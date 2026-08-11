Как сложилась судьба лучшего друга Джеки Чана — мастера боевых искусств Саммо Хуна?

Да, Саммо Хун (настоящее имя Хун Цзиньбао) весил под 100 кг, но это не помешало ему стать великим мастером кунг-фу. Кроме того, сегодня он считается одним из выдающихся актёров и режиссёров мирового кино, связанного с восточными единоборствами.

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Биография Саммо Хуна

Хун Цзиньбао родился 7 января 1952 года в Гонконге в семье художников по костюмам. Родители работали на одной из местных киностудий, и воспитанием мальчика в основном занимались дедушка и бабушка. Цзиньбао принёс им немало хлопот. Ни один день не обходился без уличных драк с его участием.

Джеки Чан и Саммо Хун Фото: Кадр из фильма «Мои счастливые звёзды»

Кстати, Чинь Ан Цзи – бабушка мальчика — была китайской кинозвездой и владела искусством боевых единоборств. Шанхайская героиня обучила внука премудростям кунг-фу, надеясь, что эти занятия как-то повлияют на его строптивый характер. Впрочем, справиться с ним не смог даже Хун Чун Хо – его дедушка, известный режиссёр и сценарист. И в 1961 году по обоюдному решению родных Хун Цзиньбао был отправлен в Гонконгскую школу пекинской оперы.

Через две недели Цзиньбао запросился домой. Он жаловался на красные штаны, которые были маловаты для пухлого мальчика, обожавшего сладости, а также на суровые порядки, царившие в школе. Однако никто из близких не пошёл у него на поводу.

Обучение боевым искусствам

Особенно Хун Цзиньбао доставалось от мастера Юй Джим Юэня, который поначалу не видел в новичке прилежного ученика и перспективного бойца. Занятия и тренировки в школе шли почти целый день, а вечером ребят использовали на хозяйственных работах. Цзиньбао нередко сбегал на кухню, чтобы поживиться чем-нибудь вкусненьким. И за это не раз был наказан наставниками.

В школе Цзиньбао получил прозвище Саммо в честь Аммо – толстого героя популярного мультфильма с трёмя волосинками на голове. Позже под сценическим псевдонимом Саммо Хун он и появится на экране гонконгского кино.

Джеки Чан и Саммо Хун Фото: Кадр из фильма «Проект А»

Акробатика, актёрское мастерство, пение, боевые искусства – программа обучения в школе была очень интенсивной, и никому не делались поблажки. Здесь Хун обучался приёмам карате, тхэквондо, дзюдо, осваивал южные стили восточных единоборств.

К удивлению мастера Юй Джим Юэня, Саммо, не обладая гибкостью и артистичностью, совершал умопомрачительные удары ногами в воздухе и сальто. Причём юноша делал все элементы с какой-то небрежной лёгкостью. Прошло какое-то время, и Саммо стал настоящим профи в акробатике. Также он достиг высокого мастерства в кунг-фу.

Самым любимым упражнением Саммо Хуна была стойка на руках в течение более чем полутора часов. Однажды от перенапряжения он даже упал и сильно поранил лицо.

Группа «Семь счастливчиков» и дружба с Джеки Чаном

Всё-таки мастер Юй Джим Юэнь разглядел в подростке недюжинный талант. Вскоре он включил Саммо Хуна в особую труппу под названием «Семь счастливчиков». В число избранных вошли будущие знаменитости: Джеки Чан, Юэнь Бяо и Кори Юэнь. Теперь Саммо по установленной традиции носил новое имя Юэнь Лун, обязательно включающее фамилию учителя.

Прозвище Дай Ло (Большой Брат) закрепилось за ним навсегда. Саммо Хун был постарше и, конечно же, выделялся своей полнотой. Но он, по словам Джеки Чана, ни с кем из ребят не нянчился. Скорее, наоборот, был требовательным, жёстким, порой деспотичным старшим товарищем.

Джеки Чан и Саммо Хун Фото: Кадр из фильма «Закусочная на колесах»

Труппа «Семь счастливчиков» выступала перед зрителями со спектаклями. И каждый из них состоял из четырёх действий – разных по содержанию и стилистике. Именно тогда Саммо Хун приобрёл первый опыт режиссёра-постановщика, пригодившийся ему в будущем. Когда Саммо исполнилось 14 лет, учитель, у которого были связи среди режиссёров гонконгского кино, стал привлекать его к исполнениям сложных трюков в фильмах.

