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Вайолет Джессоп, Титаник, выжившая

Она выжила в трёх кораблекрушениях, в том числе на «Титанике»: история Вайолет Джессоп
Венера Ерофеева
Вайолет Джессоп, «Титаник», выжившая
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О ней писали газеты. У неё брали интервью. Она сама не могла поверить в свою везучесть.

О чём расскажем:

Кто такая Вайолет Джессоп?

Вайолет Джессоп родилась 1 октября 1887 года в Аргентине, в семье ирландских эмигрантов. Отец подался в эту страну в поисках лучшей доли и надеялся, что займётся здесь разведением овец. К сожалению, его затея оказалась неудачной по одной простой причине: не было начального капитала, чтобы открыть прибыльное дело.

Вайолет Джессоп

Вайолет Джессоп

Фото: wikipedia/commons

Вайолет была старшей из девяти детей, трое из которых умерли ещё в детстве. Семья бедствовала, и, возможно, из-за постоянного недоедания ослабевшая девочка заболела туберкулёзом. Однако предсказание доктора, что Вайолет не протянет и полугода, – не сбылось.

Юная ирландка выздоровела, но вскоре скоропостижно умер её отец. Семье пришлось возвращаться в Великобританию. Первое время Вайолет училась в школе при женском монастыре. Однако ей не удалось получить полное образование из-за болезни матери. Вайолет Джессоп пришлось устроиться на работу, чтобы прокормить семью.

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«Олимпик»

14 июня 1911 года она ступила на палубу трансатлантического лайнера «Олимпик». 23-летняя ирландка была зачислена в штат горничной с неплохим месячным жалованьем. Вайолет была на седьмом небе от счастья и радовалась, что вырвалась на свободу из серой и душной семейной атмосферы.

Свои обязанности Джессоп исполняла исправно и прилежно. Правда, поначалу молодую ирландку пугали частые штормы, которые случались в Атлантическом океане. Британский лайнер «Олимпик» весом в 46 тыс. тонн считался исполином. И создатели парохода уверяли, что одна из его особенностей – это непотопляемость. «Олимпик», кстати, мог набрать скорость более 20 узлов – около 40 км/ч.

20 сентября 1911 года, совершая очередной рейс в Атлантике, из-за неудачного манёвра и несогласованности действий экипажа лайнер столкнулся с крейсером «Хоук». Военный корабль едва не пошёл ко дну, получив огромные пробоины. Крейсер «Хоук» с трудом дошёл до спасительной бухты – и надолго встал на ремонт.

«Олимпик» пострадал гораздо меньше. Но главное было в том, что в этой морской катастрофе обошлось без человеческих жертв. Вайолет Джессоп вместе с другими пассажирами, конечно же, натерпелась страху. И даже подумывала бросить работу.

«Олимпик» тем временем своим ходом добрался до ближайшего дока, где лайнер вскоре привели в полный порядок. Примечательно, что пароход затем даже участвовал в Первой мировой войне. И в мае 1918 года «Олимпик» протаранил немецкую субмарину, которую своей мощью расколол как орех.

«Олимпик»

«Олимпик»

Фото: wikipedia/commons

«Титаник»

10 апреля 1912 года Вайолетт Джессоп уже находилась на борту близнеца «Олимпика» – «Титаника». Ирландка поддалась уговорам друзей, которые уверяли её, что работа на этом престижном и роскошном пароходе, где собралась почтенная публика из известных и состоятельных пассажиров, послужит девушке хорошей рекомендацией на будущее.

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