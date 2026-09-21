Польза и вред арахисовой пасты: сколько ложек в день можно съедать без вреда для здоровья?

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Арахисовая паста за последние годы превратилась из привычного продукта зарубежной кухни в популярный элемент рациона людей, которые следят за питанием. Её добавляют в каши, намазывают на хлеб, используют в домашних десертах, протеиновых перекусах и смузи. Причина такой популярности проста: арахисовая паста сочетает приятный вкус и высокую питательную ценность».

Однако вокруг этого продукта существует немало споров. Одни считают его практически идеальным источником белка и полезных жиров, другие опасаются высокой калорийности, сахара и возможного вреда для организма. На самом деле арахисовая паста действительно может быть частью здорового питания, но многое зависит от её состава, количества и индивидуальных особенностей человека.

О чём расскажем:

Что такое арахисовая паста и что входит в её состав?

Арахисовая паста — это продукт, который получают путём измельчения жареного или сушёного арахиса до однородной массы. При переработке из орехов выделяется собственное масло, благодаря чему паста приобретает характерную кремовую текстуру.

Самый простой и полезный вариант — паста, в составе которой указан только арахис. Иногда производители добавляют соль, сахар, растительные масла или ароматизаторы, чтобы изменить вкус и консистенцию.

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Натуральная арахисовая паста содержит растительный белок, ненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, витамин Е, магний, калий, фосфор и витамины группы B. Благодаря такому составу продукт может хорошо насыщать и помогать восполнять потребность организма в некоторых питательных веществах.

При этом важно помнить: арахисовая паста достаточно калорийна. В среднем в 100 г продукта содержится около 550-650 ккал, поэтому даже полезный продукт при чрезмерном употреблении может привести к избытку энергии в рационе.

Чем арахисовая паста может быть полезна?

Одно из главных преимуществ арахисовой пасты — сочетание белка и жиров. Белок необходим для поддержания мышечной ткани, а жиры участвуют в работе нервной системы и помогают организму усваивать жирорастворимые витамины.

Благодаря содержанию белка и клетчатки арахисовая паста способна надолго сохранять чувство сытости. Поэтому небольшая порция продукта может быть хорошим вариантом перекуса, особенно если между основными приёмами пищи проходит много времени.

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Жиры в составе арахиса в основном относятся к ненасыщенным. Такие жирные кислоты считаются более благоприятными для сердечно-сосудистой системы по сравнению с большим количеством насыщенных жиров, которые содержатся во многих продуктах животного происхождения и промышленной выпечке.

Однако важно понимать: арахисовая паста не является лекарством и не может самостоятельно снижать холестерин или защищать от болезней сердца. Её влияние зависит от всего рациона человека, уровня физической активности и образа жизни.

Можно ли есть арахисовую пасту во время похудения?

Существует мнение, что арахисовая паста помогает худеть. Это не совсем верно. Сам продукт не обладает жиросжигающим эффектом, а снижение веса происходит только тогда, когда человек получает меньше калорий, чем расходует.

При этом арахисовая паста действительно может быть полезной частью рациона во время снижения веса. За счёт сочетания белка и жиров она помогает контролировать аппетит и уменьшает желание постоянно перекусывать.

Главное — соблюдать умеренность. Обычно достаточно одной-двух столовых ложек в день, если человек учитывает их в общей калорийности питания. Большие порции, особенно вместе со сладкими продуктами, могут, наоборот, мешать снижению веса.

Как выбрать полезную арахисовую пасту?

При покупке стоит внимательно изучать состав. Чем он короче, тем лучше. Оптимальный вариант — продукт, где основным и практически единственным ингредиентом является арахис.

Стоит осторожнее относиться к пастам с большим количеством сахара, сиропов, ароматизаторов и добавленных масел. Такие варианты могут содержать больше быстрых углеводов и превращаться из полезного продукта в обычный сладкий десерт.

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Натуральная арахисовая паста может разделяться на плотную часть и масло, которое поднимается вверх. Это нормально и связано с отсутствием стабилизаторов. Перед употреблением достаточно просто перемешать продукт.

Возможный вред арахисовой пасты

Несмотря на полезные свойства, арахисовая паста подходит не всем. Самое серьёзное ограничение связано с аллергией на арахис. У некоторых людей реакция может быть выраженной и сопровождаться отёком, проблемами с дыханием и другими опасными симптомами.

Также осторожность необходима людям, которым сложно контролировать размер порций. Из-за высокой энергетической ценности даже несколько дополнительных ложек в день могут заметно увеличить калорийность питания.

Отдельное внимание стоит уделять качеству продукта и условиям хранения. Арахис при нарушении правил хранения может поражаться плесневыми грибами, которые способны вырабатывать опасные вещества. Поэтому важно покупать продукты с нормальным сроком годности и хранить их в соответствии с рекомендациями производителя.

Как правильно включать арахисовую пасту в рацион?

Самый простой способ использовать арахисовую пасту — добавлять её к продуктам, которые делают рацион более сбалансированным. Например, её можно сочетать с кашами, натуральным йогуртом, творогом, фруктами или цельнозерновым хлебом.

Менее удачный вариант — регулярно есть её вместе с большим количеством сахара, сладкой выпечкой или десертами. В таком случае общая польза продукта снижается из-за избытка быстрых углеводов.

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Также не стоит воспринимать арахисовую пасту как замену полноценному питанию. Она может дополнить рацион, но не заменяет овощи, фрукты, рыбу, мясо, яйца и другие источники необходимых организму веществ.

Арахисовая паста может быть полезным продуктом благодаря содержанию белка, ненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Она помогает сделать питание более питательным и может стать удобным вариантом перекуса.

Однако её польза зависит от выбора продукта и количества. Натуральная паста без лишних добавок предпочтительнее сладких вариантов, а умеренная порция гораздо важнее, чем стремление употреблять её как можно чаще.

Для большинства здоровых людей арахисовая паста может спокойно входить в рацион, если использовать её как часть разнообразного питания, а не как универсальное средство для похудения или улучшения здоровья.

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