Зелёный эликсир молодости: что произойдёт с организмом и кожей, если пить сок петрушки?

Роль петрушки давно вышла за рамки банальной сервировки и украшения салатов. Растение рекомендуют регулярно употреблять в пищу, а его концентрированный сок стал востребованным компонентом утренних зелёных коктейлей. Ценность этой зелени обусловлена богатым биохимическим составом с высокой концентрацией витаминов и минеральных веществ.

Лана Леонова системный нутрициолог Dietology.live, консультант по коррекции пищевого поведения «Расскажу про питательную ценность сока петрушки».

О чём расскажем:

Питательная ценность сока петрушки

В соке содержится куда более концентрированное количество полезных веществ, чем в листьях. Сок легко добавить не только в блюда, но и в напитки. Однако пить его в чистом виде не стоит. Помимо слишком специфического вкуса, в нём есть слишком активных веществ, которые могут нанести вред. Жидкий концентрат содержит:

витамины C и К;

бета-каротин и фолаты;

калий, кальций, магний и железо.

Богатый состав делает этот сок отличным источником ценных нутриентов. Однако он служит лишь полезным бонусом к рациону и не способен заменить полноценное, сбалансированное питание.

Фото: istockphoto.com/iweta0077

Также в составе есть флавоноиды и каротиноиды – природные соединения, которые помогают защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, связано с более низким риском развития некоторых хронических заболеваний.

КБЖУ сока петрушки (на 100 мл): калорийность — 35, белки — 2,9 г, жиры — 0,5 г, углеводы — 4,8 г. Показатели верны для чистого концентрата (без сахара, соли и иных добавок).

Польза сока петрушки для здоровья

Благодаря такому богатому составу, напиток оказывает мощный оздоровительный эффект на весь организм.

Улучшение пищеварения. Небольшое количество сока помогает выделять пищеварительный сок, что хорошо сказывается на работе желудка.

Поддержка иммунной системы. Высокое содержание витамина C важно для нормальной работы иммунитета.

Антиоксидантные свойства. Флавоноиды и каротиноиды помогают организму бороться с окислительным стрессом — процессом, который ускоряет старение клеток и связан с развитием многих заболеваний.

Выведение токсинов из организма. Этот вид пользы – спорный. Основную работу по очищению организма выполняют печень и почки. Но сок зелени способен немного улучшать их работу за счёт наличия витаминов в своём составе.

Фото: istockphoto.com/LindasPhotography

Своим статусом «очищающего средства» петрушка обязана лёгкому диуретическому (мочегонному) свойству. Стимулируя выведение избытка жидкости, она часто преподносится как продукт для экспресс-похудения и детоксикации. Однако стоит помнить, что концепция «очищения от шлаков» научно несостоятельна. В организме нет подобных накоплений, а естественная система фильтрации человека успешно работает самостоятельно, не нуждаясь в сторонних стимуляторах.

Как приготовить сок петрушки?

Ни в магазинах, ни на маркетплейсах такой напиток в готовом виде не встречается. Это связано с тем, что у него слишком короткий срок хранения и употреблять его нужно максимально свежим. Поэтому готовить нужно в домашних условиях.

Выбираем зелень. В напиток должны идти только ярко-зелёные листья без признаков увядания или желтизны. У петрушки не должно быть никаких посторонних запахов. Перед приготовлением зелень нужно промыть под проточной водой.

Отжим. Здесь есть два варианта. Соковыжималка – лучший аппарат для приготовления. С её помощью может получиться куда больше готового продукта, но есть она не у всех. Второй вариант – блендер. Для увеличения объёма к листьям нужно добавить немного воды (100 мл на большой пучок листьев). Если используете последнее, после отжима смесь нужно процедить через марлю или мелкое сито.

Добавки (по желанию). Из-за насыщенного вкуса сок петрушки редко употребляют в самостоятельном виде. Для вкусовой гармонии напиток смешивают с яблочным соком, огурцом, сельдереем, лимонным соком, шпинатом или киви.

Использование добавок не только обогащает вкус напитка, но и повышает его питательную ценность. Важно отметить: сок необязательно выжимать только из листьев — петрушку можно использовать целиком, вместе со стеблями. Оставшийся после отжима жмых не стоит выбрасывать, ведь он отлично подходит для приготовления домашних косметических масок.

