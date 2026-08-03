В какие страны едут за самой вкусной едой: гастрономический гид с ценами

Ирина Мануильская трэвел-эксперт с 30-летним стажем, директор офиса продаж туристической компании «Содис» «Для одних путешественников главное событие поездки — закат над морем, шоппинг или зал музея. Для других — столик в зале с белыми скатертями, забронированный за три месяца, и минуты ожидания момента, когда официант поставит перед ними тарелку. Ресторан для этой аудитории давно перестал быть остановкой между экскурсиями и стал причиной купить билет именно в эту страну».

Мысль о том, что ради еды можно изменить маршрут, родилась не сегодня. Мишленовский гид с самого начала советовал автомобилистам сделать небольшой крюк, если по пути обнаружился достойный обед. Логика жива и сейчас: пятизвёздочный отель с невыразительной кухней теряет гостей, даже если из окна открывается вид на океан. Хорошему ресторану, наоборот, готовы простить многое, а заведение с одной звездой Мишлен способно вытянуть на себя туристический поток целого региона.

Меняется даже смысл привычной прогулки по городу. В Стамбуле она превращается в повод остановиться у лотка со свежим симитом, а утренний обход рынка в Провансе запоминается путешественнику ярче, чем дворец, который он посетил на экскурсии накануне. Какие же гастрономические впечатления ждут вас в разных странах?

Цены для удобства переведены в рубли. Это усреднённые суммы — для того, чтобы составить общее впечатление.

Франция

Французская кухня строится на технике: соусы на основе бульонов и сливок, точная нарезка, выдержанные сыры и вино как обязательный партнёр блюда. Постояльцы французских пятизвёздочных отелей заранее бронируют столик у знаменитого шеф-повара Алена Дюкасса, а знаковое событие поездки (годовщину или предложение руки и сердца) чаще всего отмечают именно на ужине в таком ресторане.

рыбный суп буйабес Фото: AnnaNahabed / istockphoto.com

Попробовать стоит традиционный провансальский рыбный суп буйабес в Марселе (настоящий — от 4000 до 18 000 руб., бюджетные — от 900 до 1800 руб.), фуа-гра (в обычном кафе — от 1100 до 1350 руб.), устрицы Фин де Клер, которые отличаются благородным вкусом (от 550 до 1800 руб. — за дюжину). И, конечно, багет с сыром на рынке (от 220 до 450 руб.) в любой провинции.

Италия

Итальянская кухня держится на простоте ингредиентов, а не на сложности техники: хорошее оливковое масло, спелые томаты, спагетти ручной работы. Пицца, паста, ризотто становятся мастхэв в любом путешествии. Более взыскательные гости едут дальше — в леса Альбы, где вместе с обученной собакой охотятся на белый трюфель. Находку потом съедают на пикнике — шеф-повар готовит блюда на глазах у публики.

карбонара без сливок Фото: LauriPatterson / istockphoto.com

Во время путешествия по Италии обязательны к пробе напоминающий трюфель десерт тартюфо из Пьемонта (от 360 до 800 руб.), пармская ветчина (от 2200 до 4000 руб. за 1 кг) и настоящая карбонара без сливок, какой её готовят в Риме (от 1100 до 1400 руб.).

Япония

Гастротур в Японию — это путешествие в мир, где еда становится искусством. Здесь важны сезонность продуктов, эстетика подачи и тишина во время дегустации. Любители роллов и суши стремятся попробовать эти блюда на исторической родине.

Сашими Фото: yumehana / istockphoto.com

Однако Япония славится и другими блюдами: сашими (от 600 до 1900 руб.), гёдза (порция пять-шесть штук — от 150 до 300 руб.) рыбой фугу (от 2400 до 14 400 руб. — за полноценный обед) и мраморной говядиной вагю (от 500 до 12 500 руб. за порцию).

Особое место занимает кайсэки — изысканный ужин, где каждая смена блюд превращается в эстетическое искусство, а меню формируется из продуктов, находящихся на пике свежести и вкуса в разное время года. Цена такого гастрономического удовольствия в среднем от 7000 до 19 000 руб. — за ужин.

Ужин кайсэки Фото: Gyro / istockphoto.com

Китай

Вся кухня Поднебесной состоит из церемоний и важных мелочей, от порядка подачи до способа держать палочки. Утку по-пекински можно съесть и в московском ресторане, но туристы едут в Пекин или Шанхай ради момента, когда повар при гостях разделывает утку и подает тончайшие блинчики с соусом. Здесь рождается история, которую потом рассказывают друзьям. Цена этого удовольствия обычно составляет от 1400 до 4400 руб. — в зависимости от уровня заведения.

