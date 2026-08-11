Зелёный эликсир молодости: что произойдёт с организмом и кожей, если пить сок петрушки?

Роль петрушки давно вышла за рамки банальной сервировки и украшения салатов. Растение рекомендуют регулярно употреблять в пищу, а его концентрированный сок стал востребованным компонентом утренних зелёных коктейлей. Ценность этой зелени обусловлена богатым биохимическим составом с высокой концентрацией витаминов и минеральных веществ.
«Расскажу про питательную ценность сока петрушки».
О чём расскажем:
- Питательная ценность сока петрушки
- Польза сока петрушки для здоровья
- Как приготовить сок петрушки?
- Рецепты с соком петрушки
- Вред и потенциальные противопоказания
- Польза сока петрушки для кожи лица
Питательная ценность сока петрушки
В соке содержится куда более концентрированное количество полезных веществ, чем в листьях. Сок легко добавить не только в блюда, но и в напитки. Однако пить его в чистом виде не стоит. Помимо слишком специфического вкуса, в нём есть слишком активных веществ, которые могут нанести вред. Жидкий концентрат содержит:
- витамины C и К;
- бета-каротин и фолаты;
- калий, кальций, магний и железо.
Богатый состав делает этот сок отличным источником ценных нутриентов. Однако он служит лишь полезным бонусом к рациону и не способен заменить полноценное, сбалансированное питание.
Фото: istockphoto.com/iweta0077
Также в составе есть флавоноиды и каротиноиды – природные соединения, которые помогают защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, связано с более низким риском развития некоторых хронических заболеваний.
КБЖУ сока петрушки (на 100 мл): калорийность — 35, белки — 2,9 г, жиры — 0,5 г, углеводы — 4,8 г. Показатели верны для чистого концентрата (без сахара, соли и иных добавок).
Польза сока петрушки для здоровья
Благодаря такому богатому составу, напиток оказывает мощный оздоровительный эффект на весь организм.
- Улучшение пищеварения. Небольшое количество сока помогает выделять пищеварительный сок, что хорошо сказывается на работе желудка.
- Поддержка иммунной системы. Высокое содержание витамина C важно для нормальной работы иммунитета.
- Антиоксидантные свойства. Флавоноиды и каротиноиды помогают организму бороться с окислительным стрессом — процессом, который ускоряет старение клеток и связан с развитием многих заболеваний.
- Выведение токсинов из организма. Этот вид пользы – спорный. Основную работу по очищению организма выполняют печень и почки. Но сок зелени способен немного улучшать их работу за счёт наличия витаминов в своём составе.
Фото: istockphoto.com/LindasPhotography
Своим статусом «очищающего средства» петрушка обязана лёгкому диуретическому (мочегонному) свойству. Стимулируя выведение избытка жидкости, она часто преподносится как продукт для экспресс-похудения и детоксикации. Однако стоит помнить, что концепция «очищения от шлаков» научно несостоятельна. В организме нет подобных накоплений, а естественная система фильтрации человека успешно работает самостоятельно, не нуждаясь в сторонних стимуляторах.
Как приготовить сок петрушки?
Ни в магазинах, ни на маркетплейсах такой напиток в готовом виде не встречается. Это связано с тем, что у него слишком короткий срок хранения и употреблять его нужно максимально свежим. Поэтому готовить нужно в домашних условиях.
- Выбираем зелень. В напиток должны идти только ярко-зелёные листья без признаков увядания или желтизны. У петрушки не должно быть никаких посторонних запахов. Перед приготовлением зелень нужно промыть под проточной водой.
- Отжим. Здесь есть два варианта. Соковыжималка – лучший аппарат для приготовления. С её помощью может получиться куда больше готового продукта, но есть она не у всех. Второй вариант – блендер. Для увеличения объёма к листьям нужно добавить немного воды (100 мл на большой пучок листьев). Если используете последнее, после отжима смесь нужно процедить через марлю или мелкое сито.
- Добавки (по желанию). Из-за насыщенного вкуса сок петрушки редко употребляют в самостоятельном виде. Для вкусовой гармонии напиток смешивают с яблочным соком, огурцом, сельдереем, лимонным соком, шпинатом или киви.
Использование добавок не только обогащает вкус напитка, но и повышает его питательную ценность. Важно отметить: сок необязательно выжимать только из листьев — петрушку можно использовать целиком, вместе со стеблями. Оставшийся после отжима жмых не стоит выбрасывать, ведь он отлично подходит для приготовления домашних косметических масок.
