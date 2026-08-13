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Тобольский марафон: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Тобольский марафон» — 2026: как пройдёт старт в Тюменской области?
Софья Бычкова
Как пройдёт «Тобольский марафон» — 2026?
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Событие запланировано на 22 и 23 августа.

Живописные маршруты, 10 беговых дистанций и возможность провести время в классной компании — это и многое другое ждёт участников «Тобольского марафона» в Тюменской области. Собрали главную информацию о предстоящих стартах для тех, кто планирует участвовать или хочет поболеть за близких.

О чём расскажем:

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О старте

«Тобольский марафон» появился в 2023 году и быстро стал одним из главных спортивных событий Тюменской области. Его проводят при поддержке администрации города. Старт традиционно дают на главной площади у Тобольского кремля. В программе — дистанции для любого уровня подготовки: от детских забегов на 500 м до полного марафона на 42,2 км.

Особенность забега — в его атмосфере. Маршрут проложен через исторический центр, так что бегуны увидят Гостиный двор, Софийско-Успенский собор и другие знаковые места Тобольска. Многие приезжают семьями, чтобы и поучаствовать, и познакомиться с городом.

Фото: Сообщество «Тобольского марафона» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Стартово-финишный городок будет расположен в центре Тобольска, на Красной площади у стен кремля. Там же необходимо получить стартовый пакет. Местным жителям это нужно сделать 22 августа, а иногородним участникам опция доступна 23 августа.

Маршруты всех дистанций проходят по улицам города. Старты в рамках «Тобольского марафона» считаются одними из самых равнинных в России. Набор высоты на дистанции 42,2 км составляет всего 35 м.

ДистанцияЛимит времениВозраст участников
«Ползём на рекорд» (6 м)От 5 месяцев до 1,5 года
«Детский забег» (500 м)От 3 до 14 лет
«Забег без границ» (500 м)От 7 до 12 лет
1 км10 минутОт 7 лет
«Забег дружбы и единства» (1,5 км)От 14 лет
5 км1 часОт 14 лет
10 км2 часаОт 16 лет
21,1 км3 часаОт 18 лет
42,2 км6 часовОт 18 лет
Командная эстафета «Экиден» (42,2 км)4 часа 30 минутОт 18 лет

Фото: www.tobolskmarathon.ru

Также в рамках «Тобольского марафона» пройдут детские «Гонки на толокарах». Юным спортсменам в возрасте от года до четырёх предстоит преодолеть 25 м.

Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия их родителей или законных представителей.

Расписание

В этом году старты в рамках «Тобольского марафона» пройдут в два дня. 22 августа на старт выйдут юные спортсмены, а 23 августа — участники остальных дистанций.

22 августа, суббота

  • 9:00 — открытие стартового городка.
  • 9:00-20:00 — выдача стартовых номеров для участников.
  • 13:00-13:15 — официальное открытие.
  • 13:15-13:25 — общая разминка.
  • 13:35-13:55 — «Забег дружбы и единства».
  • 14:00-14:10 — «Детский забег».
  • 14:15-14:25 — «Забег без границ».
  • 14:30-15:15 — «Гонки на толокарах».
  • 15:30-15:45 — награждение победителей в «Гонках на толокарах».
  • 16:00-16:45 — забег «Ползём на рекорд».
  • 17:00-17:15 — награждение победителей старта «Ползём на рекорд».
  • 20:00 — закрытие стартового городка.
Готовьтесь к старту правильно:
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23 августа, воскресенье

  • 6:30 — открытие стартового городка.
  • 6:30-7:30 — выдача стартовых номеров для иногородних участников.
  • 7:45-8:00 — официальное открытие.
  • 8:00-8:15 — общая разминка, представление пейсеров.
  • 8:30 — старт забегов на 42,2 км и 21,1 км.
  • 8:40 — старт забега на 10 км.
  • 8:45 — старт командной эстафеты.
  • 8:48 — старт забега на 5 км.
  • 8:50 — старт забега на 1 км.
  • 11:00-11:30 — награждение победителей на дистанциях 1 км и 5 км.
  • 14:30-16:00 — награждение победителей на остальных дистанциях.
  • 16:30 — закрытие стартового городка.

Фото: Сообщество «Тобольского марафона» во «ВКонтакте»

Награждение

Все финишировавшие участники получат памятную медаль. Отдельно будут отмечены спортсмены, которые покажут лучшие результаты. Победителей и призёров в абсолютном зачёте на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, а также в командной эстафете определят по факту прихода на финиш. Победителей и призёров в возрастных группах определят по личному времени.

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