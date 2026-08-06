От сёрфинга без океана до гонок дронов: как 9 локальных проектов меняют спорт в России

Биатлон без личного оружия и футбол в саамском селе — шестой сезон конкурса «Ты в игре» показал, что спорт давно вышел за привычные рамки. Среди 6133 заявок жюри выбрало девять проектов, которые делают активный образ жизни доступным для всех: от четырёхлетних детей до ветеранов боевых действий, от жителей мегаполисов до обитателей отдаленных уголков страны. Рассказываем о победителях, чьи идеи уже меняют реальность.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта по государственной программе «Спорт России». Одна из важнейших целей программы — к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян (сейчас этот показатель составляет 62,6%).

О чём расскажем:

Гран-при: океан в центре России

Проект Александра Ищенко стал обладателем Гран-при VI сезона конкурса «Ты в игре». Он создал и запатентовал отечественную технологию генерации искусственных волн океанического типа. Установка работает как на открытом воздухе, так и в помещении, а её энергопотребление в 10 раз ниже, чем у зарубежных аналогов.

За два сезона команда приобщила к сёрфингу более 3000 человек из 35 городов, сделав этот спорт массовым и доступным даже вдали от морских побережий. Уже запущено серийное производство волногенераторов и построен второй бассейн в Ленинградской области.

«Сёрфинг всегда был элитарным спортом — нужно жить у моря или иметь деньги на поездки к океану. Мы сделали так, что волна доступна в любом городе. И это работает: люди приезжают из Сибири, с Урала, из Центральной России».

В перспективе — строительство крупнейшего на территории России и Европы мультифункционального центра водного экшен-спорта.

Фото: Авторы искусственной волны для серфинга Vertigo Sports

«Точка старта»: экстрим с четырёх лет

Победителем в номинации стал проект «Райдер Кидс» из Пермского края — первая в регионе всесезонная школа экстрима для детей от 4 до 16 лет, где обучают горным лыжам, сноуборду и роликам.

«Мы решаем проблему гиподинамии и дефицита доступных секций в регионе. Многие родители жалуются: ребёнку некуда пойти, особенно если он хочет чего-то активного, экстремального, — рассказывает основатель проекта Денис Гетман. — Мы берём детей с четырёх лет. В этом возрасте они ещё не боятся, у них потрясающая координация, они схватывают всё на лету».

У школы есть авторская методика «Паспорт горнолыжника» — документ, где инструктор отмечает прогресс каждого участника по семи уровням. По мере достижения каждого уровня ребёнок получает доступ к интенсивам, сборам и соревнованиям.

К занятиям присоединились не только юные участники, но и их родители. Команда проекта планирует запустить программу реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Лига мечты» и провести первые инклюзивные старты.

Фото: Авторы проекта «Райдер Кидс»

«Масштаб»: биатлон для всех

Андрей Кочуров создал первый и единственный в мире регулярный «Кубок по любительскому биатлону Пионер Кап», который проводится с 2017 года. Главная идея — разрушить стереотип об элитарности этого вида спорта.

Чтобы принять участие, не нужно иметь личное оружие — заряженная винтовка предоставляется новичкам и любителям прямо на огневом рубеже. В программе соревнований — все классические дисциплины: спринт, гонка преследования, масс-старт, индивидуальная гонка, эстафета и сингл-микст.

Инициатива уже привлекла тысячи участников из 148 городов и стала стимулом для открытия новых клубов биатлона. Особенностью мероприятий являются детские старты, которые стали их неотъемлемой частью.

«Биатлон казался недоступным — нужны винтовка, экипировка, связи. Мы показали, что достаточно прийти и попробовать. Остальное приложится».

Фото: Авторы проекта «Кубок по любительскому биатлону Пионер Кап»

«Трансформация в спорте»: путешествие как игра

Проект Trekkingmania из Республики Башкортостан — крупнейший в России агрегатор туристских троп и интерактивная игра для путешественников. Он не только решает задачи развития внутреннего туризма и повышает грамотность в сфере бережного отношения к природе, но и вовлекает людей в активный образ жизни и занятия спортом.

В основе проекта, которому уже более 10 лет, авторский контент и постоянно пополняемая база маршрутов. Каждое место на карте является одновременно заданием: участник фотографируется в указанной точке, загружает снимок и получает баллы. Участвовать можно из любого города и в любое время.

«Идея родилась более 10 лет назад, когда я понял: людям нужна мотивация путешествовать. Недостаточно просто показать красивое место — нужно сделать так, чтобы человек захотел туда пойти, — рассказывает основатель проекта Роберт Валеев. — Мы превратили путешествия в игру. Это как покемоны, только в реальности».

Личные кабинеты участников работают как тематическая социальная сеть: здесь видно, где и как люди путешествовали, какие награды получили. Ежегодно самые активные игроки получают призы.

Фото: Авторы проекта Trekkingmania

«Безграничные возможности»: теннис на колясках

Юлия Серенко создала «ПАРАТЕННИС РФ» — всероссийскую сеть бесплатных секций тенниса на колясках для детей и молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для ветеранов боевых действий с травмами нижних конечностей.

За пять лет проект вырос с локальных групп в Москве до 62 секций в 41 регионе — от Калининграда до Хабаровска. На постоянной основе занимаются более 430 участников. При поддержке Фонда президентских грантов разработаны методическое пособие и видеокурс для тренеров.

«Мы развиваем формат инклюзивных матчей, где спортсмены на колясках выступают в паре со спортсменами без ОВЗ. Зрители видят прежде всего игру, а не ограничения. Это меняет всё».

