Когда-то он был кумиром миллионов зрителей, а потом внезапно пропал с экранов.

Как сейчас выглядит и чем занимается крутой байкер Лоренцо Ламас из сериала «Отступник»?

«Я очень хотел быть американским Джеймсом Бондом», – признался в одном из интервью Лоренцо Ламас – герой кинобоевиков 1980-1990-х годов. Стройный красавец с волосами до плеч, с мягкой обаятельной улыбкой был любимцем миллионов зрительниц.

По словам Ламаса, он ничуть не расстраивался по поводу того, что за всю карьеру не получил ни одной престижной награды. Зато он запомнил звёздное время, когда находился на пике славы. Актёр гордился тем, что многие парни хотели быть похожими на персонажей Лоренцо: отпускали длинные волосы, покупали мотоциклы и начинали заниматься карате.

О чём расскажем:

Биография Лоренцо Ламаса

Лоренцо Ламас родился 20 января 1958 года в Санта-Монике (Калифорния, США). Он появился на свет в творческой семье. Его отец Фернандо Ламас был известным аргентинским актёром, танцором и певцом. А мать Арлин Даль успешно снималась в кино. Почти до 1968 года Лоренцо жил у родственников на Маршалловых островах. Его родители к тому времени развелись.

Вскоре отец Лоренцо снова вступил в брак. Новой женой Ламаса-старшего стала Эстер Уильямс – бывшая пловчиха и голливудская звезда. Не прошло и года, как Лоренцо назвал мачеху «своей душевной мамой». Добрый характер и искренняя забота женщины растопили сердце Лоренцо. Кстати, именно Эстер Уильямс благодаря своим связям в Голливуде открыла пасынку путь в кино.

Сериал «Отступник» Фото: «Кинопоиск»

Увлечение боевыми искусствами

Лоренцо не испытывал особой тяги к учёбе. И тем не менее он окончил вначале частную школу, колледж и затем поступил в Военную академию имени генерала Фаррагута. В 1975 году после выпуска перед Ламасом стоял выбор: продолжить карьеру военного или податься в актёры. Лоренцо выбрал второе.

У учёбы в академии были свои плюсы: он приобщился к спорту и боевым искусствам. В 1979 году начал тренироваться у известного мастера Джуна Чонга, осваивая первые уроки по тхэквондо в старой студии Чака Норриса. Лоренцо Ламас изучал карате, в том числе стиль шотокан, джиу-джитсу и айкидо. В итоге он получил чёрные пояса в каждом из этих направлений. Лоренцо также почти за год освоил у мастера Минобу Мики работу с мечом.

Лоренцо Ламас Фото: Alain BENAINOUS/Getty Images

По признанию Ламаса, эти занятия дали ему возможность вернуться к основам традиционного японского карате. Главная идея подхода Лоренцо Ламаса к восточным единоборствам заключалась в том, чтобы не наносить противнику травмирующие удары. Когда шли съёмки знаменитого сериала «Отступник», он придумывал, как его персонаж будет драться с противником в боевых сценах. И здесь Ламас осознанно включал элементы дзюдзюцу (захваты, болевые приёмы на руки, удержания), чтобы его герой Рено Рейнс ненароком не нанёс экранным злодеям серьёзные травмы.

«Я изучал восточные искусства в течение 15 лет и убеждён, что, прежде чем предпринять какое-либо действие, следует сосчитать хотя бы до трёх. Это несколько охладит ваш пыл, освободит от негативных эмоций и поможет принять правильное решение», – говорил Лоренцо Ламас.

Актёрская карьера

Актёрскому мастерству Ламас учился в Мастерской киноактеров Тони Барра. И уже в 1976 году получил первую роль на телевидении. Лоренцо сильно повезло: в последний момент он заменил актёра Стивена Форда в музыкальном фильме «Бриолин». Скрепя сердце Ламасу пришлось даже перекраситься в блондина. Но ради творческого дебюта он сыграл роль спортсмена, который по ходу фильма не произнёс и слова.

Пожалуй, именно с драматическим сериалом «Фэлкон Крест» был связан самый звёздный момент в карьере Лоренцо Ламаса. Роль Лэнса Камсона он сыграл ярко и драматично. Популярный сериал шёл в течение девяти сезонов — с 4 декабря 1981 года по 17 мая 1990 года. Лоренцо был номинирован на «Золотой глобус» и две премии премии Soap Opera Digest за работу в фильме. Он стал единственным актёром, который снялся во всех 227 эпизодах.

Но самую большую славу Ламасу принёс известный сериал «Отступник», где ему досталась роль полицейского Рено Рейнса. Забавно, что для съёмок последнего, финального сезона ему пришлось носить парик с длинными волосами. К тому времени актёр уже успел подстричься.

Позже, в 2004 году Ламас снимался в мыльной опере «Дерзкие и красивые». На этот раз он предстал на экране в образе Гектора Рамиреса. Однако в Голливуде никто из режиссёров не спешил давать ему заметные роли в большом кино.

Лоренцо Ламас с дочками Фото: Личный архив Лоренцо Ламаса

Личная жизнь Лоренцо Ламаса

У звёздной славы есть свойство быстро уходить в прошлое. И в погоне за ней, чувствуя за спиной возраст, Лоренцо Ламас решил прибегнуть к пластическим операциям. Уколы ботокса, подтяжка лица, удаление мешков под глазами, липосакция – этот внушительный список процедур не принёс желаемого результата. Былую молодость Ламас так и не вернул. И некоторые поклонницы актёра посчитали, что из-за пластики он стал неузнаваемым.

Впрочем, Лоренцо по-прежнему может похвастаться спортивной фигурой. В своей автобиографической книге «Отступник в глубине души» он шутливо высказался: «Моя миссия в жизни заключалась в том, чтобы не было ни одной женщины, которые не знала меня лично».

Возможно, по этой причине Лоренцо Ламас был шесть раз женат. У актёра пятеро детей от разных браков. Однако никто не может упрекнуть его в том, что он – плохой отец. Лоренцо очень заботится о детях и в трудную минуту всегда оказывается рядом с ними.

Лоренцо Ламас Фото: Личный архив Лоренцо Ламаса

Лоренцо Ламас сейчас

Ламас дважды объявлял себя банкротом и был на грани разорения. Однажды Лоренцо даже поменял профессию. «Моя сестра одолжила мне деньги. Я получил квалификацию инструктора и начал учить людей управлять вертолётами, чтобы набрать время. И я набрал 1000 часов и смог устроиться на полный рабочий день – пилотировать вертолёты», – признавался актёр. Однако ему всё-таки удалось выбраться из сложной ситуации.

Лоренцо Ламас Фото: Axelle Bauer-Griffin/Getty Images

Сейчас Ламасу 68 лет. Он находится в отличной физической форме. Актёр ведёт здоровый образ жизни: занимается спортом и не упускает возможность лихо погонять на мотоцикле. На досуге Лоренцо написал серию любовных романов «Гектор Кросс». У него неожиданно проявились музыкальные способности. Он даже выпустил несколько синглов. Ламас также выступает на театральной сцене, играя в небольших постановках. А ещё Лоренцо отлично танцует танго и постоянно участвует в конкурсах.