17 методов быстрого засыпания от ИИ: испробовано на себе

Ольга Сафонова руководитель отдела «Лайфстайл» «Рассказываю, как я пыталась избавиться от бессонницы и что из этого получилось».

Когда моей дочке исполнилось шесть месяцев, произошло чудо: она начала спать всю ночь. А я — нет.

Ребёнок ложится в 20:00 и спит до 5:00. А я — зомби, который укладывал младенца, а потом до двух ночи скроллил ленту, мыл полы, бутылочки или смотрел в потолок и прокручивал все дела, которые нужно сделать. Психологи называют это красивым термином « прокрастинация сна из мести ». Я называла это «хочу пожить для себя», но в итоге усталость накапливалась, а уснуть с каждым днём становилось всё труднее. Отчаявшись, я обратилась к искусственному интеллекту: «Помоги мне уснуть». Он выдал 17 методов. Я попробовала все. Вот что из этого вышло.

Спойлер: некоторые штуки — полный бред, однако парочка спасла мне рассудок.

Физиологические методы: когда тело важнее головы

Метод 1: дыхание «4-7-8»

Суть: вдох через нос на четыре счёта, задержка – на семь, выдох через рот со звуком «хааа» – на восемь. Повторить четыре раза.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Разработан доктором Эндрю Вейлом, работает как природное успокоительное, обещает засыпание за минуту-две.

Мой опыт: в первый раз я просто сбилась со счёта на задержке дыхания и начала судорожно хватать воздух, как будто участвую в соревнованиях по фридайвингу. На третью попытку поняла: главное не точность, а ритм. К концу недели метод реально начал работать — появилось ощущение приятной тяжести в теле, как после горячей ванны. Но уснуть за минуту не получилось ни разу. Скорее, это хороший «стартер» перед сном.

Оценка: 7/10. Работает, но не мгновенно.

Метод 2: военная техника армии США

Суть: последовательно расслабляешь лицо (включая язык!), плечи, руки, грудь, ноги. Потом 10 секунд представляешь себя в каноэ на озере или повторяешь мантру «не думай, не думай».

Мой опыт: расслабить язык — это вообще как? Я минут пять пыталась понять, где он у меня находится и напряжён ли. Когда дошла до визуализации каноэ, мозг подкинул мне его из фильма «Трое в каноэ», и стало не до сна. В другой раз попробовала мантру «не думай» — и тут же стала думать о том, как важно не думать. Классический парадокс.

Но! Однажды, когда я была особенно вымотана, метод сработал. Я отключилась где-то на этапе расслабления рук.

Оценка: 6/10. Требует практики и правильного настроя (читай: выматывающего дня).

Метод 3: обратное моргание

Суть: закрываешь глаза, каждые 10 секунд открываешь на мгновение, снова закрываешь.

Фото: istockphoto.com/bymuratdeniz

Мой опыт: самый странный метод из всех. Я лежала в темноте, открывала глаза и видела размытое пятно ночника. Глаза действительно устали, но не от сонливости, а от раздражения. На третьей минуте забила.

Оценка: 3/10. Не моё. Может, кому-то подходит, но мне показалось глупым.

Метод 4: охлаждение тела

Суть: тёплый душ за полтора часа до сна, высунутая нога из-под одеяла, прохладная.

Мой опыт: вечером после укладывания ребёнка я стала принимать горячий душ. Через час действительно появлялась такая приятная сонливость. А фокус с одной ногой — просто магия. Высунула — через 10 минут повалилась в сон. Единственная проблема: квартира летом нагревается.

Фото: istockphoto.com/torwai

Оценка: 9/10. Один из лучших.

Метод 5: aкупрессурные точки

Суть: массируешь точку у основания черепа («Врата сознания»), точку на запястье («Дух покоя») и между бровями.

