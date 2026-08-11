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Чебоксарский полумарафон – 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Чебоксарский полумарафон» – 2026: как пройдёт старт в Чувашии?
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт «Чебоксарский полумарафон» – 2026?
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Забеги назначены на 23 августа.

Столица Чувашии совсем скоро станет местом притяжения атлетов со всей России. В воскресенье, 23 августа, там состоится массовый забег «Чебоксарский полумарафон», атлетам на выбор предоставляется пять дистанций, две из которых – детские. Делимся деталями старта.

О чём расскажем:

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О старте

В 2026 году «Чебоксарский полумарафон» пройдёт совместно с серией забегов «ЭТНОРАН». Помимо классических стартов на 5 км, 10 км и 21,1 км, состоится фан-ран на 1 км в национальных костюмах.

Стоимость слота на «Чебоксарский полумарафон» варьируется от 2000 до 3000 рублей, в зависимости от выбранной дистанции. Участие в старте «ЭТНОРАН» обойдётся в 500 рублей, дети от 5 до 13 лет могут бежать бесплатно. Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега.

Во время события в стартовом городке выступят артисты и будет работать фабрика мастеров чувашского промысла. Для атлетов подготовят раздевалки, камеры хранения и туалеты. На месте будет дежурить бригада скорой помощи.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Расписание

«Чебоксарский полумарафон» состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовые пакеты начнут выдавать в субботу на площади Певческого поля. 22 августа в первой половине дня пройдёт «ЭТНОРАН», но точное время организаторы пока не сообщают.

Суббота, 22 августа

  • 10:00 – открытие спортивной выставки и начало выдачи стартовых пакетов участникам.
  • 19:00 – закрытие выставки и завершение регистрации.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку-допуск. Участники моложе 18 лет обязаны предоставить разрешение от родителей.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Воскресенье, 23 августа

  • 7:00 – открытие стартово-финишного городка.
  • 7:00-7:50 – выдача стартовых пакетов иногородним участникам.
  • 7:30 – торжественное открытие, разминка для участников.
  • 8:00 – старт забега на 5 км.
  • 8:10 – старт забега на 10 км.
  • 8:30 – старт забега на 21,1 км.
  • 9:45-10:15 – награждение победителей на дистанциях 5 км и 10 км.
  • 10:30 – награждение участников дистанции 21,1 км.
  • 11:00 – закрытие финиша на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.
  • 12:00-12:50 – старт детских забегов.
  • 13:00 – награждение участников детских забегов.
  • 14:00 – закрытие стартово-финишного городка.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Старты всех забегов будут даны на Театральной набережной (Певческое поле). Трасса круговая, на полумарафонской дистанции предстоит пробежать круг дважды. От первой точки атлеты направятся в сторону Пионерской, Советской и Московской набережных. Недалеко от Афанасьевского пляжа нужно будет развернуться и побежать обратно по Исторической набережной к финишу.

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ДистанцияЛимит времениВозраст участников
Детская, 400 мот 5 до 9 лет
Детская, 800 мот 10 до 13 лет
«ЭТНОРАН», 1 кмот 5 лет
5 км1 часот 14 лет
10 км1,5 часаот 16 лет
21,1 км3 часаот 18 лет
Возраст участников определяется в день проведения соревнований.

Фото: Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Индивидуальные результаты каждого атлета на взрослых дистанциях фиксируются электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации. Чип крепится к стартовому номеру, рекомендуем использовать его аккуратно. Личное время будет опубликовано на сайте и отправлено в СМС.

Каждый участник «Чебоксарского полумарафона», успешно преодолевший дистанцию и уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль на финише. В забегах на 5 км, 10 км и 21,1 км участники награждаются с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. На полумарафонской дистанции специальные призы получат атлеты с первого по третье место в 13 возрастных категориях.

Фото: Лев Афанасьев / Сообщество «Чебоксарский полумарафон» во «ВКонтакте»

Подготовка к длинным дистанциям требует внимательности, времени и чёткого плана. Найти советы от профессионалов можно в разделе «Бег».

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