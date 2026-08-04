15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Проректор МАИ без остановки проплыл 109 км и стал рекордсменом

Проректор МАИ без остановки проплыл 109 км и стал рекордсменом. Как ему это удалось?
Софья Бычкова Александр Шемяков
,
Александр Шемяков
Комментарии
Удивительная история о том, на что способно тело человека.

Александр Шемяков — человек, в чьей жизни спорт стал не просто хобби, а способом переосмыслить собственные границы. Из привычной рутины и сомнений он шаг за шагом пришёл к экстремальным вызовам, где на первый план выходят дисциплина, точный расчёт и умение слышать свой организм. В июле 2026 года рамках заплыва «Супернова» Александр преодолел 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту, установил рекорд трассы и вошёл в число немногих в России, кому покорилась такая дистанция на открытой воде.

«Супернова» — это ультрамарафонский заплыв на открытой воде с экстремальными дистанциями (53, 85 и 109 км). Маршрут классической 53‑километровой трассы проходит в Уфе — с огибанием города по рекам Уфимке и Белой.

В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, как решился прийти в серьёзный спорт во взрослом возрасте, поделился чувствами, которые накрыли его на финише экстремальной дистанции, и дал совет тем, кто ищет мотивацию для личных побед.

<a href="https://www.championat.com/authors/9374/1.html">Александр Шемяков</a>
Александр Шемяков
преодолел вплавь 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту

«Я — проректор МАИ, и работа у меня по большей части административная, сидячая. Долгое время спорт казался чем‑то сторонним, хотя мысль всерьёз заняться собой периодически мелькала. В итоге эта идея привела меня к плаванию».

Ещё в 2014 году я учился в Сколкове. Там проходил и спортивный модуль. Среди спикеров были создатели любительской спортивной школы — они рассказывали про заплывы, покорение Эльбруса и прочие вызовы. Тогда я слушал и не мог примерить это на себя: всё это выглядело как занятие, в котором для меня не было никакого смысла.

Спустя пару лет на плановом обследовании врач заметил тревожные намёки для моих 33 лет и посоветовал не запускать здоровье. Какое‑то время я тянул, а потом решил: пора. Записался в зал, но быстро понял, что это не моё. В тренажёрке всё сводится к рутине, а мне нужен понятный результат, проектная логика — цель с чётким финалом. Без этого занятия не дают ощущения движения. Хватило меня на две‑три недели, а затем абонемент просто лежал без дела.

Потом попробовал бегать – и почти сразу столкнулся с последствиями. Во время старта на 10 км на Московском марафоне я травмировал мениск. Понадобилась операция. Однако сам порыв что‑то менять в себе от этого никуда не делся.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Первые шаги в плавании

Тогда я вспомнил, что в детстве ходил в бассейн и даже кое‑как научился плавать — не ради рекордов, а чтобы спокойно чувствовать себя на море с родителями. Решил проверить, сохранились ли какие-то навыки. Во время поездки в Сочи проплыл 2 км. Стало очевидно, что я, оказывается, совершенно не умею плавать правильно. Решение пришло быстро — нужно обращаться к тренеру. Так начались мои регулярные занятия в бассейне.

Примерно в 2018 году я узнал про заплыв через Босфор — 6 км по течению — и захотел поучаствовать. Победители проходят эту дистанцию минут за 40, я уложился примерно в час. Это стало отправной точкой. Потом мне предложили попробовать заплыв в Австрии — 17,5 км, затем были дистанции на 24, 27 км и больше. Для меня это стало чем-то вроде «гонки повышения градусов», где каждый следующий шаг был сложнее предыдущего. При этом я старался грамотно совмещать спортивную мотивацию с работой.

В этом есть два важных аспекта. Во‑первых, идея о том, что нет ничего невозможного: она помогает раскрывать горизонты, выстраивать с коллективом принцип «мы никогда не сдаёмся», всегда искать решение и смотреть вперёд, ставить амбициозные цели. Во‑вторых, спорт напрямую влияет на организацию времени. Раньше я часто оставался на работе до полуночи или даже до часу ночи — и конца этому не было видно.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Когда появились спортивные цели, пришлось иначе выстраивать день. Это не значит, что задач стало меньше или я стал хуже работать: просто появилась дисциплина. Если назначена тренировка на девять вечера, я ухожу с работы на неё. Бывают авралы, когда что‑то приходится пропустить, но в целом система выстроилась именно так.

