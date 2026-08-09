Их можно пройти с минимальным опытом, но с огромным удовольствием: 7 лучших экотроп России

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Ещё несколько лет назад экотропы воспринимались скорее как часть «скучной» инфраструктуры заповедников — аккуратные деревянные настилы с информационными стендами, которые помогают туристам не навредить природе. Сегодня же прогулки по лесам, болотам, морским побережьям и горным склонам, где можно провести несколько часов наедине с природой, стали самостоятельным туристическим трендом».

Резкий взлёт их популярности легко объяснить: экотропы позволяют увидеть самые красивые природные территории без специальной подготовки, дорогостоящего снаряжения и многодневных походов. Большинство маршрутов оборудованы настилами, указателями, смотровыми площадками и местами для отдыха, поэтому подходят даже тем, кто редко выбирается за город. При этом каждая тропа рассказывает свою историю: знакомит с древним реликтовым лесом, помогает сохранить уникальные песчаные дюны и проводит к лучшим смотровым площадкам с завораживающими панорамами.

О чём расскажем:

«Сестрорецкое болото», Санкт-Петербург

Протяжённость: 3,5 км.

Всего в получасе езды от центра Петербурга можно оказаться в месте, где кажется, будто цивилизация осталась далеко позади. Экотропа «Сестрорецкое болото» проходит по особо охраняемой природной территории через одно из крупнейших верховых болот северо-запада России. Практически весь маршрут проложен по деревянным настилам, поэтому гулять здесь комфортно в любое время года, не причиняя вреда хрупкой экосистеме.

«Сестрорецкое болото» Фото: Iuliia Leonteva / istockphoto.com

По пути встречаются небольшие озерца, участки соснового редколесья, ковры из сфагнового мха и характерные для болот растения – пушица, багульник и клюква. Для любителей наблюдать за птицами — это вообще одно из лучших мест в окрестностях Петербурга: здесь можно увидеть серых журавлей, цапель, хищных птиц и десятки видов водоплавающих. По дороге установлены смотровые площадки и информационные стенды, которые рассказывают, как устроена болотная экосистема и почему она играет важную роль в сохранении природного баланса.

Экотропа в Тисо-самшитовой роще, Краснодарский край

Протяжённость: малое кольцо – 1,6 км, большое кольцо – около 5 км.

Тисо-самшитовая роща в Хостинском районе Сочи – часть Кавказского биосферного заповедника, где сохранился реликтовый колхидский лес, переживший ледниковый период. Маршрут по местным экотропам проходит среди огромных тисов, вечнозелёных кустарников, известняковых скал и ущелий.

Горная река в Тисо-самшитовой роще Фото: Valentina Sheboltaeva / istockphoto.com

Стволы деревьев покрыты мхом, ветви переплетаются между собой, а густая зелень почти полностью закрывает небо. Даже в разгар лета здесь заметно прохладнее, чем на побережье. Тем, кто приехал впервые, я бы советовал пройти Большое кольцо: оно позволяет увидеть главные природные достопримечательности рощи, включая древний каньон реки Хосты и знаменитый лабиринт из известняковых глыб. Это один из тех маршрутов, после которого особенно хорошо понимаешь, почему Кавказ считается одним из главных центров биоразнообразия России.

Тисо-самшитовая роща Фото: Inna Polekhina / istockphoto.com

«Высота Эфа», Калининградская область

Протяжённость: около 2,8 км.

Национальный парк «Куршская коса» часто называют местом встречи моря, леса и песка. Лучше всего это ощущается именно на маршруте «Высота Эфа». Экотропа начинается среди сосен, а затем выходит на деревянные настилы, проложенные по пикам огромных подвижных дюн. Это позволяет любоваться ландшафтом, не разрушая песчаные склоны, которые формировались веками и для сохранения которых прикладывались немалые усилия инженеров и биологов. Главная награда ждёт на смотровых площадках.

Вид на Куршскую косу с высоты дюны Эфа Фото: Valeriia Mitriakova / istockphoto.com

С одной стороны открывается Балтийское море, с другой – спокойная гладь Куршского залива, а между ними тянется узкая полоска суши, покрытая лесом и золотистыми песками. Здесь особенно хорошо видно, насколько необычна география Куршской косы. А в пути можно узнать, как в XIX веке местным жителям удалось остановить наступление движущихся дюн, которые буквально засыпали деревни.

