Арбузный сэндвич: как приготовить трендовый бутерброд и в чём его польза?

Этим летом в соцсетях завирусился необычный формат перекуса: вместо привычных ломтиков хлеба — толстые квадратные куски арбуза, а между ними — что угодно, от сыра с базиликом до солёных огурцов и мёда. Разбираемся, что это за новинка, откуда она взялась, чем полезна и как приготовить блюдо.

Как появился арбузный сэндвич?

Тренд стал набирать обороты в одной из иностранных соцсетей в июне 2026 года. Найти интересные рецепты и подсказки по приготовлению блюда до сих пор можно по хэштегу #watermelonsandwich. Широкую популярность продукт приобрёл не сразу. Массовым он стал после того, как музыкант Бенни Бланко приготовил такой сэндвич для своей девушки Селены Гомес и опубликовал соответствующий пост. Его рецепт найдёте далее в статье.

Фото: istockphoto.com/Rimma_Bondarenko

Сегодня пользователи придумывают десятки новых вариаций на любой вкус — от сладких до кислых, острых и даже горьких. В целом, главное отличие этого сэндвича от обычного – арбуз вместо хлеба. Рассмотрим, какую пользу для организма оказывает замена только одного ингредиента.

Чем полезен такой сэндвич?

Если классический бутерброд содержит большое количество рафинированных углеводов (за счёт хлеба), то здесь они заменяются ягодой, которая на 92% состоит из воды. То есть – поели и попили одновременно, что особенно актуально летом, после прогулки или тренировки. Несмотря на низкую калорийность (около 30 ккал на 100 г), арбуз нельзя назвать «пустым». В его составе:

небольшое количество электролитов, прежде всего калия, который участвует в поддержании водно-солевого баланса и нормальной работе мышц;

очень много ликопина — пигмента, который потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном поступлении с пищей;

аминокислота L-цитруллин – способствует расслаблению стенок сосудов, улучшению их эластичности и кровотока;

витамин C, необходимый для нормальной работы иммунной системы, синтеза коллагена и защиты клеток от свободных радикалов;

витамин A в виде каротиноидов, важных для здоровья кожи и зрения.

Фото: istockphoto.com/Anna_Shepulova

Регулярное употребление арбуза способствует умеренному снижению артериального давления и улучшению состояния сосудов. Замена хлеба арбузом снижает количество углеводов в блюде. За счёт белковой начинки (например, курицы, индейки, творожного сыра или нежирной моцареллы) перекус остаётся достаточно сытным. Большой объём ягоды, высокое содержание воды и белок вместе помогают быстрее почувствовать насыщение без ощущения тяжести.

Важно! Положительные влияние такого сэндвича на 95% зависят от начинки. Если добавить большое количество жирных соусов, плавленого сыра или бекона, то вреда будет больше, чем пользы.

Рецепты сэндвича с арбузом

Фото: istockphoto.com/MarynaVoronova

Разберём три варианта, включающих как классику, так и версии пользователей соцсетей. КБЖУ в каждом рецепте указаны на одну порцию.

Классический

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 2

Калорийность: 280 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 20 г.

Ингредиенты:

арбуз — 2 толстых квадратных ломтя (примерно по 150 г);

моцарелла — 100 г;

помидор — 1 шт.;

свежий базилик — несколько листьев;

бальзамический соус — по вкусу;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Ломти арбуза промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний сок, нарежьте моцареллу и помидор ломтиками.

Фото: istockphoto.com/agrobacter

2. На один ломоть арбуза выложите моцареллу, затем помидор и листья базилика.

3. Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим соусом, посолите и поперчите.

4. Накройте вторым ломтём арбуза и сразу подавайте.

ПП-сэндвич с фетой и мятой

Фото: istockphoto.com/alisafarov

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 2

Калорийность: 240 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 18 г.

Ингредиенты:

арбуз — 2 толстых ломтя;

сыр фета — 80 г;

свежая мята — несколько листьев;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

1. Уберите влагу из арбуза бумажным полотенцем, нарежьте фету тонкими пластинами или раскрошите её.

Фото: istockphoto.com/gbh007

2. Выложите сыр на ломоть арбуза, добавьте листья мяты, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.

3. Накройте вторым ломтём арбуза и подавайте к столу.

Сэндвич с арбузом, ветчиной и острым мёдом

Фото: istockphoto.com/Adriana Duduleanu

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 2

Калорийность: 310 ккал

Белки: 15 г

Жиры: 17 г

Углеводы: 24 г.

Ингредиенты:

арбуз — 2 толстых ломтя;

прошутто или другая тонко нарезанная ветчина — 60 г;

мягкий сыр (буррата или аналогичный) — 30 г;

острый мёд — 1–2 ч. л.;

маринованный огурец — 2–3 тонких ломтика.

Способ приготовления

1. Точно так же убираем лишний сок из арбуза, на один ломоть выкладываем ветчину, слайсы сыра и тонко нарезанный маринованный огурец.

Фото: istockphoto.com/olgakr

2. Сверху всё полейте небольшим количеством острого мёда, накройте вторым ломтём.

Всем ли подходит такой сэндвич?

Александр Сидоров тренер по футболу, силовым тренировкам, фитнес-эксперт, нутрициолог «Арбуз содержит довольно много быстрых сахаров, поэтому людям с диабетом или преддиабетным состоянием нужно контролировать его количество в рационе. Обязательно сочетайте его с белком и жирами, как в рецептах выше, — это уменьшает скачки глюкозы в крови».

Несмотря на лёгкость блюда, у него есть свои ограничения. Дополнительно:

из-за высокого содержания калия арбуз с осторожностью стоит есть людям с заболеваниями почек;

ягода может привести к вздутию и дискомфорту в желудке, если у вас есть синдром раздражённого кишечника;

слишком солёные и острые начинки вредят ЖКТ и сосудам, а также плохо сказываются на работе сосудов.

Фото: istockphoto.com/Louno_M

В летнее время арбузный сэндвич – действительно хороший перекус. Он освежает, насыщает, при этом не создаёт тяжести в желудке. Но нельзя забывать о том, что углеводы, от которых мы пытаемся избавиться, тоже важны. Если летом вам совсем не хочется есть каши, делайте смузи с овсяными хлопьями или потребляйте больше клетчатки из фруктов и овощей. Экспериментируйте с начинками и ищите свою версию трендового рецепта!