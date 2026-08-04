Проректор МАИ без остановки проплыл 109 км и стал рекордсменом. Как ему это удалось?

Александр Шемяков — человек, в чьей жизни спорт стал не просто хобби, а способом переосмыслить собственные границы. Из привычной рутины и сомнений он шаг за шагом пришёл к экстремальным вызовам, где на первый план выходят дисциплина, точный расчёт и умение слышать свой организм. В июле 2026 года рамках заплыва «Супернова» Александр преодолел 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту, установил рекорд трассы и вошёл в число немногих в России, кому покорилась такая дистанция на открытой воде.

«Супернова» — это ультрамарафонский заплыв на открытой воде с экстремальными дистанциями (53, 85 и 109 км). Маршрут классической 53‑километровой трассы проходит в Уфе — с огибанием города по рекам Уфимке и Белой.

В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, как решился прийти в серьёзный спорт во взрослом возрасте, поделился чувствами, которые накрыли его на финише экстремальной дистанции, и дал совет тем, кто ищет мотивацию для личных побед.

Александр Шемяков преодолел вплавь 109 км по реке Белой за 18 часов и 1 минуту «Я — проректор МАИ, и работа у меня по большей части административная, сидячая. Долгое время спорт казался чем‑то сторонним, хотя мысль всерьёз заняться собой периодически мелькала. В итоге эта идея привела меня к плаванию».

Ещё в 2014 году я учился в Сколкове. Там проходил и спортивный модуль. Среди спикеров были создатели любительской спортивной школы — они рассказывали про заплывы, покорение Эльбруса и прочие вызовы. Тогда я слушал и не мог примерить это на себя: всё это выглядело как занятие, в котором для меня не было никакого смысла.

Спустя пару лет на плановом обследовании врач заметил тревожные намёки для моих 33 лет и посоветовал не запускать здоровье. Какое‑то время я тянул, а потом решил: пора. Записался в зал, но быстро понял, что это не моё. В тренажёрке всё сводится к рутине, а мне нужен понятный результат, проектная логика — цель с чётким финалом. Без этого занятия не дают ощущения движения. Хватило меня на две‑три недели, а затем абонемент просто лежал без дела.

Потом попробовал бегать – и почти сразу столкнулся с последствиями. Во время старта на 10 км на Московском марафоне я травмировал мениск. Понадобилась операция. Однако сам порыв что‑то менять в себе от этого никуда не делся.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Первые шаги в плавании

Тогда я вспомнил, что в детстве ходил в бассейн и даже кое‑как научился плавать — не ради рекордов, а чтобы спокойно чувствовать себя на море с родителями. Решил проверить, сохранились ли какие-то навыки. Во время поездки в Сочи проплыл 2 км. Стало очевидно, что я, оказывается, совершенно не умею плавать правильно. Решение пришло быстро — нужно обращаться к тренеру. Так начались мои регулярные занятия в бассейне.

Примерно в 2018 году я узнал про заплыв через Босфор — 6 км по течению — и захотел поучаствовать. Победители проходят эту дистанцию минут за 40, я уложился примерно в час. Это стало отправной точкой. Потом мне предложили попробовать заплыв в Австрии — 17,5 км, затем были дистанции на 24, 27 км и больше. Для меня это стало чем-то вроде «гонки повышения градусов», где каждый следующий шаг был сложнее предыдущего. При этом я старался грамотно совмещать спортивную мотивацию с работой.

В этом есть два важных аспекта. Во‑первых, идея о том, что нет ничего невозможного: она помогает раскрывать горизонты, выстраивать с коллективом принцип «мы никогда не сдаёмся», всегда искать решение и смотреть вперёд, ставить амбициозные цели. Во‑вторых, спорт напрямую влияет на организацию времени. Раньше я часто оставался на работе до полуночи или даже до часу ночи — и конца этому не было видно.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Когда появились спортивные цели, пришлось иначе выстраивать день. Это не значит, что задач стало меньше или я стал хуже работать: просто появилась дисциплина. Если назначена тренировка на девять вечера, я ухожу с работы на неё. Бывают авралы, когда что‑то приходится пропустить, но в целом система выстроилась именно так.

Примеров для подражания у меня изначально не было. Когда я пришёл в сообщество, все вокруг казались недосягаемыми профи — люди, которые много лет занимались только спортом, были тренерами или профессионалами. Я не мог ассоциировать себя с ними и не мог ими вдохновляться.

Для меня этот путь был недоступен, поэтому шёл своим, без оглядки на чужие рекорды. И только когда я оказался примерно в одной категории с профессионалами — не по скорости, а по объёмам дистанций, — окончательно стало понятно, что это моя собственная история, а не попытка кому‑то соответствовать.

О тренировках

Первый важный вывод, который я сделал: то, что кажется привычным с детства, на деле может быть совершенно неправильной техникой. Как многие думают, что умеют бегать, но делают это неверно, — так и у меня было с плаванием. Чтобы преодолевать большие дистанции, старой техники недостаточно: нужно переучиваться.

Это целая наука, где большую роль играет понимание физических принципов — ротации корпуса, постановки захвата, работы мышц. Важно не просто механически повторять движения, а осознавать, как и почему они работают. То же касается и питания, и силовых тренировок: всё складывается в единую систему.

Зимой я делаю упор на лыжи, оставляя плавание на уровне одной‑двух тренировок в неделю. Это нужно, чтобы разгрузить голову и не терять удовольствие от спорта. С марта начинаются плавательные тренировки. В прошлом году мой недельный объём доходил до 20 км, в этом — в среднем получалось около 15 км. Параллельно начал включать велосипед и бег — потому что вижу следующей целью участие в Ironman.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

База уже есть. Организм адаптировался, и теперь не обязательно каждый раз выходить на 25 км плавания в неделю. Сейчас достаточно 15-16 км, из которых одна тренировка — длинная (6-8 км), а остальные — по 3-4 км. Плюс два раза в неделю силовые тренировки в зале, чтобы поддерживать мышцы.

