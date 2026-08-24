Кочевой образ жизни, бизнес и теннис: как сложилась судьба Кристофера Ламберта?

Роль «Горца» сделала его голливудской звездой. Раскрываем детали биографии и рассказываем, где он сейчас.

В августе 2026 года 69-летний Кристофер Ламберт привлёк к себе всеобщее внимание. Во время автограф-сессии на фестивале Steel City Con в Питтсбурге, США, он упал в обморок. Актёра госпитализировали. Вскоре его состояние стабилизировалось. Представители Ламберта заявили, что причиной недомогания стало резкое падение уровня сахара в крови. А виной всему — сильное переутомление. А также — недосып и отсутствие нормального питания накануне мероприятия.

Надо сказать, что Кристофер Ламберт всегда славился склонностью работать на износ. Он ворвался в мировое кино с фильмом «Горец». И почти все трюки в знаменитой картине Ламберт исполнял сам. По словам актёра, за время съёмок ему наложили 20 швов: сцены боёв с игровыми саблями не прошли для Кристофера бесследно.

Сегодня времена изматывающих съёмок остались для Ламберта позади. Но, судя по всему, привычка не щадить себя осталась. Как же сейчас живёт и чем занимается Кристофер Ламберт?

О чём расскажем:

Биография Кристофера Ламберта

Кристофер Ламберт родился 29 марта 1957 года в Нью-Йорке в семье французского дипломата ООН. Его мать была известным психиатром. Когда ему исполнилось два года, родители переехали в Женеву. В семь лет Кристофера отдали в элитный пансион-интернат. О годах, проведённых в этом учебном заведении, актёр вспоминал неохотно.

По словам Ламберта, он чувствовал себя здесь неуютно. И до 12 лет был до крайности застенчив: почти все школьные перемены прятался в туалете. Его страхи объяснялись просто: у Кристофера был родной брат, страдающий психическим расстройством. Эта тайна могла когда-нибудь обнаружиться. И юный Ламберт очень боялся, что станет объектом насмешек со стороны сверстников.

Кадр из фильма «Подземка» Фото: Кадр из фильма «Подземка»

На поведении мальчика также сказалась сильная близорукость. Вскоре родители Кристофера забили тревогу и пригласили известного психиатра, который специализировался на возможных отклонениях у детей. После долгой беседы с семьёй доктор поговорил с юным Ламбертом в отдельности. И он посоветовал мальчику, чтобы тот каждое утро повторял магические слова: «Я могу сделать всё, что захочу».

С этого момента поведение Кристофера изменилось. Не прошло и месяца, как из тихого, боязливого мальчика он превратился в настоящего хулигана, который почувствовал полную свободу. Через год его исключили из пансиона.

Юный Ламберт сменил более десятка школ, прежде чем получил обязательное образование. Впрочем, к тому времени он успел перечитать массу книг и знал четыре языка. И теперь Кристофер после занятий в школьном драматическом кружке мечтал стать актёром.