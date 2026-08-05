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Марафон Европа-Азия – 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Марафон «Европа-Азия» — 2026: дистанции, маршруты и особенности старта в Екатеринбурге
Светлана Ибрагимова
Марафон «Европа-Азия» — 2026: особенности старта
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Событие пройдёт 8 и 9 августа.

Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа, но в эти выходные он станет ещё и беговым центром. Ведь именно здесь пройдёт марафон «Европа-Азия». Тысячи атлетов выйдут на старт одной из пяти дистанций. Рассказываем больше о событии.

О чём расскажем:

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О старте

Марафон «Европа-Азия» — титульный старт одноимённой серии международных забегов, проходящих в Екатеринбурге. В 2026 году он состоится в 11-й раз. Марафон разделён на два формата. В нечётные годы проходит шоссейная гонка через знаковую стеллу «Европа-Азия». В чётные годы проводится городской этап с трассой в историческом центре Екатеринбурга.

На выбор участникам предлагается пять дистанций разной протяжённости, одна из них детская. Отдельно пройдёт «Благотворительный рок-забег». Его участники помогают детям с ограниченными физическими возможностями сделать свои первые шаги к активной и полноценной жизни.

Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»

Расписание

Марафон «Европа-Азия» пройдёт в выходные, 8 и 9 августа. Однако стартовые пакеты начнут выдавать днём ранее во Дворце молодёжи (пр-т Ленина, 1).

Стартовый пакет можно получить:

  • 7 августа с 12:00 до 21:00 (все дистанции);
  • 8 августа с 10:00 до 13:00 (детский забег и «Благотворительный рок-забег»);
  • 8 августа с 10:00 до 20:00 (3 км, 10 км, 21 км и 42 км, «Екатерининская Верста»).
Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку. Несовершеннолетним участникам понадобится разрешение родииелей.

Расписание марафон «Европа-Азия»

Суббота, 8 августа

  • 12:00 — начало работы фан-зоны;
  • 14:00 — старт детского забега;
  • 15:00 — концерт уральских рок-групп;
  • 16:00 — разминка для участников «Благотворительного рок-забега»;
  • 16:10 — старт «Благотворительного рок-забега»;
  • 17:00 — выступление звездного хедлайнера.

Воскресенье, 9 августа

  • 6:30 — открытие стартового городка;
  • 6:50 — торжественная церемония открытия;
  • 7:00 — старт кластеров А, B, C, D на 42,2 км и 21,1 км;
  • 7:00 — старт эстафеты на 42,2 км;
  • 9:15 — старт забега на 10 км;
  • 12:00 — старт забега на 3 км;
  • 13:00 — закрытие трассы.

Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Маршрут марафона «Европа-Азия» пройдёт по центральным улицам и набережной Екатеринбурга. Участники смогут увидеть Ельцин-центр, Оперный театр, Храм-на-Крови, небоскреб «Исеть». Это городской старт, а значит, бежать предстоит по ровному асфальтному покрытию. На дистанции 42,2 км будет доступно не только личное участие, но и командное – в формате эстафеты.

ДистанцияВозраст участников
800 мот 1 года до 14 лет
3 кмот 10 лет
10 кмот 16 лет
21,1 кмот 16 лет
42,2 кмот 18 лет
Возраст участников определяется на день старта.

Фото: ea-m.org

Награждение

Точные результаты участников измеряются благодаря чипу хронометража, расположенному в стартовом номере. По итогам гонки специальными призами будут награждены мужчины и женщины в абсолютном первенстве с первого по третье место на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Но без наград не уйдёт никто: все участники, преодолевшие свою дистанцию, получат памятную медаль финишёра.

Фото: Кирилл Куцебин / Официальное сообщество «Европа-Азия | Серия забегов» во «ВКонтакте»

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