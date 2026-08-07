«Важно не отвлекаться на трудности». Как доктор Александр Элконин создал беговой клуб ERA

Мы запускаем рубрику «Созидатели» о людях, которые не просто занимаются спортом, а меняют пространство вокруг себя. Они открывают свои клубы, проводят фестивали, чемпионаты и старты, вовлекая тысячи людей в активный образ жизни.

Наш первый герой – ультрамарафонец и основатель бегового клуба Elconin Running Addicts Александр Элконин. Он был врачом и работал в медицинском бизнесе, пока однажды не вышел на марафонскую дистанцию. Сейчас Александр готовит атлетов-любителей к стартам и помогает им погружаться в бег правильно. В интервью «Чемпионату» он рассказал о своём пути.

«Бегом я занялся в позднем возрасте»

Александр Элконин ультрамарафонец, трейлраннер, основатель и тренер клуба ERA «У меня не было прямого шага из медицины в спорт, между этими этапами был бизнес. Отношения с практической медициной закончились в 1993 году, когда я защитил диссертацию. Оказалось, что очень трудно прокормить семью, работая доктором. После этого довольно долго работал в разных видах околомедицинского бизнеса: с медикаментами, с изделиями медицинского назначения».

Доля спорта в моей жизни всегда была более-менее устойчивой, тренировался, время от времени «побегивал». Но всё равно набрал вес до 90 кг, пришлось сбрасывать. Тогда бег стал одним из способов обеспечить себя физической нагрузкой для похудения.

На первый официальный старт меня подбил приятель, предложил вместе пробежать марафон. Но в результате я побежал, а он – нет. Это был Московский марафон, он дался мне очень тяжело, подготовка была несоизмерима с поставленной задачей. К этому моменту мне было уже 42 года, так что бегом я занялся в позднем возрасте.

В график тренировок сами собой начали укладываться старты. Второй марафон я пробежал в 2006-м в Париже. Он был гораздо более уверенным, я уже лучше понимал, что и как нужно делать. Свой лучший результат на 42,2 км показал в Гамбурге в 2007-м. Тогда получилось уложить все тренировки в несколько весенних месяцев, почти не пропускал занятия, выполнял хорошую работу, это и дало результат.

Вообще, забеги запоминаются, какие-то флешбэки, картинки остаются в памяти, особенно из ультратрейлов в горах.

Мне было интересно тренироваться целенаправленно, и багаж медицинских знаний сильно помогал понять, что и как нужно делать, чтобы бежать дольше и быстрее. Сначала разобрался для себя, а со временем понял, что могу помочь и другим.

«Решил помогать людям бежать»

Весной 2015 года я взялся за тренерскую деятельность, решил помогать людям бежать, ставить технику, готовиться к соревнованиям. Это стало моей основной работой.

Самый первый клиент попал ко мне случайно. Я увидел, что в одной из социальных сетей мой одноклубник ищет тренера для своей жены, которая подписалась на марафон в Москве. Сам он не хотел браться за её тренировки, чтобы не портить отношения в семье. Важным критерием для него была оплата, иначе занятия не будут восприниматься всерьёз. Я вызвался.

Дальше меня позвали читать лекции в один из московских спортивных магазинов, который вёл довольно бурную деятельность в соцсетях. С этих лекций ко мне посыпались вопросы и люди, плюсом сработало сарафанное радио.

Сформировалась группа, кто поверил в меня, и мы начали тренироваться. Постепенно формировалось сообщество: общались, переписывались, создали символику, отправлялись на сборы.

«Жизнь — это череда событий, которые мешают бегать»

Медицинские знания мне очень помогают. Это фундамент, на котором строится всё остальное. Я понимаю, какие мышцы работают, какая происходит биохимия, какие механизмы энергообеспечения включаются при нагрузке, какой интенсивности и как это всё перенести на живого человека для нужного результата.

Есть общие принципы физической тренировки, они одинаковые – независимо от того, о каком спорте идёт речь. Но всё всегда должно быть индивидуально, невозможно двух разных людей тренировать одним и тем же способом с одними и теми же тренировками.

Мне не нравится идея брать 10 человек, даже если это 10 человек одного уровня, и писать им одинаковый план. Так не работает.

