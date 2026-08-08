Гастрономический забег RUN & EAT. Как пройдёт «вкусный» старт?

Бег — это не только весело, но и вкусно. Именно такая концепция у старта, который совсем скоро пройдёт на Поклонной горе. Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT предлагает преодолеть дистанцию 5 км или 10 км, насладиться концертом и даже поучаствовать в чемпионате по поеданию хинкали. Рассказываем больше об интересном событии.

О чём расскажем:

О старте

Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT за свою историю объединил более 29 000 участников из 350 городов и 68 регионов России. В 2026 году он вновь пройдёт в Парке Победы на Поклонной горе.

Территория стартового городка будет оборудована не только для участников забега, но и для гостей. Здесь пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы и множество других активностей.

Слово «благотворительный» не просто так стоит в названии. Каждый бегун делает свой вклад, ведь собранные средства будут направлены на организацию и проведение образовательного форума «Другая школа» для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России.

Фото: fondhappy.ru

Расписание

Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT пройдёт в воскресенье, 16 августа. Стартовые пакеты будут выдавать три предшествующих дня.

Где и когда получить стартовый пакет?

13 августа, с 14:00 до 20:00. Отель «Лесная Сафмар», первый этаж, зал «Москва».

14 августа, с 12:00 до 20:00. Отель «Лесная Сафмар», первый этаж, зал «Москва».

15 августа, с 13:00 до 16:00. Парк Победы на Поклонной горе.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности и оригинал медицинской справки. Участники младше 18 лет должны предоставить разрешение от родителей.

Воскресенье, 16 августа:

10:00 — открытие стартового городка;

10:50 — разминка для детей перед сценой;

11:00 — построение детей на старт, выступление natta;

11:10 — старт детского забега на 500 м;

11:30 — старт детского забега на 1 км;

11:55 — выступление грузинской группы «Имерули»;

12:10 — чемпионат по поеданию хинкали;

12:55 — диджей-сет;

13:20 — торжественное открытие;

13:30 — разминка для участников старта;

13:50 — построение участников в стартовом коридоре;

14:00 — старт забегов на 5 км и 10 км;

14:40 — чемпионат по поеданию хинкали;

15:10 — церемония награждения;

15:40 — автерпати;

16:30 — окончание бегового события.

Фото: fondhappy.ru

Дистанции и маршруты

Стартово-финишный городок расположится в Парке Победы на Поклонной горе. Это шоссейный старт, атлетам предстоит бежать по плоскому асфальтному покрытию, без резких перепадов высоты, а значит, можно комфортно набирать скорость или принимать участие всей семьёй. Выходить на дистанцию можно не только индивидуально, но и в составе корпоративной команды.

Дистанция Лимит времени Возраст участников Детская, 500 м 15 минут от 4 до 6 лет Детская, 1 км 20 минут от 7 до 13 лет 5 км 1 час от 14 лет и старше 10 км 2 часа от 16 лет и старше

Возраст участника определяется по количеству полных лет на день проведения старта.

Фото: fondhappy.ru

Награждение

Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, получит памятную медаль с символикой забега. На забегах на 5 км и 10 км пройдёт награждение с первого по третье места в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин.

Фото: fondhappy.ru

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