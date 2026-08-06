Дышащие ткани в спортивной одежде: что за технологии тут работают и как их проверить

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Слово «дышащая» на этикетке спортивной футболки давно стало привычным стандартом. Проблема в том, что за одной и той же формулировкой могут стоять разные инженерные решения — и разный результат на тренировке. Одна ткань отводит влагу от кожи и ускоряет испарение, другая просто легче обычного хлопка и создаёт ощущение прохлады за счёт кроя. Разбираемся в разнице».

О чём расскажем:

Из чего сделана ткань

Разговор о дышащих тканях стоит начать с материала волокна, потому что именно оно определяет физический механизм работы будущей одежды.

Натуральные волокна — хлопок, лён, шерсть — хорошо впитывают влагу за счёт пористой структуры и высокой гигроскопичности. Это делает их приятными к телу, но впитанная влага держится внутри волокна, ткань тяжелеет и долго сохнет. Для разминки это не критично, а для интенсивной тренировки означает мокрую и холодную одежду уже через 20 минут.

Фото: billyhoiler / istockphoto.com

Синтетические волокна — полиэстер, полиамид, эластан — устроены иначе. Они почти не впитывают воду внутрь самого волокна, а транспортируют жидкость по поверхности за счёт формы нити и структуры плетения. Такая ткань не тяжелеет от пота и сохнет значительно быстрее, но без специальной обработки поверхности воздухопроницаемость у неё может быть ниже, чем у хлопка, а запахи накапливаются сильнее.

Смесовые ткани соединяют сильные стороны обеих групп: небольшой процент эластана в хлопке или полиэстере даёт эластичность и свободу движения, сохраняя часть свойств основного волокна. Пропорция подбирается под задачу: чем выше требования к устойчивости формы и скорости высыхания, тем больше доля синтетики. Идеального универсального состава не существует — есть баланс под конкретный сценарий использования.

Фото: dinn / istockphoto.com

Как устроены разные типы дышащих материалов

Когда говорят о технологичной спортивной ткани, чаще всего имеют в виду один из нескольких разных инженерных подходов.

Капиллярный отвод влаги

Внутренний и наружный слои ткани делают с разной смачиваемостью: внутренний слой, соприкасающийся с кожей, слабо удерживает воду, а наружный легко её принимает. Возникает градиент, который тянет капли пота наружу, где они распределяются по большей площади и быстрее испаряются. Достигается это химической пропиткой поверхности, плазменной обработкой волокна или особой геометрией нити — плоской, канальной, многогранной.

Мембранные технологии

Применяются в куртках и верхнем слое экипировки. Мембрана — тонкий слой с порами настолько мелкими, что молекулы водяного пара проходят сквозь них свободно, а капли воды снаружи — нет. Проблема первых поколений таких мембран заключалась в загрязнении пор кожным жиром и грязью, из-за чего свойства быстро терялись; современное решение — сочетание пористого барьерного слоя с внутренним гидрофильным слоем, который защищает поры от загрязнения.

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Поверхностные водоотталкивающие пропитки

Известны под аббревиатурой DWR: они не блокируют испарение пота изнутри, а заставляют капли внешней влаги скатываться с поверхности, не давая ткани промокнуть и потерять теплоизоляцию.

Конструктивные решения

Иными словами, технологии на уровне плетения и кроя: зоны разной плотности вязки, сетчатые вставки в местах повышенного потоотделения, рельефная структура полотна, увеличивающая площадь контакта с воздухом. Здесь эффект достигается инженерией текстильной структуры, а не химией волокна.

Хорошая современная вещь часто сочетает сразу несколько решений — например, капиллярный отвод влаги на основном полотне и сетчатые вставки в зонах активного потоотделения.

Что означают цифры на этикетке

Воздухопроницаемость — способность ткани пропускать воздух; у неё есть отраслевые нормативы: для спортивного трикотажа норма — от 150 до 300 дм³/(м²·с), для купальных изделий — от 200 до 400 дм³/(м²·с).

