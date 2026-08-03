Замедляет старение и улучшает работу сердца: врач назвал ценные свойства крыжовника

Рассказываем, сколько ягод нужно съедать ежедневно, чтобы получить пользу без вреда для желудка.

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Крыжовник — одна из самых популярных садовых ягод, известная людям уже несколько столетий. Его выращивают во многих странах Европы и Азии, а благодаря неприхотливости кустарника и высокой урожайности он стал постоянным обитателем приусадебных участков. Ягоды крыжовника отличаются приятным кисло-сладким вкусом, разнообразием оттенков — от светло-зелёного до тёмно-бордового — и богатым химическим составом. Их употребляют в свежем виде, используют для приготовления варенья, джемов, компотов, соков, десертов и даже соусов к мясным блюдам».

В разных культурах крыжовник ценился не только как вкусный продукт, но и как природное средство для укрепления здоровья. Народная медицина издавна рекомендовала его при авитаминозе, нарушениях пищеварения и общей слабости организма. Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление этой ягоды действительно способно принести организму значительную пользу, однако в некоторых случаях у крыжовника могут быть и определённые ограничения.

О чём расскажем:

Польза крыжовника

Главное достоинство крыжовника заключается в его богатом витаминно-минеральном составе. В ягодах содержится большое количество витамина С — одного из важнейших антиоксидантов, который способствует укреплению иммунитета, повышает устойчивость организма к инфекциям и участвует в синтезе коллагена, необходимого для здоровья кожи, сосудов и суставов. Кроме того, крыжовник является источником витамина А, поддерживающего зрение и здоровье слизистых оболочек, витаминов группы B, участвующих в обмене веществ и работе нервной системы, а также витамина K, который играет важную роль в процессе свёртывания крови и поддержании прочности костной ткани.

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Не менее ценен крыжовник и благодаря содержанию минералов. В его составе присутствуют:

железо, необходимое для профилактики анемии и нормального образования гемоглобина;

кальций, укрепляющий кости и зубы, магний, положительно влияющий на работу сердца, мышц и нервной системы;

калий, регулирующий водно-солевой баланс и способствующий нормализации артериального давления.

Несмотря на сравнительно невысокую калорийность, ягоды обладают высокой пищевой ценностью и помогают восполнять дефицит важных микроэлементов. Особое внимание заслуживают антиоксидантные свойства крыжовника. В ягодах содержатся полифенолы, флавоноиды, органические кислоты и витамин С, которые нейтрализуют действие свободных радикалов. Именно они повреждают клетки организма, ускоряют процессы старения и могут способствовать развитию хронических заболеваний.

Регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, помогает уменьшить уровень окислительного стресса, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и способствует сохранению молодости организма. Некоторые научные исследования также указывают на то, что антиоксиданты могут снижать риск развития отдельных видов онкологических заболеваний, поскольку защищают клетки от повреждений ДНК. Однако важно понимать, что крыжовник не является лекарственным средством и не способен заменить полноценную профилактику или лечение.

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Ещё одним преимуществом крыжовника считается его положительное влияние на пищеварительную систему. Ягоды содержат значительное количество пищевых волокон, которые стимулируют работу кишечника, улучшают перистальтику и способствуют регулярному опорожнению. Благодаря этому крыжовник помогает предотвращать запоры и поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

Органические кислоты стимулируют выработку пищеварительных соков, улучшая переваривание пищи, а пектин способствует выведению токсинов и продуктов обмена веществ из организма. Включение крыжовника в рацион может быть полезно людям, стремящимся поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, однако при заболеваниях желудка и кишечника в стадии обострения употреблять ягоды следует с осторожностью.

Не менее важна способность крыжовника поддерживать иммунную систему. Благодаря высокому содержанию витамина С, антиоксидантов и других биологически активных веществ ягоды помогают организму эффективнее противостоять вирусам и бактериям. Регулярное употребление крыжовника особенно полезно в сезон простудных заболеваний, когда возрастает потребность организма в витаминах. Кроме того, содержащиеся в ягодах микроэлементы принимают участие в работе иммунных клеток, обеспечивая нормальное функционирование защитных механизмов организма.

Крыжовник также может благоприятно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Пищевые волокна и пектин помогают снижать уровень «плохого» холестерина в крови, препятствуя его накоплению на стенках сосудов. Калий способствует поддержанию нормального артериального давления, а антиоксиданты защищают сосудистую стенку от повреждений. В совокупности эти свойства помогают уменьшить риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний при условии соблюдения здорового образа жизни и сбалансированного питания.

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Вред крыжовника

Несмотря на многочисленные полезные свойства, крыжовник подходит не всем. Одной из возможных проблем являются аллергические реакции. Хотя аллергия на крыжовник встречается относительно редко, у некоторых людей после употребления ягод могут появиться зуд, покраснение кожи, высыпания, отёк слизистых оболочек или расстройства пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям, склонным к пищевой аллергии или имеющим повышенную чувствительность к другим ягодам и фруктам. При появлении любых симптомов употребление продукта необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Определённые ограничения существуют и для людей с сахарным диабетом. Крыжовник содержит природные сахара — глюкозу и фруктозу, поэтому при диабете употреблять его следует умеренно. Хотя ягоды обладают сравнительно невысокой калорийностью и содержат клетчатку, замедляющую всасывание углеводов, чрезмерное количество может привести к повышению уровня сахара в крови. Оптимальный объём продукта рекомендуется согласовывать с лечащим врачом или диетологом, учитывая особенности течения заболевания и общий рацион питания.

Ещё одним возможным недостатком крыжовника является его влияние на пищеварение при чрезмерном употреблении. Большое количество клетчатки и органических кислот способно вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, дискомфорт в кишечнике или послабление стула. Особенно это касается людей с синдромом раздражённого кишечника, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или хроническими заболеваниями органов пищеварения в период обострения. В таких случаях рекомендуется ограничить количество свежих ягод или отказаться от них до улучшения состояния.

Рекомендации по употреблению крыжовника

Чтобы получить максимальную пользу от крыжовника, важно соблюдать умеренность. Для большинства здоровых взрослых людей оптимальной считается порция около 100-200 г свежих ягод в день. Такой объём позволяет обеспечить организм витаминами, минералами и антиоксидантами без избыточной нагрузки на пищеварительную систему.

Наиболее полезен свежий крыжовник, однако ягоды можно добавлять в фруктовые салаты, смузи, каши, йогурты, творог, использовать для приготовления морсов, компотов, соусов и домашней выпечки. При термической обработке часть витамина С разрушается, поэтому для сохранения максимальной пользы желательно употреблять ягоды свежими или подвергать их минимальной обработке. Также важно тщательно промывать крыжовник перед употреблением и выбирать только спелые, неповреждённые плоды.

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Таким образом, крыжовник является ценной ягодной культурой, сочетающей приятный вкус и высокую пищевую ценность. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, помогает бороться с окислительным стрессом и восполняет дефицит полезных веществ.

Вместе с тем при наличии аллергии, сахарного диабета или заболеваний желудочно-кишечного тракта следует употреблять крыжовник с осторожностью и соблюдать умеренность. При отсутствии противопоказаний регулярное включение этой ягоды в рацион станет хорошим дополнением к здоровому и разнообразному питанию, помогая поддерживать хорошее самочувствие и общее состояние организма.