Мой опыт: нащупать «врата сознания» я смогла только с третьего раза, нащупав все возможные ямки на затылке. Когда наконец нашла и надавила, почувствовала… ничего особенного. Лёгкое расслабление, может быть. Точка на запястье дала больше эффекта — появилось тепло в руках. Метод приятный, но не про быстрое засыпание. Скорее, ритуал для успокоения.

Фото: istockphoto.com/Zmaster

Оценка: 5/10. Как массаж перед сном — хорошо, но не панацея.

Психологические методы (укрощение мыслей)

Метод 6: когнитивный шаффл

Суть: выбираешь букву и представляешь предметы на неё (молоко, медведь, море...) или считаешь от 100 с вычитанием тройки, визуализируя каждое число.

Мой опыт: мой фаворит! В первый вечер я выбрала букву «К»: кот, кофе, картошка, Канада, крокодил… На «крокодиле» вырубилась. Проснулась утром с мыслью: «А я даже до конца алфавит не прошла!» Вариант со счётом сложнее — постоянно сбивалась (сколько там, 91 минус 3?..), но зато это действительно занимает мозг и не даёт думать о недоделанных делах.

Оценка: 10/10. Реально работает.

Метод 7: парадоксальная интенция

Суть: лежишь с открытыми глазами и говоришь себе: «Я не буду спать, я буду бодрствовать».

Фото: istockphoto.com/blackCAT

Мой опыт: звучит как издевательство, но работает! Первые пять минут я думала: «Ну да, конечно, я точно не усну с такими установками». Но потом случилась магия: как только перестаёшь пытаться заснуть, исчезает напряжение. Глаза сами начинают слипаться. Главное — не начать думать о том, что ты обманываешь сам себя, а то метод ломается.

Оценка: 8/10. Неожиданно эффективно.

Метод 8: сканирование тела

Суть: мысленно расслабляешь части тела от макушки до пяток, проговаривая: «Расслабляется лоб… веки тяжелеют...»

Мой опыт: я дошла до пяток ровно один раз — и не уснула, а просто закончила упражнение. Обычно отключалась где-то в районе груди или живота. Метод работает, но требует концентрации. Если мозг активен (а у матери шестимесячного ребёнка он активен всегда), сканирование сбивается мыслями.

Оценка: 7/10. Хорош в комбинации с другими методами.

Сенсорные методы: помощь извне

Метод 9: белый шум и бинауральные ритмы

Суть: включаешь звук дождя, океана или специальные частоты для сна.

Фото: istockphoto.com/dangrytsku

Мой опыт: дома есть ночник со звуками природы и шипением. Включаю малышке с рождения звук «шшшшш», так она лучше спит и не реагирует на бытовые шумы. А ночью мы и так спим под шум дождя. К этим звукам мозг уже привык. Бинауральные ритмы попробовала в наушниках (с одним наушником, чтобы слышать ребёнка). Ощущение странное: как будто мозг медленно растекается по подушке. Заснула быстро, однако проснулась от того, что наушник впился в ухо.

Оценка: 8/10. Работает, но нужно подобрать «свой» звук.

Метод 10: «5-4-3-2-1» (заземление)

Суть: называешь пять вещей, которые видишь, четыре — которые чувствуешь, три — которые слышишь, две — которые чувствуешь запахом, одну — на вкус.

Мой опыт: отличная техника для снятия тревожности, но не для засыпания. Я начинала: «Вижу угол потолка, полоску света, тень от шкафа...» — и к третьему пункту уже окончательно просыпалась, потому что активно включалось внимание. Может, у кого-то работает иначе, но мне метод больше подошёл для утреннего пробуждения.

Оценка: 4/10. Не про сон.

Подготовка перед сном. Ритуалы, которые спасают

Метод 11: выгрузка мозга

Суть: за час-два до сна выписываешь в блокнот всё, что крутится в голове: дела, тревоги, мысли.

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Мой опыт: это гениально. Я взяла старый блокнот и начала выплёскивать туда всё: «купить подгузники, подготовить вопросы для интервью, я плохая мать…». Пять минут — и голова реально освобождается. Теперь делаю это каждый вечер. Сплю лучше, и бонусом — утром уже есть список дел (и тревог).

