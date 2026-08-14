«Запросто проведём Олимпиаду, если потребуется». Как Денис Мурашов создавал команду ZELRUN

Это рубрика «Созидатели», в ней мы рассказываем о людях, которые сделали спорт частью своей жизни и решили поделиться этой любовью с другими. Наши герои открывают спортивные клубы, проводят фестивали, чемпионаты и старты, вовлекая тысячи людей в активный образ жизни.

Историей своего проекта с «Чемпионатом» поделился Денис Мурашов – организатор забегов ZELRUN. Он работал учителем в Зеленограде, но любовь к стартам помогла ему поменять профессию. Сейчас Денис вместе с командой создаёт старты по всей России, а также проводит серию массовых забегов в родном Зеленограде.

«ZELRUN стал одним из основных подрядчиков по спортивным мероприятиям»

Денис Мурашов руководитель команды ZELRUN «Я девять лет работал в школе учителем и, наверное, перегорел. Преподавательство — до сих пор моя любимая работа, но захотелось изменений и появилась возможность».

«Зеленоградский полумарафон» существовал давно, его проводили с 1997 года, я начал бегать его в 2007 году. Позже старт отменили. Мы с товарищем вышли на организаторов, уточнили нюансы и начали собирать инициативную группу из друзей и знакомых, которые хотели возродить забег.

Наша команда в первую очередь это друзья, а не бизнес.

В Зеленограде очень сплочённое комьюнити, на протяжении многих лет, да и сейчас, во время подготовки постоянно приходят знакомые, которые хотят провести субботний день с нами, помочь пообщаться.

Фото: Из архива ZELRUN

Параллельно с этим adidas открывал один из своих беговых клубов и предложил пойти к ним в офис, отвечать за бег. Там я проработал год, познакомился с интересными людьми, но понял, что работа в корпорации — это вообще не моё. Дальше сделал следующий важный шаг: открыл ИП и начал делать забеги.

Организовали один, получили хорошие отзывы. От года к году пошёл рост по числу участников, от 200 человек мы быстро выросли до 1000. Тогда появилась уверенность, что мы можем делать дальше и придумывать разные форматы, экспериментировать. В 2015 году провели первый кросс, а дальше «Зелран5К» и другие старты. С годами ZELRUN рос и превратился в одного из основных подрядчиков по массовым спортивным мероприятиям, особенно по циклическим видам спорта.

«Мы соревнуемся с крупнейшими стартами Москвы»

У нас есть своя серия стартов, которые мы проводим преимущественно в Зеленограде. Есть также агентская сфера деятельности — мы делаем забеги под заказ. Здесь у нас обширная география: откуда приходит заказ, туда и едем.

Если мы делаем для другой организации, то редко суёмся в концепцию, наша задача — провести забег комфортно и безопасно для участников. Но если речь про наши старты, то отражаем собственную философию. Каждый забег уникален. Как-то в серии были два кросса: «Спутник» и «Октябрь». Мы убрали один, потому что формат повторялся.

Каждый год для стартов мы делаем новый мерч, айдентику. Для нас это важно, ведь человеку приятно понимать, что забег меняется: по атмосфере, оформлению, музыке.

Самой сложной в подготовке остаётся юридическая часть: согласование с городом, с правоохранительными органами, с площадкой. Вторая сложность, с которой приходится сталкиваться, – привлечение участников, их нужно убедить, что они должны потратить время и поехать в Зеленоград, а не доехать на метро до Сокольников и побегать там. Приходится искать способы, обходить другие забеги с точки зрения маркетинга и привлечения внимания. А мы соревнуемся с крупнейшими стартами Москвы.

Есть учредители компании – я и Ира . Для нас это постоянная работа, но почти все члены команды работают параллельно в других местах. Совмещать такие проекты с работой действительно сложно. Мы стараемся выстроить процесс грамотно: предварительно продумываем всё сами, а команду подключаем на конкретных этапах.

