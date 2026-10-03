133 дня в открытом океане на маленьком плоту: история китайского моряка Пань Ляня

При этом он не умел плавать!

Пань Лянь смог выжить в самых суровых условиях, проявив характер, смекалку и хладнокровие. По воле судьбы его одиночное плавание под жарким солнцем в условиях жестоких штормов закончилось чудесным спасением.

О чём расскажем:

Кто такой Пань Лянь?

Пань Лянь родился 8 марта 1918 года в китайской провинции Хайнань. В отличие от большинства своих сверстников, он получил образование. В этом была заслуга отца и старших братьев, которые работали на фабрике и оказывали мальчику материальную помощь.

Пань Лянь Фото: wikimedia.org

Родители очень опасались, что младшего сына в скором времени после окончания школы призовут в армию и отправят на войну с японцами. И когда ему исполнилось 16 лет, было решено определить Паня корабельным юнгой на одно из британских пассажирских судов.

Здесь подростку пришлось несладко: тяжёлая работа, постоянные придирки и унижения не сулили ему никакой перспективы на будущее. В 1937 году Пань Лянь задумал поступить в школу механиков в Гонконге. Однако возникла угроза, что японские войска займут город. И он снова отправился в море: на этот раз — в качестве помощника стюарда на судно SS Benlomond.

Крушение корабля

23 ноября 1942 года британский корабль, на котором служил Пань Лянь, шёл без конвоя в Голландскую Гвиану через Атлантический океан. И, наверное, по этой причине стал лёгкой добычей для немецкой субмарины. Выпущенная торпеда угодила в машинное отделение судна, образовав в корпусе зияющую дыру. Корабль накренился и стал быстро уходить на дно.

В это время Пань Лянь находился на палубе и успел надеть спасательный жилет. Он сразу же понял, что через несколько секунд котлы корабля начнут взрываться. Не мешкая моряк прыгнул за борт. Из 55 членов экипажа удалось спастись только Паню и нескольким матросам.

Позже Лянь вспоминал, что за два часа, проведённых в воде, он видел, как подводная лодка подняла на борт пятерых выживших моряков. По всей вероятности, немцы допросили британцев, а затем посадили в шлюпку — и отправили в дрейф. Сам же Пань Лянь среди обломков корабля и масляных пятен остался незамеченным. И, возможно, это спасло ему жизнь.

Фото: Gannet77/istockphoto.com

Спасительный плот

Затем Пань Ляню повезло во второй раз. Он обнаружил болтающийся на океанских волнах деревянный спасательный плот длиной в 2,5 метра. Когда Лянь добрался до этого плавательного средства, его охватила настоящая радость. На плоту он нашёл целое богатство! 40-литровый бочонок с пресной водой, несколько банок с галетами, шоколад, сахар, электрический фонарик и пара сигнальных ракет — этого запаса могло хватить почти на месяц.

Лянь очень надеялся на помощь и не предполагал, что его одиссея в океане только началась. Первым делом он накрепко привязал себя к плоту длинной верёвкой. Лянь Пань не умел плавать и, если учитывать штормовые ветры, был бы сброшен в воду.

Выживание в открытом океане

Днём свирепствовала жара, а ночью — холод. На беду, остатки продуктов и воды смыло волной. Чтобы утолить жажду, моряк собирал в брезентовый тент дождевую воду. Теперь Лянь с горечью осознал, что в этой критической ситуации он может полагаться лишь на собственные силы.

Постоянный голод заставил его ловить рыбу. Пань Лянь вытащил из фонарика проволоку и смастерил из неё крючок. А пеньковая верёвка из оснастки плота стала леской. Из крышки жестяной банки из-под галет Лянь изготовил довольно острый нож, с помощью которого разделывал пойманную рыбу и вялил её на жарком солнце.

Пань Лянь Фото: wikimedia.org

Плот несло в неизвестную даль, и вскоре Лянь совсем перестал считать дни. Моряк научился ловко ловить морских птиц: мясом пернатых он утолял голод, а кровью – жажду.

Через некоторое время Лянь начал охотиться на небольших акул. И в качестве приманки использовал тушки морских птиц. Пойманных акул он вытаскивал на плот и глушил их бочонком, наполненным морской водой. В сухую погоду, когда долго не было дождей, Пань Лянь нашёл ещё один выход, как избавиться от жажды. Он высасывал кровь из акульей печени, богатой питательными веществами.

И за всё время вынужденного одиночного плавания в Атлантике Лянь ни разу не заболел. Если не считать солнечных ожогов на теле.

Надежда на спасение

Лянь не раз встречал корабли, которые проходили мимо его плота, дрейфующего в Атлантике уже не один месяц. Никто не стремился оказать помощь человеку, терпящему бедствие. По одной из версий, из-за азиатской внешности Паня принимали за вражеского японского моряка, хотя он кричал что есть сил по-английски.

Правда, была ещё одна причина, по которой экипажам кораблей стоило опасаться за свою судьбу. Немцы часто использовали бутафорские плоты для приманки, чтобы суда для оказания помощи сбавили ход и стали лёгкой добычей для субмарины.

Однажды Паню, казалось бы, повезло. Его заметил один из патрульных самолётов Военно-морских сил США и сбросил сигнальный буй, который, к сожалению, унесла разыгравшаяся в океане буря.

Фото: stevecoleimages/istockphoto.com

Возвращение на берег

Пань Лянь был близок к отчаянию. Но весной 1943 года забрезжила слабая надежда на спасение: океанская вода вдруг стала менять цвет. А это означало, что недалеко находится пресноводная Амазонка. И 5 апреля трое бразильских рыбаков наткнулись на плот китайского моряка, который отчаянно размахивал изодранной рубашкой, увидев лодку.

Пань Лянь провёл в местном госпитале четыре недели. За время плавания в безбрежном океане он похудел на 9 кг, но был практически здоров.

Лянь вернулся в Великобританию, а после окончания войны эмигрировал в США. Всемирная известность и личное вмешательство сенатора Уоррена Магнусона помогли моряку получить в виде исключения американское гражданство.

Пань Лянь поселился с невестой в Нью-Йорке и немного погодя ушёл работать в торговый флот. Позже король Георг VI наградил моряка медалью Британской империи. А королевский флот Британии даже включил его опыт в пособие для выживания!

Кстати, о своём достижении Пань Лянь как-то сказал: «Я надеюсь, что никому и никогда не придётся побить этот рекорд».