Хун с удовольствием трудился каскадёром и заработанные на съёмках деньги поровну делил между младшими товарищами по школе. К сожалению, в 16 лет он получил серьёзную травму ноги и был надолго прикован к постели. Позже Саммо Хун признался журналистам: «В то время никто особо не заботился о каскадёрах. Мы просто делали то, что нам говорили. И если вы получали травму, то это была часть работы. Только несколько лет спустя люди начали понимать всю трудность работы каскадёра».

Любопытно, что одной из первых групп каскадёров в гонконгской киноиндустрии считалась группа из выходцев известной школы – Саммо Хуна, Джеки Чана и Юэнь Бяо.

Джеки Чан и Саммо Хун Фото: Wu Junjie/Getty Images

Встреча с Брюсом Ли

На исходе 1968 года он ушёл из школы пекинской оперы. К тому времени известное в Китае учебное заведение находилось на грани разорения. За последующие восемь лет Саммо Хун успел поработать дублёром, каскадёром, постановщиком трюков и помощником режиссёра.

Саммо Хун Фото: Кадр из фильма «Выход дракона»

Самой важной вехой в его карьере стала встреча с легендарным Брюсом Ли. Это случилось в начале 1970-х. По признанию Саммо Хуна, он считал себя настоящим мастером боевых искусств и решил проверить Брюса Ли на прочность. Потом Хун вспоминал: «И мы прямо там встали в боевые стойки. Мне хотелось себя испытать, да и ему тоже. Я ещё не успел решить, с чего начать атаку, даже рукой не успел пошевелить, а он уже съездил мне кулаком по лицу! Потом – бац! – и его нога уже оказалась возле моего лба. «Ну как?» – «Вы очень крутой!» Ну а что я ещё мог сказать? Ведь это правда!»

В 1973 году Саммо снялся в фильме «Выход Дракона», где сыграл роль шаолиньского монаха и поучаствовал в экранном поединке с Брюсом Ли.

Саммо Хун Фото: Кадр из фильма «Ип Ман 2»

Режиссёрская карьера

Режиссёрский дебют Саммо Хуна состоялся в 1977 году. Фильм «Монах с железным кулаком» критики встретили благосклонно. Саммо вспоминал о своей первой работе: «Я не чувствовал давления, делая это. И наслаждался процессом. Я наслаждался, объясняя актёрам и хореографам своё видение фильма. Я просто чувствовал, как нужно снимать. Это было прекрасно».

Кстати, Хун придумал новый жанр в гонконгском кино: кунг-фу-комедии. И сделал пародию на картину своего друга Брюса Ли. Фильм назывался «Появляется жирный дракон» и был насыщен не только сценами боевых поединков, но и комическими эпизодами. Одну из главных ролей сыграл Саммо Хун.

Сегодня в сообществе мастеров восточных единоборств его почитают как «пухлого мужчину боевых искусств». Именно Саммо Хун открыл дорогу в большое кино многим звёздам, среди которых можно назвать Синтию Ротрок, Чака Норриса и, конечно же, Джеки Чана.

За плечами Хуна 75 актёрских работ и более 230 фильмов, где он был сценаристом и режиссёром-постановщиком. Саммо был не раз награждён премией «Золотая лошадь», которую считают китайским «Оскаром».

Саммо Хун с женой и детьми Фото: VCG/Getty Images

Личная жизнь

Саммо Хун почти в каждом фильме сумел создать радость движения, творческий хаос, который превращается в выстроенную композицию. Он показывал на экране не только отдельно взятый мордобой, но и яркое шоу, где есть место юмору и боевым искусствам. И впервые зритель увидел на экране некое смешение акробатики и жёсткого стиля. Когда удары выглядят по-настоящему, а хореография остаётся изящной. Саммо Хун позже снимал фильмы о вампирах и ставил драматические боевики.

Сейчас легенде мирового кино 74 года. После операции на сердце он избавился, по его признанию, от многих вредных привычке и предпочитает строгую диету. Однако Саммо Хун продолжает работу над фильмами. Звёздный актер и режиссёр женат на актрисе и модели Джойс Годензи. У них четверо детей.

Саммо Хун с женой Фото: VCG/Getty Images