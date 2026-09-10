Длина беговой дорожки на стадионе: стандарты и особенности

Беговая дорожка — одна из ключевых составляющих любого стадиона, где проходят соревнования по лёгкой атлетике. Знание её стандартной длины важно не только для профессионалов, но и для любителей, которые оттачивают свои навыки бега на ней.

О чём расскажем:

Стандартная длина беговой дорожки

Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics, ранее IAAF) установила единый стандарт для длины беговой дорожки — 400 м по внутреннему краю первой дорожки. Он принят на всех официальных соревнованиях мирового уровня, включая Олимпийские игры.

Исторически длина 400 м была выбрана, исходя из традиционных английских мер и удобства организации дистанций. В XIX веке дорожки в спортивных клубах Великобритании измерялись в ярдах, и 440 ярдов стали популярной длиной дорожки. Позже, при переходе к метрической системе, длина была округлена до 400 м для удобства и стандартной унификации.

Существует и другая версия. В Древней Греции мерой длины была «стопа», а 600 стоп = 1 стадий (отсюда — «стадион»). В Олимпии эта дистанция была прямой и составляла примерно 192 м.

В 1920‑х годах IAAF утвердила стандарт — 400 м. Число удобно для соревнований на основные дистанции: 100 м, 200 м, 800 м и 1500 м. Внутри образовавшегося кольца хватает места для прыжковых ям и метания. Прямая его часть близка к античному стадию.

Фото: istockphoto.com / Edwin Tan

Особенности покрытия

Спортивное сообщество устанавливает чёткие правила обустройства беговых зон. В соответствии с регламентом Международной федерации лёгкой атлетики, стандартная длина беговой дорожки — 400 м, ширина каждой полосы — 1,22 м, общее количество полос варьируется от четырёх до восьми. Лучшим решением считается резиновое покрытие, оно существенно выигрывает у альтернативных материалов.

Главные достоинства резинового покрытия

Эффективная амортизация. Даже при падении риск серьёзной травмы заметно снижается.

Даже при падении риск серьёзной травмы заметно снижается. Безопасность. Резиновые покрытия не выделяют вредных соединений при нагреве, что особенно важно при интенсивных нагрузках, когда спортсмены потребляют больше кислорода.

Резиновые покрытия не выделяют вредных соединений при нагреве, что особенно важно при интенсивных нагрузках, когда спортсмены потребляют больше кислорода. Долговечность. При правильном обслуживании такие покрытия могут служить до 40 лет.

При правильном обслуживании такие покрытия могут служить до 40 лет. Устойчивость к внешним воздействиям. Материал не выцветает на солнце, сохраняет разметку десятилетиями, пропускает воду и быстро высыхает.

Фото: istockphoto.com / Nikola Milosevic

Как измеряется длина дорожки

В России есть чёткие и подробные нормативы для создания беговой дорожки. В соответствии с правилами длина дорожки измеряется по внутреннему краю первой дорожки, однако официальные дистанции, например, 100 м или 200 м, учитывают средний радиус дорожки, поскольку спортсмены бегут не по краю, а примерно посередине своей полосы.

Ширина каждой дорожки обычно составляет около 1,22 м, что влияет на итоговую длину внутренней или внешней дорожки.

Номер дорожки Длина полного круга (м) 1 400,00 2 407,67 3 415,33 4 423,00 5 430,66 6 438,33 7 446,00 8 453,66

Фото: istockphoto.com / tomazl

Различия для разных групп спортсменов

На беговой дорожке стадиона проводят множество легкоатлетических соревнований — они входят в программу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также массовых и школьных стартов.

