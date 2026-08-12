От сапов и сплавов до поездок на квадроциклах и полётов на воздушном шаре.

Какие форматы активного отдыха в тренде и где их попробовать: топ-8 с разбором эксперта

Сегодня путешественники всё чаще выбирают поездки не ради посещения множества достопримечательностей, а ради новых впечатлений. Кому-то хочется провести время в тишине за ловлей рыбы, кому-то — отправиться в конный маршрут по живописным местам, а кому-то — с ветерком прокатиться на квадроцикле там, куда не добирается большинство туристов.

Ксения Боярищева тревел-эксперт, менеджер категорий сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Трипстер» «Интерес к активному отдыху продолжает расти. Причём речь не только о привычном экстриме, но и о форматах, которые помогают перезагрузиться, организовать семейный досуг и получить эмоции, которых не хватает в повседневной жизни. Рассказываем о форматах активного отдыха, которые сейчас особенно популярны у туристов».

О чём расскажем:

1. Прогулки на сапах

Для многих сапы стали альтернативой классическим экскурсиям и прогулкам. Такой формат позволяет посмотреть на знакомые места с нового ракурса и никуда не спешить.

При этом он считается одним из самых «мягких» форматов отдыха на воде, где не нужно ни опыта, ни специальной подготовки. Его часто выбирают те, кто хочет провести время небанально, но без серьёзных физических нагрузок, ведь освоить управление доской можно за одно занятие.

прогулка на сапах считается одним из самых «мягких» форматов отдыха на воде Фото: Carmen Ruiz alonso/ istockphoto.com

В отличие от более интенсивных водных активностей на сапах можно самостоятельно выбирать темп. Кто-то воспринимает такую прогулку как небольшую тренировку, а другие просто неспешно исследуют акваторию, любуются видами и делают остановки для фотографий.

В последний год для водных форматов активностей — сапов, каякинга, рыбалки, снорклинга и дайвинга — туристы всё чаще выбирают азиатский регион. Трендом последних лет Азию во многом делает возможность комбинировать разные впечатления в одной поездке. Например, прогулку на сапах со снорклингом.

Где попробовать в России:

Москва — большой выбор локальных организаторов и маршрутов по городским водоёмам;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — развитая инфраструктура и разнообразие маршрутов по рекам, каналам и озёрам;

Карелия — живописная природа, чистые озёра и атмосферные сплавы.

Прогулка на сапах по канал Санкт-Петербурга Фото: arh-sib@rambler.ru/ istockphoto.com

Где попробовать за границей:

Турция — тёплое спокойное море и комфортные условия для новичков;

Таиланд — тёплая вода круглый год и возможность совместить сапы со снорклингом;

Вьетнам — комфортный климат и доступные водные активности вдоль побережья;

Индонезия — лагуны, острова и богатая морская природа по пути следования маршрута.

архипелаг Раджа Ампат в Индонезии Фото: kapulya/ istockphoto.com

Советы

Для первого знакомства с сап-сёрфингом лучше выбирать спокойные водоёмы без сильного течения и волн. Перед прогулкой убедитесь, что используете страховочный лиш. На сапе самое сложное не удержать равновесие, а спрятаться от солнца — поэтому почти всегда выручает головной убор и SPF.

Страховочный лиш поможет не потерять сап Фото: StefaNikolic/ istockphoto.com

2. Сплавы и каякинг

Такой формат нравится путешественникам тем, что сочетает в себе и физическую активность, и красивые виды, и возможность провести время на природе в хорошей компании.

Несколько часов на воде превращают обычную экскурсию в небольшое совместное приключение. По пути можно увидеть живописные берега, остановиться на отдых, искупаться или устроить пикник. Поэтому сплавы часто выбирают семьи, компании друзей и все, кто хочет провести день активно, но без спешки и сложной подготовки.

активный отдых позволяет одновременно заниматься спортом и наслаждаться природой Фото: g-stockstudio/ istockphoto.com

Где попробовать в России:

Санкт-Петербург — множество рек и каналов для спокойных городских прогулок;

Москва — большой выбор организованных сплавов для новичков;

Подмосковье — живописные однодневные маршруты разной сложности недалеко от города;

Карелия — чистые реки, озёра и живописная северная природа;

Регионы Волги — протяжённые спокойные маршруты с красивыми пейзажами;

Урал и Зауралье — разнообразие форматов: от неспешных прогулок до динамичных сплавов.

