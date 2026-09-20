Как «подсушиться» на сезонных продуктах без вреда для желудка? Отвечает нутрициолог

После отпусков многие хотят вернуться к привычному режиму, почувствовать лёгкость и увидеть более выраженный рельеф. Самым очевидным решением кажется жёсткое ограничение рациона: оставить овощи, зелень и кофе, а всё остальное — назвать «лишним». Однако такой подход редко даёт устойчивый результат и часто приводит к постоянному голоду, упадку сил, срывам и дискомфорту со стороны ЖКТ.

О чём расскажем:

Можно ли похудеть, если питаться только овощами и фруктами?

Марина Баранова нутрициолог и эксперт платформы PureHub «Снизить вес на таком рационе действительно можно, но это не означает, что подход будет безопасным или комфортным. Овощи и фрукты помогают сделать питание более объёмным и менее калорийным, однако не могут полноценно заменить белки и жиры. Если рацион состоит преимущественно из салатов, ягод и фруктов, чувство сытости быстро проходит, а к вечеру возрастает риск переесть».

Сезонные продукты стоит использовать не как замену привычной еды, а как её дополнение. Например, добавить к обеду запечённые кабачки, перец и томаты вместо части гарнира, а к завтраку — выбрать ягоды или фрукт. Так организм получает больше клетчатки, витаминов и вкусового разнообразия, но не остаётся без энергии и важных нутриентов.

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Безопасная «сушка» не строится на голоде. Её задача в том, чтобы немного снизить калорийность рациона, сохранить сытость и не превратить питание в постоянный стресс. Овощи и фрукты работают лучше всего, когда дополняют полноценный приём пищи, а не заменяют его.

Что должно быть в тарелке, кроме овощей?

Удобнее всего собирать основные приёмы пищи по простому принципу. Примерно половину тарелки могут занимать овощи и зелень, четверть должен составлять белковый продукт, а оставшуюся часть можно отдать сложным углеводам. Это могут быть гречка, рис, картофель, цельнозерновой хлеб или другая привычная еда, которая подходит конкретному человеку.

Белок особенно важен для тех, кто тренируется и хочет снижать вес без потери мышечной массы. Рыба, яйца, птица, творог, натуральный йогурт, тофу, нежирное мясо и бобовые помогают дольше оставаться сытым и не искать перекусы через час после еды. Не нужно выбирать один идеальный источник белка и включать его в рацион каждый день. Меню становится более устойчивым, когда в нём есть разнообразие.

Жиры тоже не стоит исключать. Ложка растительного масла в салате, порция рыбы, немного орехов, авокадо или семян не помешают прогрессу. Наоборот, такая еда обычно лучше насыщает и помогает не воспринимать рацион как наказание. Важно только помнить, что масло, сыр, орехи, сухарики и соусы легко увеличивают калорийность блюда, даже если его основа состоит из огурцов и томатов.

Почему от большого количества овощей может болеть живот?

Клетчатка нужна для нормальной работы кишечника, но резкое увеличение её количества не всегда проходит незаметно. Если человек привык есть мало овощей, а затем за один день добавляет к рациону большую миску капусты, отруби, бобовые, яблоки с кожурой и несколько фруктов, он может столкнуться со вздутием, газообразованием и дискомфортом.

Организму требуется время, чтобы адаптироваться к новому объёму растительной пищи. Начать лучше с одного дополнительного овощного гарнира или небольшой порции ягод в день. При чувствительном ЖКТ часто легче переносятся не сырые, а запечённые или тушёные овощи: кабачки, тыква, морковь, свёкла, баклажаны. Овощные супы, рагу и тёплые гарниры могут быть более комфортным вариантом, чем огромный салат из сырых продуктов.

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Необязательно заставлять себя есть сырую капусту, если после неё появляется тяжесть. Полезное питание не должно вызывать дискомфорт. Кому-то лучше подходят запечённые овощи, кому-то — ягоды, кому-то — небольшие порции бобовых. Важно не соревноваться в количестве клетчатки, а следить за своей переносимостью.

Какие продукты вводить осторожнее?

Особенно внимательно стоит относиться к бобовым, капусте, луку, чесноку, редьке, сливам и большому количеству сырых яблок и груш. Это не плохие продукты, но они могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением. Если хочется добавить в рацион нут, фасоль или чечевицу, лучше начать с небольшой порции хорошо приготовленного продукта и не сочетать в этот же день сразу несколько новых источников клетчатки.

Не стоит забывать и про воду. Увеличение количества клетчатки при недостаточном питьевом режиме может ухудшить самочувствие. Однако заставлять себя пить строго определённое количество воды тоже не нужно. Для большинства людей достаточно ориентироваться на жажду, погоду, уровень физической активности и цвет мочи.

Как снизить калорийность без жёстких запретов?

Самый эффективный способ не связан с запретом на любимую еду. Гораздо полезнее найти продукты, которые регулярно дают много калорий, но почти не насыщают. Это могут быть сладкие напитки, большое количество соусов, выпечка между приёмами пищи, привычка доедать за ребёнком или постоянные перекусы «на бегу».

Например, салат из сезонных овощей может быть отличной частью обеда, но, если добавить в него много масла, майонезный соус, сыр, сухарики, а затем запить сладким напитком, он перестанет быть лёгким блюдом. Не нужно запрещать себе все эти продукты, достаточно перестать добавлять их автоматически. Иногда одна замена, например, вода вместо сладкого напитка или запечённые овощи вместо жареной закуски, даёт больше эффекта, чем неделя на строгой диете.

Как может выглядеть рацион на день?

На завтрак подойдут омлет с томатами и зеленью, творог с ягодами или каша с йогуртом и фруктом. На обед можно выбрать рыбу, птицу или нежирное мясо с крупой и запечёнными сезонными овощами. Для перекуса при голоде подойдут натуральный йогурт, творог с ягодами или фрукт с небольшой порцией орехов. На ужин можно приготовить рагу из овощей с индейкой, рыбой, тофу или чечевицей, если она хорошо переносится.

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Такой рацион не выглядит как экстремальная «сушка», но именно поэтому его проще соблюдать. Он помогает снижать вес постепенно, не лишает энергии для тренировок и не заставляет постоянно думать о еде.

Кому не стоит экспериментировать с рационом самостоятельно?

Если есть заболевания ЖКТ, хронические болезни почек, выраженная пищевая непереносимость, беременность, период грудного вскармливания или расстройство пищевого поведения, питание для снижения веса лучше обсуждать с врачом. Обращение к специалисту необходимо и в том случае, если на фоне изменений рациона появились сильная или постоянная боль в животе, кровь в стуле, длительная диарея или запор, ночные симптомы либо необъяснимая потеря веса.

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«Сушка» на сезонных продуктах может быть мягкой и вкусной. Для этого не нужно оставлять в меню только листья салата. Достаточно постепенно увеличить количество овощей и фруктов, сохранить белок и жиры, не забывать о привычных гарнирах и учитывать реакцию собственного организма.

Источники

Weight management in older adults. Curr Obes Rep, 4 (2015).

The danger of weight loss in the elderly. J Nutr Health Aging, 12 (2008).

Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in older people. Age Ageing, 39 (2010).

International Working Group on Sarcopenia., et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. J Am Med Dir Assoc, 12 (2011).