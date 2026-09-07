Как правильно выбрать цепь для велосипеда и почему это важно: подробный гайд

От цепи зависит, насколько чётко переключаются передачи, насколько тихо работает трансмиссия и сколько прослужит кассета со звёздами системы. Она передаёт усилие от педалей на заднее колесо, поэтому любой износ или неправильный подбор сказываются на управляемости и комфорте поездки. Это расходный элемент, который со временем растягивается и требует замены, а его характеристики должны соответствовать типу велосипеда, количеству скоростей и условиям эксплуатации.
«Ошибка при выборе обходится дорого: слишком широкая или слишком узкая деталь ускоряет износ кассеты и звёзд системы, а это уже не одна тысяча рублей на замену компонентов. Разберём, на что смотреть при выборе, как определить нужную длину и какие бренды заслуживают доверия».
О чём расскажем:
- Как устроена цепь велосипеда
- Типы велосипедных цепей
- Совместимость с трансмиссией
- Материалы и качество цепей
- Длина цепи и её регулировка
- Проверка состояния цепи
- Установка и обслуживание цепи
- Популярные бренды и модели
Как устроена цепь велосипеда
Для начала стоит разобраться с устройством трансмиссии велосипеда. У разных моделей она устроена похоже. Пластины — наружные и внутренние, чередующиеся между собой, — соединяются пинами, короткими стальными стержнями, и вместе с ними образуют звенья цепи. На пинах свободно вращаются ролики, которыми цепь зацепляется за зубья звёзд.
Спереди цепь идёт по звёздам системы — зубчатым дискам, закреплённым на шатунах педалей, а сзади — по звёздам кассеты, то есть набору зубчатых дисков разного диаметра, закреплённому на заднем колесе. На колёсах старого образца похожий набор звёзд называется трещоткой — это отдельный узел, накручивающийся на резьбу втулки.
Фото: RapidEye / istockphoto.com
Переключение между звёздами кассеты обеспечивает задний переключатель — механизм, который сдвигает цепь с одной звезды на другую и держит её натянутой с помощью подпружиненной рамки с роликами.
Цепи различаются шириной в зависимости от числа звёзд кассеты: под 8, 9, 10, 11 или 12 скоростей нужна цепь своей ширины. Трансмиссией называется весь узел из системы, кассеты, цепи и переключателей, который передаёт усилие от педалей на колесо.
Типы велосипедных цепей
Цепи для шоссейных велосипедов
Шоссейные цепи делают максимально узкими и лёгкими, чтобы снизить вес системы и обеспечить чёткое переключение на кассетах с 10–12 скоростями, где звёзды расположены очень близко друг к другу. Пластины таких цепей часто имеют фигурный, слегка изогнутый профиль и специальное покрытие, снижающее трение в роликах при высоких оборотах педалирования — а именно от него зависит, насколько плавно цепь скользит по звёздам на высокой скорости.
Цепь Sram FORCE D1 116L 12S, 6050 руб.
Фото: Sram
Цепи для горных велосипедов
Для маунтинбайков важнее прочность и устойчивость к загрязнению, поэтому цепи оснащают усиленными пинами — они реже расшатываются от ударных нагрузок на неровностях — и роликами, которые меньше забиваются грязью и песком. Такие цепи рассчитаны на работу с широким диапазоном звёзд кассеты, то есть с большой разницей между самой маленькой и самой большой звёздочкой, и заднего переключателя с длинной рамкой — удлинённым прижимным механизмом, который способен выбирать слабину цепи на любой из передач этого диапазона.
Цепь велосипедная Shimano CN-HG54, 10 скоростей, 2499 руб.
Фото: Shimano
Цепи для городских и туристических велосипедов
Городские и туристические модели чаще всего используют одну-две звезды системы спереди вместо трёх, поэтому цепи для них делают шире и массивнее — узкий профиль шоссейных и горных цепей здесь просто не нужен, поскольку кассета не такая плотная. Это увеличивает ресурс детали и снижает частоту обслуживания, что удобно при ежедневных поездках по городу.
Цепь велосипедная Shimano Cues CN-LG500, 4999 руб.