Можно совместить сплав и палаточный отдых Фото: Mikhail Blavatskiy/ istockphoto.com

Где попробовать за границей:

Турция — тёплый климат и маршруты разного уровня сложности;

Черногория — горные реки с кристально чистой водой;

Словения — прозрачные альпийские реки и одна из лучших инфраструктур для каякинга в Европе;

страны Юго-Восточной Азии — круглогодичный сезон и разнообразие природных маршрутов.

каякинг на реке Сока в Словении Фото: CasarsaGuru/ istockphoto.com

Советы

Даже на спокойных реках важно не игнорировать спасательный жилет — в том числе и тем, кто чувствует себя уверенно на воде. Чаще всего комфорт сплава зависит не от маршрута, а от деталей:

удобной одежды по погоде;

гермомешка для телефона;

уточнили ли вы заранее у организаторов длительность и сложность маршрута.

соблюдайте технику безопсности Фото: Tempura/ istockphoto.com

3. Рыбалка в привычных или необычных локациях

Формат рыбалки давно изменился — от простых выездов на выходные он перешёл к полноценным рыболовным путешествиям.

Всё больше россиян выбирают поездки в места, куда сложно добраться самостоятельно:

на Байкал;

Камчатку;

Сахалин;

в северные регионы;

за Урал.

Среди любителей такого отдыха есть две основные группы. Первая — путешественники, которые сами или с друзьями организуют поездки по привычным маршрутам. Вторая — туристы, готовые платить за возможность попасть в труднодоступные места и получить опыт, который сложно организовать своими силами.

Формат рыбалки давно перерос в полноценные путешествия Фото: ArtistGNDphotography/ istockphoto.com

При этом всё чаще рыбалка становится лишь частью большого путешествия. Людям уже недостаточно просто провести день с удочкой в руках — они хотят получить комплексный опыт.

Согласно исследованию ВЭБ.РФ по прогнозам путешествий, для 39% любителей рыбалки важной частью отдыха становится баня — вне зависимости от формата и длительности поездки. Ещё 28% хотят, чтобы в программе были дополнительные активности на природе. Поэтому всё большую популярность набирают программы, которые объединяют сразу несколько «опытов»: рыбалку, баню, прогулки на природе, конные маршруты и другие форматы отдыха на свежем воздухе. Это позволяет превратить поездку в полноценное путешествие, а не в несколько часов у водоёма.

Где попробовать в России:

Астраханская область — одно из лучших мест для речной рыбалки благодаря богатой фауне;

Краснодарский край — возможность совмещать морскую и речную рыбалки с отдыхом у моря в комфортном климате;

Волга и города Золотого кольца — доступные маршруты и большой выбор рыболовных баз с развитой инфраструктурой;

Байкал — уникальная природа и возможность поймать эндемичные виды рыб;

Карелия — тысячи озёр и рек для спокойной рыбалки на фоне северной природы;

Камчатка — одно из самых известных мест в России для ловли дикого лосося;

Сахалин — морская рыбалка на тихоокеанские виды рыб и морские трофеи.

рыбалка на Байкале оставит незабываемые воспоминания Фото: Jianmei Wang/ istockphoto.com

Где попробовать за границей:

страны Азии;

преимущественно Таиланд и Вьетнам — морская и речная рыбалка в сочетании с пляжным отдыхом круглый год.

Рыбалка в азиатских странах хорошо сочетается с пляжным отдыхом Фото: onuma Inthapong/ istockphoto.com

Советы

Если вы только открываете для себя рыболовный туризм, начните с однодневных программ и заранее уточните у организаторов, входит ли в стоимость трансфер и необходимое снаряжение. Тем, кто уже хорошо знаком с таким форматом отдыха и хочет получить максимум впечатлений, стоит присмотреться к многодневным поездкам с проживанием, баней и другими сопутствующими развлечениями.

Попробуйте превратить рыбалку в многодневную поездку на природу Фото: Dimensions/ istockphoto.com

4. Конные прогулки

Конные прогулки стабильно входят в число самых востребованных форматов отдыха у россиян. Во многих регионах такие маршруты проходят через горы, леса и поля, позволяя увидеть природу в первозданном виде. При этом специальная подготовка для такой поездки обычно не требуется, поэтому они подходят как для семей с детьми, так и для путешественников, которые никогда раньше не ездили верхом.

