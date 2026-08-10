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Что подарить футболисту: 15+ идей подарков на день рождения, Новый год — парню, мальчику, другу

Что подарить футболисту: подробнейший гайд с примерами и ценами
Ксения Беленицина Евгений Самофатов
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Что подарить футболисту: 15+ идей подарков
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От кроссовок и бутс до персональной тренировки с профи.

Выбрать подарок футболисту не так просто, как кажется на первый взгляд. Если речь идёт о любителе, который выходит на поле по выходным ради удовольствия или вообще предпочитает смотреть матчи исключительно в качестве зрителя, вариантов масса — от формы до билета на трибуну.

С профессиональным игроком сложнее: клуб уже обеспечивает его экипировкой, а тренерский штаб следит за тем, чтобы у спортсмена было всё необходимое для тренировок. Поэтому для профи чаще выбирают что-то личное — вещь, которая порадует его как человека, а не как игрока.

Разбираемся вместе с экспертом, что подарить футболисту на день рождения, Новый год или любой другой праздник — другу, парню, мальчику-подростку или взрослому мужчине.

<a href="https://www.championat.com/authors/7624/1.html?ysclid=msd4pwxwxa163">Евгений Самофатов</a>
Евгений Самофатов
PRO-эксперт «Спортмастер PRO»

«Футбол объединяет людей вне зависимости от возраста и уровня подготовки, поэтому и подарок стоит подбирать с учётом того, как человек проводит время на поле и вне его: тренируется ли он несколько раз в неделю, играет с друзьями во дворе или следит за футболом только с трибуны».

О чём расскажем:

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Спортивное снаряжение

Кроссовки и бутсы

Бутсы — универсальная идея, если известны размер ноги и тип покрытия, на котором обычно играет получатель. Для натурального газона нужны шипы SG или AG (FG), для жёсткого искусственного поля — TF, а для зала — прорезиненная подошва с маркировкой IN без шипов вообще.

NIKE Mercurial Vapor 16 Academy FG, 11 199 руб.

NIKE Mercurial Vapor 16 Academy FG, 11 199 руб.

Фото: NIKE

Модели начального уровня обойдутся в 3000-5000 рублей, профессиональные линейки с индивидуальной колодкой — от 12 000 до 25 000 рублей. Nike Mercurial подойдёт скоростным игрокам, а аdidas Predator с накладками на подъёме — тем, кто делает ставку на удар. Puma и Mizuno предлагают похожие технологии дешевле. Если же точный размер и модель неизвестны, безопаснее выбрать повседневные кроссовки той же линейки.

Форма и экипировка

Комплект формы — футболка, шорты, гетры — обычно шьётся из лёгкой сетчатой ткани с технологией отвода влаги вроде Nike Dri-FIT и стоит в среднем 2000-6000 рублей.

Футболка Kappa, 2749 рублей

Футболка Kappa, 2749 рублей

Фото: Kappa

Хорошим дополнением станет клубный шарф или официальная реплика формы любимой команды — домашняя, гостевая или третья. Цена такого набора укладывается в 4000-8000 рублей.

Шорты PUMA Teamliga26, 2499 рублей

Шорты PUMA Teamliga26, 2499 рублей

Фото: PUMA

Для тренировок в холодное время года пригодится утеплённый костюм с флисовой подкладкой — такие комплекты у Nike, аdidas и Kappa стоят от 5000 до 12 000 рублей.

Гетры Demix, 599 рублей

Гетры Demix, 599 рублей

Фото: Demix

Аксессуары

Щитки защищают голень от ударов бутсами при подкате, наколенники снижают риск ссадин на искусственном покрытии, а вратарские перчатки с латексными накладками улучшают сцепление с мячом. Средний бюджет — от 500 до 3000 рублей за комплект.

Щитки Demix, 1499 рублей

Щитки Demix, 1499 рублей

Фото: Demix

Такой подарок точно пригодится на ближайшей тренировке, а если получатель играет в зале, стоит добавить сменную обувь для паркета: она изнашивается быстрее уличных бутс.

