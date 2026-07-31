Сколько стоит поучаствовать в велогонке La Strada. Подробный разбор от эксперта

8 августа улицы Москвы заполонят велосипеды, ведь именно в этот день столицу ждёт любительская гонка La Strada. Принять в ней участие могут все желающие старше 18 лет. Участники смогут попробовать свои силы в утреннем заезде на 17 км и в вечерних стартах на 40 км и 70 км.

В преддверии события мы разобрали, во сколько обойдётся участие в заезде. О расходах на велосипед, тренировки и необходимую экипировку «Чемпионату» рассказал чемпион России по велоспорту среди любителей Александр Аполосов.

Александр Аполосов чемпион России среди любителей – 2025, победитель серий шоссейных гонок от Cyclingrace и Gran Fondo «Если бюджет ограничен, на первых порах можно сэкономить на одежде и некоторых аксессуарах, постепенно обновляя экипировку. Но безопасность, комфорт посадки и обувь — это те позиции, на которых экономить не стоит, если вы планируете регулярно тренироваться и участвовать в гонках».

Велосипед и его комплектующие

Многие думают, что самая большая трата в велоспорте — это покупка велосипеда. На деле же после приобретения расходы только начинаются. На вторичном рынке реально найти хороший карбоновый шоссейный велосипед за 120-200 тысяч рублей. Если бюджет позволяет, в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей уже можно взять конкурентную модель — её с запасом хватит для большинства любительских гонок. Следующий ценовой уровень — от 300 до 800 тысяч рублей, а топовые велосипеды нередко стоят свыше 1 млн рублей.

При этом мало кто оставляет байк в заводской комплектации: спортсмены постепенно собирают его под себя — меняют колёса, устанавливают измеритель мощности, подбирают удобное седло, руль нужной ширины, вынос, покрышки, кассеты под разный рельеф и другие компоненты. К примеру, одни только качественные карбоновые колёса могут обойтись в 150-300 тысяч рублей, измеритель мощности — в 40-80 тысяч. Покрышки приходится менять нередко и не один раз за сезон: любители сегодня часто проезжают 15-20 тысяч км за год.

В результате итоговая стоимость полностью собранного велосипеда заметно превышает первоначальную цену покупки — именно за счёт этих усовершенствований.

Фото: Из личного архива Александра Аполосова

Обслуживание велосипеда перед гонкой

Если спортсмен регулярно следит за состоянием велосипеда и поддерживает его в порядке, перед стартом обычно достаточно базового набора действий: помыть байк, проверить работу всех компонентов, давление в шинах, заряд аккумуляторов электронного переключения (если оно установлено), смазать цепь и убедиться, что ничего не требует регулировки. Если же велосипед долго не обслуживался, перед важным стартом стоит провести полноценное ТО.

В стандартный перечень работ входят мойка, диагностика всех узлов, настройка переключателей и тормозов, проверка затяжки болтов, а также оценка износа цепи, кассеты, колодок и покрышек. При необходимости в рамках ТО заменяют расходники. Стоимость такого обслуживания вместе с мойкой обычно составляет порядка 4-5 тысяч рублей. Если потребуется замена деталей, итоговая сумма окажется выше.

Велотренировки с тренером и дополнительная подготовка

Стоимость тренировок напрямую зависит от выбранного формата сопровождения. Персональные занятия в Москве обычно стоят от 3 тысяч рублей за час и могут доходить до 6-8 тысяч — такую цену нередко ставят опытные специалисты. Если речь идёт не о разовых уроках, а о полноценном процессе подготовки, многие спортсмены предпочитают дистанционное сотрудничество с тренером. Месячный план тренировок стартует примерно от 10 тысяч рублей, но зачастую за эту сумму спортсмен получает только расписание без глубокой обратной связи.

Полноценное сопровождение, включающее корректировку плана с учётом самочувствия и результатов, анализ результатов, ответы на вопросы, рекомендации по питанию, восстановлению, стратегии гонок и постоянную связь с наставником, обычно обходится в 1,5-3 раза дороже. Именно такой формат позволяет адаптировать подготовку под индивидуальные особенности — занятость, восстановление и прогресс спортсмена, а не просто следовать заранее составленному графику.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Экипировка: что необходимо, а на чём можно сэкономить

Экипировка — это в первую очередь вопрос комфорта, и на некоторых вещах действительно допустимо экономить, особенно на старте, тогда как на других делать этого точно не стоит. Например, джерси (верх) можно заказать из Китая примерно за 2 тысячи рублей, а велошорты с лямками (бибы) — от 3 тысяч. Однако по материалам, крою и «памперсу» такие модели заметно уступают более дорогим вариантам. Комплект среднего уровня (джерси плюс бибы) сегодня стоит от 15 тысяч рублей. Для лучшей терморегуляции многие используют базовый слой — он обойдётся примерно в 2-4 тысячи рублей.

Остальные элементы экипировки тоже требуют вложений. Перчатки стоят 2-5 тысяч рублей, носки — от 500 до 2000 рублей, велотуфли — от 5 тысяч, хотя качественные модели могут быть как минимум в пять раз дороже. Важный аксессуар — очки. Новички нередко считают их чисто декоративным элементом, но главная функция очков — защита глаз: они оберегают от солнца, встречного ветра, пыли, насекомых, мелких камней и воды во время дождя.

Простые модели стоят от 2-3 тысяч рублей, спортивные очки известных брендов — 10-20 тысяч, а топовые варианты могут обойтись ещё дороже. Для большинства любителей вполне достаточно качественных моделей среднего ценового сегмента.

Фото: Из личного архива Александра Аполосова

При выборе очков стоит учитывать цвет линз: для яркого солнца лучше подходят тёмные с высокой степенью затемнения, для переменной облачности — розовые или бронзовые (они улучшают контраст дорожного покрытия), а для пасмурной погоды, дождя или вечерних тренировок многие используют прозрачные или жёлтые линзы.

Опытные велосипедисты нередко держат несколько сменных линз либо сразу несколько пар очков под разные условия — это не только повышает комфорт, но и напрямую влияет на безопасность. Хорошая видимость позволяет раньше замечать неровности, ямы и другие препятствия.

На чём точно не стоит экономить, так это на шлеме: он остаётся главным элементом безопасности. Хороший шлем от проверенного производителя можно купить от 7-10 тысяч рублей, топовые модели стоят около 30 тысяч и дороже. При этом даже бюджетные варианты от известных брендов обеспечивают высокий уровень защиты — главное, чтобы шлем был сертифицирован и хорошо сидел на голове.