Люди разные, и каждый раз надо приспосабливать план к особенностям конкретного человека. Обязательно должна быть нагрузка, которая будет вызывать адаптационные изменения. Если стимул слишком низкий, адаптация не случится. Если стимул избыточный, что-нибудь поломается. Нагрузка должна возрастать постепенно. Надо правильно давать людям время для отдыха. В общем, тут много нюансов, и каждый нужно учитывать.

Фото: Из личного архива Александра Элконина

Когда ко мне приходит клиент, мы обсуждаем его цели, запросы, исходные данные, и я составляю подробный план тренировок. Если подопечный находится в другом городе, отслеживаю выполнение на онлайн-платформе. Мы регулярно созваниваемся, обсуждаем, как проходят занятия, что получилось, а что нет. Но по накатанной никогда ничего не бывает.

Вообще, как очень хорошо сказала моя коллега по медицинской сфере, жизнь — это череда событий, которые мешают бегать.

У меня в приложении на онлайн-платформе есть календарь тренировок: правильно выполненные показываются зелёным цветом, пропущенные – красным, а выполненные с отклонением от плана – жёлтым. Я говорю своим подопечным, что, если вижу хотя бы три четверти зелёных тренировок, меня это устраивает.

В жизни не бывает так, чтобы всё было всегда зелёным.

Потому что люди болеют, у них случаются какие-то форс-мажоры, они меняют работу, меняют место жительства, страну, уезжают в командировки. Это всё приходится учитывать. Это рабочие сложности, и от этого никуда не денешься.

От внешних обстоятельств зависит многое. Когда-то у нас были регулярные встречи, беговые сборы, мы жили в России и ездили тоже по России: в Кисловодск, на Кавказ, в Приэльбрусье и в Дагестан. Когда мы оказались разделены странами, пришлось искать места, где можем встретиться так, чтобы всем было удобно добраться и это не стоило безумных денег. Ездим в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию и Армению и будем продолжать расширять географию. Хочется только сделать сборы регулярнее.

Мы живём в Хайфе, это север Израиля. Здесь есть возможность собираться офлайн. Для группы проходят регулярные занятия по вечерам во вторник и четверг. Иногда мы делимся на подгруппы, потому что приходят люди разного уровня. Один раз в неделю, в субботу рано утром (чтобы не было слишком жарко), мы выходим на бесплатную групповую пробежку, где каждый бежит без тренировочного задания. Мы встречаемся, чтобы пообщаться на бегу в разговорном темпе. Для меня это лёгкая длительная тренировка, но для кого-то это может быть тяжёлая работа.

«Беговые тренировки меняют жизнь»

Формально нас можно назвать клубом, но я бы не сказал, что это именно он в истинном значении. Потому что клуб предполагает какую-то дополнительную активность его членов, а здесь люди, которые живут в разных странах, тренируются с разными целями, и главное, что их объединяет – они все пришли тренироваться ко мне.

Это тренерская группа, это сообщество, и в этом сообществе люди общаются. Но я не контролирую это. Иногда вижу какие-то признаки того, что выстраиваются отношения. Меня это радует.

Чаще всего мы занимаемся асфальтным бегом, он в целом популярнее в мире. Надо сказать, что у меня трейлраннеров, наверное, больше, чем в среднем по больнице. Но и они не отрекаются от бега по асфальту, время от времени выходят и на него.

Я всегда говорю: если вам интересно бегать трейл – добро пожаловать. Для меня это отдельное удовольствие.

Ко мне приходят с совершенно разным набором хотелок. Бывают очень конкретные задачи: человек бьётся несколько лет, но не может выбежать марафон из трёх часов. Недавно ко мне пришёл мужчина, который сказал, что бегал марафон на уровне спортивной элиты своей страны, но это было больше 20 лет назад. Сейчас хочет вернуться в спорт и соревноваться в своей возрастной группе.

Бывают абстрактные цели: люди говорят, что тренируются, но чувствуют нехватку понимания, хотят работать под руководством человека с большими знаниями и опытом. Некоторые даже не участвуют в стартах, они получают удовольствие от процесса, ощущения прогресса — и этого достаточно. Есть даже несколько человек, тренирующихся на протяжении пяти-семи лет, потому что для них это часть образа жизни.

