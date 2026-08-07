Диета, которая противоречит всем правилам ЗОЖ: как Джейсон Момоа готовился к своим ролям?

Чтобы получить желанную роль в кино, многим актёрам приходится сбрасывать или набирать вес. Большинство из них сидит на изнуряющих диетах, отказывает себе в любимых блюдах, тренируется до седьмого пота, прибегает к помощи диетологов и врачей. Но бывают и другие случаи. Актёр Джейсон Момоа, а точнее, его персонаж Кхал Дрого стал одним из самых узнаваемых в «Игре престолов», и во многом благодаря калорийному рациону.

Именно пицца, стейк и газированные напитки помогли ему набрать качественную массу для роли, а позже ему пришлось повторить свою диету, но уже для того, чтобы перевоплотиться в Аквамена. Кому такое питание может подойти, разберёмся в материале.

Диета Кхала Дрого

Джейсон Момоа успешно прошёл кастинг на роль вождя дотракийцев в популярном сериале. Однако перед началом съёмок продюсеры решили, что его физические данные не соответствуют визуальному замыслу роли. Рост Джейсона – 193 см, но этого оказалось недостаточно, чтобы образ вождя был внушительным. Чтобы соответствовать представлениям продюсеров о персонаже, Момоа пришлось набирать и чистую массу, и объёмы.

В течение пяти месяцев перед съёмками первого сезона сериала он интенсивно тренировался в тренажёрном зале, набирая сухие мышцы, а после начал наращивать массу. Сам Джейсон заявлял, что он ест всё подряд, в особенности пиццу и стейки. Однако даже изобильная на первый взгляд диета строго контролировалась. Рассмотрим принципы его питания:

актёр питался строго каждые два часа. В среднем это семь-восемь раз в день;

на завтрак он съедал два яйца и большое количество куриной грудки, каждый последующий приём пищи также предполагал приличную порцию курицы и других белковых продуктов;

в дневной рацион входило как минимум 4 л воды;

поверх курицы и яиц актёр ел большое количество пиццы, стейков и пил газированные напитки.

Фото: из личного архива Джейсона Момоа

В бодибилдинге такой подход к питанию называется «грязным массонабором». При интенсивных тренировках мышцы забирают избыток калорий из чего угодно, в том числе из пиццы. То есть основной рацион (яйца и грудка) давал базу для роста чистой мышечной массы, а всё остальное, что Джейсон ел поверх, помогало усиленно наращивать объёмы и в том числе небольшое количество жира.

Такая диета дала свои результаты. К началу съёмок Момоа перестал влезать в вещи из собственного гардероба, а к моменту фотосессии после окончания первого сезона ему пришлось сбросить более 13 кг.

Диета Аквамена

Через пять лет после смерти персонажа Кхала Дрого Джейсон Момоа перевоплотился в Аквамена. Несмотря на то что актёру снова пришлось набирать вес, в этот раз его подход к массонабору изменился кардинально.

Подготовку к роли супергероя проводил тренер Стюарт Уолтон, а его принципами питания были баланс и удовольствие от еды. То есть хаотичный режим «есть всё подряд» ушёл на задний план. По заметкам Уолтона, меню Аквамена включало:

завтрак — тост с арахисовой пастой и мёдом, небольшие порции арбуза и черники;

обед — курица и сашими премиального качества;

Фото: из личного архива Джейсона Момоа

полдник — сэндвичи с арахисовой пастой и мёдом, а также фрукты и большое количество клетчатки;

ужин — стейк и гавайский тунец.

Одним из принципов было подавать углеводы в первой половине дня, что должно было обеспечить энергию на тренировках. Вечерние приёмы пищи делали более белковыми, чтобы помочь мышцам быстрее восстановиться.

Как мы видим, стейки остались и здесь, но исчезла пицца. Потому что по большей части именно она помогает наращивать жир. При этом Момоа питался всего четыре раза в день. По словам актёра, его тело склонно к накоплению жира, а для роли Аквамена переедать было нельзя.

Сколько калорий в день потреблял Джейсон Момоа для разных ролей?

Точное меню с указанием пропорций блюд никогда не публиковалось. Примерную калорийность можно оценить по его росту, весу, тренировкам и изменениям формы.

Кхал Дрого

Во время подготовки к роли Момоа при росте 193 см весил примерно 105-110 кг. При ежедневных силовых тренировках и съёмках его суточные энергозатраты составляли около 3800 ккал. По словам актёра, после окончания съёмок он позволил себе расслабиться, а затем за две недели сбросил около 13,5 кг перед фотосессией. Но такие изменения почти никогда не означают потерю только жира. Значительная часть — это вода, особенно после возврата к строгому режиму питания.

Фото: из личного архива Джейсона Момоа

Основная прибавка веса произошла за 2,5 месяца. Примерная калорийность рациона составляла 4500-5500 ккал в день, а средний профицит мог составлять около 1200 ккал в сутки. Проще говоря, ежедневно он съедал примерно на одну-две полноценные порции еды больше, чем требовалось организму.

Аквамен

Здесь задача заключалась не в том, чтобы просто набрать вес. Нужно было увеличить мышечную массу и сохранить рельеф. Обычно для такой цели используют умеренный профицит — 300-500 ккал в сутки. При энергозатратах Момоа это соответствует рациону примерно 4000-4200 ккал в день. Такой подход полностью соответствует современным принципам спортивного питания. В нём:

небольшой избыток калорий;

достаточное количество белка;

качественные источники углеводов и жиров;

регулярные силовые тренировки.

Именно тренировки определяют, куда пойдут лишние калории — в мышцы или в жировые запасы.

Кому подойдёт такое питание?

300 ккал профицита в день достаточно для роста мышц, если у вас сбалансированное меню. Обычно спортивные нутрициологи рекомендуют делить суточный калораж так: 30/20/50. Предположим, вы съедаете 3000 ккал в день:

половина – углеводы. То есть на них приходится 1500 ккал. 1 г углеводов = 4 ккал. То есть для такого количества нужно съедать 375 г углеводов в день;

треть – протеин. Здесь тоже 1 г = 4 ккал. 1000 ккал = 250 (!) г белка;

Фото: из личного архива Джейсона Момоа

остальная часть – жиры. В 1 г жира содержится 9 ккал. Остаётся свободных 500 ккал, а это 55-56 г жиров.

Для мужчины, который занимается силовыми видами спорта и весит 90 кг, указанные показатели – норма. Однако тем, кто весит больше или меньше, не особо активен, всё надо пересчитывать. Поэтому диета подходит для использования в повседневной жизни, но при качественных расчётах.

Галина Плотникова психолог, нутрициолог «Большое количество пиццы, жирной еды и газированных напитков, в частности пива, которое любит актёр, создаёт лишнюю нагрузку на пищеварительную систему и затрудняет контроль веса».

Не стоит забывать и том, что после роли Кхала Джейсон вернулся к своему исходному весу, причём экстренно – за две недели. Подобные экстремальные изменения массы тела допустимы исключительно под наблюдением врачей. То, что для актёра — рабочая задача, для обычного человека — серьёзный риск для здоровья.