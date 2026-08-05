Марафон «Европа-Азия» — 2026: дистанции, маршруты и особенности старта в Екатеринбурге

Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа, но в эти выходные он станет ещё и беговым центром. Ведь именно здесь пройдёт марафон «Европа-Азия». Тысячи атлетов выйдут на старт одной из пяти дистанций. Рассказываем больше о событии.
О чём расскажем:
О старте
Марафон «Европа-Азия» — титульный старт одноимённой серии международных забегов, проходящих в Екатеринбурге. В 2026 году он состоится в 11-й раз. Марафон разделён на два формата. В нечётные годы проходит шоссейная гонка через знаковую стеллу «Европа-Азия». В чётные годы проводится городской этап с трассой в историческом центре Екатеринбурга.
На выбор участникам предлагается пять дистанций разной протяжённости, одна из них детская. Отдельно пройдёт «Благотворительный рок-забег». Его участники помогают детям с ограниченными физическими возможностями сделать свои первые шаги к активной и полноценной жизни.
Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»
Расписание
Марафон «Европа-Азия» пройдёт в выходные, 8 и 9 августа. Однако стартовые пакеты начнут выдавать днём ранее во Дворце молодёжи (пр-т Ленина, 1).
Стартовый пакет можно получить:
- 7 августа с 12:00 до 21:00 (все дистанции);
- 8 августа с 10:00 до 13:00 (детский забег и «Благотворительный рок-забег»);
- 8 августа с 10:00 до 20:00 (3 км, 10 км, 21 км и 42 км, «Екатерининская Верста»).
Расписание марафон «Европа-Азия»
Суббота, 8 августа
- 12:00 — начало работы фан-зоны;
- 14:00 — старт детского забега;
- 15:00 — концерт уральских рок-групп;
- 16:00 — разминка для участников «Благотворительного рок-забега»;
- 16:10 — старт «Благотворительного рок-забега»;
- 17:00 — выступление звездного хедлайнера.
Воскресенье, 9 августа
- 6:30 — открытие стартового городка;
- 6:50 — торжественная церемония открытия;
- 7:00 — старт кластеров А, B, C, D на 42,2 км и 21,1 км;
- 7:00 — старт эстафеты на 42,2 км;
- 9:15 — старт забега на 10 км;
- 12:00 — старт забега на 3 км;
- 13:00 — закрытие трассы.
Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Маршрут марафона «Европа-Азия» пройдёт по центральным улицам и набережной Екатеринбурга. Участники смогут увидеть Ельцин-центр, Оперный театр, Храм-на-Крови, небоскреб «Исеть». Это городской старт, а значит, бежать предстоит по ровному асфальтному покрытию. На дистанции 42,2 км будет доступно не только личное участие, но и командное – в формате эстафеты.
|Дистанция
|Возраст участников
|800 м
|от 1 года до 14 лет
|3 км
|от 10 лет
|10 км
|от 16 лет
|21,1 км
|от 16 лет
|42,2 км
|от 18 лет
Фото: ea-m.org
Награждение
Точные результаты участников измеряются благодаря чипу хронометража, расположенному в стартовом номере. По итогам гонки специальными призами будут награждены мужчины и женщины в абсолютном первенстве с первого по третье место на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Но без наград не уйдёт никто: все участники, преодолевшие свою дистанцию, получат памятную медаль финишёра.
Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»
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