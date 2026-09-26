В отличие от своих коллег, знаменитый спортсмен не смог добиться славы в Голливуде.

Попал в Книгу рекордов Гиннесса, но не стал звездой кино: где сейчас Дон «Дракон» Уилсон?

В детстве Дон Уилсон грезил космосом и хотел пойти по стопам отца – инженера, который работал вместе с первыми американскими астронавтами. Через несколько лет он изменил своё решение: восточные единоборства определили его окончательный выбор.

Позже Уилсон шутливо признался: «Да! Я хотел стать астронавтом. Но, знаете, тогда меня даже в машине укачивало, а сегодня и в лодке у меня начинается морская болезнь. Какой из меня мог бы быть астронавт?»

О чём расскажем:

Биография Дона Уилсона

Дон Уилсон родился 10 сентября 1954 года в штате Иллинойс в семье американца и японки. Вскоре отец получил назначение во Флориду, и семья переехала на Атлантическое побережье. В городе Бока-Ратон прошли детство и юность Уилсона.

Кадр из фильма «Огненное кольцо» Фото: Кадр из фильма «Огненное кольцо»

В средней школе он увлёкся баскетболом, футболом и борьбой. К 18 годам у Дона Уилсона были отличные физические данные. После окончания школы в сентябре 1972 года он поступил в Военную академию береговой охраны в Нью-Лондоне. В её стенах Уилсон пробыл недолго. Через год он покинул академию, получив диплом электрика.

Учёба в этом высшем заведении запомнилась тем, что систематические и интенсивные тренировки под руководством опытного инструктора Чака Мэрримана принесли свои плоды. Дон Уилсон стал выносливее, собраннее и получил хорошую тактическую подготовку.

Увлечение восточными единоборствами

К занятиям кунг-фу его привлёк старший брат Джим. В ту пору в Америке начался настоящий бум, связанный с восточной культурой и боевыми единоборствами. По словам Дона Уилсона, кикбоксингом он стал заниматься с 1974 года, когда увидел по телевидению бои с участием именитых спортсменов.

Хотя даже после окончания своей феноменальной карьеры Уилсон не считал себя кикбоксёром. Он всякий раз подчёркивал, что практикует ушу – стиль Белого Дракона Пай Лум. Дон Уилсон умел эффективно драться в правосторонней и левосторонней стойке. Особенно раздражал соперников его хук ведущей рукой.

Кадр из фильма «Кровавый кулак 5» Фото: Кадр из фильма «Кровавый кулак 5»

Вскоре Уилсон появился на спортивной арене с новым именем. Будущий неоднократный чемпион мира по кикбоксингу рассказывал: «В 1974 году был мой первый бой, я сидел в комнате, и человек, который объявляет на ринге бойцов, зашёл ко мне и спросил: «Какое твоё бойцовское имя? Прозвище?». Я быстро придумал – Дракон! Оказалось, придумал на всю жизнь».

Титулы и награды

Его достижения в этом виде спорта можно с полным правом назвать уникальными. Звёздная карьера Дракона продолжалась почти 40 лет. Уилсон выиграл 11 титулов чемпиона мира по кикбоксингу в трёх весовых категориях. Морис Смит, Джеймс Уорринг и Деннис Алексио в 80-х годах считались великими бойцами в тяжёлом весе. И единственные поражения они потерпели в поединке с Драконом.

За плечами Уилсона – 72 победы, всего пять поражений и две ничьих. В 2002 его включили в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число завоёванных титулов чемпиона мира.

Он не скрывал, что всегда старался быть похожим на легендарного Брюса Ли. Дон Уилсон вспоминал: «В своё время я участвовал в шести боях в Гонконге, и организаторы делали так, что на ринг я выходил под музыку и кошачий крик Брюса Ли из фильма «Выход дракона». Это было круто. Надо ли говорить, что я всех победил?».