Питание перед стартом и во время заплыва просчитывается заранее: количество углеводов, белков, солей и минералов точно подобрано и «отрепетировано» на тренировках. Плюс организм должен привыкнуть усваивать эти объёмы. В обычной жизни я не заморачиваюсь с режимом и ем без строгого расписания. Бывает, что приём пищи случается только в пять вечера или на ходу. Пока это не становится проблемой.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

109 км на «Супернове». Как это было

Ключевым испытанием в моей спортивной истории стал заплыв на более чем 100 км на «Супернове». Психологически это совсем другой уровень по сравнению, например, с 77 км: несмотря на кажущуюся близость цифр, условия сильно отличаются. 77 км по быстрой реке заняли около 13 часов, а 109 км по другой трассе — уже 18 часов и 1 минуту. Дополнительные пять часов даются совсем не легко.

К этой дистанции на «Супернове» я шёл не с первого раза: трижды стартовал, и только с третьей попытки всё сложилось. Каждый раз возникали новые обстоятельства. В первый раз сказалась усталость: старт был ранним, а из‑за разницы во времени с Москвой я фактически лишился ночи перед заплывом. К 70 км силы почти закончились, и продолжать было бессмысленно. Я принял решение повторить попытку через две недели, учтя ошибки.

Во второй попытке добрался до 85 км, но дальше продолжать было опасно: температура тела упала до 35,5°C, и риск не оправдывал цель. В третий раз, уже с учётом всех ошибок, я вышел на старт в тёплом гидрокостюме — и смог преодолеть 109 км.

Для меня эта история — про то, что нельзя сдаваться, важно учитывать все обстоятельства, продумывать детали и получать личный опыт, даже если он непредсказуем.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

На финальном успешном заплыве трасса была мне уже знакома: я знал, где выгоднее держаться берега, где течение сильнее, как лучше распределить силы. Но примерно на 25‑м километре встречная волна выбила из ритма — лёгкость ушла, и дальше пошла тяжёлая, монотонная работа до самого финиша. Каждые 30-40 минут я принимал питание: углеводные напитки, каши, протеиновые смеси.

Психологически дистанцию удобно разбивать на маленькие отрезки: «Сейчас доплыву до следующего пункта питания». За 18 часов таких отрезков получается около 36 — и это придаёт процессу хоть какое‑то разнообразие. В голове постоянно идёт анализ: как меняется техника, чтобы разгрузить плечи, как усваивается питание, не переохлаждаюсь ли, какие корректировки нужны прямо сейчас. Нет ни минуты, когда можно «отключить» голову и подумать о чём‑то отвлечённом.

Когда усталость накапливается, мозг начинает подавать сигналы тревоги: кажется, что тело уже не справляется, и даже мышцы могут «отказываться» работать. В такие моменты важно уметь как бы «посмотреть на себя со стороны». Можно, например, представить, что смотришь на заплыв с дрона: вот ты плывёшь, рядом — лодка сопровождения, впереди — поворот. Такой приём помогает снизить эмоциональный накал и не поддаться отчаянию от мысли «мне ещё плыть семь часов». Вместо этого я переводил фокус на простые, понятные отрезки: «Вот сейчас у меня обычная 45‑минутная тренировка — с этим я точно справлюсь».

О финише и новых целях

На финиш почти не осталось эмоций — только огромная усталость и чувство освобождения: завершился целый цикл из трёх попыток, две из которых не удались. Появилось ощущение свободы: будто я выполнил свою внутреннюю задачу — и теперь можно выдохнуть.

Благодарен организаторам проекта «Супернова» и команде из Уфы — именно они придумали эту дистанцию в 109 км, которая стала новой точкой на карте моих вызовов. Дальше ставить цель «проплыть 120 км» особого смысла не вижу: важнее, чтобы мой пример служил ориентиром для других. Он показывает, что человек без спортивной базы, при полной занятости и при том, что спорт для него — не профессия, способен на гораздо большее, чем сам о себе думает.

Преодоление внутреннего «не хочу — не могу» открывает новые горизонты не только в спорте, но и в жизни: учит мозг и тело справляться с тем, что раньше казалось недоступным.

Фото: Из личного архива Александра Шемякова

Баланс работы, спорта и обычной жизни

Что касается баланса работы и спорта, главный секрет — в планировании. Я заранее выделяю «окна» под тренировки — чаще всего это ранние утренние часы. В воскресенье планирую неделю: смотрю, какие мероприятия нельзя пропустить, какие личные дела нужно учесть, и расписываю оставшиеся временны́е слоты. Если эти окна сделать «неприкасаемыми», остальное как‑то само оптимизируется. Меньше времени уходит на второстепенные разговоры, приоритеты становятся яснее. Цель — чтобы план выполнялся хотя бы на 80-90%. Что‑то неизбежно срывается, но система работает.

Важно сохранять баланс и не отказываться от обычной жизни: можно сходить на футбольный или хоккейный матч, посмотреть сериал — это тоже разгрузка и расширение кругозора. Просто со временем естественным образом уходит то, с чем не жаль расстаться. Если я что‑то упускаю — значит, это было не настолько важно.

Тем, кто постоянно откладывает начало на «понедельник», хочу сказать: главное — найти цель, которая по‑настоящему драйвит. Не обязательно это должно быть плавание или бег. Вариантов масса. Важно, чтобы цель будоражила лично вас, была индивидуальной. Не нужно оглядываться на других. А то чувство удовлетворения и «кайфа», когда цель достигнута, — его ничто не заменит.