Фото: Из архива ZELRUN

Из-за такого формата работы сложно сказать, сколько человек в команде. По сути, под каждый старт она собирается заново, но это часто одни и те же люди. Просто в случае с застройкой площадки, составлением плана трассы и непосредственно проведением требуется больше людей, 20-25 человек. В проекте, где мы отвечаем только за спортивную составляющую, можем обойтись меньшим числом.

«На наших стартах нет спортивного шовинизма»

Наша целевая аудитория – это люди, которые в беге не только ради бега. Если человек хочет всё время обсуждать результат, темп, его тренировки и ни о чём другом не готов говорить, наверное, ему не к нам, ему нужен какой-то более формальный старт.

Наши участники – особенное комьюнити, они точно не снобы, у них нет ни капли ханжества, они просто рады общению друг с другом. Именно за это нас и благодарят, мы являемся площадкой, где можно встретиться с единомышленниками и пообщаться.

На наших стартах нет никакого спортивного шовинизма. Здесь есть место всем: и профессиональным спортсменам, и любителям, и новичкам.

Фото: Из архива ZELRUN

Мы не станем предъявлять человеку за технику, слишком медленный темп или неправильный подход к тренировкам. Всё это не про нас. Мы больше субкультурное явление, скейтбординг в беге. Бег для нас – это повод встретиться, а не самоцель.

Большую роль в создании настроения и воспоминаний о старте играют оформление, дизайн стартового городка и, конечно, музыка. Это важнейший инструмент, настроение само появляется, когда участники подпевают, пританцовывают. Для ZELRUN очень важно создать атмосферу. У нас в команде даже есть «директор по вайбу». Он решает, как сделать человека счастливым после нашего забега, даже если он не поставит личный рекорд.

Фишки для каждого события должны быть свои. Где-то стреляют из пушки на старте, где-то пьют из родника на финише. У каждого старта есть своя история, легенда, отличительная черта. И это важно для участников с точки зрения ритуальности.

При таком подходе мы не забываем о спортивной составляющей всех наших стартов. Я горжусь её высоким уровнем: всё происходит вовремя, выверенная дистанция, награждение, хронометраж, правила, регламент. Всё это присутствует на наших стартах – от «Пивной мили» до «Зеленоградского полумарафона».

«Мы не делаем забег ради забега»

Обычно идеи приходят мне, я рассказываю их остальным. Дальше продумываем детали, считаем стоимость и начинаем искать партнёров. Чаще всего новый старт проводим за свои деньги. Если формат нравится, появляются фото и отзывы в социальных сетях. На второй год партнёры уже готовы заходить в новый формат.

Фишка нашей команды – мы не делаем забег ради забега, а стараемся придумать что-то необычное и интересное.

Фото: Из архива ZELRUN

«Пивная миля» — это специфический формат: бежать 400 м, затем пить пиво и так повторять четыре раза. Это не совсем спортивная история, это добрый и весёлый праздник. Я не пью алкоголь, но при этом с большим удовольствием посещаю «Пивную милю», смотрю на участников и радуюсь.

Все, конечно, ждут женского забега в конце, это вообще особенная «вишенка на торте» – когда девчонки бегут, все за них болеют, все остаются, чтобы поддержать. Обычно в конце мы устраиваем концерт или тусовку, чтобы атмосферно завершить старт.

Фото: Из архива ZELRUN

«Зеленоградский полумарафон» – это максимально семейный старт в формате большого городского фестиваля. С его помощью мы пытаемся вовлечь всех горожан в спортивные события. Если человек не бежит, он может быть болельщиком, привести ребёнка на старт, стать волонтёром или посетить ЭКСПО. Это важно, ведь мы хотим, чтобы люди получили удовольствие, а не концентрировались на дискомфорте из-за перекрытия центральных дорог.

Кросс «Спутник» – классический забег по пересечённой местности без большого перепада высот. Здесь много грязи и слякоти, но людям именно это и нравится: они получают удовольствие от брызг и возможности испачкаться.

