Комплект для сапбординга — 2026: всё, что нужно знать про выбор доски, весла, костюма

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Ещё 10 лет назад доска с веслом на городском водоёме была экзотикой. Сегодня сапбординг — один из самых массовых видов активного отдыха: доски берут напрокат семьями, катаются на них с собаками, снимают закат с воды и даже устраивают йога-сессии прямо на глади озера. Но за кажущейся простотой стоит вопрос экипировки, который новички обычно недооценивают, а опытные райдеры возводят в культ. Из чего складывается комплект для сапбординга, как он изменился за последние годы и на что стоит смотреть при выборе?»

О чём расскажем:

Базовый комплект сапсёрфера

Сапбординг (Stand Up Paddle, «грести стоя») — это катание на широкой устойчивой доске с веслом, где человек стоит, а не сидит, как в каяке. Базовый комплект для выхода на воду не меняется от уровня подготовки: сама доска, весло, страховочный лиш (трос, соединяющий райдера с доской), спасательный или страховочный жилет и, в зависимости от температуры воды и воздуха, одежда — от лёгкой гидромайки до полноценного гидрокостюма. Дополнительно почти всегда в рюкзаке лежит герметичный мешок для телефона, документов и сухой одежды.

Надувной Сапборд Pronine Alava 11.6, 39 900 руб. Фото: Pronine

За последние 5-10 лет изменилась не столько логика этого набора, сколько технологии внутри каждого предмета. Раньше рынок досок держался на простых однослойных конструкциях с приклеенными бортами — они были лёгкими, но со временем теряли жёсткость и норовили пропускать воздух через шов.

Сегодня производители всё активнее используют сварку слоёв ПВХ без клея и более плотное плетение соединительных нитей внутри доски, за счёт чего борд получается одновременно легче и жёстче, чем аналоги пятилетней давности.

То же самое произошло и с одеждой для воды: на смену голому неопрену пришли комбинированные материалы, экологичные альтернативы и мембранные ткани, которые раньше считались уделом профессиональных сплавщиков, а теперь есть в любом магазине спорттоваров.

Как подобрать доску под рост, вес и задачи

Главный критерий выбора доски — не рост, а вес райдера и запас плавучести. У каждой доски есть расчётная грузоподъёмность: если вес человека вместе со снаряжением приближается к её верхней границе, доска начинает тонуть либо теряет устойчивость и требует больше усилий на каждый гребок. Поэтому доску лучше брать с запасом по грузоподъёмности, а не впритык по паспортным цифрам.

Ширина — второй по значимости параметр: чем шире доска, тем увереннее можно на ней стоять и тем труднее упасть, но тем ниже скорость и манёвренность. Новичкам обычно советуют начинать с ширины от 32 дюймов (около 80 см) — с такой доской заметно проще освоить баланс в первые тренировки. Опытные райдеры, наоборот, часто выбирают более узкие доски ради скорости, сознательно жертвуя частью устойчивости.

Длина определяется задачей:

короткие доски — примерно до 10 футов — манёвреннее и лучше подходят для катания по волнам и в стеснённых условиях;

универсальные доски длиной 10'6"-11'6" — самый частый выбор для прогулок по спокойной воде, они устойчивы и прощают ошибки;

длинные доски от 12 футов выбирают для туринга, протяжённых дистанций и гонок — они увереннее держат курс, но хуже разворачиваются на месте.

При этом чем тяжелее райдер, тем длиннее и шире, как правило, должна быть доска — иначе не наберётся нужного объёма для комфортной плавучести. Лёгким райдерам и детям, напротив, подходят более компактные доски: лишний объём делает управление инертнее и менее отзывчивым.

SUP-доска HypeBoard Kaif 335*79*15, полный комплект, 24 500 руб. Фото: HypeBoard

Весло, лиш и аксессуары

Когда доска продаётся не сама по себе, а полным комплектом, в него обычно входит несколько предметов — и у каждого своя задача. Насос нужен, чтобы накачать надувную доску до рабочего давления, обычно в районе 12-15 psi: чем быстрее и легче он работает, тем меньше времени уходит на сборы перед выходом на воду.

