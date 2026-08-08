Гастрономический забег RUN & EAT. Как пройдёт «вкусный» старт?

Бег — это не только весело, но и вкусно. Именно такая концепция у старта, который совсем скоро пройдёт на Поклонной горе. Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT предлагает преодолеть дистанцию 5 км или 10 км, насладиться концертом и даже поучаствовать в чемпионате по поеданию хинкали. Рассказываем больше об интересном событии.
О чём расскажем:
О старте
Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT за свою историю объединил более 29 000 участников из 350 городов и 68 регионов России. В 2026 году он вновь пройдёт в Парке Победы на Поклонной горе.
Территория стартового городка будет оборудована не только для участников забега, но и для гостей. Здесь пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы и множество других активностей.
Слово «благотворительный» не просто так стоит в названии. Каждый бегун делает свой вклад, ведь собранные средства будут направлены на организацию и проведение образовательного форума «Другая школа» для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России.
Фото: fondhappy.ru
Расписание
Благотворительный гастрономический забег RUN & EAT пройдёт в воскресенье, 16 августа. Стартовые пакеты будут выдавать три предшествующих дня.
Где и когда получить стартовый пакет?
- 13 августа, с 14:00 до 20:00. Отель «Лесная Сафмар», первый этаж, зал «Москва».
- 14 августа, с 12:00 до 20:00. Отель «Лесная Сафмар», первый этаж, зал «Москва».
- 15 августа, с 13:00 до 16:00. Парк Победы на Поклонной горе.
Воскресенье, 16 августа:
- 10:00 — открытие стартового городка;
- 10:50 — разминка для детей перед сценой;
- 11:00 — построение детей на старт, выступление natta;
- 11:10 — старт детского забега на 500 м;
- 11:30 — старт детского забега на 1 км;
- 11:55 — выступление грузинской группы «Имерули»;
- 12:10 — чемпионат по поеданию хинкали;
- 12:55 — диджей-сет;
- 13:20 — торжественное открытие;
- 13:30 — разминка для участников старта;
- 13:50 — построение участников в стартовом коридоре;
- 14:00 — старт забегов на 5 км и 10 км;
- 14:40 — чемпионат по поеданию хинкали;
- 15:10 — церемония награждения;
- 15:40 — автерпати;
- 16:30 — окончание бегового события.
Фото: fondhappy.ru
Дистанции и маршруты
Стартово-финишный городок расположится в Парке Победы на Поклонной горе. Это шоссейный старт, атлетам предстоит бежать по плоскому асфальтному покрытию, без резких перепадов высоты, а значит, можно комфортно набирать скорость или принимать участие всей семьёй. Выходить на дистанцию можно не только индивидуально, но и в составе корпоративной команды.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|Детская, 500 м
|15 минут
|от 4 до 6 лет
|Детская, 1 км
|20 минут
|от 7 до 13 лет
|5 км
|1 час
|от 14 лет и старше
|10 км
|2 часа
|от 16 лет и старше
Фото: fondhappy.ru
Награждение
Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, получит памятную медаль с символикой забега. На забегах на 5 км и 10 км пройдёт награждение с первого по третье места в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин.
Фото: fondhappy.ru
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