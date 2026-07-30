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Тверской полумарафон 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Тверской полумарафон — 2026: как пройдёт забег
Софья Бычкова
Как пройдёт Тверской полумарафон — 2026?
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Главное об одном из ключевых беговых событий Верхневолжья.

2 августа — важная дата в беговом календаре. В этот день состоится Тверской полумарафон. На старт дистанций выйдут взрослые и дети. Участники пробегут по главным улицам Твери. Рассказываем всё, нужно знать о предстоящем событии.

О чём расскажем:

О старте

Тверской полумарафон — одно из ключевых беговых событий Верхневолжья, объединяющее любителей и профессионалов. Организаторы предлагают участникам дистанции на любой вкус — от 500 метров до классических 21,1 км, а ещё особую корпоративную эстафету, где команда из 10 человек коллективно преодолевает 10 км.

Фото: Официальное сообщество Тверского полумарафона во «ВКонтакте»

История полумарафона уходит корнями в 1985 год, когда в Твери впервые провели массовый марафонский забег. С тех пор традиция развивалась, маршрут и программа не раз менялись. Теперь старт ежегодно собирает сотни участников.

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Дистанции и маршруты

Все маршруты в рамках Тверского полумарафона пролегают через центральные улицы города. Во время забега у участников будет возможность увидеть такие главные достопримечательности, как Императорский путевой дворец, Староволжский мост, живописная набережная Афанасия Никитина и другие знаковые места.

Стартовый городок находится на Театральной площади. Там же пройдёт масштабная развлекательная программа. В течение дня будут работать сцена с концертной программой, интерактивные площадки, детские и фотозоны, массовые разминки и фудкорт.

Дистанции Тверского полумарафона:

  • 500 м. Это идеальный формат для первого старта. Маршрут доступен участникам в возрасте от 0 до девяти лет. При этом бегуны до четырёх лет могут пробежать дистанцию только в сопровождении родителей. Ребятам постарше понадобится разрешение от родителей или законных представителей;
  • 1 км. Ещё одна дистанция, которая подойдёт семьям. Участвовать можно с 10 лет (необходимо разрешение родителей или опекунов);
  • 5 км. Попробовать свои силы в этом старте могут как юные (от 14 лет), так и взрослые спортсмены. Несовершеннолетним участникам требуется разрешение от родителей или законных представителей;
  • 10 км. Формат подходит для опытных спортсменов старше 16 лет. Несовершеннолетние участники должны предоставить разрешение от родителей или законных представителей;
  • 21,1 км. К старту допускаются только взрослые бегуны старше 18 лет;
  • корпоративная эстафета (10х1 км). Это командный формат на базе маршрута длиной 10 км. В забеге участвуют 10 человек, каждый из которых преодолевает свой отрезок дистанции, передавая эстафету следующему участнику.
Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия их родителей или иных законных представителей.

Фото: Официальное сообщество Тверского полумарафона во «ВКонтакте»

Расписание

Старты в рамках Тверского полумарафона состоятся в воскресенье, 2 августа. Стартовые пакеты можно получить 30-31 июля и 1 августа в парке «Россия – моя история», а 2 августа — в мобильном пункте на Театральной площади. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также оригинал медицинского допуска.

Тайминг выглядит следующим образом:

  • 7:00 — открытие фан-зоны и сцены;
  • 8:50 — церемония открытия;
  • 9:30 — старт забега на дистанцию 21,1 км;
  • 9:40 — старт забега на дистанцию 5 км;
  • 9:50 — старт забега на дистанцию 10 км;
  • 11:10 — награждение победителей и призёров забега на 5 км;
  • 11:30 — старт забега «Корпоративная эстафета 10х1 км» (эстафета);
  • 11:35 — награждение победителей и призёров забега на 10 км;
  • 12:20 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км;
  • 13:00 — старт забега на дистанцию 1 км (от 18 лет);
  • 13:15 — старт забега на дистанцию 1 км (10-17 лет);
  • 13:30 — старт забега на дистанцию 500 метров;
  • 13:40 — награждение победителей и призёров корпоративной эстафеты;
  • 13:55 — награждение победителей и призёров забега на 1 км.

Фото: Официальное сообщество Тверского полумарафона во «ВКонтакте»

Награждение

На Тверском полумарафоне предусмотрено награждение победителей, призёров и всех финишеров. Каждый участник, пересёкший финишную черту, получает памятную медаль.

Фото: Официальное сообщество Тверского полумарафона во «ВКонтакте»

Тверской полумарафон — лишь одно из наиболее ярких беговых событий страны. Еженедельно в разных точках России проходят не менее запоминающиеся и масштабные старты. О них мы рассказываем в рубрике «Бег».

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