторых других странах, но у него уже нет того влияния, что раньше.

современная модель бутс Фото: umbro.com

Из крупных клубов в Umbro играют «Эвертон», «Вест Хэм», «Шальке». В России с 2000 по 2008 год в Umbro выступал ЦСКА — именно в этой форме армейцы в 2005 году стали первым российским клубом, взявшим европейский кубок (Кубок УЕФА). В 2018 году ЦСКА возобновил сотрудничество с брендом.

Сегодня Umbro выпускает не только футбольную форму, но и повседневную одежду, спортивную обувь. В 2024 году, к 100-летию бренда, он представил обновлённый логотип с красным ромбом внутри, отсылающий к версии 1960-1970-х годов. Винтажные футболки Umbro ценятся коллекционерами.

выставка Umbro 100 в честь 100-летия компании в 2024 году Фото: umbro.com

В отличие от многих футбольных брендов, этот производитель всегда делал акцент на инновациях. Именно Umbro ввёл форму из высококачественного перуанского хлопка, которая получила название Tangeru. Именно он первым организовал круглосуточную службу доставки за 48 часов и создал каталог продукции — «Умброшюру». При Гарольде Хамфрисе болельщикам начали продавать реплики форм любимых клубов и сборных.

Бренд остаётся узнаваемым благодаря своему логотипу. Двойной ромб — это один из самых простых и запоминающихся символов в спортивной индустрии.

Umbro повлиял на футбольную моду не меньше, чем на саму игру. В конце 1980-х — начале 1990-х годов нейлоновые шорты Umbro ярких цветов стали настоящим хитом не только на футбольном поле, но и на улицах. В США их носили как повседневную одежду. Сегодня ретроформа Umbro — это предмет коллекционирования и уличной моды.