Примеров для подражания у меня изначально не было. Когда я пришёл в сообщество, все вокруг казались недосягаемыми профи — люди, которые много лет занимались только спортом, были тренерами или профессионалами. Я не мог ассоциировать себя с ними и не мог ими вдохновляться.

Для меня этот путь был недоступен, поэтому шёл своим, без оглядки на чужие рекорды. И только когда я оказался примерно в одной категории с профессионалами — не по скорости, а по объёмам дистанций, — окончательно стало понятно, что это моя собственная история, а не попытка кому‑то соответствовать.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Что нужно есть, чтобы жить долго? Топ-3 лучшие диеты по версии учëных Что нужно есть, чтобы жить долго? Топ-3 лучшие диеты по версии учëных
Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее? Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее?

О тренировках

Первый важный вывод, который я сделал: то, что кажется привычным с детства, на деле может быть совершенно неправильной техникой. Как многие думают, что умеют бегать, но делают это неверно, — так и у меня было с плаванием. Чтобы преодолевать большие дистанции, старой техники недостаточно: нужно переучиваться.

Это целая наука, где большую роль играет понимание физических принципов — ротации корпуса, постановки захвата, работы мышц. Важно не просто механически повторять движения, а осознавать, как и почему они работают. То же касается и питания, и силовых тренировок: всё складывается в единую систему.

Зимой я делаю упор на лыжи, оставляя плавание на уровне одной‑двух тренировок в неделю. Это нужно, чтобы разгрузить голову и не терять удовольствие от спорта. С марта начинаются плавательные тренировки. В прошлом году мой недельный объём доходил до 20 км, в этом — в среднем получалось около 15 км. Параллельно начал включать велосипед и бег — потому что вижу следующей целью участие в Ironman.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

База уже есть. Организм адаптировался, и теперь не обязательно каждый раз выходить на 25 км плавания в неделю. Сейчас достаточно 15-16 км, из которых одна тренировка — длинная (6-8 км), а остальные — по 3-4 км. Плюс два раза в неделю силовые тренировки в зале, чтобы поддерживать мышцы.

Питание перед стартом и во время заплыва просчитывается заранее: количество углеводов, белков, солей и минералов точно подобрано и «отрепетировано» на тренировках. Плюс организм должен привыкнуть усваивать эти объёмы. В обычной жизни я не заморачиваюсь с режимом и ем без строгого расписания. Бывает, что приём пищи случается только в пять вечера или на ходу. Пока это не становится проблемой.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

109 км на «Супернове». Как это было

Ключевым испытанием в моей спортивной истории стал заплыв на более чем 100 км на «Супернове». Психологически это совсем другой уровень по сравнению, например, с 77 км: несмотря на кажущуюся близость цифр, условия сильно отличаются. 77 км по быстрой реке заняли около 13 часов, а 109 км по другой трассе — уже 18 часов и 1 минуту. Дополнительные пять часов даются совсем не легко.

К этой дистанции на «Супернове» я шёл не с первого раза: трижды стартовал, и только с третьей попытки всё сложилось. Каждый раз возникали новые обстоятельства. В первый раз сказалась усталость: старт был ранним, а из‑за разницы во времени с Москвой я фактически лишился ночи перед заплывом. К 70 км силы почти закончились, и продолжать было бессмысленно. Я принял решение повторить попытку через две недели, учтя ошибки.

Во второй попытке добрался до 85 км, но дальше продолжать было опасно: температура тела упала до 35,5°C, и риск не оправдывал цель. В третий раз, уже с учётом всех ошибок, я вышел на старт в тёплом гидрокостюме — и смог преодолеть 109 км.

Для меня эта история — про то, что нельзя сдаваться, важно учитывать все обстоятельства, продумывать детали и получать личный опыт, даже если он непредсказуем.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

На финальном успешном заплыве трасса была мне уже знакома: я знал, где выгоднее держаться берега, где течение сильнее, как лучше распределить силы. Но примерно на 25‑м километре встречная волна выбила из ритма — лёгкость ушла, и дальше пошла тяжёлая, монотонная работа до самого финиша. Каждые 30-40 минут я принимал питание: углеводные напитки, каши, протеиновые смеси.

