Как правильно выбрать цепь для велосипеда и почему это важно: подробный гайд

От цепи зависит, насколько чётко переключаются передачи, насколько тихо работает трансмиссия и сколько прослужит кассета со звёздами системы. Она передаёт усилие от педалей на заднее колесо, поэтому любой износ или неправильный подбор сказываются на управляемости и комфорте поездки. Это расходный элемент, который со временем растягивается и требует замены, а его характеристики должны соответствовать типу велосипеда, количеству скоростей и условиям эксплуатации.

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Ошибка при выборе обходится дорого: слишком широкая или слишком узкая деталь ускоряет износ кассеты и звёзд системы, а это уже не одна тысяча рублей на замену компонентов. Разберём, на что смотреть при выборе, как определить нужную длину и какие бренды заслуживают доверия».

О чём расскажем:

Как устроена цепь велосипеда

Для начала стоит разобраться с устройством трансмиссии велосипеда. У разных моделей она устроена похоже. Пластины — наружные и внутренние, чередующиеся между собой, — соединяются пинами, короткими стальными стержнями, и вместе с ними образуют звенья цепи. На пинах свободно вращаются ролики, которыми цепь зацепляется за зубья звёзд.

Спереди цепь идёт по звёздам системы — зубчатым дискам, закреплённым на шатунах педалей, а сзади — по звёздам кассеты, то есть набору зубчатых дисков разного диаметра, закреплённому на заднем колесе. На колёсах старого образца похожий набор звёзд называется трещоткой — это отдельный узел, накручивающийся на резьбу втулки.

Фото: RapidEye / istockphoto.com

Переключение между звёздами кассеты обеспечивает задний переключатель — механизм, который сдвигает цепь с одной звезды на другую и держит её натянутой с помощью подпружиненной рамки с роликами.

Цепи различаются шириной в зависимости от числа звёзд кассеты: под 8, 9, 10, 11 или 12 скоростей нужна цепь своей ширины. Трансмиссией называется весь узел из системы, кассеты, цепи и переключателей, который передаёт усилие от педалей на колесо.

Типы велосипедных цепей

Цепи для шоссейных велосипедов

Шоссейные цепи делают максимально узкими и лёгкими, чтобы снизить вес системы и обеспечить чёткое переключение на кассетах с 10–12 скоростями, где звёзды расположены очень близко друг к другу. Пластины таких цепей часто имеют фигурный, слегка изогнутый профиль и специальное покрытие, снижающее трение в роликах при высоких оборотах педалирования — а именно от него зависит, насколько плавно цепь скользит по звёздам на высокой скорости.

Цепь Sram FORCE D1 116L 12S, 6050 руб. Фото: Sram

Цепи для горных велосипедов

Для маунтинбайков важнее прочность и устойчивость к загрязнению, поэтому цепи оснащают усиленными пинами — они реже расшатываются от ударных нагрузок на неровностях — и роликами, которые меньше забиваются грязью и песком. Такие цепи рассчитаны на работу с широким диапазоном звёзд кассеты, то есть с большой разницей между самой маленькой и самой большой звёздочкой, и заднего переключателя с длинной рамкой — удлинённым прижимным механизмом, который способен выбирать слабину цепи на любой из передач этого диапазона.

Цепь велосипедная Shimano CN-HG54, 10 скоростей, 2499 руб. Фото: Shimano

Цепи для городских и туристических велосипедов

Городские и туристические модели чаще всего используют одну-две звезды системы спереди вместо трёх, поэтому цепи для них делают шире и массивнее — узкий профиль шоссейных и горных цепей здесь просто не нужен, поскольку кассета не такая плотная. Это увеличивает ресурс детали и снижает частоту обслуживания, что удобно при ежедневных поездках по городу.

Цепь велосипедная Shimano Cues CN-LG500, 4999 руб. Фото: Shimano

Совместимость с трансмиссией

Даже качественная цепь не будет работать корректно, если её параметры не совпадают с остальными узлами трансмиссии.

Ширина цепи и количество скоростей

Ключевой параметр — количество скоростей на кассете. Чем больше звёзд помещается на заднем колесе, тем меньше расстояние между ними и тем уже должна быть цепь.

Помимо количества скоростей, цепи различаются по внутренней ширине звеньев, что напрямую влияет на посадку на кассету и звёзды системы. Для трансмиссий с 11–12 скоростями нужно выбирать более узкую цепь, тогда как системы с 7–9 скоростями работают с более широкими моделями. Использование цепи не той ширины приводит к плохому переключению и ускоренному износу звёзд.

