История японца Цутому Ямагути, который пережил два ядерных взрыва

Что же его ждало дальше? Букет тяжёлых заболеваний, безденежье и страх, что трагедия может повториться.

О чём расскажем:

Кто такой Цутому Ямагути?

Цутому Ямагути родился 16 марта 1916 года в префектуре Нагасаки. Его семья была вполне обеспеченной, и детство Ямагути прошло без забот и трудностей. Он успешно окончил школу, поступил в институт. И начиная с 30-х годов работал в одной из нефтяных компаний инженером, занимаясь проектированием чертежей для танкеров. Ямагути был женат и вместе с супругой Хисако растил четырёхмесячного сына Кацутоси.

Первый взрыв в Хиросиме

Летом 1945 года Цутому отправился в одну из обычных командировок в Хиросиму. 6 августа он уже собирался домой, в Нагасаки. И в последний момент вдруг вспомнил, что забыл на верфи свой инкан – личную или корпоративную печать в Японии, которая используется вместо письменной подписи для заверения договоров, банковских счетов. Ямагути пришлось вернуться.

Когда он шёл по дороге к вокзалу, то не подозревал, что как раз в этот момент американский бомбардировщик B-29 «Энола Гей» недалеко от центра города сбросил бомбу «Малыш». Примерно в 3 км от места, где находился Ямагути.

Хиросима Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

При виде яркой вспышки мгновенно сработал инстинкт самосохранения. Цутому упал в яму лицом вниз и успел большими пальцами зажать уши, а глаза — прикрыть ладонями. Последнее спасло японского инженера от выжигания сетчатки глаза. Но частичная глухота из-за повреждения левой перепонки уха осталась на всю жизнь.

Ударная волна из раскалённого воздуха и обломков пронеслась над лежащим японцем. Однако сила потока была настолько чудовищной, что Ямагути выбросило на картофельное поле. И здесь Ямагути сильно повезло. Небольшие холмы и постройки между Цутому и эпицентром ядерного взрыва частично развеяли прямое тепловое излучение. Затем всё небо перекрыли тучи – и пошёл чёрный дождь из радиоактивных осадков.

Последствия

Левая сторона тела Цутому получила тяжёлые ожоги от излучения. И каждый шаг в темноте от поднявшейся пыли и пепла давался с трудом. Вскоре он встрет