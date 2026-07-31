Морская вода: действительно ли она лечит раны и полезна для кожи?

Летом, после интенсивной тренировки на пляже или заплыва в море, многие спортсмены замечают, что небольшие повреждения кожи подсыхают быстрее, а сама кожа становится более гладкой. Отсюда возникло распространённое мнение, что морская вода обладает выраженными лечебными свойствами. Но действительно ли она ускоряет заживление ран и безопасна для кожи? Ответ не так однозначен.

Оксана Вошева врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК «Морская вода содержит минеральные соли и микроэлементы, которые оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие и способны ускорять заживление ран. Однако современные исследования не позволяют рассматривать её как самостоятельное лечебное средство».

Химический состав – природная аптека

Морская вода содержит натрий, магний, калий, кальций, йод, бром и ряд других минеральных веществ, которые играют важную роль в поддержании водно-солевого баланса и здоровья кожи. Магний способствует расслаблению мышц, калий регулирует водный баланс, а йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Кроме того, плавание в море становится хорошей физической нагрузкой, которая развивает выносливость и укрепляет мышечный корсет, а прохладная вода способствует закаливанию.

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Действительно ли морская вода лечит раны?

Для поверхностных ссадин морская вода может создавать гипертоническую среду , уменьшая мокнутие раны. Однако это не означает, что она ускоряет физиологическое заживление тканей.

Биоактивные вещества из водорослей, губок и других морских обитателей активно исследуются для создания лекарств и косметических средств.

Талассотерапия использует морскую воду, водоросли и грязи для лечения кожных заболеваний, проблем опорно-двигательного аппарата и для общего оздоровления организма.

Обратная сторона медали – риски, которые нельзя игнорировать.

Морская вода может содержать потенциально патогенные микроорганизмы, особенно в прибрежных районах, после сильных дождей, вблизи портов и мест сброса сточных вод. Исследования показывают, что даже у спортсменов-экстремалов, пересекающих океаны на вёсельных лодках, дерматологические инфекции составляют более 50 процентов всех проблем со здоровьем. Для человека с открытыми ранами, ссадинами или потёртостями купание в море представляет серьёзную угрозу. Некоторые виды бактерий способны вызывать тяжёлые инфекции мягких тканей, особенно у людей с сахарным диабетом, иммунодефицитом или хроническими заболеваниями печени.

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Безопасная альтернатива

В косметологии активно используются не сама морская вода, а стандартизированные морские компоненты – экстракты водорослей, морской коллаген, микроэлементы и минералы. Их концентрация контролируется, а безопасность подтверждается лабораторными исследованиями.

Морская вода может быть полезна как элемент естественной талассотерапии, однако не должна рассматриваться как метод лечения повреждений кожи. При наличии открытых ран, воспалений, после косметологических процедур или хирургических вмешательств контакт с морской водой лучше ограничить до полного восстановления кожного барьера. В остальных случаях купание в чистом море приносит больше пользы, чем вреда, если соблюдать элементарные правила безопасности.

Морская вода полезна не потому, что «лечит всё», а потому что является частью комплекса природных факторов, таких как солнце (в разумных дозах), физическая активность, свежий воздух, плавание и отдых. Именно сочетание этих факторов положительно влияет на состояние кожи и организма в целом.