Утка по-пекински Фото: ladimir Mironov / istockphoto.com

К обязательной программе стоит добавить димсамы в Гуанчжоу (три-четыре штуки — от 170 до 520 руб). А самое главное — хого — ритуал приготовления трапезы с использованием огненного котла, вокруг которого собирается компания. Гости сами готовят мясо, морепродукты, овощи и другие продукты, опуская их в кипящий бульон. Средняя стоимость классического обеда или ужина с хого в обычном ресторане составляет от 950 до 1750 руб. на одного человека. В премиум-сетях — до 2900 руб.

ОАЭ

Кухня Арабских Эмиратов сочетает бедуинские традиции с персидскими, индийскими и другими азиатскими веяниями и отличается яркостью и пряностью вкусов. Из локальной кухни стоит попробовать национальное блюдо махбус (от 650 до 2600 руб.). Это рис с мясом и специями. Также — харис (томлёную пшеницу с бараниной) — от 300 до 1100 руб. А ещё — люгаймат — обжаренные шарики теста в сиропе, которые подают как десерт (от 300 до 750 руб.).

махбус Фото: A.N / istockphoto.com

Но в гастрономические туры ОАЭ едут не за историей, а за масштабом: за мишленовскими ресторанами с невероятной подачей и кафе на крышах небоскребов. Например, открытие греческого ресторана в Atlantis The Royal в Дубае обернулось очередью на бронирование почти на месяц вперёд, причём не только среди гостей отеля, но и среди жителей города. Для многих постояльцев решение остановиться именно в этом отеле определил ресторан.

Грузия

Грузия построена на другом сценарии: вкусной еды должно быть много, а в дополнение к ней идёт красивый тост. Грузинская кухня — это не минимализм, а щедрость стола и застольная традиция, где ужин растягивается на несколько часов.

чакапули Фото: Sergey Nazarov / istockphoto.com

Туристы с удовольствием посещают дегустацию сыров, хинкали и всех видов хачапури под грузинский танец. Те, кто хочет получить обед «с историей», заказывают блюда «по-тифлисски», приготовленные по рецептам грузинской княгини и публициста Барбаре Джорджадзе, жившей в XIX веке. Помимо хачапури по-аджарски (от 300 до 700 руб.), стоит попробовать чакапули из молодого барашка (от 600 до 1050 руб. — в ресторанах) и чурчхелу на десерт (от 60 до 200 руб.).

Новая Зеландия

Новозеландская кухня опирается на маорийские традиции и свежесть тихоокеанских продуктов: рыбу, морепродукты, батат кумару. Завтрак на берегу моря и дегустация местного сыра рассказывают о связи людей с природой лучше, чем любой гид на экскурсии.

Земляная печь Фото: BrianScantlebury / istockphoto.com

Главное блюдо, которое стоит найти в туристической программе, — мясо и овощи, томлённые по маорийскому обычаю в ханге — земляной печи. Такое приготовление занимает несколько часов и обычно сопровождается рассказом о культуре коренного народа. Стоит в среднем от 900 до 4500 руб. на человека.

Бразилия

Бразильская кухня — это настоящий праздник вкусов, ведь в каждом регионе страны свои особенности. Единой «национальной» кухни здесь нет, есть лишь мозаика традиций, основанная на разных видах мяса и местных ингредиентах.

Мокека Фото: ribeirorocha / istockphoto.com

Во время путешествия обязательно стоит попробовать рис с зеленью arroz de cuxa (от 400 до 900 руб.), мокеку (от 750 до 2300 руб.) — похлёбку на рыбном бульоне, напоминающую азиатский том-ям, и фейжоаду (от 600 до 1850 руб.) — тушёную фасоль с разными видами мяса, которая по субботам становится национальным блюдом страны. И, конечно, не забудьте про пиканью (от 800 до 2500 руб.) — премиальный кусок говядины с жировыми прослойками, придающими мясу сочность и насыщенный вкус. При правильном приготовлении на гриле пиканья раскрывается во всей своей красе.

Уличный ресторанчик в Риме Фото: RossHelen / istockphoto.com

Мастер-класс вместо экскурсовода

Отдельная ветвь гастрономического туризма — кулинарные уроки. Итальянские отели одними из первых предложили гостям самим приготовить пиццу или ризотто с трюфелями. Эту идею подхватили и другие страны. Теперь в Японии учат делать суши прямо на рыбном рынке Токио вместе с личным поваром, Испания превращает вечер в тапас-марафон по нескольким заведениям сразу, а в Грузии покажут, как лепить хинкали, печь хачапури и готовить чурчхелу.

В Индии и на Маврикии турист учится варить карри, предварительно пройдясь по рынку специй, где всё можно понюхать и купить с собой в качестве сувенира. Французская Ривьера и переходящий в страну Басков Биарриц добавляют к мастер-классам вид на море и локальную кухню отдельного региона, из-за которой пляж на маршруте нередко отходит на второй план.