Оценка: 10/10. Обязательный ритуал.

Метод 12: молоко с мёдом

Суть: тёплое молоко + ложка мёда + щепотка мускатного ореха за полчаса до сна.

Мой опыт: я скептик, но попробовала. Вкусно, тепло, уютно — как в детстве у бабушки. Появилась сонливость, но не уверена, что дело в триптофане или просто в ритуале. Мускатный орех не добавляла, однако и без него хорошо. Минус: Не подходит людям с рефлюксом.

Оценка: 7/10. Приятно, но необязательно.

Метод 13: тепло — на ноги, холод — на голову

Суть: надеваешь тёплые носки, а наволочку переворачиваешь на прохладную сторону.

Фото: istockphoto.com/Iuliia Pilipeichenko

Мой опыт: вот это работает почти так же хорошо, как высунутая нога! Тёплые носки — это вообще открытие. Я всегда спала босиком, а тут надела — и через 10 минут заснула. Иногда носки заменяю на грелку — тоже работает. Наука говорит, что кровь отливает от мозга. Я говорю: магия.

Оценка: 9/10. Простой и эффективный лайфхак.

Для хронической бессонницы (когда мысли не выключаются)

Метод 14: ментальная прогулка

Суть: представляешь знакомый маршрут в деталях: дом – школа из детства, дорога на работу.

Мой опыт: я выбрала путь из дома до редакции. Начала: подъезд, железная дверь, ступеньки (сколько их там, кстати?..)… Машина, электричка, метро, трамвай… Дошла до метро и отключилась.

Метод реально занимает «визуальный процессор» мозга, не давая прокручивать тревоги. Но нужна практика, чтобы не сбиться на посторонние мысли.

Оценка: 8/10. Отличный метод для «мыслительной жвачки».

Метод 15: монотонная мантра

Суть: повторяешь нейтральное слово («покой», «тишина») на выдохе.

Фото: istockphoto.com/Ivan Pantic

Мой опыт: выбрала слово «сон». Повторяла, повторяла… и начала думать, как странно звучит это слово, если повторять его 50 раз подряд. Сосредоточиться не получилось.

Попробовала «один» — лучше. Монотонность убаюкивает, но я постоянно сбивалась на другие мысли. Метод требует дисциплины ума, которой у меня нет в 21:00.

Оценка: 5/10. Не зашло.

Экстренные методы (когда всё плохо)

Метод 16: правило «15 минут»

Суть: если не заснула за 15 минут — встаёшь, идёшь в другую комнату, делаешь что-то скучное при тусклом свете.

Мой опыт: встала, пошла на кухню, погладила вещи, почитала книгу. Через 30 минут почувствовала, что глаза слипаются. Вернулась в кровать — заснула за пять минут. Метод спасает, когда лежишь и злишься на себя за то, что не спишь. Главное — не включать телефон.

Оценка: 9/10. Реально помогает разорвать порочный круг.

Метод 17: обратная визуализация дня

Суть: прокручиваешь день в обратном порядке: легла в кровать, почистила зубы, покормила ребёнка…

Фото: istockphoto.com/dangrytsku

Мой опыт: самый скучный метод. И в этом его прелесть. Я начала: умылась, покормила ребёнка, помыла бутылочки… и вырубилась где-то на моменте «разогревала обед». Работает за счёт невероятной монотонности. Мозг просто сдаётся.

Оценка: 8/10. Скучно, но эффективно.

Выводы: что реально работает?

За три недели экспериментов я выбрала свою комбинацию-победителя:

20:00 — выгрузка мозга в блокнот (метод 11);

20:30 — горячий душ (метод 4);

21:00 — в кровать — в тёплых носках (метод 13), включаю звук дождя (метод 9);

в кровати — когнитивный шаффл на случайную букву (метод 6);

если не сплю через 15 минут — встаю и складываю бельё (метод 16).