Перчатки вратарские Kappa Forza Grip 3, 2199 рублей

Перчатки вратарские Kappa Forza Grip 3, 2199 рублей

Фото: Kappa

Тренировочное оборудование

Футбольные мячи

Мяч — классика подарка футболисту, которая работает всегда, если правильно подобрать размер и класс. Тренировочные модели с прошитыми панелями стоят от 1500 рублей, мячи со стандартом FIFA Quality Pro, где панели термически склеены под давлением, — от 4000 до 10 000 рублей. Puma, Samba и Mikasa выпускают линейки для разных уровней: размер 5 — для взрослых, размер 4 — для подростков. Для игры во дворе подойдут модели с усиленным покрытием: они устойчивее к истиранию об асфальт.

Мяч футбольный SAMBA GRACE FIFA Quality Pro, 7650 рублей

Мяч футбольный SAMBA GRACE FIFA Quality Pro, 7650 рублей

Фото: sportmaster.ru

Тренажёры и фитнес-оборудование

Координационная лестница развивает частоту шага, набор конусов пригодится для слалома с мячом, а эспандеры укрепляют мышцы, отвечающие за удар. Комплект такого оборудования обойдётся в 2000-6000 рублей и понравится тем, кто занимается самостоятельно между тренировками команды.

Для более серьёзной подготовки подойдут утяжелители для ног и парашют для беговых ускорений: они развивают скорость.

Мобильные приложения для тренировок

Подписка на приложение с индивидуальным планом тренировок, GPS-трекингом пробежек, видеоразбором техники удара и приёма мяча — подарок без коробки, но с пользой на месяцы вперёд. Годовая подписка обычно стоит 2000-5000 рублей и подойдёт тем, кто любит считать прогресс в цифрах: скорость, дистанцию за тренировку и динамику результатов от недели к неделе.

Логотип с двумя ромбами называли талисманом побед, а создателя марки — Диором футбола:
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Восстановление и уход за телом

Массажный ролик разминает фасции квадрицепсов и икр, перкуссионный массажёр глубже прорабатывает мышцы точечными ударами, а компрессионное бельё снижает отёчность после матча. Это подарок, о котором любитель редко думает сам, но которому обрадуется, распробовав один раз. Бюджетные массажные ролики стоят от 1000 рублей, компактные модели перкуссионных массажёров — от 4000 до 15 000 рублей. Такой подарок особенно уместен для тех, кто тренируется несколько раз в неделю и уже сталкивался с крепатурой после интенсивных нагрузок.

Массажный пистолет DEXP DMG-20Y, 2599 рублей /dns

Массажный пистолет DEXP DMG-20Y, 2599 рублей /dns

Фото: DEXP

Подарки для фанатов

Атрибутика любимой команды

Вязаный шарф с клубными цветами греет на трибуне, бейсболка с эмблемой команды пригодится летом, а плед на футбольную тематику с символикой клуба — простой и всегда уместный вариант для дома. Цены стартуют от 1000 рублей за небольшой аксессуар и доходят до 10 000 рублей за оригинальную форму с автографом. Такая мелочь помогает поддержать любимую команду на стадионе даже в холодную погоду.

Атрибутика любимой команды порадует и пригодится на будущих матчах

Атрибутика любимой команды порадует и пригодится на будущих матчах

Фото: Kosamtu/ istockphoto.com

Билеты на матчи

Билет на матч — подарок-впечатление, который сложно повторить. Место в фанатском секторе обойдётся дешевле и даст погрузиться в атмосферу кричалок, а кресло на центральной трибуне — лучший обзор поля. Стоимость зависит от лиги и категории места: от 1000 рублей на региональные встречи до 15 000 и выше на топ-матчи. Такой подарок подойдёт тому, кто давно не был на стадионе вживую и скучает по атмосфере трибун.

Билет на матч любимой команды покорит любого футболиста

Билет на матч любимой команды покорит любого футболиста

Фото: Artur Didyk/ istockphoto.com

Подписанные фотографии или мячи

Автограф любимого игрока, подписанная фотография или мяч с росписью команды — коллекционная вещь, и здесь важно смотреть на происхождение: подписи с официальных аукционов клубов идут с сертификатом подлинности, а варианты без подтверждения стоит перепроверять отдельно. Цена зависит от статуса спортсмена — от 3-10 до сотен тысяч рублей. Такой подарок редко используется по прямому назначению, зато занимает почётное место на стене в рамке.