Весло в базовой комплектации чаще всего разборное и алюминиевое — удобно для хранения и перевозки, а более лёгкие карбоновые модели обычно докупают отдельно те, кто катается часто и следит за весом снаряжения.

Важная часть экипировки — это то, что отвечает за безопасность. Страховочный лиш физически не даёт доске уйти по ветру дальше, чем человек способен доплыть, — без него даже опытный райдер рискует остаться один на один с водой без своего единственного плавсредства.

Лиш для сапборда Terro, 60 см, 1189 руб. Фото: Terro

Отдельного внимания заслуживает плавник (или несколько плавников) под доской — он отвечает за курсовую устойчивость: без него доску будет постоянно уводить в сторону при каждом гребке. В большинстве современных досок плавники съёмные, что удобно и для хранения, и для замены в случае повреждения.

Стандартной частью полного комплекта также считается ремкомплект — набор заплаток и клея, который позволяет заклеить случайный прокол прямо на месте, не срывая тренировку или поход.

На деке многих досок предусмотрена эластичная каргосистема — крепления для сумки, бутылки воды или гермомешка в носовой части, — а также противоскользящее покрытие из вспененного материала, которое увеличивает сцепление ног с поверхностью: особенно важно при активном катании, трюках или занятиях йогой на воде. Отдельные модели рассчитаны на нагрузку сразу нескольких райдеров — это стоит учитывать, если доска нужна не только для одиночных прогулок, но и для катания с ребёнком или партнёром.

Сап доска надувная Gladiator OR12.6 T, 39 895 руб. Фото: Gladiator

Гидрокостюм для сапа: какой тип выбрать

Экипировка начинается с ответа на вопрос о температуре воды и воздуха. В основе подавляющего большинства костюмов для сапбординга лежит лайкра (эластичное волокно на основе полиуретана, известное своей высокой степенью растяжимости и способностью быстро возвращаться в исходное состояние) и/или неопрен (синтетический вспененный каучук с миллионами микроскопических воздушных пузырьков внутри, которые и обеспечивают теплоизоляцию).

Для тёплой воды достаточно тонкого неопрена толщиной около 2 мм; для умеренной температуры (15-20°C) обычно берут модели 3/2 или 4/3 мм, где более толстый слой стоит на корпусе, а более тонкий — в зонах, где важна подвижность (плечи, подмышки). Для холодной воды и позднего межсезонья нужен неопреновый комбинезон толщиной от 3 до 5 мм в сочетании с мембранной курткой либо, что чаще практичнее, сухой мембранный костюм.

Если же говорить о силуэте и составе костюма, то для тёплой воды — от +22-24°C — обычно достаточно облегающей гидромайки или шорт: они защищают от солнца и лёгкого ветра, но не греют.

Гидромайка женская Protest Happy, 1199 руб. Фото: Protest

Как только вода опускается до +18-20°C, в игру вступает неопреновый костюм: короткий — с рукавами и штанинами до колен — либо полный, закрывающий тело от щиколоток до запястий.

Гидрокостюм короткий мужской Joss, 2.5 мм, 3679 руб. Фото: Joss

Такой костюм работает по принципу термоса: тонкий слой воды между кожей и неопреном нагревается телом и удерживает тепло, пока сам костюм не порван и плотно сидит по фигуре.

Гидрокостюм неопреновый женский Joss, 3 мм, 5599 руб. Фото: Joss

Когда вода холоднее +15°C, а тем более при катании поздней осенью или зимой, неопреновый костюм уже не справляется в одиночку — здесь на сцену выходит сухой гидрокостюм из мембранной ткани. Он устроен принципиально иначе: не пропускает воду внутрь вовсе, а лишний пар от тела выводит наружу через паропроницаемую мембрану.

Из-за этого сухой костюм не согревает сам по себе — тепло обеспечивает поддёва (термобельё), а костюм лишь не даёт этому теплу уйти в холодную воду. Для регулярного катания в межсезонье это, пожалуй, единственный рабочий вариант.

Гидрокостюм Germostar Standart, 18 249 руб. Фото: Germostar

Фокус — на комфорт и безопасность

К числу существенно влияющих на комфорт деталей можно отнести:

тип шва — проклеенные и прошитые стыки служат заметно дольше обычной обмётки и меньше пропускают воду в местах соединения;

качество манжет на запястьях и щиколотках, от которых зависит, сколько воды в итоге окажется внутри костюма;

расположение молнии (спереди надевать и снимать костюм заметно проще, чем сзади) и усиленные вставки в зонах повышенного трения — на коленях, локтях, там, где костюм соприкасается с декой доски.