Совместимость с ведущими и ведомыми звёздами

Помимо ширины, важно учитывать бренд и линейку компонентов. Некоторые производители проектируют цепи под собственную геометрию зубьев звёзд системы и кассеты, поэтому смешивание брендов в топовых группах может привести к нечёткой работе переключателей. На массовых 8–9-скоростных трансмиссиях эта разница почти не заметна, а вот на 11–12-скоростных группах производители всё чаще проектируют цепь, кассету и систему как единый комплект и отступление от рекомендованной комбинации может сказаться на точности переключения.

Материалы и качество цепей

Материал определяет вес цепи и её ресурс при регулярных нагрузках.

Стальные цепи и цепи из лёгких сплавов

Большинство цепей делают из легированной стали — она обеспечивает хорошее соотношение прочности и цены. В верхних ценовых сегментах отдельные пластины дополнительно облегчают титановыми или алюминиевыми накладками, что снижает вес цепи на 10–20 граммов, но повышает стоимость. Ещё один способ облегчить деталь без потери прочности — полая клёпка пинов, которую применяют в спортивных моделях верхнего сегмента.

Коррозионная стойкость и износостойкость

Для защиты от влаги и грязи производители применяют никелевое или хромовое покрытие. Велосипедные цепи состоят из наружных и внутренних пластин, роликов и соединительных пинов, и именно качество обработки этих деталей определяет, как быстро цепь растянется и заржавеет при активной эксплуатации.

Фото: Piotr Wytrazek / istockphoto.com

Длина цепи и её регулировка

Неправильно подобранная длина — частая причина плохой работы трансмиссии и преждевременного износа звёзд.

Как измерить длину цепи

Если у вас есть старая цепь, которая ранее была правильно подобрана под ваш велосипед, достаточно снять её, очистить и посчитать количество звеньев — это самый простой способ.

Расчёт по формуле требует точных замеров геометрии рамы, длины перьев и подсчёта зубьев на звёздах: способ довольно сложный, а любая ошибка в замерах сразу сказывается на итоговом результате, поэтому для упрощения можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые есть в открытом доступе и автоматически выполняют все вычисления по введённым параметрам рамы и трансмиссии.

Самый удобный способ для домашних условий — практический: нужно надеть цепь на большую звезду спереди на системе и на большую звезду сзади на кассете, соединить концы цепи или приложить их друг к другу, не пропуская цепь через ролики на заднем переключателе. Затем нужно найти положение, где звенья совпадают, обеспечивая натяжение, добавить к этому положению два звена и таким образом получить длину новой цепи.

Учёт длины при замене

Перед началом замены цепи стоит свериться со старой деталью, если она была подобрана верно, или воспользоваться одним из описанных выше способов. Если есть сомнения в расчётах, лучше обратиться в специализированный сервис или веломастерскую, где длину подберут точно под раму и трансмиссию.

Фото: Predrag Vuckovic / istockphoto.com

Проверка состояния цепи

Регулярная проверка помогает вовремя заметить износ и избежать более дорогого ремонта трансмиссии.

Симптомы износа цепи

Лёгкий шелест, скрип или цоканье при педалировании говорят о том, что смазка истончилась или загрязнилась, — в этом случае цепь нужно смазать. Если цепь стала шершавой на ощупь или на звеньях появился чёрный налёт, комочки, ржавчина или заметная грязь, её необходимо очистить и заново смазать. Изношенная цепь заметно растягивается, из-за чего начинает проскальзывать на звёздах и ускоряет их износ, поэтому такую деталь нужно менять не откладывая.

Инструменты для проверки состояния цепи

Проще всего оценить растяжение специальным индикатором износа цепи — он показывает, насколько шаг цепи отклонился от исходного значения. Дома можно обойтись линейкой: если 12 полных звеньев занимают заметно больше 12 дюймов (около 305 мм), деталь пора менять. Проверять состояние стоит хотя бы раз в месяц при регулярном катании — так растяжение легко заметить на раннем этапе, до того как начнёт страдать кассета.

Установка и обслуживание цепи

От аккуратной установки и регулярного ухода напрямую зависит срок службы всей трансмиссии.