Паропроницаемость мембран измеряется в граммах водяного пара через квадратный метр ткани за сутки: базовый уровень — от 3000 г/м²/сутки, средний — от 5000 г/м²/сутки, для экстремальных условий — от 8000 г/м²/сутки и выше. Отдельная характеристика — сопротивление испарению, показатель RET: чем он ниже, тем свободнее ткань пропускает пар; у качественных мембран значение — в диапазоне 1-6.

Фото: Maridav / istockphoto.com

Скорость высыхания измеряют по времени полного испарения контрольного объёма влаги с поверхности образца при заданной температуре и скорости воздушного потока — для покупателя это переводится в наблюдение: насколько быстро футболка перестаёт быть влажной после интенсивной части тренировки.

Терморегуляция — самая сложная для проверки характеристика: она объединяет теплопроводность волокна, скорость испарения влаги (испарение забирает тепло) и вентиляцию через плетение. Заявления вроде «охлаждает на определённое количество градусов» стоит воспринимать как результат лабораторного теста в конкретных условиях, а не универсальную гарантию.

Бег, футбол, зал, зима, аутдор: разные требования к ткани

Требования к дышащей ткани сильно зависят от вида активности. Так, для бега на первом месте — быстрый отвод большого объёма пота при равномерной, но длительной нагрузке: важны лёгкость полотна, вентиляционные вставки в зонах спины и подмышек, устойчивость кроя к многочасовому контакту с кожей без натирания.

Командные виды спорта, прежде всего футбол, добавляют устойчивость к резким пиковым нагрузкам: ткань должна одинаково хорошо работать в спокойные периоды матча и в моменты предельной интенсивности, оставаясь прочной при частых стирках.

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Зал и фитнес смещают акцент в сторону эластичности. Здесь становится более важной способность ткани облегать тело без ограничения амплитуды и образования складок при сгибании суставов, чем сам объём отведённой влаги.

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Зимние виды спорта меняют саму задачу: избыток влаги на коже вместе с низкой температурой воздуха создаёт риск переохлаждения, поэтому базовый слой должен сочетать отвод влаги с сохранением тепла, а верхний слой — задерживать ветер и осадки, не блокируя выход пара изнутри.

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Аутдор и походная активность добавляют требования к защите от осадков на длительных дистанциях в переменчивых условиях, из-за чего здесь чаще применяются полноценные мембранные конструкции с проклеенными швами.

Как сохранить свойства ткани после стирки

Технологичная ткань теряет заявленные свойства не за один сезон, а постепенно, и чаще всего из-за неправильного ухода, а не из-за естественного износа волокна.

Главный враг мембранных и водоотталкивающих материалов — накопление кожного жира и грязи в порах структуры. Обычный порошок с отбеливающими и кондиционирующими добавками забивает поры и снижает паропроницаемость, поэтому стоит использовать специализированные щадящие средства, а сильные локальные загрязнения — воротник, манжеты, карманы — обрабатывать вручную перед основной стиркой.

Фото: brizmaker / istockphoto.com

Поверхностная пропитка стирается с каждой стиркой — это нормальный процесс: рекомендуется обновлять её каждые две-три стирки специальными аэрозолями, нанося их только на чистую и сухую поверхность. Лёгкий нагрев после обработки — в сушильной машине на щадящем режиме или утюгом через тонкую ткань без пара — помогает пропитке закрепиться.

Для влагоотводящих тканей без мембраны правило иное: избегать кондиционеров для белья, которые обволакивают волокно плёнкой и блокируют капиллярный перенос влаги, ради которого эта ткань создавалась. Сушка при умеренной температуре без контакта с горячими поверхностями продлевает срок службы эластичных волокон в составе большинства технологичных смесей.

Дышащая ткань — это результат конкретного инженерного решения: капиллярного переноса влаги внутри волокна, мембранной структуры, поверхностной пропитки или особого плетения либо сочетания нескольких подходов сразу. За каждым стоят измеримые параметры — граммы пара на квадратный метр в сутки, показатель сопротивления испарению, нормативы воздухопроницаемости, и именно эти цифры, а не одно название на бирке, позволяют понять, работает технология или просто удачно называется.

Выбор материала стоит делать с оглядкой на вид активности, интенсивность нагрузки и условия тренировок — тогда дышащая ткань будет работать так, как обещает этикетка.

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