Фото: Shimano
Совместимость с трансмиссией
Даже качественная цепь не будет работать корректно, если её параметры не совпадают с остальными узлами трансмиссии.
Ширина цепи и количество скоростей
Ключевой параметр — количество скоростей на кассете. Чем больше звёзд помещается на заднем колесе, тем меньше расстояние между ними и тем уже должна быть цепь.
Помимо количества скоростей, цепи различаются по внутренней ширине звеньев, что напрямую влияет на посадку на кассету и звёзды системы. Для трансмиссий с 11–12 скоростями нужно выбирать более узкую цепь, тогда как системы с 7–9 скоростями работают с более широкими моделями. Использование цепи не той ширины приводит к плохому переключению и ускоренному износу звёзд.
Совместимость с ведущими и ведомыми звёздами
Помимо ширины, важно учитывать бренд и линейку компонентов. Некоторые производители проектируют цепи под собственную геометрию зубьев звёзд системы и кассеты, поэтому смешивание брендов в топовых группах может привести к нечёткой работе переключателей. На массовых 8–9-скоростных трансмиссиях эта разница почти не заметна, а вот на 11–12-скоростных группах производители всё чаще проектируют цепь, кассету и систему как единый комплект и отступление от рекомендованной комбинации может сказаться на точности переключения.
Материалы и качество цепей
Материал определяет вес цепи и её ресурс при регулярных нагрузках.
Стальные цепи и цепи из лёгких сплавов
Большинство цепей делают из легированной стали — она обеспечивает хорошее соотношение прочности и цены. В верхних ценовых сегментах отдельные пластины дополнительно облегчают титановыми или алюминиевыми накладками, что снижает вес цепи на 10–20 граммов, но повышает стоимость. Ещё один способ облегчить деталь без потери прочности — полая клёпка пинов, которую применяют в спортивных моделях верхнего сегмента.
Коррозионная стойкость и износостойкость
Для защиты от влаги и грязи производители применяют никелевое или хромовое покрытие. Велосипедные цепи состоят из наружных и внутренних пластин, роликов и соединительных пинов, и именно качество обработки этих деталей определяет, как быстро цепь растянется и заржавеет при активной эксплуатации.
Фото: Piotr Wytrazek / istockphoto.com
Длина цепи и её регулировка
Неправильно подобранная длина — частая причина плохой работы трансмиссии и преждевременного износа звёзд.
Как измерить длину цепи
Если у вас есть старая цепь, которая ранее была правильно подобрана под ваш велосипед, достаточно снять её, очистить и посчитать количество звеньев — это самый простой способ.
Расчёт по формуле требует точных замеров геометрии рамы, длины перьев и подсчёта зубьев на звёздах: способ довольно сложный, а любая ошибка в замерах сразу сказывается на итоговом результате, поэтому для упрощения можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые есть в открытом доступе и автоматически выполняют все вычисления по введённым параметрам рамы и трансмиссии.
Учёт длины при замене
Перед началом замены цепи стоит свериться со старой деталью, если она была подобрана верно, или воспользоваться одним из описанных выше способов. Если есть сомнения в расчётах, лучше обратиться в специализированный сервис или веломастерскую, где длину подберут точно под раму и трансмиссию.
Фото: Predrag Vuckovic / istockphoto.com
Проверка состояния цепи
Регулярная проверка помогает вовремя заметить износ и избежать более дорогого ремонта трансмиссии.
Симптомы износа цепи
Лёгкий шелест, скрип или цоканье при педалировании говорят о том, что смазка истончилась или загрязнилась, — в этом случае цепь нужно смазать. Если цепь стала шершавой на ощупь или на звеньях появился чёрный налёт, комочки, ржавчина или заметная грязь, её необходимо очистить и заново смазать. Изношенная цепь заметно растягивается, из-за чего начинает проскальзывать на звёздах и ускоряет их износ, поэтому такую деталь нужно менять не откладывая.
Инструменты для проверки состояния цепи
Проще всего оценить растяжение специальным индикатором износа цепи — он показывает, насколько шаг цепи отклонился от исходного значения. Дома можно обойтись линейкой: если 12 полных звеньев занимают заметно больше 12 дюймов (около 305 мм), деталь пора менять. Проверять состояние стоит хотя бы раз в месяц при регулярном катании — так растяжение легко заметить на раннем этапе, до того как начнёт страдать кассета.