Эстафета «Юность» – это карнавал 60-х, 70-х и 80-х годов, ретровечеринка, где люди могут самовыражаться через костюмы и бежать под соответствующую музыку. Фанк, диско или спортивные костюмы – бывают очень разные и креативные наряды. Все мужчины выходят на старт с усами, можно нарисовать или приклеить, но некоторые специально отращивают их к забегу. Раньше были люди, которые приходили в обычной форме, но сейчас – нет, все приходят в костюмах. При том что это не обязательное требование, никто никого не выгонит.

Фото: Из архива ZELRUN

Есть забег «Зелран5K» – это старт для очень быстрых ребят, такая Формула-1 среди бегунов, куда приходят 100 быстрых мужчин и 100 быстрых женщин. Это полноценное соревнование, в котором в первой десятке финишёров всегда оказываются очень сильные атлеты, буквально элита. Для дополнительного стимула здесь мы ввели призовой фонд.

Забег проходит по ночному городу, раньше мы перекрывали движение сами, переодеваясь в костюмы рабочих нелегально. Но сейчас это всё согласовываем с городом, так гораздо безопаснее для всех.

Фото: Из архива ZELRUN

«Максима Кросс» – это новый формат, мы наткнулись на удивительную локацию, оказалось, что там работают очень заряженные ребята. Мы быстро нашли общий язык, поняли, что произошёл мэтч, как сейчас принято говорить. Решили провести старт на профессиональной конно-спортивной трассе с конными препятствиями, но для бегунов.

Получился забег по пересечённой местности с водными препятствиями и барьерами, однако нам удалось не превратилось это в «Гонку героев». На нашей трассе есть возможность бежать без остановок и держать хороший темп. Все спортсмены, которые туда приехали, были просто в восторге, потому что наконец-то в России появился классический кросс. Такой формат у нас не очень распространён, чаще бегают кросс лыжников, а не в полях.

«Мы собрали людей, которые хотят создать что-то большое»

Влияет ли проект на меня? Это часть моей жизни, моё дело, я занимаюсь им каждый день, и, естественно, это трансформирует меня и всю нашу команду. Мы взрослеем, меняемся, получаем опыт. Мы собрали людей, которые хотят создать что-то большое. Может быть, не столько с точки зрения масштабов, сколько с точки зрения смыслов и значимости.

Это относится к любой работе, которой человек горит, не просто получая зарплату. Мы делаем это, потому что не можем этого не делать.

Фото: Из архива ZELRUN

Сейчас работа отлажена, каждое звено чётко выполняет свои задачи, и команда вполне может обойтись без меня, я там скорее мешаю уже. Но не представляю, если сейчас кто-то возьмёт и уйдёт, это будет большой проблемой, потому что люди настолько профессионально делают свою работу.

Я убеждён, что если нам нужно будет провести Олимпиаду, то мы её запросто проведём со своей командой.

«Перешли на более осознанный подход»

Мы только недавно начали задумываться над целью нашего проекта и пока её не обозначили. На старте ZELRUN был способом борьбы с моим кризисом среднего возраста, я хотел делать что-то социально значимое. Но сейчас мы встали у порога новой ступени развития, нового вектора нашей команды.

Мы пытаемся понять, куда хотим прийти, где хотим оказаться. Раньше про это не задумывались. Это была история про идеи: хотим сделать вот такой забег и делаем. Это была творческая мастерская. Мы 10 лет проводили забеги и не считали, сколько заработали и заработали ли вообще. Сейчас перешли на более осознанный подход, начали считать и анализировать.

Я надеюсь, что в будущем мы сможем остаться серией стартов, ядро которой — культура. Для нас спорт остаётся правилом, форматом, но не ядром.

Фото: Из архива ZELRUN

Себе в начале пути я бы посоветовал относиться к этому более серьёзно сразу, больше считать, думать о том, куда всё это должно прийти. Тогда, возможно, это быстрее бы развивались с экономической точки зрения.

Но я не могу сказать, что что-нибудь бы поменял. Мне кажется, мы прошли отличный путь формирования команды и создания стартов. Думаю, мы заняли своё место в истории развития бега в Москве и России. Я точно ни о чём не жалею.