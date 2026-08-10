«Гонка Героев» в Казани: особенности экстремального забега в 2026 году

Рукоходы, траншеи, рвы, окопы и барьеры — 25 препятствий разной сложности ждут участников на трассе забега «Гонка Героев» в Иннополисе. В эту субботу атлеты проверят не только силу и скорость, но и выносливость, смекалку и смелость. Рассказываем больше про старт недалеко от столицы Татарстана.

О чём расскажем:

О старте

«Гонка Героев» – флагманский проект команды «Лиги Героев». Ежегодно на старт выходят тысячи человек. В каждом городе полоса препятствий разная, но неизменным остаётся уровень сложности. Уже 15 августа тысячи атлетов выйдут на трассу в Иннополисе, чтобы проверить свои силы и преодолеть страхи.

Принять участие можно с любым уровнем подготовки, опытные инструкторы проведут разминку, объяснят правила и будут сопровождать на старте. Участники массового старта могут попросить помощи с преодолением барьера или же пропустить испытание. Эта опция не доступна участникам чемпионатов.

В стартовом городке будут душ, точки питания, освежения, раздевалки и камеры хранения. Также будет дежурить бригада скорой помощи.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Расписание

«Гонка Героев» в Иннополисе состоится 15 августа. Подробности времени стартов разных категорий участников — в программе мероприятия.

15 августа, суббота

Расписание регистрации:

7:30-9:00 – регистрация участников чемпионатов (PRO, AGE, всероссийские соревнования);

8:30-9:30 – регистрация участников массового старта;

10:00-14:00 – регистрация участников корпоративных команд;

13:00-19:00 – регистрация команд.

Расписание стартов:

8:00 – открытие фан-зоны;

8:50 – первая разминка;

9:00 – старт всероссийских соревнований;

9:05 – старт участников чемпионата PRO;

9:10 – старт участников чемпионата AGE 18-29;

9:15 – старт участников чемпионата AGE 30-34;

9:20 – старт участников чемпионата AGE 35-39;

9:25 – старт участников чемпионата AGE 40+;

9:30 – вторая разминка;

9:40-10:40 – массовый старт;

10:50 – третья разминка;

11:00-12:59 – старт участников корпоративных команд;

13:00-13:30 – награждение чемпионатов PRO и AGE;

13:55 – четвёртая разминка;

14:00-14:12 – старт участников корпоративных команд;

14:13-15:13 – первая волна старта для участников команд;

15:50 – пятая разминка;

16:00-17:00 – вторая волна старта для участников команд;

18:00-18:52 – третья волна старта для участников команд;

21:00 – окончание мероприятия.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Дистанция и маршрут

«Гонка Героев» пройдёт рядом со спортивным комплексом «Иннополис». Протяжённость трассы — 8200 м, добавлять сложность к прохождению будут 25 препятствий. Среди них: рукоходы, лианы, окопы из труб, переходы через брод и барьеры. Последним рубежом станет высокая стена. Участникам предстоит подняться на горку с канатами с вертикальным подъёмом.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Награждение

Участие в таком старте — тяжёлая работа по преодолению себя. На финише бегуны получат жетон «Гонки Героев». Церемония награждения состоится только в рамках чемпионатов, но эти соревнования проходят по более строгому регламенту: помимо учёта времени, судьями фиксируется правильность преодоления каждого испытания.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте «Лиги Героев» и оплатить стартовый взнос, который варьируется от 3700 до 3900 рублей за индивидуальный старт. Командный забег стоит 39 000 рублей.