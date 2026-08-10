Что подарить футболисту: подробнейший гайд с примерами и ценами

Выбрать подарок футболисту не так просто, как кажется на первый взгляд. Если речь идёт о любителе, который выходит на поле по выходным ради удовольствия или вообще предпочитает смотреть матчи исключительно в качестве зрителя, вариантов масса — от формы до билета на трибуну.

С профессиональным игроком сложнее: клуб уже обеспечивает его экипировкой, а тренерский штаб следит за тем, чтобы у спортсмена было всё необходимое для тренировок. Поэтому для профи чаще выбирают что-то личное — вещь, которая порадует его как человека, а не как игрока.

Разбираемся вместе с экспертом, что подарить футболисту на день рождения, Новый год или любой другой праздник — другу, парню, мальчику-подростку или взрослому мужчине.

Евгений Самофатов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Футбол объединяет людей вне зависимости от возраста и уровня подготовки, поэтому и подарок стоит подбирать с учётом того, как человек проводит время на поле и вне его: тренируется ли он несколько раз в неделю, играет с друзьями во дворе или следит за футболом только с трибуны».

О чём расскажем:

Спортивное снаряжение

Кроссовки и бутсы

Бутсы — универсальная идея, если известны размер ноги и тип покрытия, на котором обычно играет получатель. Для натурального газона нужны шипы SG или AG (FG), для жёсткого искусственного поля — TF, а для зала — прорезиненная подошва с маркировкой IN без шипов вообще.

NIKE Mercurial Vapor 16 Academy FG, 11 199 руб. Фото: NIKE

Модели начального уровня обойдутся в 3000-5000 рублей, профессиональные линейки с индивидуальной колодкой — от 12 000 до 25 000 рублей. Nike Mercurial подойдёт скоростным игрокам, а аdidas Predator с накладками на подъёме — тем, кто делает ставку на удар. Puma и Mizuno предлагают похожие технологии дешевле. Если же точный размер и модель неизвестны, безопаснее выбрать повседневные кроссовки той же линейки.

Форма и экипировка

Комплект формы — футболка, шорты, гетры — обычно шьётся из лёгкой сетчатой ткани с технологией отвода влаги вроде Nike Dri-FIT и стоит в среднем 2000-6000 рублей.

Футболка Kappa, 2749 рублей Фото: Kappa

Хорошим дополнением станет клубный шарф или официальная реплика формы любимой команды — домашняя, гостевая или третья. Цена такого набора укладывается в 4000-8000 рублей.

Шорты PUMA Teamliga26, 2499 рублей Фото: PUMA

Для тренировок в холодное время года пригодится утеплённый костюм с флисовой подкладкой — такие комплекты у Nike, аdidas и Kappa стоят от 5000 до 12 000 рублей.

Гетры Demix, 599 рублей Фото: Demix

Аксессуары

Щитки защищают голень от ударов бутсами при подкате, наколенники снижают риск ссадин на искусственном покрытии, а вратарские перчатки с латексными накладками улучшают сцепление с мячом. Средний бюджет — от 500 до 3000 рублей за комплект.

Щитки Demix, 1499 рублей Фото: Demix

Такой подарок точно пригодится на ближайшей тренировке, а если получатель играет в зале, стоит добавить сменную обувь для паркета: она изнашивается быстрее уличных бутс.

Перчатки вратарские Kappa Forza Grip 3, 2199 рублей Фото: Kappa

Тренировочное оборудование

Футбольные мячи

Мяч — классика подарка футболисту, которая работает всегда, если правильно подобрать размер и класс. Тренировочные модели с прошитыми панелями стоят от 1500 рублей, мячи со стандартом FIFA Quality Pro, где панели термически склеены под давлением, — от 4000 до 10 000 рублей. Puma, Samba и Mikasa выпускают линейки для разных уровней: размер 5 — для взрослых, размер 4 — для подростков. Для игры во дворе подойдут модели с усиленным покрытием: они устойчивее к истиранию об асфальт.

Мяч футбольный SAMBA GRACE FIFA Quality Pro, 7650 рублей Фото: sportmaster.ru

Тренажёры и фитнес-оборудование

Координационная лестница развивает частоту шага, набор конусов пригодится для слалома с мячом, а эспандеры укрепляют мышцы, отвечающие за удар. Комплект такого оборудования обойдётся в 2000-6000 рублей и понравится тем, кто занимается самостоятельно между тренировками команды.

Для более серьёзной подготовки подойдут утяжелители для ног и парашют для беговых ускорений: они развивают скорость.

Мобильные приложения для тренировок

Подписка на приложение с индивидуальным планом тренировок, GPS-трекингом пробежек, видеоразбором техники удара и приёма мяча — подарок без коробки, но с пользой на месяцы вперёд. Годовая подписка обычно стоит 2000-5000 рублей и подойдёт тем, кто любит считать прогресс в цифрах: скорость, дистанцию за тренировку и динамику результатов от недели к неделе.

Восстановление и уход за телом

Массажный ролик разминает фасции квадрицепсов и икр, перкуссионный массажёр глубже прорабатывает мышцы точечными ударами, а компрессионное бельё снижает отёчность после матча. Это подарок, о котором любитель редко думает сам, но которому обрадуется, распробовав один раз. Бюджетные массажные ролики стоят от 1000 рублей, компактные модели перкуссионных массажёров — от 4000 до 15 000 рублей. Такой подарок особенно уместен для тех, кто тренируется несколько раз в неделю и уже сталкивался с крепатурой после интенсивных нагрузок.