конные прогулки — уникальный опыт сближения Фото: 24K-Production/ istockphoto.com

Где попробовать в России:

Краснодарский край — мягкий климат и разнообразие маршрутов через леса и поля;

Северный Кавказ — горные тропы и панорамные виды;

Кавказские Минеральные Воды — развитая инфраструктура и прогулки для любого уровня подготовки;

Карачаево-Черкесия — длительные маршруты по горам.

прогулка с видом на горы оставит незабываемые впечатления Фото: lenkusa/ istockphoto.com

Где попробовать за границей:

Грузия — сочетание горных маршрутов и местных традиций верховой езды;

Турция — разнообразные маршруты и длительный сезон;

Кыргызстан — высокогорные маршруты и культура кочевого коневодства;

Монголия — аутентичный опыт верховой езды в степях.

выберите интересную локацию для активного отдыха Фото: Oleh_Slobodeniuk/ istockphoto.com

Советы

Перед выездом, если вы ранее не сидели в седле, лучше честно сказать об этом инструктору, — тогда вам подберут спокойную лошадь и маршрут без лишнего стресса. Сделать поездку ещё более комфортной помогут простые, но важные вещи:

закрытая одежда;

устойчивая обувь;

готовность ехать в спокойном темпе, а не как в вестерне.

5. Поездки на квадроциклах

Такой формат выбирают за сочетание динамики и возможности увидеть труднодоступные природные локации. Условно прогулки на квадроциклах можно разделить на два типа: спокойные прогулочные маршруты и более необычные форматы — сафари по сложным ландшафтам, включая пустыни.

Прогулки на квадроциклах становятся всё популярней Фото: AscentXmedia/ istockphoto.com

Где попробовать в России:

Краснодарский край — большой выбор живописных маршрутов разного уровня сложности;

Кавказ — горные трассы с панорамными видами и сложным рельефом.

Где попробовать за границей:

ОАЭ (прежде всего Дубай) — сафари по пустыне стало визитной карточкой региона и одним из главных туристических развлечений;

Страны Ближнего Востока — пустынные ландшафты позволяют попробовать необычный формат поездок, который сложно найти в других странах.

Сафари по пустыне стало визитной карточкой ОАЭ Фото: BraunS/ istockphoto.com

Советы

Если вы впервые садитесь за квадроцикл, лучше начинать с маршрутов без сложного рельефа и резких перепадов скорости — так проще привыкнуть к управлению и почувствовать технику. Перед выездом также полезно разобраться с базовыми режимами и реакцией квадроцикла на газ и тормоз: даже короткое объяснение инструктора помогает быстрее «собрать» управление в голове и не отвлекаться во время движения. Не стремитесь сразу ехать быстрее группы или догонять более опытных участников. В таких поездках уверенный, ровный темп обычно даёт больше контроля и в итоге делает маршрут комфортнее и интереснее.

Фото: AscentXmedia/ istockphoto.com

6. Айс-флоатинг

Это один из самых необычных форматов отдыха на воде, который сочетает элементы приключения, велнес-практик и контакта с природой. Во время такой активности участники надевают специальные гидрокостюмы и отправляются дрейфовать на поверхности холодного озера, моря или океана. Благодаря экипировке человек остаётся на плаву практически без усилий и может полностью сосредоточиться на окружающих пейзажах и собственных ощущениях.

уникальный формат приключения в ледяной воде Фото: Irina Velichkina/ istockphoto.com

Интерес к айс-флоатингу растёт вместе с популярностью необычных впечатлений и северного туризма. С одной стороны, айс-флоатинг дарит яркие эмоции и ощущение новизны, а с другой — позволяет замедлиться и на время отключиться от привычной суеты. Он подойдёт как путешественникам, которым интересны необычные активности и природные локации, так и тем, кто ищет способы перезагрузиться и попробовать альтернативу привычным спа- и велнес-практикам. Туристы отмечают, что нахождение на воде в полной тишине помогает расслабиться и переключить внимание с повседневных забот на текущий момент.

При этом всё чаще айс-флоатинг становится частью более комплексных программ отдыха. Его нередко совмещают с посещением бань и термальных комплексов, прогулками по природным маршрутам, наблюдением за северными пейзажами и другими форматами отдыха на свежем воздухе. Благодаря этому поездка превращается не просто в знакомство с новой активностью, а в полноценное путешествие за впечатлениями.

