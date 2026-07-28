Сибирский международный марафон в Омске — 2026: как пройдёт забег

1 августа Омск станет центром притяжения всех любителей бега. В городе пройдёт масштабный Сибирский международный марафон. Ожидается, что на старт дистанций выйдут семь тысяч атлетов из России и других стран. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем забеге.

О чём расскажем:

О старте

Сибирский международный марафон — беговая визитная карточка Омска. Его история началась в 1990-м. С 2011 по 2015 год марафон был единственным в России, стартом-обладателем «Бронзового лейбла» IAAF.

За время существования забега в нём приняли участие более 200 тысяч атлетов из 65 стран. В 2026 году Сибирский международный марафон состоится уже в 37-й раз. На старт дистанций выйдут порядка семи тысяч спортсменов.

Фото: Официальная группа Сибирского международного марафона в «ВК»

Регистрация

Электронная регистрация на участие уже закрыта, однако у желающих есть возможность подать заявку в дни выдачи стартовых пакетов с 29 по 31 июля. Сделать это можно у волонтёров в торговом центре «МЕГА Омск». Важное условие — наличие слотов.

Расписание

Сибирский международный марафон пройдёт в Омске в субботу, 1 августа. А уже со среды, 29 июля, участники смогут получить стартовые пакеты в торговом центре «МЕГА Омск» (бульвар Архитекторов, д. 35). Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также оригинал медицинского допуска.

Фото: Официальная группа Сибирского международного марафона в «ВК»

Среда, 29 июля

14:00-20:00 — выдача пакетов участника по групповым заявкам

Четверг, 30 июля

10:00-20:00 — выдача пакетов участника

Пятница, 31 июля

10:00-20:00 — выдача пакетов участника

Суббота, 1 августа

7:00 — начало работы сервисов и зон активностей в стартовом городке

7:45 — официальная церемония открытия «Сибирского международного марафона»

8.00 — старт участников на дистанции 42,195 км и 10 км

8:20 — старт участников на дистанцию 3 км

10:00 — старт участников чемпионата России по спорту лиц с ПОДА (бег на спортивных колясках)

14:00 — окончание соревнований

20:30 — торжественная церемония награждения победителей и призёров

Маршрут и дистанции

Маршруты всех дистанций Сибирского международного марафона проходят по центральным улицам Омска и Иртышской набережной. Стартовый городок будет расположен на Соборной площади. На выбор представлено три дистанции разного уровня сложности. Также на этой дистанции в рамках Сибирского международного марафона пройдут соревнования по бегу на колясках.

Дистанции Сибирского международного марафона

3 км. Это несоревновательный забег, принять участие в котором могут все желающие. Ограничений по возрасту и уровню подготовки нет.

10 км. Официальные соревнования (бег по шоссе) для подготовленных участников. Попробовать свои силы на этой дистанции могут спортсмены в возрасте от 14 лет.

42,195 км. Шоссейная дистанция для настоящих профи. На старт допускаются только участники старше 18 лет.

Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия их родителей или иных законных представителей.

Сибирский международный марафон Фото: runsim.ru

Награждение

Каждый финишер получит уникальную памятную медаль в виде арфы. Нанести на неё имя и результат спортсменам помогут гравёры, которые 1 августа во время проведения соревнований будут работать в финишном городке на Соборной площади. Для тех, кто покажет лучшие результаты, предусмотрены торжественное награждение и вручение подарков.

Фото: runsim.ru

Сибирский международный марафон — важный старт в беговом календаре и отличный способ ярко и активно провести выходной в компании единомышленников. Такие забеги проходят по всей России. О них мы рассказываем в разделе «Бег».