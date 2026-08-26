15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Цутому Ямагути, Хиросима, Нагасаки, история выживания

История японца Цутому Ямагути, который пережил два ядерных взрыва
Венера Ерофеева
Цутому Ямагути, Хиросима, история выживания
Комментарии
Что же его ждало дальше? Букет тяжёлых заболеваний, безденежье и страх, что трагедия может повториться.

О чём расскажем:

Кто такой Цутому Ямагути?

Цутому Ямагути родился 16 марта 1916 года в префектуре Нагасаки. Его семья была вполне обеспеченной, и детство Ямагути прошло без забот и трудностей. Он успешно окончил школу, поступил в институт. И начиная с 30-х годов работал в одной из нефтяных компаний инженером, занимаясь проектированием чертежей для танкеров. Ямагути был женат и вместе с супругой Хисако растил четырёхмесячного сына Кацутоси.

Читайте в рубрике «Теперь вы знаете»:
Какие побочки грозят из-за антидепрессантов и стоит ли их отменять? Какие побочки грозят из-за антидепрессантов и стоит ли их отменять?
До цифрового рубля остались считаные дни. Почему в других странах не пользуются е-валютами До цифрового рубля остались считаные дни. Почему в других странах не пользуются е-валютами

Первый взрыв в Хиросиме

Летом 1945 года Цутому отправился в одну из обычных командировок в Хиросиму. 6 августа он уже собирался домой, в Нагасаки. И в последний момент вдруг вспомнил, что забыл на верфи свой инкан – личную или корпоративную печать в Японии, которая используется вместо письменной подписи для заверения договоров, банковских счетов. Ямагути пришлось вернуться.

Когда он шёл по дороге к вокзалу, то не подозревал, что как раз в этот момент американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» недалеко от центра города сбросил бомбу «Малыш». Примерно в 3 км от места, где находился Ямагути.

Хиросима

Хиросима

Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

При виде яркой вспышки мгновенно сработал инстинкт самосохранения. Цутому упал в яму лицом вниз и успел большими пальцами зажать уши, а глаза — прикрыть ладонями. Последнее спасло японского инженера от выжигания сетчатки глаза. Но частичная глухота из-за повреждения левой перепонки уха осталась на всю жизнь.

Ударная волна из раскалённого воздуха и обломков пронеслась над лежащим японцем. Однако сила потока была настолько чудовищной, что Ямагути выбросило на картофельное поле. И здесь Ямагути сильно повезло. Небольшие холмы и постройки между Цутому и эпицентром ядерного взрыва частично развеяли прямое тепловое излучение. Затем всё небо перекрыли тучи – и пошёл чёрный дождь из радиоактивных осадков.

А потом ещё и выиграл в лотерею почти миллион!
Самый невезучий счастливчик: история Фране Селака, который выжил в семи катастрофах
Самый невезучий счастливчик: история Фране Селака, который выжил в семи катастрофах

Последствия

Левая сторона тела Цутому получила тяжёлые ожоги от излучения. И каждый шаг в темноте от поднявшейся пыли и пепла давался с трудом. Вскоре он встрет