Умные часы пригодятся и на тренировках, и в повседневной жизни

Умные часы пригодятся и на тренировках, и в повседневной жизни

Фото: olegbreslavtsev/ istockphoto.com

Технологические новинки

Умные часы и фитнес-трекеры

Часы с пульсометром, GPS-модулем и оценкой времени восстановления после нагрузки — подарок для тех, кто следит за прогрессом в цифрах, а не на глаз. Бюджетные модели стоят от 5000 рублей, топовые линейки Garmin или Polar с профилем для футбола — от 25 000 рублей. Такие часы пригодятся и на тренировке, и в повседневной жизни — для контроля сна и активности в дни без игр.

Garmin смарт-часы Forerunner 265, 23 016 рублей / ozone

Garmin смарт-часы Forerunner 265, 23 016 рублей / ozone

Фото: Garmin

Наушники для тренировки

Беспроводные наушники с защитой от пота по стандарту IPX4 и выше, надёжной посадкой на крючках и автономностью от 6 до 30 часов — то, что нужно на пробежке и разминке. Диапазон цен — от 2000 до 15 000 рублей в зависимости от бренда и функций. Модели с костной проводимостью стоят дороже, зато не выпадают из ушей во время резких движений и не мешают слышать тренера.

Гаджеты для анализа игры

Компактный GPS-трекер в жилете, как у профессиональных клубов, фиксирует дистанцию, скорость и количество ускорений за тренировку, нательный датчик пульса синхронизируется с приложением, а камера с широким углом обзора позволяет пересматривать матч и разбирать конкретные эпизоды. Такой подарок — для тех, кто относится к футболу как к работе над собой. Бюджет — от 3000 до 20 000 рублей в зависимости от набора функций.

Жилет для футбола с GPS-трекером из дышащего полиэстера, 3104 рублей / Яндекс Маркет

Жилет для футбола с GPS-трекером из дышащего полиэстера, 3104 рублей / Яндекс Маркет

Фото: Яндекс Маркет

Личный и нестандартный подход

Подарки, связанные с увлечениями футболиста

Помимо футбола, у человека наверняка есть другие интересы — музыка, кино, путешествия, компьютерные игры. Подарок на стыке двух увлечений всегда выглядит продуманным и понравится тому, кто любит неожиданные сочетания: свежая часть футбольного симулятора для консоли, книга об истории любимого клуба или билет на концерт сразу после важного матча.

При выборе подарка ориентируйтесь на разные увлечения близкого человека

При выборе подарка ориентируйтесь на разные увлечения близкого человека

Фото: JohnnyGreig/ istockphoto.com

Индивидуально изготовленные вещи

Кружка с фотографией, плед с инициалами, постер в стиле спортивного плаката или футболка с именем и номером на спине — недорогой, но тёплый вариант. Персонализация методом термопечати или вышивки добавляет к цене базовой вещи 500-1500 рублей. Хорошо смотрится и постер-коллаж из личных фотографий игрока-любителя с поля.

Впечатления и эмоции

Мастер-класс от бывшего профессионального игрока с разбором техники удара, экскурсия по стадиону с посещением раздевалки и музея клуба, открытая тренировка любимой команды или совместный визит на матч — такие подарки запоминаются лучше вещей. Стоимость варьируется от 2000 рублей за групповой мастер-класс до 20 000 рублей за индивидуальную программу с персональным разбором техники.

Выбирая подарок-впечатление, вы не прогадаете с размером, фасоном или назначением

Выбирая подарок-впечатление, вы не прогадаете с размером, фасоном или назначением

Фото: JohnnyGreig/ istockphoto.com

При выборе подарка футболисту стоит в первую очередь думать о его повседневных привычках и увлечениях: как он тренируется, за какой командой следит, что смотрит в свободное время. Тогда подарок точно попадёт в цель — будь это новая пара бутс, билет на трибуну или кружка с эмблемой любимого клуба. Для профессионала лучше выбирать личные и эмоциональные вещи, для любителя — практичную экипировку, а подросткам обычно ближе яркие вещи с символикой любимого клуба.

Универсального рецепта не существует, но список идей выше поможет сориентироваться в бюджете и категории подарка. Если сомнения остаются, стоит выбрать что-то из категории впечатлений — билет на матч, экскурсию по стадиону или мастер-класс: такие подарки редко разочаровывают. Главное, чтобы вещь отражала любовь к футболу и уважение к увлечению получателя, а не служила формальным поводом для поздравления.

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