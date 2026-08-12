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Экстремальные игры Северный характер: Трейл: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Экстремальные игры «Северный характер. Трейл»: как пройдут соревнования на Урале?
Софья Бычкова
«Северный характер. Трейл»
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Старты запланированы на 22 и 23 августа.

22 и 23 августа Полярный Урал станет местом притяжения спортсменов — именно здесь, в посёлке городского типа Харп, пройдёт седьмой этап всероссийских арктических экстремальных игр «Северный характер. Трейл». Это испытание на выносливость в суровых условиях.

Участникам предстоит преодолеть трассы по горным тропам и каменистым склонам с перепадами высот до 1400 м — такой рельеф проверяет не только физическую подготовку, но и умение грамотно распределять силы. Рассказываем самое важное о предстоящих испытаниях.

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О чём расскажем:

О старте

Экстремальные игры «Северный характер» появились в 2020 году как проект, который показывает, на что способен человек в условиях Арктики. Сначала это были небольшие состязания, потом они стали всероссийской серией — в неё вошли зимние испытания, велозаезды и трейлы. «Северный характер. Трейл» на Полярном Урале — одна из самых заметных частей цикла. Сюда приезжают атлеты, которым важно проверить себя на сложной трассе и в непростом климате.

Игры «Северный характер» задумывались не только как спортивные состязания, но и как способ популяризировать активный образ жизни на Севере и показать красоту арктических территорий, поэтому в программу включают и гонки, и культурные активности, а маршруты стараются прокладывать так, чтобы участники могли увидеть самые живописные места.

Фото: Официальное сообщество экстремальных игр «Северный характер» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

В этом году соревнования пройдут в два дня. 22 августа участники стартуют из посёлка городского типа Харп (квартал Северный 2В, СК Центр единоборств «Северный характер»), 23 августа — из города Лабытнанги (ул. Обская, д. 40, Лыжная база ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т. В. Ахатовой).

Все маршруты этапа «Северный характер. Трейл» пройдут по горным тропам, скалам, полям и дорогам различной степени проходимости. Участников ждут естественные подъёмы и спуски, каменистые участки и суровые пейзажи Полярного Урала. На самой протяжённой дистанции набор высоты составит 1400 м. Экстремальные игры проводятся в пяти основных категориях.

КатегорияФормат участияДистанцияВозраст
«Профи+»Личный зачёт разделён среди мужчин и женщин42 кмСтарше 18 лет
«Профи»Личный зачёт разделён среди мужчин и женщин или команд из пяти человек (трое мужчин, две женщины), резерв — два человека (мужчина и женщина)22 кмСтарше 18 лет
«Любители»В личном зачёте мужчины и женщины разделены в трёх возрастных категориях: 18-35 лет, 36-49 лет, 50+ лет. Состязания проходят и среди команд из трёх человек (двое мужчин, одна женщина), резерв — два человека (мужчина и женщина)12 кмСтарше 18 лет
«Базовый уровень»Личный зачёт разделён среди мужчин и женщин или команд из трёх человек (двое мужчин, одна женщина), резерв — два человека (мужчина и женщина)6 км (команда), 12 км (личный зачёт)Старше 18 лет
«Новобранцы»Личный зачёт разделён среди юношей и девушек или команд из трёх человек (двое юношей, одна девушка), резерв — два человека (юноша и девушка)5 кмОт 17 до 18 лет
Для участия в старте необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия их родителей или иных законных представителей. Также на дистанциях 22 км и 42 км предусмотрено обязательное снаряжение, в том числе ветрозащитная одежда, заряженный телефон, GPS-устройство с загруженным треком, аптечка, запас воды и питания.

Для тех, кто пока не готов к участию в основных категориях, организаторы подготовили ещё один формат. В программе стартов: забеги для дошкольников на 400 м, старты для школьников на дистанциях от 800 м до 2 км, северная ходьба на 1 км и туристический поход протяжённостью до 15 км. Результаты в этих дисциплинах фиксироваться не будут. Зарегистрироваться на них можно непосредственно на месте проведения игр.

Фото: Официальное сообщество экстремальных игр «Северный характер» во «ВКонтакте»

Расписание

Соревнования «Северный характер.Трейл» состоятся в выходные, 22 и 23 августа, комиссия по допуску пройдёт днём ранее.

21 августа, пятница

  • 14:00-20:00 – выдача стартовых пакетов и комиссия по допуску участников.
Получить пакет участника и допуск можно будет в городе Салехард, ул. Республики, д. 54 (Ледовый дворец) и в городе Лабытнанги, ул. Студенческая, д. 40, СК «Северный характер».

22 августа, суббота

  • 7:00 – регистрация участников категории «Профи+», выдача стартовых пакетов.
  • 8:00 — инструктаж, информация о порядке старта.
  • 9:00 — старт категории «Профи+».
  • 10:30 — инструктаж, информация о порядке старта категории «Профи».
  • 11:00 — церемония открытия мероприятия.
  • 12:00 — старт категории «Профи».
  • 12:15 — старт группы «Туристический поход».
  • 12:30 — старт категории «Любители».
  • 13:00 — старт категории «Базовый уровень».
  • 13:30 — старт категории «Новобранцы».
  • 14:00 – старт группы «Дошкольники».
  • 14:20 – старт группы «Школьники».
  • 15:00 – старт группы «Северная ходьба».
  • 18:00-19:00 – церемония закрытия мероприятия, награждение победителей и призёров.

23 августа, воскресенье

  • 10:00 – регистрация участников.
  • 10:30 – инструктаж, информация о порядке старта.
  • 11:00 – церемония открытия мероприятия.
  • 11:45 – старт группы «Дошкольники».
  • 12:00 – старт группы «Школьники».
  • 13:30 – старт группы «Северная ходьба».
  • 14:00 – церемония закрытия мероприятия.

Фото: Официальное сообщество экстремальных игр «Северный характер» во «ВКонтакте»

Награждение

Все участники трейла получат фирменные медали финишёров и памятные подарки. Личное первенство определяется по лучшему техническому результату в каждой возрастной категории, показанному победителем на каждой из дистанций.

В командном зачёте в категории «Профи» и категории «Любители» команда-победитель определяется по результатам личного времени каждого участника команды: время финиша участников суммируется, команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени.

Результаты участников команды также учитываются при подведении итогов в личном первенстве. При равенстве результатов (затраченному времени) у одной и более команд, преимущество получает команда, один из участников которой показал лучшее время прохождения дистанции.

«Северный характер. Трейл» — одно из десятков ярких беговых соревнований, которые еженедельно проходят по всей стране. О самых интересных мы рассказываем в рубрике «Бег».

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