«Чебоксарский полумарафон» – 2026: как пройдёт старт в Чувашии?

Столица Чувашии совсем скоро станет местом притяжения атлетов со всей России. В воскресенье, 23 августа, там состоится массовый забег «Чебоксарский полумарафон», атлетам на выбор предоставляется пять дистанций, две из которых – детские. Делимся деталями старта.

О чём расскажем:

О старте

В 2026 году «Чебоксарский полумарафон» пройдёт совместно с серией забегов «ЭТНОРАН». Помимо классических стартов на 5 км, 10 км и 21,1 км, состоится фан-ран на 1 км в национальных костюмах.

Стоимость слота на «Чебоксарский полумарафон» варьируется от 2000 до 3000 рублей, в зависимости от выбранной дистанции. Участие в старте «ЭТНОРАН» обойдётся в 500 рублей, дети от 5 до 13 лет могут бежать бесплатно. Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега.

Во время события в стартовом городке выступят артисты и будет работать фабрика мастеров чувашского промысла. Для атлетов подготовят раздевалки, камеры хранения и туалеты. На месте будет дежурить бригада скорой помощи.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Расписание

«Чебоксарский полумарафон» состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовые пакеты начнут выдавать в субботу на площади Певческого поля. 22 августа в первой половине дня пройдёт «ЭТНОРАН», но точное время организаторы пока не сообщают.

Суббота, 22 августа

10:00 – открытие спортивной выставки и начало выдачи стартовых пакетов участникам.

19:00 – закрытие выставки и завершение регистрации.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку-допуск. Участники моложе 18 лет обязаны предоставить разрешение от родителей.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Воскресенье, 23 августа

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Старты всех забегов будут даны на Театральной набережной (Певческое поле). Трасса круговая, на полумарафонской дистанции предстоит пробежать круг дважды. От первой точки атлеты направятся в сторону Пионерской, Советской и Московской набережных. Недалеко от Афанасьевского пляжа нужно будет развернуться и побежать обратно по Исторической набережной к финишу.

Дистанция Лимит времени Возраст участников Детская, 400 м – от 5 до 9 лет Детская, 800 м – от 10 до 13 лет «ЭТНОРАН», 1 км – от 5 лет 5 км 1 час от 14 лет 10 км 1,5 часа от 16 лет 21,1 км 3 часа от 18 лет

Возраст участников определяется в день проведения соревнований.

Фото: Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Индивидуальные результаты каждого атлета на взрослых дистанциях фиксируются электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации. Чип крепится к стартовому номеру, рекомендуем использовать его аккуратно. Личное время будет опубликовано на сайте и отправлено в СМС.

Каждый участник «Чебоксарского полумарафона», успешно преодолевший дистанцию и уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль на финише. В забегах на 5 км, 10 км и 21,1 км участники награждаются с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. На полумарафонской дистанции специальные призы получат атлеты с первого по третье место в 13 возрастных категориях.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Подготовка к длинным дистанциям требует внимательности, времени и чёткого плана. Найти советы от профессионалов можно в разделе «Бег».