«Тропа Мудрости», Республика Бурятия

Протяжённость: 1,1 км.

«Тропа Мудрости» в Бурятии – редкий в своём роде маршрут, который показывает, что экологический туризм может быть по-настоящему доступным. Тропа проложена в лесном массиве Верхняя Березовка неподалеку от Улан-Удэ и изначально проектировалась как инклюзивная.

«Тропа мудрости» Фото: eco-trails.ru

Здесь ровное покрытие, плавные уклоны, удобные площадки для отдыха и элементы навигации, благодаря чему пройти маршрут могут люди с ограниченной мобильностью, родители с колясками и пожилые путешественники. При этом ценность тропы не ограничивается её доступностью: она проходит через красивый сосновый лес, наполненный ароматом хвои, а вдоль дорожек установлены арт-объекты, посвящённые природе и культуре Бурятии.

Прогулка получается неспешной и созерцательной – здесь не нужно покорять вершины или преодолевать сложный рельеф. Это место скорее учит внимательно смотреть по сторонам и замечать детали, которые обычно ускользают во время быстрых походов. Возможно, именно поэтому маршрут и получил такое название.

Тропа Голицына, Крым

Протяжённость: около 5,5 км.

В отличие от большинства экотроп, тропа Голицына появилась задолго до того, как само понятие экологического туризма вошло в обиход. Её проложили в начале XX века по распоряжению князя Льва Голицына специально к приезду императора Николая II.

Сегодня это один из самых известных прогулочных маршрутов Крыма, который проходит вдоль живописного побережья Нового Света. Практически весь путь сопровождают виды на Чёрное море. Тропа то прижимается к отвесным известняковым скалам, то выходит к уютным бухтам с прозрачной водой.

Тропа Голицына Фото: Stanislav Sablin / istockphoto.com

По дороге путешественники проходят знаменитый грот Шаляпина, где, по легенде, выступал великий певец, а затем оказываются среди можжевеловых рощ, наполняющих воздух насыщенным хвойным ароматом. Маршрут не самый сложный, но местами встречаются подъёмы и лестницы, поэтому удобная обувь будет совсем не лишней.

Терренкур «Маркотх», Геленджик

Протяжённость: около 4 км.

Если большинство экотроп рассчитаны на неспешные прогулки, то терренкур «Маркотх» сочетает знакомство с природой и оздоровительную нагрузку. Само слово «терренкур» означает специально оборудованный маршрут для лечебной ходьбы с дозированным подъёмом, поэтому перепады высот здесь продуманы таким образом, чтобы идти было комфортно даже неподготовленным туристам.

Терренкур «Маркотх» Фото: eco-trails.ru

Маршрут проходит по склонам хребта Маркотх, покрытым пицундской сосной, можжевельником и средиземноморской растительностью. По мере подъёма открываются панорамы Геленджикской бухты, побережья Чёрного моря и окружающих гор. Летом сюда лучше приходить утром или ближе к вечеру, когда воздух наполняется ароматом нагретой хвои, а солнце палит не в полную силу. Но лучшее время – закат: увидеть, как солнце медленно садится за морской горизонт, окрашивая всё вокруг золотом и алым – удивительный опыт.

Большая Байкальская тропа, Иркутская область

Протяжённость: вся сеть маршрутов – более 500 км; самый популярный участок Листвянка – Большие Коты – около 24 км.

Большая Байкальская тропа – не просто экотропа, а один из самых известных проектов экологического туризма в России. На протяжении многих лет сеть маршрутов вдоль Байкала создавали волонтёры из разных стран, чтобы путешественники могли знакомиться с уникальной природой озера, не нанося ей вред.

Тропа «Листвянка — Большие Коты» Фото: greatbaikaltrail.org

Самый популярный участок начинается в Листвянке и ведёт в посеёлок Большие Коты. Тропа проходит по скалистому берегу Байкала, чередуя тенистые участки тайги с открытыми смотровыми площадками. Почти за каждым поворотом открываются новые виды на озеро, которое в ясную погоду больше напоминает море. По пути встречаются небольшие пляжи, ручьи, участки кедрового леса и отвесные утёсы, с которых становятся очевидны истинные масштабы Байкала. Несмотря на солидную протяжённость, маршрут не считается технически сложным, поэтому многие проходят его за один день.