Массажный пистолет DEXP DMG-20Y, 2599 рублей /dns Фото: DEXP

Подарки для фанатов

Атрибутика любимой команды

Вязаный шарф с клубными цветами греет на трибуне, бейсболка с эмблемой команды пригодится летом, а плед на футбольную тематику с символикой клуба — простой и всегда уместный вариант для дома. Цены стартуют от 1000 рублей за небольшой аксессуар и доходят до 10 000 рублей за оригинальную форму с автографом. Такая мелочь помогает поддержать любимую команду на стадионе даже в холодную погоду.

Атрибутика любимой команды порадует и пригодится на будущих матчах Фото: Kosamtu/ istockphoto.com

Билеты на матчи

Билет на матч — подарок-впечатление, который сложно повторить. Место в фанатском секторе обойдётся дешевле и даст погрузиться в атмосферу кричалок, а кресло на центральной трибуне — лучший обзор поля. Стоимость зависит от лиги и категории места: от 1000 рублей на региональные встречи до 15 000 и выше на топ-матчи. Такой подарок подойдёт тому, кто давно не был на стадионе вживую и скучает по атмосфере трибун.

Билет на матч любимой команды покорит любого футболиста Фото: Artur Didyk/ istockphoto.com

Подписанные фотографии или мячи

Автограф любимого игрока, подписанная фотография или мяч с росписью команды — коллекционная вещь, и здесь важно смотреть на происхождение: подписи с официальных аукционов клубов идут с сертификатом подлинности, а варианты без подтверждения стоит перепроверять отдельно. Цена зависит от статуса спортсмена — от 3-10 до сотен тысяч рублей. Такой подарок редко используется по прямому назначению, зато занимает почётное место на стене в рамке.

Умные часы пригодятся и на тренировках, и в повседневной жизни Фото: olegbreslavtsev/ istockphoto.com

Технологические новинки

Умные часы и фитнес-трекеры

Часы с пульсометром, GPS-модулем и оценкой времени восстановления после нагрузки — подарок для тех, кто следит за прогрессом в цифрах, а не на глаз. Бюджетные модели стоят от 5000 рублей, топовые линейки Garmin или Polar с профилем для футбола — от 25 000 рублей. Такие часы пригодятся и на тренировке, и в повседневной жизни — для контроля сна и активности в дни без игр.

Garmin смарт-часы Forerunner 265, 23 016 рублей / ozone Фото: Garmin

Наушники для тренировки

Беспроводные наушники с защитой от пота по стандарту IPX4 и выше, надёжной посадкой на крючках и автономностью от 6 до 30 часов — то, что нужно на пробежке и разминке. Диапазон цен — от 2000 до 15 000 рублей в зависимости от бренда и функций. Модели с костной проводимостью стоят дороже, зато не выпадают из ушей во время резких движений и не мешают слышать тренера.

Гаджеты для анализа игры

Компактный GPS-трекер в жилете, как у профессиональных клубов, фиксирует дистанцию, скорость и количество ускорений за тренировку, нательный датчик пульса синхронизируется с приложением, а камера с широким углом обзора позволяет пересматривать матч и разбирать конкретные эпизоды. Такой подарок — для тех, кто относится к футболу как к работе над собой. Бюджет — от 3000 до 20 000 рублей в зависимости от набора функций.

Жилет для футбола с GPS-трекером из дышащего полиэстера, 3104 рублей / Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет

Личный и нестандартный подход

Подарки, связанные с увлечениями футболиста

Помимо футбола, у человека наверняка есть другие интересы — музыка, кино, путешествия, компьютерные игры. Подарок на стыке двух увлечений всегда выглядит продуманным и понравится тому, кто любит неожиданные сочетания: свежая часть футбольного симулятора для консоли, книга об истории любимого клуба или билет на концерт сразу после важного матча.

При выборе подарка ориентируйтесь на разные увлечения близкого человека Фото: JohnnyGreig/ istockphoto.com

Индивидуально изготовленные вещи

Кружка с фотографией, плед с инициалами, постер в стиле спортивного плаката или футболка с именем и номером на спине — недорогой, но тёплый вариант. Персонализация методом термопечати или вышивки добавляет к цене базовой вещи 500-1500 рублей. Хорошо смотрится и постер-коллаж из личных фотографий игрока-любителя с поля.

Впечатления и эмоции

Мастер-класс от бывшего профессионального игрока с разбором техники удара, экскурсия по стадиону с посещением раздевалки и музея клуба, открытая тренировка любимой команды или совместный визит на матч — такие подарки запоминаются лучше вещей. Стоимость варьируется от 2000 рублей за групповой мастер-класс до 20 000 рублей за индивидуальную программу с персональным разбором техники.

Выбирая подарок-впечатление, вы не прогадаете с размером, фасоном или назначением Фото: JohnnyGreig/ istockphoto.com

При выборе подарка футболисту стоит в первую очередь думать о его повседневных привычках и увлечениях: как он тренируется, за какой командой следит, что смотрит в свободное время. Тогда подарок точно попадёт в цель — будь это новая пара бутс, билет на трибуну или кружка с эмблемой любимого клуба. Для профессионала лучше выбирать личные и эмоциональные вещи, для любителя — практичную экипировку, а подросткам обычно ближе яркие вещи с символикой любимого клуба.

Универсального рецепта не существует, но список идей выше поможет сориентироваться в бюджете и категории подарка. Если сомнения остаются, стоит выбрать что-то из категории впечатлений — билет на матч, экскурсию по стадиону или мастер-класс: такие подарки редко разочаровывают. Главное, чтобы вещь отражала любовь к футболу и уважение к увлечению получателя, а не служила формальным поводом для поздравления.