На беговых дорожках соревнуются:

спринтеры (100-400 м). Им важны длина прямых отрезков и качество покрытия на старте. На стадионах с короткими дорожками и крутыми поворотами сложно полноценно отрабатывать финиш и работу на вираже;

Им важны длина прямых отрезков и качество покрытия на старте. На стадионах с короткими дорожками и крутыми поворотами сложно полноценно отрабатывать финиш и работу на вираже; бегуны на средние дистанции (800-1500 м). Для них особенно важно умение распределять силы по кругам и проходить повороты без потери темпа. Стандартные 400 м позволяют моделировать соревновательную тактику;

Для них особенно важно умение распределять силы по кругам и проходить повороты без потери темпа. Стандартные 400 м позволяют моделировать соревновательную тактику; стайеры (3000 м и более). Здесь важнее общая длина и удобство подсчёта кругов, а также равномерность покрытия и отсутствие резких перепадов. На коротких дорожках частые повороты могут утомлять и менять биомеханику бега;

Здесь важнее общая длина и удобство подсчёта кругов, а также равномерность покрытия и отсутствие резких перепадов. На коротких дорожках частые повороты могут утомлять и менять биомеханику бега; любители и школьники. Для них нестандартные дорожки (200-333 м) вполне подходят: они занимают меньше места, а для оздоровительного бега, ОФП и школьных нормативов этого достаточно. Главное — чётко знать реальную длину круга и учитывать её в планах тренировок.

Фото: istockphoto.com / Kiwis

Длина школьного стадиона

В России профессиональные легкоатлетические стадионы встречаются реже школьных спортивных площадок. Тем, кто планирует тренироваться на таком стадионе, важно учитывать, что там длина беговой дорожки отличается от стандартной.

Нередко используются дорожки длиной 333 м — такой вариант удобен тем, что три круга составляют 1 км, к тому же для обустройства такого стадиона требуется меньше места. Существуют и другие варианты протяжённости дорожек: 225 м, 250 м, 300 м, на некоторых площадках длина трека достигает лишь 160 м.

Единых нормативов для школьных стадионов не предусмотрено. Нередко на таких объектах отсутствуют даже разметка и табличка с указанием длины круга.

Фото: istockphoto.com / master1305

Психологическое влияние беговой дорожки на спортсмена

Ширина беговой дорожки оказывает нагрузку и на психику спортсмена. Так, стандартная ширина дорожки — 1,22-1,25 м, но существуют более узкие и более широкие варианты. Бегуны испытывают больше стресса, если ширина дорожки менее 1 м. Это может вызвать клаустрофобию и заставить спортсмена постоянно контролировать границы, отвлекаясь от бега. А широкая дорожка, напротив, даёт ощущение свободы и снижает напряжение.

Количество кругов тоже «действует на нервы» спортсмену. На стадионе с дорожкой 400 м бегун на дистанции 10 км должен пробежать 25 кругов. Их подсчёт становится частью ментальной нагрузки. Каждый круг — это маленькая «победа», но также и источник усталости от монотонности. Опытные спортсмены знают некоторые стратегии, чтобы легче преодолеть расстояние. Например, разбивают дистанцию на отрезки («ещё пять кругов до питья»). Это снижает психологическое давление.

Источники

«Правила вида спорта «лёгкая атлетика», утверждённые приказом Минспорта России от 09.03.2023 №153. Gidley, A. D., Lankford, D. E., & Bailey, J. P. «The construction of common treadmills significantly affects biomechanical and metabolic variables», 2020. Michele Benanti, Luca Andena, Francesco Briatico-Vangosa, Andrea Pavan. «Viscoelastic behavior of athletics track surfaces in relation to their force reduction». ScienceDirect, 2012. Reck, H., Decoux, B., Carson, S., Hollander, D. B., Gordon, M., Sirikul, B., Wilburn, C., & Weimar, W. «Influence of Natural Grass and Artificial Turf Surfaces on Athlete Performance and Perceived Performance Satisfaction». International Journal of Exercise Science: Conference Proceedings, 2023. Zhu Kun. «Effects of Different Running Environments on Individual Physiological Responses, Emotion Regulation, Exercise Motivation, and Attentional Control», Shanghai University of Sport, 2026.