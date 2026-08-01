Как теннисистка работает со своим эмоциональным состоянием и что из её стратегий можно взять себе на вооружение.

Почему не всем нужен психолог и как обходиться без него: кейс Арины Соболенко

Когда улеглись эмоции после тяжёлых матчей Арины Соболенко на Уимблдонском турнире – 2026, в соцсетях снова взлетели в тренды её откровения об эмоциональном состоянии из подкаста Александра Соколовского (2025 год). Вместе со спортивным психологом решили разобраться в глубинных причинах происходящего.

Андрей Гребнев спортивный психолог ‎«В профессиональном спорте есть расхожий миф: если у атлета ментальные проблемы, ему обязательно нужен психолог. Человек, который возьмёт его за руку, разложит по полочкам детские травмы и научит не делать ошибки. Случай Арины Соболенко выворачивает этот миф наизнанку».

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Когда Соболенко заявила, что «сама себе психолог», в экспертном сообществе многие скептически покачали головами. Мол, до первого серьёзного кризиса. Но Арина за этот период взяла несколько «Шлемов» и закрепилась на вершине мирового рейтинга. Как спортивный психолог я вижу в этой истории потрясающий кейс ментальной зрелости. Давайте разберём, что на самом деле произошло в голове теннисистки и чему у неё стоит поучиться.

‎Ловушка «внешней опоры»: почему Арина ушла от специалиста

‎Долгое время Соболенко была заложницей собственного эмоционального темперамента. Вспышки ярости, слёзы на корте, ментальные блоки. Работа с психологом на раннем этапе дала ей необходимый фундамент, но в какой-то момент Арина упёрлась в потолок. Почему?

‎‎В психологии есть понятие локуса контроля. Когда спортсмен слишком долго опирается на терапевта, возникает опасная иллюзия: «Моё ментальное состояние – это зона ответственности моего психолога». Происходит делегирование контроля. Арина вовремя поймала это ощущение созависимости. Её уход от пятилетних сессий – это не бунт, это акт принятия 100-процентной ответственности за свои действия. На корте ты остаёшься один на один с мячом и соперником. Психолог не выйдет отбивать подачу.

‎«Я прекратила работу с психологом. Поняла, что никто не починит мою голову, кроме меня самой», — сказала она. Осознание этого факта и сделало её чемпионкой.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Книги как инструмент саморегуляции — вместо готовых рецептов

‎Соболенко начала искать ответы сама – через глубокий самоанализ и библиотерапию. Она рассказала, что ей помогла книга нейрохирурга Джеймса Доти «В лавку за чудесами». И это отличный пример когнитивно-поведенческой самопомощи.

Арина изучила, как её мозг реагирует на стресс на физиологическом уровне. Когда понимаешь, что страх и мандраж – это просто химическая реакция, набор импульсов, перестаёшь их бояться. Ты перестаёшь «накручивать» себя, переводя фокус с абстрактного ужаса ошибки на конкретное действие в моменте.

Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

‎Контекстуальное расщепление: «тигр» на корте, ребёнок — в жизни

‎Многие удивляются: как в одном человеке уживается агрессивный, уничтожающий соперниц «тигр» и улыбчивая, открытая девушка? С точки зрения спортивной психологии это идеальный механизм защиты от выгорания. Спортивный психолог всегда смотрит, как атлет сбрасывает напряжение. У Арины идеальный баланс. На корте она – агрессивный «тигр», который кричит, злится и бьёт изо всей силы. Но как только матч закончен, она полностью выключает теннис: снимает забавные видео для соцсетей, шутит и дурачится.‎

Она не жуёт ментальную жвачку из ошибок сутками напролёт. Поиграла — отпустила.

‎Соболенко интуитивно освоила контекстуальное расщепление ролей. Корт для неё – это сцена, где включается сублимация её ярости и спортивной злости. Но как только матч окончен, «тумблер» переключается. Она не тащит теннисный стресс в обычную жизнь. Это позволяет нервной системе полноценно восстанавливаться, в отличие от игроков, которые анализируют свои ошибки 24 часа в сутки.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

‎Возврат к терапии после кризиса: слабость или сила?

‎‎Самый показательный момент случился недавно. После тяжелейшего поражения на «Ролан Гаррос» от Дианы Шнайдер, где Арина ментально «поплыла», ведя в счёте, она вновь набрала номер своего психолога.

‎Означает ли это, что её концепция «сама себе психолог» провалилась? Категорически нет. Психолог здесь выступил не как «костыль», а как инструмент супервизии. Арина чётко объяснила: ей нужно было просто выговориться безопасному человеку, чтобы не вываливать свой негатив на тренера и близких. Это и есть ментальная зрелость. Ты справляешься сам, но если чувствуешь, что переполнен эмоциями, то используешь для разгрузки специалиста.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

‎Главный урок от Соболенко

‎‎Арина показала всем, что ментальная подготовка – это не слепое следование инструкциям. Это гибкость.

‎Быть сильной – это уметь справляться самой. Быть мудрой – это вовремя понять, когда твоих личных ресурсов временно не хватает, и запросить точечную помощь, не теряя при этом своей автономности.

‎Простые упражнения «от Соболенко» для вашей жизни

‎‎Чтобы справляться со стрессом на работе, в учёбе или на обычных пробежках, используйте три техники, которые помогли Арине.

‎‎1. Легализация страха. Если перед важным событием у вас трясутся руки, не пытайтесь успокоиться силой — станет только хуже. Скажите себе вслух: «Да, я сейчас жутко волнуюсь, это нормально. Моё тело просто готовится к бою». Страх, который вы признали и легализовали, моментально теряет над вами контроль.

‎‎2. Тумблер (Разделение ролей). Придумайте ритуал. Например, когда вы заходите в спортзал или офис, вы надеваете невидимую маску «хищника» или «суперпрофессионала». Но как только вы выходите за дверь и снимаете кроссовки (или закрываете ноутбук), эта роль выключается. Запретите себе думать о делах вне работы. Дома вы обычный, расслабленный человек.

‎‎3. Правило «следующего мяча». Если вы ошиблись, завалили презентацию или пропустили гол – у вас есть ровно пять секунд, чтобы позлиться. После этого мысленно сотрите эпизод. Спросите себя: «Что конкретно я должен делать прямо сейчас, в следующую секунду?» Прошлое уже не изменить, будущее ещё не наступило. Есть только текущий «мяч», летящий в вашу сторону. Отыграйте его.

‎‎Арина Соболенко укротила своего внутреннего «тигра» не потому, что заперла его в клетку правил, а потому, что научилась им управлять. И наблюдать за этой ментальной трансформацией едва ли не интереснее, чем за её мощными ударами по мячу.‎