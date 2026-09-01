От Коста-дель-Соль до Тверской области: обзор лучших гольф-полей мира с фото и ценами

Ирина Мануильская тревел-эксперт с 30-летним стажем, директор офиса продаж туристической компании «Содис» «Гольф — особый вид спорта, в котором сочетаются азарт и эстетическое наслаждение: размеренный шаг по изумрудному газону, тишина, нарушаемая лишь лёгким свистом клюшки, и виды, от которых замирает сердце. Куда едут поклонники гольфа, чтобы совместить отдых с любимой игрой?»

Взыскательные гольф-туристы выбирают место отдыха по нескольким критериям: климат, разнообразие полей для игры, возможность заранее забронировать удобное время игры, уровень сервиса, наличие профессиональных тренеров и кедди, а также удобства для тех, кто сопровождает игроков, но сам не участвует в игре. Обычно сначала выбирают направление — будь то живописный берег, историческое место или экзотические уголки, — а затем ищут отель, где можно сыграть и почувствовать себя частью гольф-легенды.

Испания и Португалия: солнце, море и поля на любой вкус

Южное побережье Испании и португальский Алгарве — настоящие магниты для гольф‑путешественников. Мягкий климат позволяет играть практически круглый год, а зимой здесь особенно комфортно: нет изнуряющей жары, воздух свежий, а небо — чистое и глубокое. В одном только Алгарве около четырёх десятков полей, спроектированных звёздами гольф‑архитектуры. Курорты сочетают всё, что нужно для премиального отдыха: пятизвёздочные отели, пляжи, спа‑центры и безупречную инфраструктуру. Гольф здесь — часть большого средиземноморского удовольствия.

Поле для гольфа на курорте Finca Cortesin Фото: fincacortesin.com

В испанском Коста-дель-Соль расположен камерный курорт, напоминающий традиционную андалузскую усадьбу: белые стены, тенистые дворики, виды на Средиземное море с холмов. Здесь есть 18-луночное поле, созданное Кабеллом Робинсоном — одно из лучших полей в Испании, где ландшафт органично вписывается в окружающий пейзаж. На маршруте более 100 бункеров и пять вариантов стартовых площадок, что позволяет адаптировать сложность игры под уровень игрока.

Поле трижды принимало Volvo World Match Play Championship, а в 2023 году — Solheim Cup.

Стоимость игры в летний период начинается от 40 000 рублей, зимой — около 35 000 рублей.

Греция и Италия: среди оливковых рощ и виноградников

В Греции и Италии гольф — это диалог с природой. Поля органично вписываются в ландшафт: среди вековых оливковых рощ, на склонах холмов, между виноградниками и прибрежными дюнами. Такой пейзаж задаёт особый ритм игре. Лучшее время для поездки — весна и осень, когда средиземноморский климат особенно мягок, а поля не страдают от летней жары.

Здесь легко совместить несколько удовольствий: утром — точный удар и вид на море, днём — прогулка по старинным улочкам, вечером — ужин с местным вином и панорамой заката.

Один из самых крупных гольф-проектов Средиземноморья расположен в Мес