Установка и обслуживание цепи
От аккуратной установки и регулярного ухода напрямую зависит срок службы всей трансмиссии.
Правила установки цепи
Есть два способа соединения цепи: пиновый, который требует специального инструмента — выжимки цепи, и замок, для которого достаточно плоскогубцев, что удобно в домашних условиях. Замок удобен ещё и тем, что цепь можно снять для чистки без разрушения звена, тогда как пиновое соединение при многократной разборке постепенно теряет надёжность. Если цепь установлена правильно, дальше её остаётся только регулярно чистить и смазывать.
Фото: DjelicS / istockphoto.com
Секреты долговечности: смазка и чистка
Смазывать цепь стоит примерно каждые 100–150 км, но точный интервал зависит от погоды и интенсивности катания. Если вы попали под дождь, ехали по грязи или помыли велосипед, цепь нужно просушить и заново нанести смазку, а при активной езде по бездорожью интервал стоит сократить.
Перед смазкой цепь обязательно очищают — наносить состав на грязную деталь нельзя. Для очистки удобно использовать специальные средства — очистители цепи (chain cleaner), которые продаются в веломагазинах и онлайн. После обработки цепь стоит протереть чистой ветошью, чтобы убрать излишки смазки и не дать пыли накапливаться при езде.
Смазки для цепи различаются составом и условиями применения.
- Парафиновые. После нанесения парафин проникает в ролики и сочленения, а после испарения растворителя застывает, образуя сухую защитную плёнку. Такая смазка почти не притягивает пыль и грязь, снижает трение и защищает от коррозии, но требует тщательной предварительной очистки цепи и быстро смывается в дождь или на глубокой грязи.
- Тефлоновые. Частицы тефлона заполняют микронеровности металла, создавая скользкую плёнку с низким трением. Подходят в основном для сухой погоды, а перед нанесением цепь должна быть идеально чистой, иначе пыль и песок превратятся в абразив.
- Силиконовые. Образуют тонкую плёнку, которая снижает трение и защищает от влаги, поэтому хорошо подходят для городской езды и дождливой погоды.
По условиям эксплуатации смазки делят на сухие (dry lube), которые оставляют плёнку, не притягивающую пыль, и подходят для сухой погоды и пыльных грунтов; мокрые (wet lube) — густые составы, устойчивые к вымыванию водой и удобные для езды по грязи и лужам; универсальные (all weathers), которые сочетают чистоту сухой смазки с влагостойкостью мокрой.
Популярные бренды и модели
Обзор известных производителей цепей
Среди мировых производителей выделяются японская Shimano и американская SRAM: их продукция закрывает весь диапазон — от начального уровня до топовых гоночных групп. В линейке Shimano цепи маркируют под конкретный уровень трансмиссии — от начального Tourney до топового Dura-Ace, а у SRAM похожая градация выстроена вокруг серий Eagle для горных велосипедов и Red для шоссе. Есть и более доступные варианты: тайваньская KMC, а также китайские Camel, CHOHO и Donghua, которые часто устанавливают на трансмиссии начального и среднего сегмента.
Фото: Ekaterina79 / istockphoto.com
Рекомендации по выбору моделей
Если трансмиссия собрана из компонентов Shimano или SRAM, стоит брать цепь того же бренда: в топовых группах цепь Shimano не будет корректно работать с трансмиссией SRAM и наоборот. Для трансмиссий начального и среднего уровня, например на 6–8 скоростей, вполне подойдут более доступные цепи вроде KMC или аналогов от китайских производителей. Если сомневаетесь в выборе, лучше обратиться в специализированный веломагазин, где подскажут подходящий вариант под конкретный велосипед.
Выбор цепи складывается из нескольких параметров: типа велосипеда, количества скоростей, совместимости с трансмиссией и материала изготовления. Правильно подобранная и вовремя заменённая цепь работает тихо, чётко переключается и не сажает ресурс кассеты со звёздами. Регулярная чистка, смазка и своевременная проверка состояния продлевают срок службы детали и всей системы в целом, поэтому об этих процедурах не стоит забывать при любом типе катания.