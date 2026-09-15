Становая тяга с гантелями: техника выполнения и рекомендации тренера

В зале чаще выполняют это упражнение со штангой, однако вариация с гантелями не менее эффективна. Рассказываем о нюансах вместе с экспертом.

О чём расскажем:

Какие мышцы работают и почему это важно

Рустем Ахметгараев тренер-мастер тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness «Новичкам рекомендую сначала заниматься с тренером, чтобы не допускать ошибок в технике выполнения в самом начале пути. Если же такой возможности нет или опыт тренировок уже был, то можно делать становую тягу перед зеркалом или без дополнительного отягощения, уделяя внимание корректному выполнению упражнения».

Становая тяга с гантелями — базовое многосуставное упражнение, где основное движение происходит за счёт разгибания бёдер в тазобедренном суставе. В отличие от приседа, здесь меньше работает квадрицепс и больше включается задняя поверхность бедра и ягодицы.

При выполнении упражнения включаются:

большая ягодичная мышца;

задняя поверхность бедра (двуглавая, полусухожильная, полуперепончатая мышцы);

разгибатели позвоночника;

мышцы кора и спины как стабилизаторы;

предплечья и мышцы кистей за счёт хвата.

В первую очередь становая тяга задействует мышцы-стабилизаторы, которые отвечают за удержание корпуса и контроль движений. Именно они помогают сохранять правильное положение тела во время выполнения упражнения и снижают риск травм.

Использование гантелей даёт несколько бонусов по сравнению со штангой: амплитуда движения больше, снаряды располагаются ближе к центру массы тела, а нагрузка на поясницу – мягче. Использование нейтрального хвата, ладони смотрят друг на друга, комфортнее для плеч и запястий.

Фото: istockphoto.com / Vladimir Sukhachev

Противопоказания

Сама по себе становая тяга не несёт вреда. Но при уже существующих проблемах и неправильной технике риск травм возрастает.

От выполнения становой тяги рекомендовано отказаться при острых болях в пояснице, обострении заболеваний позвоночника, заболеваниях коленных или тазобедренных суставов. Также следует избегать интенсивных тренировок в период восстановления после операций.

В любой непонятной ситуации сначала проконсультируйтесь с врачом, а потом — с тренером, который поможет адаптировать нагрузку под особенности вашего организма. При болевых ощущениях в пояснице или суставах выполнение нужно прекратить. Всегда ищите причину, не терпите боль.

Фото: Из личного архива Рустема Ахметгараева

Как выполнять правильно?

Упражнение включает в работу множество мышц и суставов, поэтому перед началом тренировки необходимо выполнить тщательную разминку. Подойдёт суставная гимнастика в сочетании с небольшой активацией.

Становая тяга с гантелями

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, носки немного разверните наружу.

Возьмите гантели в обе руки, ладони направлены к бёдрам. Руки вытяните вдоль корпуса.

Слегка согните ноги в коленях, расправьте плечи, сведите и опустите лопатки, расправьте грудную клетку, напрягите мышцы кора.

Сделайте вдох, отведите таз назад, грудную клетку наклоните немного вперёд.

Гантели двигаются строго вниз, располагаясь близко к ногам. Снаряд опускается до середины голени или до уровня, при котором вы можете сохранять ровную спину.

Следите, чтобы колени не выходили за линию носка.

На выдохе, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра, вернитесь в исходное положение.

В верхней точке полностью выпрямитесь, но не отклоняйте корпус назад и не выгибайте поясницу.

Ключевой ориентир на протяжении всего движения — прямая, контролируемая спина и движение за счёт таза, а не за счёт поясничного отдела.

Фото: Из личного архива Рустема Ахметгараева

Типичные ошибки и как их избежать

Даже при использовании умеренного веса техника в становой тяге решает всё. Некоторые ошибки особенно опасны для поясницы.

Скругление или чрезмерное прогибание поясницы. В таком положении нагрузка на позвоночные диски и суставы значительно усиливается, что повышает риск травм поясничного отдела.

В таком положении нагрузка на позвоночные диски и суставы значительно усиливается, что повышает риск травм поясничного отдела. Использование слишком тяжёлых гантелей. Больше — не всегда лучше. При неправильном подборе отягощения техника выполнения ухудшается, вы теряете контроль над движением и рискуете получить травмы.

Больше — не всегда лучше. При неправильном подборе отягощения техника выполнения ухудшается, вы теряете контроль над движением и рискуете получить травмы. Высокая скорость выполнения. Ухудшает контроль движения и искажает технику выполнения.

Ухудшает контроль движения и искажает технику выполнения. Сильное отведение гантелей от ног. Такое положение увеличивает нагрузку на поясницу.

Важно не гнаться за весом и скоростью. Для контроля техники снимайте себя на видео, а первые подходы выполняйте с минимальным весом, пока движение не станет стабильным.

Как встроить становую тягу в тренировку

Лучше всего выполнять становую тягу с гантелями в начале тренировки, когда тело ещё не утомлено. Перед началом тренировки не забывайте выполнить разминку, чтобы подготовить организм к нагрузке.

В одной тренировке становая может стать «якорным» упражнением для задней поверхности бедра и ягодиц, а дополнить его можно выпадами, приседаниями и ягодичным мостом. Но важно следить за объёмом нагрузки, чтобы не перенапрягать мышцы. Оптимальный старт для любителя — два-три подхода по 8-12 повторений один-два раза в неделю.

Фото: istockphoto.com / dusanpetkovic

Как подобрать вес и прогрессировать

Важно помнить, что сначала необходимо освоить правильную технику, а уже потом — задумываться о подборе отягощений. На этом этапе можно выполнять становую тягу с гантелями весом 2-4 кг, постепенно увеличивая нагрузку.

Если понимаете, что выполнять упражнение легко, а техника остаётся стабильной, то вес можно постепенно увеличивать — например, на 1-2 кг для каждой гантели. Если же с увеличением нагрузки начинает округляться спина и вы теряете контроль, то необходимо снизить вес и продолжить работать над техникой выполнения.

Ориентир для прогресса: последние одно-два повторения в подходе даются тяжело, но без потери контроля над движением. Увеличивать нагрузку можно за счёт веса, количества подходов и более медленной негативной фазы, опускайтесь медленно, в течение трёх-пяти секунд.

Чтобы становая тяга помогла вам добиться формы, а не получить травмы, потребуются время и усердие. Следите за техникой и не спешите с увеличением нагрузки.