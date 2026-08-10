«Гонка Героев» в Казани: особенности экстремального забега в 2026 году

Рукоходы, траншеи, рвы, окопы и барьеры — 25 препятствий разной сложности ждут участников на трассе забега «Гонка Героев» в Иннополисе. В эту субботу атлеты проверят не только силу и скорость, но и выносливость, смекалку и смелость. Рассказываем больше про старт недалеко от столицы Татарстана.
О чём расскажем:
О старте
«Гонка Героев» – флагманский проект команды «Лиги Героев». Ежегодно на старт выходят тысячи человек. В каждом городе полоса препятствий разная, но неизменным остаётся уровень сложности. Уже 15 августа тысячи атлетов выйдут на трассу в Иннополисе, чтобы проверить свои силы и преодолеть страхи.
Принять участие можно с любым уровнем подготовки, опытные инструкторы проведут разминку, объяснят правила и будут сопровождать на старте. Участники массового старта могут попросить помощи с преодолением барьера или же пропустить испытание. Эта опция не доступна участникам чемпионатов.
В стартовом городке будут душ, точки питания, освежения, раздевалки и камеры хранения. Также будет дежурить бригада скорой помощи.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Расписание
«Гонка Героев» в Иннополисе состоится 15 августа. Подробности времени стартов разных категорий участников — в программе мероприятия.
15 августа, суббота
Расписание регистрации:
- 7:30-9:00 – регистрация участников чемпионатов (PRO, AGE, всероссийские соревнования);
- 8:30-9:30 – регистрация участников массового старта;
- 10:00-14:00 – регистрация участников корпоративных команд;
- 13:00-19:00 – регистрация команд.
Расписание стартов:
- 8:00 – открытие фан-зоны;
- 8:50 – первая разминка;
- 9:00 – старт всероссийских соревнований;
- 9:05 – старт участников чемпионата PRO;
- 9:10 – старт участников чемпионата AGE 18-29;
- 9:15 – старт участников чемпионата AGE 30-34;
- 9:20 – старт участников чемпионата AGE 35-39;
- 9:25 – старт участников чемпионата AGE 40+;
- 9:30 – вторая разминка;
- 9:40-10:40 – массовый старт;
- 10:50 – третья разминка;
- 11:00-12:59 – старт участников корпоративных команд;
- 13:00-13:30 – награждение чемпионатов PRO и AGE;
- 13:55 – четвёртая разминка;
- 14:00-14:12 – старт участников корпоративных команд;
- 14:13-15:13 – первая волна старта для участников команд;
- 15:50 – пятая разминка;
- 16:00-17:00 – вторая волна старта для участников команд;
- 18:00-18:52 – третья волна старта для участников команд;
- 21:00 – окончание мероприятия.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Дистанция и маршрут
«Гонка Героев» пройдёт рядом со спортивным комплексом «Иннополис». Протяжённость трассы — 8200 м, добавлять сложность к прохождению будут 25 препятствий. Среди них: рукоходы, лианы, окопы из труб, переходы через брод и барьеры. Последним рубежом станет высокая стена. Участникам предстоит подняться на горку с канатами с вертикальным подъёмом.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Награждение
Участие в таком старте — тяжёлая работа по преодолению себя. На финише бегуны получат жетон «Гонки Героев». Церемония награждения состоится только в рамках чемпионатов, но эти соревнования проходят по более строгому регламенту: помимо учёта времени, судьями фиксируется правильность преодоления каждого испытания.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте «Лиги Героев» и оплатить стартовый взнос, который варьируется от 3700 до 3900 рублей за индивидуальный старт. Командный забег стоит 39 000 рублей.