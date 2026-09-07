«Уфимский международный марафон» — 2026: особенности и маршруты стартов

В субботу и воскресенье «Уфимский международный марафон» соберёт более 10 000 любителей спорта. Участники смогут не только преодолеть 1 из 12 дистанций, но и побывать на лекциях с именитыми спортсменами и создателями массовых стартов. Раскрываем детали праздника спорта в Уфе.

О чём расскажем:

О старте

«Уфимский международный марафон» — это масштабное спортивное событие в Республике Башкортостан. Оно будет проходить в течение двух дней.

12 сентября состоится лекторий. Спикеры расскажут, как прогрессировать в беге, бегать многодневку и ультратрейлы, создавать забеги и меняться через спорт. Среди специальных гостей — Ринас Ахмадеев, который побеседует с атлетами о долголетии в беге, и Михаил Долгий, который расскажет об особенностях забегов серии Running Heroes Russia.

В воскресенье, 13 сентября, пройдут сами соревнования. Участники смогут преодолеть выбранную дистанцию бегом или скандинавской ходьбой, а также на хендбайке или на роликах. После закрытия трассы гостей будут ждать награждение, концертная программа и вечеринка финишёров.

Фото: Денис Ибрагимов / Сообщество «Уфимский международный марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

«Уфимский международный марафон» состоится в воскресенье, 13 сентября, но детские старты пройдут днём ранее. Подробнее о программе соревнований читайте ниже.

Пятница, 11 сентября

12:00-21:00 — ЭКСПО и выдача стартовых пакетов.

Суббота, 12 сентября

12:00-20:00 — ЭКСПО и выдача стартовых пакетов.

17:00 — детские забеги.

Выдача стартовых пакетов пройдёт на «Уфа-Арене», ул. Ленина, 114. Всем участникам (за исключением детских стартов на 50-200 м) необходимо предоставить медицинскую справку‑допуск.

Воскресенье, 13 сентября