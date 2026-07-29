Ночной забег «В Столице закатов» — 2026: особенности, дистанции и маршруты старта

Свежий ночной воздух, огни города, заряжающая музыка и бег — составляющие ночного забега «В Столице закатов». Участники преодолеют одну из трёх дистанций и полюбуются багряным закатом над Волгой прямо в сердце Нижнего Новгорода. Рассказываем больше о событии.

О чём расскажем:

О старте

Ночной забег «В Столице закатов» — не просто беговой старт, это спортивный концерт. Ни один километр трассы не будет тихим, на пути следования расставят автомобили с громкой музыкой, а в стартово-финишном городке расположится сцена. Хедлайнером вечера станет музыкальный проект «СТЕРЕО ШИРИНА».

Тысячи атлетов пробегут одну из трёх дистанций на закате и с наступлением темноты. Для новичков есть дистанция 2 км, для более продвинутых — 5 км и 10 км. Обрамлять пробежку будут Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Александровский сад и, конечно, две реки: Ока и Волга.

Для бегунов оборудуют не только трассу, но и специальные зоны: фуд-поинты, фанатский сектор, раздевалки, камеры хранения и туалеты. Для безопасности на забеге будет дежурить бригада скорой помощи.

Фото: Александра Стенюшкина / Сообщество «Ночной забег в Столице закатов | Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Регистрация

Подать заявку и оплатить слот можно онлайн. Стоимость варьируется от 2600 до 3200 рублей, всё зависит от выбранной дистанции. Регистрация закроется при достижении лимита участников. После покупки останется только получить стартовый пакет в день забега.

1 августа с 12:00 у катера «Герой» на Нижне-Волжской набережной начнётся выдача стартовых пакетов. Для получения необходимо предъявить удостоверение личности, медицинскую справку-допуск и подписанное согласие о взятии ответственности за собственное здоровье. Выдача завершится за час до старта дистанции.

Фото: Александра Стенюшкина / Сообщество «Ночной забег в Столице закатов | Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Расписание

Ночной забег «В Столице закатов» пройдёт в Нижнем Новгороде в субботу, 1 августа. Выдачу стартовых пакетов начнут в полдень, а первые старты будут даны на закате.

Суббота, 1 августа

12:00 — открытие стартового городка у катера «Герой» на Нижне-Волжской набережной

19:00 — открытие забега

19:40 — разминка для участников всех дистанций

20:00 — старт на дистанцию 2 км

20:30 — старт на дистанцию 5 км

21:30 — старт на дистанцию 10 км

22:15 — награждение победителей и призёров всех дистанций

23:00 — закрытие трассы ночного забега «В Столице закатов».

Фото: nightrunning.ru

Дистанции и маршруты

Старт и финиш забега «В Столице закатов» расположатся у подножия Чкаловской лестницы. Трассы всех трёх дистанций проложены по ровной Нижне-Волжской набережной.

Дистанции и лимиты времени забега «В Столице закатов»:

2 км – 20 минут;

5 км – 40 минут;

10 км – 1 час 30 минут.

К участию допускаются только атлеты 18 лет и старше. Возраст участников определяется на момент фактической даты проведения.

Фото: Александра Стенюшкина / Сообщество «Ночной забег в Столице закатов | Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждый атлет получает стартовый номер с чипом электронного хронометража, именно он и покажет точное время, затраченное на дистанцию. После составления протокола личное время будет опубликовано на сайте забега.

Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, получит памятную медаль и спортивные носки с символикой забега. В стартах на 2 км, 5 км и 10 км кубками будут награждены победители и призёры с первого по третье места среди мужчин и женщин. Определять их будут в абсолютном первенстве, то есть по факту прихода на финиш.

Фото: Александра Стенюшкина / Сообщество «Ночной забег в Столице закатов | Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Неважно, живёте вы в Нижнем Новгороде или нет, такой забег – отличный повод посетить город на пересечении Волги и Оки. Такие яркие старты проходят по всей России, о них мы рассказываем в разделе «Бег».