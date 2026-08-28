Какие тренировки проходят в Беговом центре в «Лужниках»? Разбор от экспертов

Беговой центр в «Лужниках» — совместный проект Департамента спорта Москвы и Бегового сообщества. Это полноценная площадка для тренировок и объединения бегового комьюнити: здесь не просто занимаются спортом, а создают атмосферу поддержки, где каждый чувствует себя комфортно. Вместе с заместителем руководителя спортивного отдела Бегового сообщества Павлом Кондрашевым рассказываем, что важно знать перед посещением локации.

О чём расскажем:

Что доступно посетителям

Беговой центр в «Лужниках» (ул. Лужники, 24, стр. 4В) открыт ежедневно с 1 июня по 30 сентября. В будни — утром с 7:00 до 11:00, вечером — с 16:00 до 22:00. В выходные дни — с 7:00 до 13:00.

Чтобы попасть в центр, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. После этого можно приехать и воспользоваться всей инфраструктурой: оставить вещи в камере хранения, переодеться и выйти на тренировку самостоятельно или присоединиться к занятию с тренером Бегового сообщества. Занятия проходят на стадионе Южного спортивного центра, можно тренироваться также на территории «Лужников» и Воробьёвых гор.

Павел Кондрашев руководитель спортивного отдела и тренер Бегового сообщества «Главное не бояться и не стесняться. Здесь всё организовано в дружеской атмосфере».

В распоряжении спортсменов — специальный шатёр со спортивным оборудованием. Там есть всё необходимое для растяжки, кардио‑ и функциональных тренировок, включая TRX‑петли. Для восстановления работает отдельная зона.

«В бесплатном доступе — перкуссионные массажёры, лимфодренажные штаны и другое оборудование. Всё это можно использовать после тренировки, чтобы быстрее снять напряжение в мышцах».

Перкуссионные массажёры используют, чтобы проработать напряжённые мышцы и снять скованность после нагрузки. Ритмичные импульсы помогают расслабить триггерные точки, улучшить кровообращение и ускорить выведение молочной кислоты — за счёт этого снижается мышечная боль и быстрее уходит ощущение забитости. Чаще всего их применяют на крупных группах мышц — бедрах, ягодицах, спине, икрах.

Фото: Беговое сообщество

Лимфодренажные штаны нужны, чтобы стимулировать отток лимфы и уменьшить отёчность. Они работают за счёт дозированного давления, помогают убрать тяжесть в ногах, снизить застойные явления и ускорить восстановление тканей. Особенно это актуально после длинных или интенсивных тренировок.

Разнообразие тренировок

В Беговом центре в «Лужниках» предлагается широкий спектр занятий — от технико‑специальных беговых форматов до функциональных и поддерживающих тренировок. Все активности бесплатны, но требуют предварительной регистрации. Это позволяет избежать переполненности и гарантирует доступ к оборудованию и зонам восстановления. Лучше записываться заранее, особенно на популярные утренние и выходные часы.

Беговые тренировки

Особое место в расписании занимают беговые форматы — сюда входят занятия с барьерами, координационной лестницей, а т