Рецепты с соком петрушки
Освежающий коктейль
Фото: istockphoto.com/Esin Deniz
Обладает лёгкой кислинкой, идеален в жаркую погоду или после тренировки.
Время приготовления: 5 минут
Количество порций: 1
Калорийность: около 45 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 0,3 г
Углеводы: 9 г
Список ингредиентов:
- свежая петрушка — 50 г;
- огурец — 1 шт.;
- сок — ½ лимона;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. При желании процедите напиток через сито и подавайте сразу после приготовления.
Смузи с петрушкой и яблоком
Фото: istockphoto.com/MARCELOKRELLING
Напиток с приятным фруктовым вкусом, помогает увеличить количество зелени в рационе.
Время приготовления: 5 минут
Количество порций: 1
Калорийность: около 120 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 0,5 г
Углеводы: 29 г
Список ингредиентов:
- зелёное яблоко — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- свежая петрушка — 30 г;
- вода — 200 мл.
Способ приготовления
Очистите и покрошите фрукты, все ингредиенты поместите в блендер. Взбивайте до получения однородного состава и пейте сразу.
Фото: istockphoto.com/ilona titova
Сок петрушки используют не только для приготовления напитков. Его добавляют в заправки для овощных салатов, соусы и маринады для мяса, а также в холодные супы, где он придаёт блюдам свежий травянистый вкус. Например, несколько ложек сока можно смешать с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем — получится лёгкая заправка для овощных салатов. Чтобы сделать вкус любого блюда более ярким обычно достаточно 1–2 ст. л. сока.
Вред и потенциальные противопоказания
Аллергия на петрушку встречается редко. Но, если после употребления появились зуд, сыпь, отёк или другие признаки аллергической реакции, продукт следует исключить из рациона. Концентрированный сок петрушки в больших количествах не рекомендован, так как:
- из-за высокого содержания биологически активных веществ он может вызывать изжогу, боли в животе или тошноту;
- зелень содержит много витамина K, поэтому не подходит людям, принимающим антикоагулянты;
- в составе растения есть вещества, которые стимулирую сокращение гладкой мускулатуры, поэтому продукт не следует употреблять беременным.
Фото: istockphoto.com/Artico
Во время грудного вскармливания умеренное употребление напитка считается допустимым. Однако стоит наблюдать за индивидуальной переносимостью продукта у матери и ребёнка.
Польза сока петрушки для кожи лица
Концентрат идёт не только в пищу. Его часто используют в домашнем уходе за кожей. Охлаждённый сок или измельчённая свежая петрушка могут временно освежать кожу и уменьшать отёчность. Самый простой способ:
- смешать измельчённую петрушку с натуральным йогуртом или сметаной;
- нанести на очищенную кожу на 10–15 минут;
- подождать, а затем смыть прохладной водой.
Фото: istockphoto.com/Voyagerix
Перед первым применением стоит провести тест на небольшом участке кожи, чтобы исключить аллергию. Если есть раздражение, повреждения кожи или хронические дерматологические заболевания, лучше отказаться от домашних средств и подобрать уход вместе с врачом-дерматологом.
Сок петрушки можно использовать как дополнение к овощным коктейлям, смузи или домашним заправкам. Небольшого количества (30–50 мл концентрата) в составе напитка вполне достаточно. Cам по себе он не принесёт пользы, если рацион не полноценный. Для организма важно разнообразное питание, в котором ежедневно присутствуют овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые продукты, источники белка и полезных жиров.
Источники
- Фарзаеи М. Х., Аббасабади З. Петрушка: обзор этнофармакологии, фитохимического состава и биологической активности // Journal of Traditional Chinese Medicine. — 2013. — Т. 33, № 6. — С. 815–826.
- Эпифанио Н. М., дос Сантос К. Ф. и др. Химический состав и антиоксидантная активность водного экстракта петрушки (Petroselinum crispum) // Food & Function. — 2020. — Т. 11. — С. 5346–5356.
- Бахрамсолтани Р., Рахими Р. Петрушка (Petroselinum crispum): современный обзор традиционного применения, фитохимического состава и фармакологических свойств // Journal of Agricultural and Food Chemistry. — 2024. — Т. 72, № 2. — С. 956–972.