Фото: Из личного архива Александра Элконина

Беговые тренировки действительно меняют жизнь. Можно ожидать, что участники станут здоровее. Хотя гарантий нет – бег, как любой спорт, травмоопасен. Но меняется не только тело. Внутри нашего сообщества образовывались семьи, находились друзья. Просто потому, что люди пересекались на бегу.

Ко мне пришла девушка, потому что увидела такую возможность тренироваться. У неё были нарушения пищевого поведения, она считала, что регулярные занятия спортом помогут справиться. И действительно помогли, она сбросила 27 кг. И жизнь изменилась, поменялось окружение, она отучилась, нашла себя в профессии, построила семью. Насколько в этом «виноват» я – не знаю, но это происходило на моих глазах.

Довольно много людей меняют профессию. Они пришли просто тренироваться, а через несколько лет решили, что тоже хотят быть тренерами по бегу. Часть из них продолжает тренироваться у меня. Но это такой классический вопрос формальной логики.

Парикмахер стрижёт и бреет всех мужчин, которые не бреются сами. Вопрос: кто бреет парикмахера? Вот и у тренера тоже может быть тренер. Это нормально.

«Всё шло само, постепенно»

Над ERA мы работаем вдвоём. Моё дело – тренировки. А социальные сети и техническая часть – это зона моей жены Ольги. Но я никогда не задумывался над тем, чтобы создавать устойчивые проект на многие годы. Всё шло само, постепенно.

Одна из проблем у начинающих тренеров – ожидание быстрого результата. Человек отучился, и дальше ему нужно собрать группу людей, с кем он будет работать. И здесь приходится начинать с минимума, с одного человека, потом будет два, три. И это хорошо, дело начнёт расти потихонечку. Это актуально для всех сфер.

Если человек что-то делает и понимает, что работает в нужном направлении, важно не отвлекаться на мелкие трудности, время от времени препятствующие движению.

Ко мне просто пришли люди, им надо было писать план тренировок, с ними надо было встречаться, делать занятия в группе. Людей становилось больше, пришлось придумывать, как организовать своё время. Потом появилась идея онлайн-ведения, так как с большинством подопечных мы разделены расстоянием. Стали созваниваться, отвечать на вопросы.

Идеи новых форматов возникают сами собой, никто не сидит и не устраивает мозговой штурм. Когда что-то оказывается эффективным и доставляет удовольствие и нам, и участникам, понятно, что это надо продолжать.

«Я кайфую от своей работы»

Одна из наших идей – подкаст «Когда твой тренер – доктор», у него два основных формата. В одном мы сидим на берегу моря или на фоне гор и в стендапе отвечаем на несколько вопросов на одну тему. Эти выпуски идут по 20 минут, можем обсудить, как выбирать кроссовки, как бегать в жару.

Второй вариант подкаста – часовой выпуск. Здесь идёт прямой эфир, мы заранее подбираем тематические вопросы из комментариев в социальных сетях и под подкастами, группируем их. Пока я отвечаю на них, у зрителей есть возможность прямо по ходу дела задавать дополнительные вопросы. Мы отвечаем, особенно если они укладываются в тему. Иногда дополнительные вопросы такие интересные, что приходится жертвовать чем-то из заготовленного, чтобы ответить на вопрос из зала. Уже после эфира запись слегка монтируется и выкладывается на канал.

Фото: Из личного архива Александра Элконина

Люди приходят слушать подкаст и задают вопросы, потому что хотят узнать моё мнение или им нужна какая-то специальная информация, которую я найду быстрее и отфильтрую настоящее знание от шарлатанства.

Я понимаю, что делаю доброе дело и не получаю ни копейки от того, что провёл полтора часа в эфире, но мне это нравится. Я когда-то давным-давно договорился с собой, что не буду делать то, что не доставляет мне удовольствия.

Я кайфую от своей работы, от возможности разбираться в людях, помогать им двигаться, придумывать что-то для каждого своё. Это дало мне огромное количество интересных людей, с кем я регулярно общаюсь.

Не могу сказать, что воспринимаю то, что делаю, как проект. Я этим живу. У проекта есть начало и конец, достижимая цель. А тут в ближайшем будущем конца не предвижу.