Актёр в отличной форме. Всё благодаря бразильскому джиу-джитсу, силовым форматам и готовности идти на жертвы ради карьеры.

Тренируется пять раз в неделю и легко худеет ради ролей: 7 фильмов с Николасом Кейджем

О чём расскажем:

Биография Николаса Кейджа

Мать Николаса Кима Копполы (полное настоящее имя актёра) была танцовщицей, а отец – профессором литературы. Николас является племянником режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Именно поэтому он взял себе фамилию героя комиксов, чтобы его карьера не ассоциировалась со знаменитым родственником.

Дебют в кино у Кейджа состоялся в 1981 году в сериале «Лучшие времена». Эта работа и последующие другие не принесли актёру желаемого успеха. И всё равно именно Фрэнсис Форд Коппола помог своему племяннику пробиться в Голливуде. Он дал Николасу роль в своих лентах «Бойцовая рыбка», «Клуб «Коттон», «Пегги Сью вышла замуж».

Оглушительный успех пришёл к будущей знаменитости после съёмок «Диких сердцем», режиссёром которого стал Дэвид Линч. Далее последовали «Покидая Лас-Вегас», «Без лица», «Угнать за 60 секунд». В фильме «Адаптация» партнёрами актёра по площадке стали Мерил Стрип и Крис Купер. В ленте «Пророк» он снимался с Джессикой Бил и Джулианной Мур, а в одном из эпизодов можно увидеть экс-супругу Николаса – Элис Ким.

Кадр из фильма «Бойцовая рыбка» Фото: «Кинопоиск»

Но не всё так безоблачно в карьере голливудской знаменитости. За роли в фильмах «Плетёный человек», «Призрачный гонщик», «Сумасшедшая езда», «Оставленные» и «Сноуден» Кейдж получил «Золотую малину» и насмешки кинокритиков. Последние колко подмечают, что актёр берётся даже за самые сомнительные сценарии.

Это объяснимо. Став одним из самых популярных и востребованных актёров Голливуда, он пустился во все тяжкие. Стал скупать атрибуты роскошной и богатой жизни: острова, замки, зверинцы с акулами и крокодилами, яхты и самолёты. Вскоре его обвинили во внушительной неуплате налогов и арестовали все счета.

Кейджу не оставалось ничего другого, как срочно распродавать все свои скупленные богатства. Но желающих стать обладателем ненужной роскоши не находилось, и актёру пришлось браться за любую работу, оставаясь в творческом кризисе.

кадр из фильма «Призрачный гонщик» Фото: «Кинопоиск»

В 2021 году на экраны вышли сразу два фильма с Кейджем: «Свинья» и «Хозяин». Обе работы были встречены положительно и хорошо окупились. Далее в списке работ Николаса значится фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где актёр сыграл самого себя, а его партнёром выступил Педро Паскаль.

В 2023 году голливудский актёр впервые снялся в вестерне. В ленте «Отзвуки прошлого» он исполнил главную роль. Несмотря на все явные старания, фильм получил двоякие отзывы от критиков. Далее Николас исполнил заметную роль в комедийном фильме «Ренфилд», где сыграл графа Дракулу. Ради работы актёр согласился подпилить свои собственные клыки и установить вместо них виниры.

Спорт и питание

Актёр честно признаётся, что придерживаться хорошей физической формы ему помогают пятидневные тренировки. И даже путешествия не повод для расслабления. Кейдж активно занимается бразильским джиу-джитсу, который совмещает с силовыми нагрузками.

Он не против экспериментов с внешностью и спокойно относится к диетам: так, он нередко резко набирал вес для съёмок, а потом так же резко худел. В питании Николас строго следит за калориями, отдавая предпочтение белкам и углеводам.

Николас Кейдж Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Личная жизнь Николаса Кейджа

В 1988 году Николас состоял в отношениях с актрисой Кристиной Фултон. У них родился сын Уэстон Коппола Кейдж. В 1995 году актер женился на Патрисии Аркетт. Влюблённые были счастливы шесть лет, но потом неожиданно для поклонников развелись. Позже Кейдж женился во второй раз – на дочери Элвиса Пресли, Лизе Мари Пресли. После 109 дней брака Кейдж и Пресли расстались.

Третьей женой Николаса стала официантка, кореянка Элис Ким. Через год после рождения сына они разошлись. Актёр через три года снова связал себя узами брака. На этот раз избранницей актёра стала визажист Эрика Койке. Однако импульсивный Кейдж пожалел о своём поступке и через два дня подал документы на аннулирование брака.

В 2021 году Кейдж женился в пятый раз. Рика Шибата родила ему дочь. Кстати, Николас трижды дедушка – его старший сын подарил ему внуков.

