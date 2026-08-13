«Тобольский марафон» — 2026: как пройдёт старт в Тюменской области?

Живописные маршруты, 10 беговых дистанций и возможность провести время в классной компании — это и многое другое ждёт участников «Тобольского марафона» в Тюменской области. Собрали главную информацию о предстоящих стартах для тех, кто планирует участвовать или хочет поболеть за близких.
О чём расскажем:
О старте
«Тобольский марафон» появился в 2023 году и быстро стал одним из главных спортивных событий Тюменской области. Его проводят при поддержке администрации города. Старт традиционно дают на главной площади у Тобольского кремля. В программе — дистанции для любого уровня подготовки: от детских забегов на 500 м до полного марафона на 42,2 км.
Особенность забега — в его атмосфере. Маршрут проложен через исторический центр, так что бегуны увидят Гостиный двор, Софийско-Успенский собор и другие знаковые места Тобольска. Многие приезжают семьями, чтобы и поучаствовать, и познакомиться с городом.
Фото: Сообщество «Тобольского марафона» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Стартово-финишный городок будет расположен в центре Тобольска, на Красной площади у стен кремля. Там же необходимо получить стартовый пакет. Местным жителям это нужно сделать 22 августа, а иногородним участникам опция доступна 23 августа.
Маршруты всех дистанций проходят по улицам города. Старты в рамках «Тобольского марафона» считаются одними из самых равнинных в России. Набор высоты на дистанции 42,2 км составляет всего 35 м.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|«Ползём на рекорд» (6 м)
|—
|От 5 месяцев до 1,5 года
|«Детский забег» (500 м)
|—
|От 3 до 14 лет
|«Забег без границ» (500 м)
|—
|От 7 до 12 лет
|1 км
|10 минут
|От 7 лет
|«Забег дружбы и единства» (1,5 км)
|—
|От 14 лет
|5 км
|1 час
|От 14 лет
|10 км
|2 часа
|От 16 лет
|21,1 км
|3 часа
|От 18 лет
|42,2 км
|6 часов
|От 18 лет
|Командная эстафета «Экиден» (42,2 км)
|4 часа 30 минут
|От 18 лет
Фото: www.tobolskmarathon.ru
Также в рамках «Тобольского марафона» пройдут детские «Гонки на толокарах». Юным спортсменам в возрасте от года до четырёх предстоит преодолеть 25 м.
Расписание
В этом году старты в рамках «Тобольского марафона» пройдут в два дня. 22 августа на старт выйдут юные спортсмены, а 23 августа — участники остальных дистанций.
22 августа, суббота
- 9:00 — открытие стартового городка.
- 9:00-20:00 — выдача стартовых номеров для участников.
- 13:00-13:15 — официальное открытие.
- 13:15-13:25 — общая разминка.
- 13:35-13:55 — «Забег дружбы и единства».
- 14:00-14:10 — «Детский забег».
- 14:15-14:25 — «Забег без границ».
- 14:30-15:15 — «Гонки на толокарах».
- 15:30-15:45 — награждение победителей в «Гонках на толокарах».
- 16:00-16:45 — забег «Ползём на рекорд».
- 17:00-17:15 — награждение победителей старта «Ползём на рекорд».
- 20:00 — закрытие стартового городка.
23 августа, воскресенье
- 6:30 — открытие стартового городка.
- 6:30-7:30 — выдача стартовых номеров для иногородних участников.
- 7:45-8:00 — официальное открытие.
- 8:00-8:15 — общая разминка, представление пейсеров.
- 8:30 — старт забегов на 42,2 км и 21,1 км.
- 8:40 — старт забега на 10 км.
- 8:45 — старт командной эстафеты.
- 8:48 — старт забега на 5 км.
- 8:50 — старт забега на 1 км.
- 11:00-11:30 — награждение победителей на дистанциях 1 км и 5 км.
- 14:30-16:00 — награждение победителей на остальных дистанциях.
- 16:30 — закрытие стартового городка.
Фото: Сообщество «Тобольского марафона» во «ВКонтакте»
Награждение
Все финишировавшие участники получат памятную медаль. Отдельно будут отмечены спортсмены, которые покажут лучшие результаты. Победителей и призёров в абсолютном зачёте на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, а также в командной эстафете определят по факту прихода на финиш. Победителей и призёров в возрастных группах определят по личному времени.
О самых ярких стартах сезона и о том, как готовиться к ним, мы рассказываем в рубрике «Бег».