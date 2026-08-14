Ошибка на кухне, которая портит фигуру: как правильно мыть зелень, овощи и фрукты?

Неправильное мытьё зелени, фруктов и овощей оставляет на них бактерии, микропластик и пестициды. Эти токсины годами копятся в организме и подрывают здоровье. Рассказываем, как мыть продукты правильно, чтобы они приносили только пользу.

Современные химикаты, которыми обрабатывают поля, и восковые покрытия для продления срока хранения не смываются простой водой. Более того, некоторые виды зелени могут содержать бактерии, устойчивые к обычному ополаскиванию. А ведь от того, как моется яблоко или горсть клубники, зависит, сколько пестицидов попадёт в кровь и как это отразится на состоянии кожи, гормональном фоне и энергии. Хорошая новость в том, что есть простые и доступные способы убрать до 98% загрязнений, если подойти к процессу системно.

Злата Костогрыз врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт клиники Абакумова «Расскажу о том, как превратить обычную процедуру очистки продуктов в настоящую детокс-практику и защитить себя от невидимых врагов».

О чём расскажем:

Почему просто воды недостаточно?

Многие полагают, что холодная вода из-под крана способна удалить все вредные вещества. Однако пестициды, которыми обрабатывают растения для защиты от вредителей и болезней, разработаны так, чтобы проникать в структуру продукта и удерживаться на поверхности. Простое ополаскивание смывает лишь часть загрязнений – от 40 до 60%, остальное остаётся на кожуре или проникает внутрь.

Фото: istockphoto.com/agrobacter

Кроме того, на поверхности овощей и фруктов могут находиться яйца гельминтов, кишечная палочка и другие патогены, которые не смываются потоком воды. Поэтому важно использовать дополнительные методы очистки, которые не только удаляют химию, но и не разрушают полезные вещества, а в случае некоторых видов зелени даже улучшают их усвояемость.

Как мыть зелень?

Это одна из самых сложных категорий для очистки, потому что её нежная структура легко повреждается, а большая поверхность листьев удерживает загрязнения. Для начала стоит замочить пучок в чистой воде на 10–15 минут, чтобы песок и земля осели на дно. Затем каждую веточку нужно промыть под проточной водой, аккуратно перебирая листья. Эффективный способ для салата и шпината: опустить их в миску с водой и пищевой содой (одна чайная ложка на литр воды), оставить на пять–семь минут, а затем ополоснуть чистой водой.

Сода помогает нейтрализовать кислотные остатки пестицидов и удаляет бактерии. Если зелень будет использоваться в сыром виде, после мытья её следует обсушить бумажным полотенцем или использовать сушилку для салата, что сохранит хруст и аромат.

Ягоды – деликатность и холод

Клубника, малина, черника и виноград требуют особого обращения, потому что их нежная кожица легко впитывает химию, а сами ягоды быстро портятся от избытка влаги. Непосредственно перед употреблением или заморозкой ягоды стоит перебрать, удалить повреждённые экземпляры, а затем положить в дуршлаг и промывать под прохладной водой в течение двух–трёх минут, периодически встряхивая. Для клубники и винограда эффективен слабый уксусный раствор (одна часть столового уксуса на три части воды): замочите на 5–10 минут, затем тщательно ополосните. Уксус нейтрализует бактерии и часть пестицидов, не оставляя привкуса, если хорошо промыть водой.

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Также для ягод с плотной кожицей, таких как виноград, можно использовать содовый раствор. Важно не замачивать ягоды надолго, чтобы они не стали водянистыми, и обязательно обсушить их на чистом полотенце перед употреблением.

Фрукты и овощи с кожурой

У многих есть привычка просто ополоснуть яблоко и сразу надкусить его. Между тем на поверхности фрукта часто находится восковой слой с консервантами, который продлевает срок хранения, но не удаляется водой. Для твёрдых продуктов с гладкой кожицей эффективна щётка с мягкой щетиной: её нужно использовать с пищевой содой или просто под струёй тёплой воды. Можно также замочить их в содовом растворе на 5–10 минут, после которого требуется ополоснуть под проточной водой. Для цитрусовых и бананов, кожуру которых не едят, достаточно обычного ополаскивания, чтобы при чистке грязь не попала на мякоть.