Рецепты с соком петрушки

Освежающий коктейль

Фото: istockphoto.com/Esin Deniz

Обладает лёгкой кислинкой, идеален в жаркую погоду или после тренировки.

Время приготовления: 5 минут

Количество порций: 1

Калорийность: около 45 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 0,3 г

Углеводы: 9 г

Список ингредиентов:

свежая петрушка — 50 г;

огурец — 1 шт.;

сок — ½ лимона;

вода — 150 мл.

Способ приготовления

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. При желании процедите напиток через сито и подавайте сразу после приготовления.

Смузи с петрушкой и яблоком

Фото: istockphoto.com/MARCELOKRELLING

Напиток с приятным фруктовым вкусом, помогает увеличить количество зелени в рационе.

Время приготовления: 5 минут

Количество порций: 1

Калорийность: около 120 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 0,5 г

Углеводы: 29 г

Список ингредиентов:

зелёное яблоко — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

свежая петрушка — 30 г;

вода — 200 мл.

Способ приготовления

Очистите и покрошите фрукты, все ингредиенты поместите в блендер. Взбивайте до получения однородного состава и пейте сразу.

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Сок петрушки используют не только для приготовления напитков. Его добавляют в заправки для овощных салатов, соусы и маринады для мяса, а также в холодные супы, где он придаёт блюдам свежий травянистый вкус. Например, несколько ложек сока можно смешать с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем — получится лёгкая заправка для овощных салатов. Чтобы сделать вкус любого блюда более ярким обычно достаточно 1–2 ст. л. сока.

Вред и потенциальные противопоказания

Аллергия на петрушку встречается редко. Но, если после употребления появились зуд, сыпь, отёк или другие признаки аллергической реакции, продукт следует исключить из рациона. Концентрированный сок петрушки в больших количествах не рекомендован, так как:

из-за высокого содержания биологически активных веществ он может вызывать изжогу, боли в животе или тошноту;

зелень содержит много витамина K, поэтому не подходит людям, принимающим антикоагулянты;

в составе растения есть вещества, которые стимулирую сокращение гладкой мускулатуры, поэтому продукт не следует употреблять беременным.

Фото: istockphoto.com/Artico

Во время грудного вскармливания умеренное употребление напитка считается допустимым. Однако стоит наблюдать за индивидуальной переносимостью продукта у матери и ребёнка.

Польза сока петрушки для кожи лица

Концентрат идёт не только в пищу. Его часто используют в домашнем уходе за кожей. Охлаждённый сок или измельчённая свежая петрушка могут временно освежать кожу и уменьшать отёчность. Самый простой способ:

смешать измельчённую петрушку с натуральным йогуртом или сметаной;

нанести на очищенную кожу на 10–15 минут;

подождать, а затем смыть прохладной водой.

Фото: istockphoto.com/Voyagerix

Перед первым применением стоит провести тест на небольшом участке кожи, чтобы исключить аллергию. Если есть раздражение, повреждения кожи или хронические дерматологические заболевания, лучше отказаться от домашних средств и подобрать уход вместе с врачом-дерматологом.

Сок петрушки можно использовать как дополнение к овощным коктейлям, смузи или домашним заправкам. Небольшого количества (30–50 мл концентрата) в составе напитка вполне достаточно. Cам по себе он не принесёт пользы, если рацион не полноценный. Для организма важно разнообразное питание, в котором ежедневно присутствуют овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые продукты, источники белка и полезных жиров.

Источники

Фарзаеи М. Х., Аббасабади З. Петрушка: обзор этнофармакологии, фитохимического состава и биологической активности // Journal of Traditional Chinese Medicine. — 2013. — Т. 33, № 6. — С. 815–826.

Эпифанио Н. М., дос Сантос К. Ф. и др. Химический состав и антиоксидантная активность водного экстракта петрушки (Petroselinum crispum) // Food & Function. — 2020. — Т. 11. — С. 5346–5356.

Бахрамсолтани Р., Рахими Р. Петрушка (Petroselinum crispum): современный обзор традиционного применения, фитохимического состава и фармакологических свойств // Journal of Agricultural and Food Chemistry. — 2024. — Т. 72, № 2. — С. 956–972.