Главные открытия

Физиология рулит. Тёплые носки, прохладная комната и душ дают больше эффекта, чем любые ментальные техники.

Ритуалы важны. Выгрузка мозга в блокнот — это не про сон, это про спокойствие. Но без спокойствия не уснёшь.

Не всё работает для всех. Обратное моргание и мантры — не моё. Но когнитивный шаффл — моя любовь.

Нужно время. Ни один метод не сработал с первого раза на 100%. Мозг учится засыпать, как любому навыку.

Сейчас я засыпаю в среднем за 15-20 минут вместо часа. Просыпаюсь вместе с ребёнком в пять-шесть утра в нормальном состоянии. И главное: я перестала бояться момента «пора спать».

Что говорят врачи?

Антон Шестаков магистр общественного здравоохранения, психотерапевт «Сон не включается сам по себе. Для перехода в состояние покоя мозг постепенно гасит системы бодрствования, а гипоталамус (отдел мозга, управляющий ритмами и температурой) запускает торможение нервной системы».

Заснуть часто мешает гиперактивация: стойкое перевозбуждение, при котором тревога ожидания сна сама поддерживает бессонницу. Разберём эффективность описанных методик:

температурные приёмы (душ, тёплые носки, нога из-под одеяла) — самые полезные. Кожные сосуды расширяются, тело сбрасывает тепло, выработка мелатонина растёт, и мозг воспринимает это как сигнал ко сну;

когнитивный шаффл, ментальная прогулка и обратная визуализация дня – это нейтральные образы, которые вытесняют руминации (навязчивое прокручивание мыслей по кругу). Они тоже помогают, так как снижают уровень кортизола;

Фото: istockphoto.com/skynesher

парадоксальная интенция и правило «15 минут» — разрушают выученную связь «кровать = тревога» и снимают убеждение «я обязан уснуть немедленно». Тоже весьма эффективны, но только тогда, когда входят в привычку;

выгрузка мыслей на бумагу включает в мозге зону планирования и контроля, которая тормозит лимбическую систему. Незавершённые задачи перестают удерживаться в памяти, и внутренний «фоновый шум» стихает;

дыхание «4-7-8» и сканирование тела повышают тонус блуждающего нерва: удлинённый выдох замедляет пульс и переключает организм в режим восстановления.

К переоценённым относятся:

техника «5-4-3-2-1». Она создана для контроля панических атак и усиливает сенсорное внимание, то есть будит, а не усыпляет;

обратное моргание. Физиологического смысла и доказанной пользы для засыпания не имеет;

молоко с мёдом. Действует только как ритуал: триптофана в стакане слишком мало для влияния на серотонин;

акупрессура тоже не подтвердила специфического действия на скорость засыпания».

Руслан Кутузов врач-сомнолог «Наиболее эффективны методы, входящие в когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТ-I). Из всей статьи я бы выбрал: правило «15 минут», парадоксальную интенцию, выгрузку мыслей на бумагу и когнитивный шаффл. Практика этих четырёх методик уменьшает чрезмерную активацию мозга перед сном, устраняет поведенческие и мыслительные механизмы, поддерживающие бессонницу, и помогает восстановить естественное засыпание».

Методы выше могут помочь здоровым людям, и то не всегда. Если у вас наблюдаются серьёзные нарушения (депрессия, апноэ, тревожное расстройство), то нужно идти в поликлинику. Попытки уснуть с помощью вышеприведённых техник основную проблему не уберут. Обязательно обращаться к врачу, если:

сон нарушен дольше месяца;

есть храп с остановками дыхания;

присутствует дневная сонливость за рулём;

постоянное плохое настроение;

возникает ощущение безнадёжности.

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

И не стоит надеяться на моментальный результат. Быстро могут сработать только температурные способы засыпания, для того чтобы начали действовать другие, их нужно практиковать не менее двух-трёх недель.