Николас Кейдж с женой Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Фильмы с Николасом Кейджем

«Дикие сердцем», США, Германия, 1990 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Дэвид Линч

В главных ролях: Николас Кейдж, Лора Дерн, Дайан Лэдд

Возрастные ограничения: 18+

Знаменитый змеиный пиджак, в котором красуется герой Николаса Кейджа, – собственность самого актёра. По окончании съёмок он подарил его своей партнёрше, Лоре Дорн. Кстати, все песни Кейдж исполняет сам. А музыку к некоторым сценам написал режиссёр Дэвид Линч.

Дэвид Линч понимал, что главным актёрам Кейджу и Дерн будет довольно некомфортно чувствовать себя в некоторых откровенных сценах, и поэтому для их же эмоционального спокойствия отправил их двоих в отпуск. Именно в нём они и совершили своеобразное путешествие в Лас-Вегас.

Кадр из фильма «Дикие сердцем» Фото: «Кинопоиск»

«Покидая Лас-Вегас», США, 1995 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Майк Фиггис

В главных ролях: Николас Кейдж, Элизабет Шу, Джулиан Сэндс

Возрастные ограничения: 18+

Драма принесла Николаса Кейджу сразу несколько весомых наград: «Оскар», «Золотой глобус», премию Гильдии киноактёров США. Удивительно, но, несмотря на солидный бюджет в $ 4 млн, кассовые сборы не оправдали ожиданий и даже не позволили превзойти отметку потраченных денег. Кстати, автор автобиографического романа Джон О’Брайен, на который опирается сценарий, покончил с собой незадолго до начала съёмочного процесса.

Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас» Фото: «Кинопоиск»

«Воздушная тюрьма», США, 1997 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Саймон Уэст

В главных ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович

Возрастные ограничения: 18+

Николас Кейдж называет «Воздушную тюрьму» одним из своих самых любимых экшенов. Лента действительно стала классикой своего жанра, запомнилась яркими персонажами и цитатами. Актёр известен своим трудолюбием и профессионализмом: чтобы вжиться в роль, знаменитость специально ездил в Алабаму, где общался с местными жителями и перенял их своеобразный акцент.

Кадр из фильма «Воздушная тюрьма» Фото: «Кинопоиск»

«Оружейный барон», Германия, США, Франция, 2005 год

Жанр: драма, криминал

Режиссёр: Эндрю Никкол

В главных ролях: Николас Кейдж, Бриджет Мойнэхэн, Джаред Лето

Возрастные ограничения: 18+

Одной из ярких ролей Кейджа можно назвать роль Юрия Орлова – нелегального торговца оружием в фильме «Оружейный барон». Картина хоть и заслужила двоякие отзывы критиков, но получила продолжение. Недавно стало известно о начале работы над второй частью, где Кейдж также станет играть харизматичного персонажа.

Кадр из фильма «Оружейный барон» Фото: «Кинопоиск»

«Без лица», США, 1997 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Джон Ву

В главных ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж, Джоан Аллен

Возрастные ограничения: 18+

Изначально на главные роли рассматривались Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Майкл Дуглас, Брюс Уиллис и Алек Болдуин и другие звёздные актёры. Однако режиссёр фильма настоял на Кейдже и Траволте – и не прогадал. Герои Николаса Кейджа и Джона Траволты настолько полюбились зрителям, что благодаря им лента вошла в сотню самых ярких боевиков планеты.

Кадр из фильма «Без лица» Фото: «Кинопоиск»

«Плетёный человек», США, Мексика, Канада, Германия, 2006 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Нил Лабут

В главных ролях: Николас Кейдж, Эллен Бёрстин, Кейт Бихан

Возрастные ограничения: 16+

Фильм стал ремейком картины 1973 года, где главную роль играл Кристофер Ли. И актёр, и режиссёр оригинала Робин Харди были недовольны новой экранизацией. Николас Кейдж многократно говорил, что обвинения и насмешки над смехотворностью картины его изрядно раздражают. Кейдж и сценарист Нил Лабут специально пытались придать фильму гротескность и чёрный юмор.

Кадр из фильма «Плетёный человек» Фото: «Кинопоиск»

«Призрачный гонщик», США, Австралия, 2007 год

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Марк Стивен Джонсон

В главных ролях: Николас Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бентли

Возрастные ограничения:18+

Главную роль в фильме хотел исполнить Джонни Депп, но выбор режиссёра пал на Николаса Кейджа. Актёру приходилось носить парик, который надевали ему целых три часа. Для создания устрашающего голоса Призрачного гонщика использовали настоящий голос Кейджа, который позже доработали с помощью компьютера и добавили в него треск пламени и вой диких животных. Кстати, Кейдж частично писал сценарий к фильму, однако его имя в титрах не значится.

Кадр из фильма «Призрачный гонщик» Фото: «Кинопоиск»