Участники говорят о новых друзьях, уверенности в себе и желании соревноваться, а родители отмечают, что дети начинают ждать тренировок.

Фото: Авторы проекта «ПАРАТЕННИС РФ»

«Дети в спорте»: пилоты будущего

Антон Адамян создал бесплатную инженерно-спортивную секцию по гонкам дронов для детей и подростков от 7 до 18 лет под названием «Открытое небо». Проект ориентирован на учащихся школ, постоянных посетителей городского «Подросткового пространства» (программы помощи детям с трудностями социализации) и на тех, кто не может позволить себе дорогостоящий вход в дрон-рейсинг.

Участники осваивают пайку, 3D-моделирование и 3D-печать, учатся собирать и ремонтировать гоночные дроны, а также управлять ими. Особое внимание уделяется полётам на FPV-дронах в полностью ручном режиме.

«Дети не только тренируются пилотировать, но и самостоятельно конструируют воздушные, наземные и водные радиоуправляемые аппараты. Они становятся инженерами, не замечая этого».

В 2023 году гонки дронов получили статус официального вида спорта, поэтому важной целью организаторов является подготовка пилотов для участия в соревнованиях федерального уровня.

Фото: Авторы проекта «Открытое небо»

«Корпоративный спорт»: от йоги на крыше до марафонов

Наталия Козырева создала корпоративную программу «ДвижОК» для Первой грузовой компании — проект, который объединяет образовательные онлайн-лекции экспертов Высшей школы экономики, Сколкова, МГУ и страховых компаний, психологическую поддержку и спортивные занятия: йогу, открытые беговые тренировки и зарядку на крыше.

«Корпоративный спорт — это не разовые акции вроде «пришёл тренер, провёл зарядку, ушёл». Это работающая система, которая меняет жизнь сотрудников и влияет на работу всей организации. Мы делаем зарядку на крыше офиса, проводим открытые беговые тренировки, приглашаем экспертов на лекции. Ежегодно у нас проходит «Неделя здоровья» с участием 2000 сотрудников».

Цифровая составляющая программы — корпоративное мобильное приложение, с помощью которого 750 сотрудников ежедневно выполняют норму активности и участвуют в состязаниях.

«Приложение показывает: ты не один, рядом коллеги, которые тоже бегут, делают упражнения, стремятся к результату. Это мотивирует сильнее любых штрафов или бонусов».

В 2025 году компания стала победителем Национальной премии в области развития корпоративного спорта.

Фото: Авторы проекта «ДвижОК»

«Спортивный туризм»: от Камчатки до Байкала

Проект «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края — мобильный формат трейловых забегов, который совмещает соревнования с исследованием уникальных природных ландшафтов, где каждый участник получает опыт первооткрывателя, а не только медаль финишёра.

«Мы не хотели делать ещё один стационарный фестиваль, привязанный к одной локации. Идея — системно открывать новые направления и формировать карту доступных трейловых маршрутов по всей стране, — рассказывает лидер проекта Искандер Минибаев. — Каждый участник получает опыт первооткрывателя, а не только медаль финишёра».

В программе предусмотрены форматы разного уровня сложности: многодневные серии, однодневные старты и семейные забеги для новичков. Маршруты согласуются с МЧС, тропы маркируются, все процессы работают по отлаженным протоколам.

В отличие от стационарных фестивалей, которые привязаны к одной локации, проект системно открывает новые направления. В 2025 году состоялся первый старт в Теберде, в 2026-м маршрут проходит по Камчатке, следом запланированы Алтай и Байкал. Отработанная модель тиражируется на новые регионы, формируя карту доступных трейловых направлений по всей стране. Проект создаёт рабочие места для местных гидов, водителей и поставщиков услуг, вовлекая локальное сообщество в развитие территории.

Фото: Авторы проекта «Камчатка Трейл-1»

«Медиа»: спорт без цензуры и рекламы

Артём Шурыгин создал научно-популярную программу «СПОРТОПЫТ» в июне 2023 года. На старте она не имела аналогов в русскоязычном медиапространстве.

Каждый выпуск длится 30-40 минут и построен по единой структуре: история вида спорта, стоимость экипировки и первой тренировки, реальное занятие глазами новичка, интервью с чемпионом и розыгрыш призов. Вся информация согласуется с профильными федерациями и подаётся без рекламы и обсценной лексики. Лозунг проекта: «Неважно, каким спортом заниматься — важно заниматься спортом».

«Мы специально работаем с федерациями, чтобы давать проверенную информацию, а не мифы из интернета. И мы принципиально не показываем рекламу и не используем мат — программа должна быть доступна для всех, включая детей и их родителей».

Фото: Авторы проекта «СПОРТОПЫТ»

«Народный выбор»: футбол в Заполярье

Пожарный из Мурманской области Янис Шебут стал победителем народного голосования. Он уже 17 лет развивает футбол в саамском селе Ловозеро — одном из самых удалённых уголков страны.

Янис разработал уникальную систему мотивации: его воспитанники получают рейтинговые очки не только за голы и посещение тренировок, но и за хорошие оценки в школе и участие в волонтёрских акциях. Сейчас в секции постоянно тренируется 110 ребят.

«Футбол для меня — это не про мяч. Это про то, чтобы дети росли ответственными, целеустремлёнными, добрыми. Поэтому я смотрю не только на их игру, но и на то, как они учатся, как помогают другим».

Проект доказывает, что даже в самом удалённом уголке страны можно создать работающее спортивное сообщество.

Фото: Авторы проекта «Футбол в селе Ловозеро 2.0»