Спасательный жилет Каскад «Вольный ветер», 4399 руб. Фото: «Вольный ветер»

Спасательный (или страховочный) жилет обязателен по закону при выходе за пределы оборудованных пляжей и одновременно защищает от удара доской или веслом при падении — это часть базовой техники безопасности.

Чтобы инвентарь и экипировка прослужили не один сезон

Долговечность костюма определяется в первую очередь плотностью и типом неопрена: более плотная пена лучше держит форму и хуже впитывает воду, а качественная манжета не растягивается после первого же сезона использования. Важно обращать внимание и на крой — костюм не должен сидеть впритык или, наоборот, стеснять движения в плечах и коленях: и то и другое ускоряет износ ткани в местах избыточного натяжения.

Для надувных досок логика похожа: срок службы определяет число слоёв ПВХ и плотность плетения нитей внутри конструкции.

Однослойные борды легче и дешевле, но быстрее теряют жёсткость и уязвимее к проколам; двухслойные — тяжелее, зато заметно прочнее и стабильнее держат форму на протяжении нескольких сезонов активного катания.

Весло и лиш тоже стоит выбирать с прицелом на долговечность: у весла за это отвечает качество соединений между секциями, у лиша — надёжность шарнирного крепления, которое избавляет трос от перекручивания и заломов.

Тренды 2026 года

Главный вектор последних сезонов — экологичность материалов: неопрен на основе известняка и натуральный каучук постепенно теснят традиционный нефтяной неопрен, а переработанные материалы всё чаще используют даже в фурнитуре — молниях и клапанах.

В производстве досок тренд обратный по сути, но похожий по духу: борды становятся легче при сохранении или росте жёсткости за счёт более плотного машинного плетения нитей внутри конструкции и сварки слоёв ПВХ без клея.

Ещё одна заметная тенденция — комплектация «всё включено»: производители всё чаще собирают в один набор доску, весло, насос, лиш и сумку для переноски, чтобы человеку не пришлось отдельно докупать базовые аксессуары после покупки борда.

Cапборд надувной SUPFORFUN NEO 12.6 381х76х15 в максимальной комплектации, 67 900 руб. Фото: SUPFORFUN

Как ухаживать за костюмом и снаряжением

Неопреновый костюм не любит машинную стирку и горячую воду — правильный уход подразумевает ручную стирку при температуре не выше 30-35°C, специальный шампунь для неопрена и полное исключение отбеливателей и агрессивной химии.

Сушить костюм стоит в тени: прямые солнечные лучи разрушают эластичность материала и делают его со временем жёстким и ломким.

Хранить неопрен нужно на широкой вешалке, а не в сложенном виде — заломы на постоянно сжатом материале со временем превращаются в трещины.

У сухих мембранных костюмов уход мягче в плане механики, но требовательнее к химии: агрессивные моющие средства могут повредить паропроницаемый слой мембраны, поэтому для них стоит использовать составы, рекомендованные производителем.

Фото: Dushlik / istockphoto.com

Надувная доска из ПВХ требует похожей аккуратности с температурой: материал комфортно себя чувствует выше 0°C, а на морозе становится жёстче и грубее — сворачивать и разворачивать замёрзшую доску не стоит, лучше сначала занести её в тепло.

Для длительного хранения доску советуют не сдувать до конца, а оставлять слегка надутой в чехле, в сухом помещении без прямого солнца и вдали от отопительных приборов.

Весло надо разобрать, очистить от песка и прилипшего мусора, водорослей и уложить так чтобы не было нагрузки на лопасти и соединительную фурнитуру.

Экипировка для сапбординга — это система решений под конкретные условия: температуру воды, частоту катания, дистанции и уровень подготовки. Разбираться в типах неопрена, конструкции досок и логике ухода не обязательно самому — но понимание того, какие характеристики реально работают, а какие являются лишь красивой формулировкой на ценнике, поможет выбрать комплект, который прослужит не один сезон.