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Корнеплоды: картофель, морковь, свёкла

Эти продукты приходят с землёй и песком, которые могут содержать не только бактерии, но и химические остатки от удобрений. Первый шаг – замочить в холодной воде на 10–15 минут, чтобы размягчить грязь. Затем каждый клубень нужно почистить щёткой под проточной водой, удалив все загрязнения. Если кожура будет удалена (как у картофеля или моркови), чистить стоит уже после мытья, чтобы грязь с поверхности не попала на нож. Для тех корнеплодов, которые готовятся с кожурой (например, молодой картофель), обработка щёткой обязательна, и лучше замочить их в содовом растворе на пять минут, чтобы убрать остатки химикатов.

Лук и чеснок

Лук и чеснок часто моют неправильно или не моют вообще. На поверхности шелухи может быть пыль и споры плесени, которые легко попадают на руки и затем на очищенные дольки. Перед чисткой стоит промыть луковицу или головку чеснока под проточной водой, а затем снять верхние загрязнённые слои. После этого продукт готов к использованию, и никакой дополнительной обработки не требуется.

Фото: istockphoto.com/vsviridova

Микропластик и «вечные химикаты»

Отдельная проблема – микропластик и ПФАС , которые уже обнаружены даже в дождевой воде и водопроводе, а значит, попадают и на продукты при поливе. Хотя полностью избежать их сложно, один из способов снизить нагрузку заключается в использовании фильтров для воды, в которой моются овощи и ягоды. Также помогает содовый раствор и уксус, которые нейтрализуют часть «вечных химикатов» на поверхности.

Почему это важно для фигуры и энергии?

Для тех, кто активно тренируется и следит за составом тела, качество продуктов имеет критическое значение. Овощи и фрукты – основной источник антиоксидантов, которые снижают воспаление после нагрузок и ускоряют восстановление мышц. Если на этих продуктах остаются пестициды и химикаты, они не только нейтрализуют полезные вещества, но и вызывают хроническое воспаление, которое сводит на нет все усилия в спортзале.

Чистые продукты обеспечивают лучшую усвояемость витаминов, что важно для энергии и выносливости. К тому же, при хорошем очищении снижается нагрузка на печень, которая и так работает на пределе при интенсивных тренировках. Поэтому очень важно уделять время правильному мытью зелени, овощей и продуктов.

Для максимальной очистки фруктов и овощей от химии эксперты рекомендуют использовать специальные средства для мытья продуктов, которые доступны в магазинах здорового питания. Они не оставляют запаха и эффективно удаляют пестициды, воск и бактерии. При этом важно помнить: мыть продукты стоит непосредственно перед употреблением, а не заранее, чтобы влага не спровоцировала гниение и потерю питательных свойств.

В последние годы на рынке бытовой техники появились ультразвуковые мойки для овощей, фруктов и зелени – устройства, которые используют высокочастотные звуковые волны для создания микроскопических пузырьков в воде. Этот процесс, называемый кавитацией, буквально «отрывает» загрязнения, пестициды и даже бактерии с поверхности продуктов, проникая в самые труднодоступные места. Ультразвук не повреждает нежную структуру зелени и ягод, но при этом удаляет до 98% химических остатков, включая те, которые не смываются обычной водой или даже содовым раствором.

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Zabolotna

Для спортсменов и тех, кто следит за качеством питания, такая мойка становится настоящим спасением: чистые продукты лучше усваиваются, не нагружают печень и помогают быстрее восстанавливаться после нагрузок. Важно выбирать устройства с сертификацией и соблюдать время обработки, указанное в инструкции. Обычно это 5–10 минут, после которых продукты достаточно ополоснуть под проточной водой. Технология кавитации также помогает удалять микропластик и остатки «вечных химикатов», которые плохо поддаются обычной очистке. А для зелени, которую сложно мыть из-за её нежной структуры, ультразвук становится идеальным решением, сохраняющим свежесть и полезные свойства.

Правильное мытьё овощей, фруктов, ягод и зелени – это не просто гигиеническая процедура, а важный шаг к сохранению здоровья и молодости. Оно защищает от пестицидов, бактерий и микропластика, сохраняет питательные вещества и помогает поддерживать энергию на высоком уровне.