популярность айс-флоатинга растёт Фото: Irina Velichkina/ istockphoto.com

Где попробовать в России:

Мурманская область — одно из главных направлений северного туризма и популярное место для айс-флоатинга;

Карелия — сочетание северной природы, спокойных водоёмов и медитативного отдыха для полной перезагрузки;

Камчатка — необычные природные локации и контраст холодной воды с вулканическими пейзажами;

Зимний Байкал — уникальная локация с прозрачным льдом легендарного озера и множеством других активностей.

На Камчатке вас ждут контрастные пейзажи Фото: Vershinin-M/ istockphoto.com

Где попробовать за границей:

Финляндия — развитая инфраструктура и опытные гиды сделают айс-флоатинг комфортным и безопасным;

Норвегия — северные фьорды и арктические пейзажи усиливают впечатления от активности;

Швеция — один из популярных форматов зимнего отдыха в сочетании с северной природой;

Исландия — суровые ландшафты и горячие источники рядом с холодной водой делают айс-флоатинг особенно запоминающимся.

тщательно выбирайте группу и гида для айс-флоатинга Фото: Irina Velichkina/ istockphoto.com

Совет

Несмотря на то что айс-флоатинг проходит в холодной воде, замёрзнуть во время активности практически невозможно благодаря специальному термокостюму. Тем не менее к выбору программы стоит подходить внимательно. Рекомендуем бронировать такие активности через надёжные сервисы и проверенных организаторов, заранее уточнять условия проведения, требования к участникам и формат инструкторского сопровождения на месте.

7. Полёты на воздушном шаре

Формат поможет вам как получить яркие впечатления, так и создать их самостоятельно. Всё чаще путешественники выбирают полёт на воздушном шаре для особых случаев: например, чтобы сделать предложение руки и сердца, отметить годовщину или день рождения и превратить важный момент жизни в по-настоящему запоминающееся событие.

полёт на воздушном шаре может стать хорошим подарком дорогому человеку Фото: guvendemir/ istockphoto.com

При этом вас ждёт максимально спокойный ритм: здесь нет привычного маршрута, спешки или физической нагрузки — только ощущение свободного полёта и возможность наблюдать за пейзажами с высоты.

Где попробовать в России:

Золотое кольцо — популярное направление для полётов благодаря красивым историческим пейзажам и фестивалям воздушных шаров;

регионы Волги — живописные маршруты над реками и бескрайней природой;

Подмосковье — удобный вариант для тех, кто хочет получить новый опыт в своём регионе.

Где попробовать за границей:

Каппадокия — визитная карточка региона, где полёты на воздушных шарах стали частью туристического бренда благодаря уникальным скальным ландшафтам;

ОАЭ — возможность увидеть пустынные пейзажи с высоты и совместить полет с другими форматами отдыха — например, с сафари-программами;

Кения — один из самых необычных вариантов: полёты над саванной позволяют наблюдать за дикими животными с высоты.

Каппадокия — визитная карточка Турции Фото: benstevens/ istockphoto.com

Совет

Главное здесь — оставаться гибким при планировании полёта: они напрямую зависят от погоды, и время старта может сдвигаться. Поэтому комфортнее всего просто заложить запас по времени, одеться многослойно и заранее зарядить технику для съёмки — в воздухе обычно не до этого.

8. Дайвинг и снорклинг

Популярность связана прежде всего с возможностью увидеть подводный мир вживую и получить опыт, который сильно отличается от привычных форматов путешествий — здесь важна не столько активность, сколько само ощущение погружения и новая среда, в которой оказывается человек.

снорклинг со стаей рыб Фото: ultramarinfoto/ istockphoto.com

Где попробовать России:

Краснодарский край.

Где попробовать за границей:

Таиланд — тёплое море, разнообразные морские обитатели и большое количество дайв-центров для новичков;

Вьетнам — комфортные условия для первых погружений и сочетание дайвинга с пляжным отдыхом;

Турция — доступное направление с прозрачной водой и множеством мест для снорклинга и погружений;

Египет — популярное направление для дайвинга благодаря коралловым рифам Красного моря и богатому подводному миру.

для дайвинга без тренера необходимо специальная подготовка Фото: Global_Pics/ istockphoto.com

Советы

Новичкам, которые никогда не погружались, лучше начинать со снорклинга или пробного занятия с лицензированным инструктором, чтобы понять, насколько комфортно вам находиться под водой. Новички часто забывают сделать паузу перед перелётом после глубоких погружений. Лучше заранее выстроить маршрут так, чтобы не пришлось бежать в аэропорт сразу после «ныряния» — организму нужно время, чтобы восстановиться.