Правила установки цепи

Есть два способа соединения цепи: пиновый, который требует специального инструмента — выжимки цепи, и замок, для которого достаточно плоскогубцев, что удобно в домашних условиях. Замок удобен ещё и тем, что цепь можно снять для чистки без разрушения звена, тогда как пиновое соединение при многократной разборке постепенно теряет надёжность. Если цепь установлена правильно, дальше её остаётся только регулярно чистить и смазывать.

Фото: DjelicS / istockphoto.com

Секреты долговечности: смазка и чистка

Смазывать цепь стоит примерно каждые 100–150 км, но точный интервал зависит от погоды и интенсивности катания. Если вы попали под дождь, ехали по грязи или помыли велосипед, цепь нужно просушить и заново нанести смазку, а при активной езде по бездорожью интервал стоит сократить.

Перед смазкой цепь обязательно очищают — наносить состав на грязную деталь нельзя. Для очистки удобно использовать специальные средства — очистители цепи (chain cleaner), которые продаются в веломагазинах и онлайн. После обработки цепь стоит протереть чистой ветошью, чтобы убрать излишки смазки и не дать пыли накапливаться при езде.

Смазки для цепи различаются составом и условиями применения.

Парафиновые . После нанесения парафин проникает в ролики и сочленения, а после испарения растворителя застывает, образуя сухую защитную плёнку. Такая смазка почти не притягивает пыль и грязь, снижает трение и защищает от коррозии, но требует тщательной предварительной очистки цепи и быстро смывается в дождь или на глубокой грязи.

. После нанесения парафин проникает в ролики и сочленения, а после испарения растворителя застывает, образуя сухую защитную плёнку. Такая смазка почти не притягивает пыль и грязь, снижает трение и защищает от коррозии, но требует тщательной предварительной очистки цепи и быстро смывается в дождь или на глубокой грязи. Тефлоновые . Частицы тефлона заполняют микронеровности металла, создавая скользкую плёнку с низким трением. Подходят в основном для сухой погоды, а перед нанесением цепь должна быть идеально чистой, иначе пыль и песок превратятся в абразив.

. Частицы тефлона заполняют микронеровности металла, создавая скользкую плёнку с низким трением. Подходят в основном для сухой погоды, а перед нанесением цепь должна быть идеально чистой, иначе пыль и песок превратятся в абразив. Силиконовые. Образуют тонкую плёнку, которая снижает трение и защищает от влаги, поэтому хорошо подходят для городской езды и дождливой погоды.

По условиям эксплуатации смазки делят на сухие (dry lube), которые оставляют плёнку, не притягивающую пыль, и подходят для сухой погоды и пыльных грунтов; мокрые (wet lube) — густые составы, устойчивые к вымыванию водой и удобные для езды по грязи и лужам; универсальные (all weathers), которые сочетают чистоту сухой смазки с влагостойкостью мокрой.

Популярные бренды и модели

Обзор известных производителей цепей

Среди мировых производителей выделяются японская Shimano и американская SRAM: их продукция закрывает весь диапазон — от начального уровня до топовых гоночных групп. В линейке Shimano цепи маркируют под конкретный уровень трансмиссии — от начального Tourney до топового Dura-Ace, а у SRAM похожая градация выстроена вокруг серий Eagle для горных велосипедов и Red для шоссе. Есть и более доступные варианты: тайваньская KMC, а также китайские Camel, CHOHO и Donghua, которые часто устанавливают на трансмиссии начального и среднего сегмента.

Фото: Ekaterina79 / istockphoto.com

Рекомендации по выбору моделей

Если трансмиссия собрана из компонентов Shimano или SRAM, стоит брать цепь того же бренда: в топовых группах цепь Shimano не будет корректно работать с трансмиссией SRAM и наоборот. Для трансмиссий начального и среднего уровня, например на 6–8 скоростей, вполне подойдут более доступные цепи вроде KMC или аналогов от китайских производителей. Если сомневаетесь в выборе, лучше обратиться в специализированный веломагазин, где подскажут подходящий вариант под конкретный велосипед.

Выбор цепи складывается из нескольких параметров: типа велосипеда, количества скоростей, совместимости с трансмиссией и материала изготовления. Правильно подобранная и вовремя заменённая цепь работает тихо, чётко переключается и не сажает ресурс кассеты со звёздами. Регулярная чистка, смазка и своевременная проверка состояния продлевают срок службы детали и всей системы в целом, поэтому об этих процедурах не стоит забывать при любом типе катания.