Психологически дистанцию удобно разбивать на маленькие отрезки: «Сейчас доплыву до следующего пункта питания». За 18 часов таких отрезков получается около 36 — и это придаёт процессу хоть какое‑то разнообразие. В голове постоянно идёт анализ: как меняется техника, чтобы разгрузить плечи, как усваивается питание, не переохлаждаюсь ли, какие корректировки нужны прямо сейчас. Нет ни минуты, когда можно «отключить» голову и подумать о чём‑то отвлечённом.

Когда усталость накапливается, мозг начинает подавать сигналы тревоги: кажется, что тело уже не справляется, и даже мышцы могут «отказываться» работать. В такие моменты важно уметь как бы «посмотреть на себя со стороны». Можно, например, представить, что смотришь на заплыв с дрона: вот ты плывёшь, рядом — лодка сопровождения, впереди — поворот. Такой приём помогает снизить эмоциональный накал и не поддаться отчаянию от мысли «мне ещё плыть семь часов». Вместо этого я переводил фокус на простые, понятные отрезки: «Вот сейчас у меня обычная 45‑минутная тренировка — с этим я точно справлюсь».

Читайте также:
«Это не просто спорт, а что-то большее». Трейлраннер пробежал больше 200 км по Уралу
Эксклюзив
«Это не просто спорт, а что-то большее». Трейлраннер пробежал больше 200 км по Уралу

О финише и новых целях

На финиш почти не осталось эмоций — только огромная усталость и чувство освобождения: завершился целый цикл из трёх попыток, две из которых не удались. Появилось ощущение свободы: будто я выполнил свою внутреннюю задачу — и теперь можно выдохнуть.

Благодарен организаторам проекта «Супернова» и команде из Уфы — именно они придумали эту дистанцию в 109 км, которая стала новой точкой на карте моих вызовов. Дальше ставить цель «проплыть 120 км» особого смысла не вижу: важнее, чтобы мой пример служил ориентиром для других. Он показывает, что человек без спортивной базы, при полной занятости и при том, что спорт для него — не профессия, способен на гораздо большее, чем сам о себе думает.

Преодоление внутреннего «не хочу — не могу» открывает новые горизонты не только в спорте, но и в жизни: учит мозг и тело справляться с тем, что раньше казалось недоступным.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Баланс работы, спорта и обычной жизни

Что касается баланса работы и спорта, главный секрет — в планировании. Я заранее выделяю «окна» под тренировки — чаще всего это ранние утренние часы. В воскресенье планирую неделю: смотрю, какие мероприятия нельзя пропустить, какие личные дела нужно учесть, и расписываю оставшиеся временны́е слоты. Если эти окна сделать «неприкасаемыми», остальное как‑то само оптимизируется. Меньше времени уходит на второстепенные разговоры, приоритеты становятся яснее. Цель — чтобы план выполнялся хотя бы на 80-90%. Что‑то неизбежно срывается, но система работает.

Важно сохранять баланс и не отказываться от обычной жизни: можно сходить на футбольный или хоккейный матч, посмотреть сериал — это тоже разгрузка и расширение кругозора. Просто со временем естественным образом уходит то, с чем не жаль расстаться. Если я что‑то упускаю — значит, это было не настолько важно.

Тем, кто постоянно откладывает начало на «понедельник», хочу сказать: главное — найти цель, которая по‑настоящему драйвит. Не обязательно это должно быть плавание или бег. Вариантов масса. Важно, чтобы цель будоражила лично вас, была индивидуальной. Не нужно оглядываться на других. А то чувство удовлетворения и «кайфа», когда цель достигнута, — его ничто не заменит.

Читайте также:
Велосипедист проехал 913 км по острову Хоккайдо за 14 дней. Как это было?
Эксклюзив
Велосипедист проехал 913 км по острову Хоккайдо за 14 дней. Как это было?
Объехал полмира ради футбола: болельщик из России посетил 290 стадионов в 56 странах
Эксклюзив
Объехал полмира ради футбола: болельщик из России посетил 290 стадионов в 56 странах
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android