«Чебоксарский полумарафон» – 2026: как пройдёт старт в Чувашии?

Столица Чувашии совсем скоро станет местом притяжения атлетов со всей России. В воскресенье, 23 августа, там состоится массовый забег «Чебоксарский полумарафон», атлетам на выбор предоставляется пять дистанций, две из которых – детские. Делимся деталями старта.
О чём расскажем:
О старте
В 2026 году «Чебоксарский полумарафон» пройдёт совместно с серией забегов «ЭТНОРАН». Помимо классических стартов на 5 км, 10 км и 21,1 км, состоится фан-ран на 1 км в национальных костюмах.
Стоимость слота на «Чебоксарский полумарафон» варьируется от 2000 до 3000 рублей, в зависимости от выбранной дистанции. Участие в старте «ЭТНОРАН» обойдётся в 500 рублей, дети от 5 до 13 лет могут бежать бесплатно. Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега.
Во время события в стартовом городке выступят артисты и будет работать фабрика мастеров чувашского промысла. Для атлетов подготовят раздевалки, камеры хранения и туалеты. На месте будет дежурить бригада скорой помощи.
Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»
Расписание
«Чебоксарский полумарафон» состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовые пакеты начнут выдавать в субботу на площади Певческого поля. 22 августа в первой половине дня пройдёт «ЭТНОРАН», но точное время организаторы пока не сообщают.
Суббота, 22 августа
- 10:00 – открытие спортивной выставки и начало выдачи стартовых пакетов участникам.
- 19:00 – закрытие выставки и завершение регистрации.
Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»
Воскресенье, 23 августа
- 7:00 – открытие стартово-финишного городка.
- 7:00-7:50 – выдача стартовых пакетов иногородним участникам.
- 7:30 – торжественное открытие, разминка для участников.
- 8:00 – старт забега на 5 км.
- 8:10 – старт забега на 10 км.
- 8:30 – старт забега на 21,1 км.
- 9:45-10:15 – награждение победителей на дистанциях 5 км и 10 км.
- 10:30 – награждение участников дистанции 21,1 км.
- 11:00 – закрытие финиша на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.
- 12:00-12:50 – старт детских забегов.
- 13:00 – награждение участников детских забегов.
- 14:00 – закрытие стартово-финишного городка.
Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Старты всех забегов будут даны на Театральной набережной (Певческое поле). Трасса круговая, на полумарафонской дистанции предстоит пробежать круг дважды. От первой точки атлеты направятся в сторону Пионерской, Советской и Московской набережных. Недалеко от Афанасьевского пляжа нужно будет развернуться и побежать обратно по Исторической набережной к финишу.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|Детская, 400 м
|–
|от 5 до 9 лет
|Детская, 800 м
|–
|от 10 до 13 лет
|«ЭТНОРАН», 1 км
|–
|от 5 лет
|5 км
|1 час
|от 14 лет
|10 км
|1,5 часа
|от 16 лет
|21,1 км
|3 часа
|от 18 лет
Фото: Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»
Награждение
Индивидуальные результаты каждого атлета на взрослых дистанциях фиксируются электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации. Чип крепится к стартовому номеру, рекомендуем использовать его аккуратно. Личное время будет опубликовано на сайте и отправлено в СМС.
Каждый участник «Чебоксарского полумарафона», успешно преодолевший дистанцию и уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль на финише. В забегах на 5 км, 10 км и 21,1 км участники награждаются с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. На полумарафонской дистанции специальные призы получат атлеты с первого по третье место в 13 возрастных категориях.
Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»
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